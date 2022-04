Confirmation que le général de division des Etats-Unis a été capturé par la Russie alors qu’il tentait de fuir Marioupol + L’inventeur africain du Zimbabwe est la première personne au monde à inventer un téléviseur auto-alimenté

Confirmation que le général de division des Etats-Unis a été capturé par la Russie alors qu’il tentait de fuir Marioupol

Major-général américain Roger L. Cloutier

MAINTENANT CONFIRMÉ : le général de division américain Roger L. Cloutier a été capturé par la Russie alors qu’il tentait de fuir Marioupol après avoir donné des directives militaires aux forces ukrainiennes et mercenaires.

J’avais déjà posté cela comme une rumeur. Ce n’est plus une rumeur. C’est mauvais. Un acte de guerre manifeste auquel les États-Unis s’attendaient à s’en tirer. Voici comment il s’est fait prendre, sur la base d’un résumé des rapports précédents publiés ici

Les forces russes ont coupé toutes les voies d’évacuation terrestres qui « ont piégé le haut commandement des forces ukrainiennes », qui ont fini par ne plus être ukrainiennes du tout. L’Occident commandait la guerre d’Ukraine pour la plus grande partie de celle-ci. Pour éviter d’être pris, les forces occidentales ont alors tenté de dégager leurs gens par hélicoptère. La Russie a fait du bon travail en abattant des hélicoptères. Au fur et à mesure que les Russes avançaient, des chefs militaires de plusieurs pays, alimentés par les services de renseignement américains, ont cherché refuge dans une aciérie que les services de renseignement américains savaient que la Russie voulait éviter de détruire à tout prix. L’aciérie était un excellent endroit pour se battre, ce qui était un bonus, c’était très facile à défendre.

Les forces américaines et occidentales ont continué à envoyer des hélicoptères pour les faire abattre avant d’atteindre l’aciérie. Puis les Russes ont changé de tactique. Le changement tactique consistait à permettre aux hélicoptères d’atteindre l’aciérie et d’atterrir dans des zones dégagées sur le terrain de l’aciérie, puis de les abattre lorsqu’ils tentaient de partir. Ils ont permis, au fil du temps, à 8 d’atterrir et de récupérer des personnes à l’intérieur de l’aciérie. 2 d’entre eux s’enfuirent, mais dans l’un des six qu’ils abattirent ils trouvèrent le général Cloutier.

C’EST UNE MAUVAISE NOUVELLE, car cela a prouvé sans aucun doute que les États-Unis menaient réellement la guerre avec l’Ukraine, sur le sol ukrainien. La Russie peut légitimement faire tout ce qu’elle veut pour riposter maintenant.

POUR CLARIFIER : Dès le début, le Pentagone a commandé la guerre d’Ukraine. Le Pentagone a ordonné l’utilisation de la population civile ukrainienne comme boucliers humains. Je doute que le Pentagone ait ordonné le meurtre de réfugiés en fuite, mais même l’utilisation de boucliers humains, en particulier lorsqu’ils sont commandés de l’étranger, n’est qu’une nuance de gris par rapport à cela. Les États-Unis peuvent à juste titre être blâmés pour les atrocités commises en Ukraine.

Après la capture du général américain, les médias mainstream (MSM) américains et les services de renseignement américains ont poussé l’usine à mensonges en surmultipliée, et les grandes technologies se sont impliquées ouvertement en déclarant qu’elles démonétiseraient toutes les sources médiatiques qui n’ont pas précisément poussé les mensonges sous leur forme complète. Maintenant, tout ce que nous apprenons, c’est comment les Russes ont joyeusement violé et assassiné d’innombrables civils, tandis que les corps des civils morts sont encore marqués par des marques ouvertement nazies qui ont été apposées sur eux pour le plaisir. APRÈS QUE LES MÉDIAS OCCIDENTAUX ONT DÉCLARÉ OUVERTEMENT, LES FORCES NAZIES UKRAINIENNES COMBATTENT LA GUERRE.

C’était un renversement complet du récit, comme un interrupteur, accusant la Russie de laisser les marques nazies sur les gens alors que les Russes ne le sont pas du tout.

L’image ci-dessous est complètement stupide. Regardez comment les corps sont soigneusement disposés. C’est évidemment mis en scène.

