Les participants aux essais cliniques de rappel à ARNm de Moderna continuent de mourir + Les «vaccins» Covid de Moderna injectent du SM102 toxique de qualité laboratoire à des personnes

Les participants aux essais cliniques de rappel à ARNm de Moderna continuent de mourir

Et Moderna continue d’obscurcir leur mort.

La semaine dernière, Moderna a révélé un décès dans son dernier essai de rappel dans un seul graphique à la page 49 d’un rapport de 53 pages, tandis qu’ailleurs dans le rapport, affirmant à tort que l’essai n’avait « aucun événement mortel ».

Aujourd’hui, un lecteur a souligné un autre décès lors d’un précédent essai de rappel de Moderna, celui-ci d’un arrêt cardiaque chez un homme de 72 ans. La victime avait reçu sa troisième dose ou « rappel » neuf jours auparavant.

Le décès semble être survenu en août 2021, au moins six semaines avant que la Food and Drug Administration ne tienne une audience en octobre pour discuter de l’autorisation d’un rappel de Moderna à une dose inférieure à celle utilisée lors de l’essai d’août.

Mais le décès n’a pas été mentionné à l’audience.

Au lieu de cela, Moderna a discrètement révélé le décès le mois dernier dans un rapport sur le procès qu’il a publié sur un serveur de « préimpression ». Presque personne ne semble avoir vu le rapport. La version intégrale du rapport, où l’on peut trouver une description du décès, avait été consultée en ligne moins de 70 fois ce matin.

Le rapport révèle également un accident vasculaire cérébral subi par un autre participant au procès.

Il convient de noter que les deux victimes étaient des hommes au début de la soixantaine, bien que seulement environ 50 des 305 participants à l’essai étaient des hommes de plus de 65 ans. L’AVC s’est produit seulement quatre jours après la dose à ARNm de rappel.

La société a déclaré que ses enquêteurs pensaient que le rappel avait causé l’accident vasculaire cérébral, mais pas l’arrêt cardiaque ; il n’a pas fourni de détails sur la manière dont ils étaient parvenus à cette conclusion. Aucun enquêteur extérieur ne semble avoir examiné l’un ou l’autre cas.

Moderna a commencé l’essai, qu’il a appelé l’étude P205, le 3 août 2021 pour tester une dose à ARNm de rappel de 100 microgrammes. Cette dose équivaut à la quantité d’ARNm utilisée dans les deux injections originales, et plus de trois fois plus élevée que l’ARNm de Pfizer et BioNTech utilisé dans leur injection.

Moderna avait déjà essayé une dose de rappel plus petite de 50 microgrammes lors d’un essai de rappel qui a débuté au printemps 2021.

Mais au milieu de l’été 2021, les données d’Israël et de la Grande-Bretagne avaient montré que les injections à ARNm échouaient, en particulier contre la variante Delta alors courante. La société espérait qu’une dose plus puissante pourrait conduire à plus d’anticorps anti-protéines de pointe et à une protection plus forte contre le Sars-Cov-2.

Entre le 3 et le 16 août, les enquêteurs de l’essai clinique ont recruté 305 personnes dans l’essai de 100 microgrammes. Tous avaient fait partie de l’essai clinique pivot de 30 000 personnes de Moderna qui a conduit à l’approbation initiale du régime à deux doses, et tous avaient reçu deux doses.

Le rappel de 100 microgrammes a produit plus d’anticorps anti-protéines de pointe que la dose de 50 microgrammes lors du premier essai de rappel de Moderna. Mais il a également produit plus d’effets secondaires que la dose la plus faible et plus d’effets secondaires que même la deuxième dose du schéma initial.

Dans le rapport d’essai, les enquêteurs semblaient préoccupés par le niveau d’effets secondaires et les mentionnaient dans la première phrase des résultats. Ils ont suggéré que la dose de 100 microgrammes ne soit envisagée que « lorsque l’obtention d’une réponse anticorps pourrait être difficile, comme chez des hôtes modérément ou gravement immunodéprimés ».

En fin de compte, Moderna n’a pas demandé à la FDA d’autoriser une injection de rappel de 100 microgrammes.

Au lieu de cela, le 1er septembre, il a demandé un rappel de 50 microgrammes. Lors de l’audience du 14 octobre, il a présenté les données de l’étude de rappel du printemps 2021, appelée 201B. Cette étude ne comprenait que 171 personnes qui avaient reçu un rappel de 50 microgrammes après le régime primaire de 100 microgrammes. Il n’a signalé aucun décès ni événement indésirable grave, selon les données que la FDA a présentées à un comité consultatif le 14 octobre.

Le panel de la FDA a voté à l’unanimité pour recommander le rappel Moderna de 50 microgrammes aux personnes immunodéprimées ou aux personnes de plus de 65 ans. Fin novembre, la FDA a étendu l’autorisation de rappel à tous les adultes.

Mais une dose de rappel ne s’est pas avérée plus efficace que les deux premières pour assurer une protection durable contre la Covid.

Ainsi, le 29 mars, la FDA a autorisé une deuxième dose de rappel de 50 microgrammes – ainsi qu’une deuxième dose de rappel Pfizer – pour les adultes de plus de 50 ans.

Pour justifier sa recommandation, qui conduira les adultes à recevoir l’équivalent de la dose de 100 microgrammes qui a causé l’AVC lors de l’essai d’août, la FDA s’est appuyée sur les données de sécurité du vaccin de Pfizer – un produit différent administré à une dose plus faible – ainsi que sur

une étude menée de manière indépendante dans laquelle le vaccin COVID-19 Moderna a été administré comme deuxième dose de rappel à 120 participants âgés de 18 ans et plus qui avaient reçu une série primaire de deux doses et une première dose de rappel du vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech au moins 4 mois avant. Aucun nouveau problème d’innocuité n’a été signalé jusqu’à trois semaines de suivi après la deuxième dose de rappel.

Oui. Vous avez bien lu.

Même si les scientifiques de Moderna eux-mêmes reconnaissent que les injections à ARNm de la société ont une toxicité dose-dépendante, la FDA a dit à plus de 100 millions d’Américains qu’ils pourraient prendre un autre coup sur la base d’une étude portant sur 120 personnes. Et suivi leur sécurité pendant trois semaines.

Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Alex Berenson est un ancien journaliste du New York Times et l’auteur de 13 romans, de trois livres de non-fiction et des livrets Unreported Truths. Son dernier livre, PANDEMIA, sur le coronavirus et notre réponse à celui-ci, a été publié le 30 novembre. Cet article a été initialement publié sur Unreported Truths.

ATTENTION, IMAGERIE TRÈS GRAPHIQUE…

CETTE VIDÉO A ÉTÉ PRISE PAR UN CHIRURGIEN CARDIAQUE SUR UN ATHLÈTE VACCINÉ DE 40 ANS… VOIR TOUTES LES FEUILLES DE GRAPHÈNE DU NANO MATÉRIAU QUI ONT ENVAHI LE CŒUR. IL A CAUSÉ UNE MYOCARDITE (CAILLOTS SANGUIN DANS LE CŒUR).

Source : GreatGameIndia

BOOM!!! Mark Steyn martèle les chiffres officiels d’hospitalisation et de décès de UK Health…

Les «vaccins» Covid de Moderna injectent du SM102 toxique de qualité laboratoire à des personnes

PAR RHODA WILSON LE 23 AVRIL 2022 • ( 2 COMMENTAIRES )

« L’injection de Covid de Moderna – qui a été administrée plus de 121 millions de fois depuis que la Food and Drug Administration (« FDA ») lui a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence en décembre – comprend 10 ingrédients », a écrit Factcheck.org en mai 2021, « il utilise un ingrédient appelé SM-102 pour délivrer l’ARNm.

Alors, qu’est-ce que le SM-102 et est-il nocif ? Découvrons-le a écrit Jessica Rose.

Par Jessica Rose

Le SM-102 est un lipide que vous pouvez commander en ligne pour une utilisation en laboratoire. Il est appelé « lipide aminé ionisable ».