BOUTCHA un plan prévu depuis 5 semaines par POROCHENKO ancien président d’UKRAINE

Dans cette vidéo vous avez les mensonges des autorités ukrainiennes pour essayer de couvrir leurs crimes contre les russophones. Car Poronchenko est un de ceux qui ont poussé les néonazis à commettre de graves crimes à ODESSA et dans le Donbass. Elles doivent être poursuivies en justice. Il s’agit là de la propagande mensongère engagée contre la Russie et les russophones par les médias mainstream. Ces mensonges sont destinés à enfoncer les populations occidentale dans l’obscurantisme. Les véritables forces diaboliques sont celles qui ont non seulement créé des armes biologiques déguisées en vaccins COVID-19 pour exterminer la population mondiale et préparé dans l’ombre un plan pour attaquer la Russe, d’où la concentration des armes et des forces aux portes de la Russie. Les vrais criminels sont les fouteurs de chaos qui se cachent dans les peaux d' »ange » alors qu’ils sont sataniques.

INCOHÉRENCES avec le « massacre de Bucha »

Mme Katerina Ukraintseva, adjointe au conseil municipal de Bucha, a déclaré lors d’un entretien le 4 avril que les corps « gisaient dans la rue principale de la ville depuis un mois ».

Pourtant, ni le maire de la ville, ni la police nationale ukrainienne, ni elle-même n’ont immédiatement signalé les atrocités à leur arrivée à Bucha (du 31 mars au 2 avril).

Les troupes russes se sont cependant retirées de la ville le 30 mars

INCOHÉRENCES avec le « Massacre de Bucha » – Partie 2

Les principaux rapports sur Bucha sont sortis après que l’armée ukrainienne ait fini de mener un « balayage » (ou purge) de la ville, recherchant également des « divertisseurs et des collaborateurs russes ».

Un rappel de la cruauté et de la barbarie méprisables de l’armée ukrainienne et de ses bataillons nazis.

Prisonniers de guerre ukrainiens en captivité russe :

« A partir de maintenant, vous êtes prisonniers de guerre des forces combinées de la Fédération de Russie et de la RPD. Vous êtes tenus de vous conformer à toutes les exigences. »

Parmi les captifs, il y avait aussi des marins.

Poutine: le coronavirus faisait partie du programme d’armes biologiques en Ukraine

Les données de la clinique de fertilité montrent que 75 % des femmes vaccinées font des fausses couches au cours du premier trimestre

Alex Jones présente une vidéo dans laquelle le sénateur australien Malcolm Roberts affirme que les données des cliniques de fertilité montrent que les femmes vaccinées courent un risque élevé de fausse couche, en particulier au cours du premier trimestre.

LE MODÈLE IG DÉSACTIVÉ PAR LE VACCIN A BLOQUÉ UNE ARTÈRE, DES CAILLOTS SANGUINS DANS LES POUMONS, L’ESTOMAC ET LES JAMBES

Elle est passée de modèle à modèle pour ce qui peut vous arriver lorsque vous prenez ce faux vaccin empoisonné. Source : boot camp.

Une infirmière dit la vérité sur les hôpitaux américains – crises cardiaques chez les enfants, patients négligés

Le système de santé américain est au mieux de la 3ème qualité mondiale. Si vous allez à l’hôpital, vous risquez de mourir de négligence ou de médicaments et de procédures inutiles. Le vaccin COVID tue des hommes, des femmes et des enfants – c’est la plus grande dissimulation de tous les temps. Source : Red Pill.

15 joueurs de tennis entièrement vaccinés abandonnent l’Open de Miami

Les vaccins provoquent des cloques et des maladies extrêmes chez les athlètes de classe mondiale, alors que les gouvernements du monde entier tentent de sévir contre les mandats de vaccination. Le Dr Stella Immanuel a rejoint le Stew Peters Show pour parler de l’importance de la prière, des traitements hebdomadaires à l’ivermectine, et plus encore. Le Dr Immanuel a détaillé les suppléments qui aident à se protéger contre l’arme biologique, les prières pour lutter contre la peur de la pandémie et l’importance d’être prêt à faire face à d’autres catastrophes de l’attaque contre l’Amérique.

Bill Gates a présenté ses vaccins à la CIA en 2005

Les vaccinés ont changé…

Le vaccin est un génocide médical et social

La TGA et les autorités sanitaires mondiales sont toutes coupables de génocide, voici la preuve

L’inventeur africain du Zimbabwe est la première personne au monde à inventer un téléviseur auto-alimenté