La première chose que tout bon « chimiste » fait lorsqu’il commande un nouveau « produit chimique » est de consulter la fiche de données de sécurité (« MSDS »).1 2 Voir la fiche signalétique du SM-102. Je vais énumérer 3 pages ici selon le produit SM-102 de Cayman répertorié en ligne.

Les symboles énumérés ci-dessus sont assez explicites mais je vais quand même les expliquer. Ce lipide est répertorié comme présentant les dangers suivants : inflammable sous forme liquide et vapeur, toxicité aiguë en cas d’ingestion ou d’inhalation, dangereux pour la santé et mutagène (provoque le cancer). Il est répertorié comme étant composé à 90 % d’éthanol et à 10 % de SM-102 et est connu pour provoquer de l’anémie, de la toux, une dépression du SNC, de la somnolence, des maux de tête, des lésions cardiaques, de la lassitude (faiblesse, épuisement), des lésions hépatiques, une narcose, des effets sur la reproduction et des effets tératogènes. selon les mesures de premiers soins et le traitement contre une exposition potentielle.

Vous trouverez ci-dessous l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (carte rapide OSHA pour une reconnaissance rapide et facile de la signification des pictogrammes.)

Le petit pictogramme avec le jeu de losanges bleu rouge et jaune au bas de la deuxième page signifie que ce produit peut causer une incapacité temporaire ou une blessure résiduelle et brûlera (point d’éclair supérieur à la température ambiante) et qu’il est stable. Vous trouverez ci-dessous les pictogrammes analogues pour l’essence et le diesel. Le SM-102 est plus dangereux du point de vue de la santé (bleu) que l’essence et le diesel.

La troisième page renforce ce que la page 2 montre principalement quelles sont les conditions/mesures de protection à appliquer ou à utiliser lors de la manipulation du SM-102.3 Je me suis toujours assuré de suivre ces recommandations à la lettre.

Maintenant, tout le monde devrait savoir que cette « histoire » a été « vérifiée » par « FactCheck.org » et leur affirmation est que, je cite :

Cayman Chemical propose une version du SM-102 à des fins de recherche qui est emballée dans du chloroforme, un produit chimique potentiellement toxique. Ainsi, la fiche de données de sécurité de Cayman Chemical pour ce produit comprend des avertissements liés au chloroforme – et non au SM-102.

Je ne sais même pas ce qu’ils essaient de dire ici. Il semble qu’ils prétendent que puisque le produit est emballé dans du chloroforme, qui est toxique, les pictogrammes de la fiche signalétique font référence au chloroforme et non au produit répertorié lui-même. Autant que je sache, ce n’est pas comme ça que ça marche. Il existe une FDS pour le chloroforme et une FDS pour le SM-102. Ils sont séparés et différents. Le produit, pour autant que je sache, n’a rien à voir avec le chloroforme. Il est mis en suspension dans l’éthanol.

Je sais lire les fiches MSDS. C’est un élément essentiel pour effectuer un travail en toute sécurité dans l’environnement du laboratoire. C’est la toute première chose que je fais. On s’est en fait moqué de moi parce que j’étais « trop ​​​​prudent » pour être très strict sur la lecture et le respect des fiches FDS, mais quand je vois un crâne et des os croisés, je suppose que je devrais essayer de ne pas être le crâne et les os croisés. De plus, si quelqu’un se blesse ou se blesse en ne manipulant pas correctement un produit, les culs sont couverts.

Sans parti pris, j’ai vérifié la fiche signalétique du SM-102 comme je le ferais pour tout produit chimique ou nouveau produit qui pourrait m’intéresser pour une utilisation dans des essais ou des travaux de laboratoire. Et j’ai trouvé ce qui précède. Maintenant, en approfondissant cela, ou plutôt en restant dans l’état d’esprit d’acheter ce produit et de l’utiliser dans le contexte du laboratoire, j’ai cliqué sur le lien vers l’onglet « Kit, Mixture & Library Option(s) », et il m’a fallu le petit kit soigné « build-your-own-LNP » (Lipid Nanoparticle (LNP-102) Exploration Kit) dont le SM-102 comprend le lipide cationique456 dans ce kit. (Juste pour rappeler à tout le monde, le lipide cationique pour les produits P-fizer p-f est ALC-0315.) Le lipide cationique analogue dans les LNP Mod(e)rna est ce SM-102.

https://cdn.caymanchem.com/cdn/msds/35425m.pdf/https://www.caymanchem.com/product/33474

Remarquez dans la FDS pour les matériaux du kit LNP-102 que l’application de la substance / du mélange se lit, citez :

Ce produit est destiné à la recherche – Pas à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou vétérinaires.

Maintenant. Êtes-vous assis?

Accédez au site Web du gouvernement britannique indiqué ici. Voici une capture d’écran qui m’a fait faire une double prise.

https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-moderna/information-for-healthcare-professionals-on-covid-19-vaccine-moderna

[En ce qui concerne les études de génotoxicité et de cancérogénicité], des études de génotoxicité in vitro et in vivo ont été menées avec le nouveau composant lipidique SM-102 du « vaccin ». Les résultats suggèrent que le potentiel de génotoxicité pour les humains est très faible. Aucune étude de cancérogénicité n’a été réalisée.

Oh. Donc, c’est très faible. Dans des modèles in vitro et in vivo. Et combien d’animaux ont été testés ? D’accord. Hmm. Et aucune étude de cancérogénicité. Ils ne sont pas destinés à causer le cancer. À droite.

Pour résumer, les produits injectables Mod(e)rna utilisent les LNP du kit LNP-102 qui à son tour utilise les lipides cationiques SM-102 qui sont hautement toxiques selon la fiche signalétique. Cela signifie également qu’un produit LNP de qualité laboratoire est utilisé chez l’homme.

À moins qu’il n’y ait une nouvelle version du SM-102 qui ne soit pas de qualité laboratoire, alors Houston, nous avons un problème.

Et au fait, il y a cet article intitulé : « Le composant de nanoparticules lipidiques de la plateforme mRNA-LNP utilisé dans les études précliniques sur les vaccins est hautement inflammatoire ».7

Références:

1 https://support.nlm.nih.gov/knowledgebase/article/KA-03976/en-us

2 https://file.medchemexpress.com/batch_PDF/HY-134541/SM-102-SDS-MedChemExpress.pdf

3 https://cdn.caymanchem.com/cdn/insert/33474.pdf

4 Schoenmaker, Linde et al. « Vaccins COVID-19 à base de nanoparticules d’ARNm et de lipides : structure et stabilité. » Revue internationale de pharmacie vol. 601 (2021) : 120586. doi : 10.1016/j.ijpharm.2021.120586.

5 Evers, Martijn J.W., Kulkarni, Jayesh A., van der Meel, Roy, Cullis, Pieter R.,

Vader, Pieter, Schiffelers, Raymond M., 2018. Conception de pointe et rapidité

mélanger les techniques de production de nanoparticules lipidiques pour la délivrance d’acide nucléique. Petit

Méthodes 2 (9), 1700375. https://doi.org/10.1002/smtd.v2.910.1002/smtd.201700375.

6 Il contient des groupes amine ionisables chargés positivement qui interagissent avec l’ARNm anionique lors de la formation des particules et facilitent également la fusion membranaire lors de l’internalisation.

7 Ndeupen, S., Qin, Z., Jacobsen, S., Bouteau, A., Estanbouli, H., & Igyártó, B. Z. (2021). Le composant de nanoparticules lipidiques de la plateforme ARNm-LNP utilisé dans les études précliniques sur les vaccins est hautement inflammatoire. iScience, 24(12), 103479. https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.103479.

A propos de l’auteur

La Dre Jessica Rose est une chercheuse canadienne titulaire d’un baccalauréat en mathématiques appliquées et d’une maîtrise en immunologie de l’Université Memorial de Terre-Neuve. Elle est également titulaire d’un doctorat en biologie computationnelle de l’Université Bar Ilan et de deux diplômes postdoctoraux : un en biologie moléculaire de l’Université hébraïque de Jérusalem et un en biochimie du Technion Institute of Technology. Ses efforts de recherche récents visent à l’analyse descriptive des données du système de notification des événements indésirables liés aux vaccins (« VAERS ») dans le but de rendre ces données accessibles au public.

Pour en savoir plus sur Jessica Rose et ce que ses recherches révèlent, regardez son entretien avec PANDA (Pandemics Data & Analytics) ICI.

Abonnez-vous à Inacceptable Jessica sur Substack ICI et suivez ses recherches sur les données VAERS ICI.

Source : Tap News

Augmentation de 7 500 % des cas de cancer enregistrés suite aux vaccins COVID-19

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

Le Dr Ryan Cole a récemment été interviewé par Maria Zeee où il a déclaré qu’il recevait des rapports du monde entier de médecins observant que les taux de cancer « décollent comme une traînée de poudre » après les vaccinations COVID-19.

https://www.bitchute.com/embed/0cLXvUwSNqNa/

Une étude récemment publiée dans le Journal « Food and Chemical Toxicology » a également établi un lien entre les vaccins à ARNm et une augmentation des cancers.

J’ai passé un peu de temps aujourd’hui à chercher dans le système de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS) du gouvernement américain des données sur le cancer après les vaccins.

Le cancer n’est pas un effet secondaire courant associé aux blessures causées par les vaccins, peut-être en raison du temps qu’il faut aux cellules cancéreuses pour proliférer et être exposées lors du dépistage du cancer, car à ce moment-là, la plupart des gens n’associeraient probablement même pas un diagnostic de cancer à un vaccin antérieur.

Par conséquent, même si des analyses précédentes sur les blessures causées par le vaccin COVID-19 ont montré que le facteur non déclaré est d’environ 41x, il pourrait être considérablement plus élevé pour les cas de cancer.

Pour trouver les tendances de l’augmentation des taux de cancer après les vaccins COVID-19, nous devons comparer ces taux avec les vaccins antérieurs approuvés par la FDA dans le VAERS.

En recherchant diverses formes de cancer dans le VAERS, j’ai trouvé 739 cas entraînant 84 décès suite aux vaccinations COVID-19 au cours des 16 derniers mois. (Source.)

En utilisant exactement la même recherche pour tous les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années avant que les injections COVID-19 ne reçoivent les autorisations d’utilisation d’urgence, j’ai trouvé 220 cas entraînant 16 décès sur 360 mois. (Source.)

Cela représente une moyenne de 0,6 cas par mois au cours des 30 dernières années, contre une moyenne de 46 cas de cancer par mois après les vaccins COVID-19, soit une augmentation de 7 567 %.

Le CDC et la FDA n’ont émis aucun avertissement concernant l’augmentation des taux de cancer suite aux vaccins COVID-19.

Le cancer du sein était le cancer le plus répandu signalé après les vaccinations COVID-19, avec une augmentation de 8 900 % par rapport aux cas de cancer du sein signalés après tous les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années. (Rapport sur le cancer du sein du vaccin COVID-19 ici. Rapport sur le cancer du sein du vaccin des 30 dernières années ici.)

Il y a 77 cas signalés de cancer de la prostate suite aux vaccins COVID-19, dont 12 décès (source), alors qu’il y a 18 cas signalés de cancer de la prostate suite à tous les autres vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années (source), soit une augmentation de 9 525 %.

Il y a 68 cas signalés de cancer du côlon suite aux vaccins COVID-19, dont 11 décès (source), alors qu’il y a 13 cas signalés de cancer du côlon suite à tous les autres vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années (source), soit une augmentation de 11 670 %.

Cherchez à ce que l’industrie pharmaceutique en profite en développant de nouveaux médicaments pour traiter ces cancers induits par le vaccin COVID-19, probablement avec plus de vaccins à ARNm, alors que les gens continuent bêtement de prendre ces vaccins meurtriers.

Source : Health Impact News