Les décès prénatals et néonatals de nourrissons montent en flèche dans le monde depuis le début des vaccins COVID-19

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

Pendant de nombreuses années, nous avons rapporté comment les vaccins ont été utilisés comme moyen de contrôler les taux de natalité dans le but de réduire la population mondiale, en particulier dans les pays en développement comme beaucoup en Afrique.

En 2014, nous avons rapporté comment le vaccin contre le tétanos a été distribué au Kenya par les Nations Unies, mais uniquement aux filles et aux jeunes femmes en âge de procréer, mais pas aux garçons, et plus tard, il a été découvert que ces « vaccins contre le tétanos » contenaient le HCG antigène, qui est utilisé dans les vaccins anti-fertilité. Voir:

Il n’est donc pas surprenant pour ceux d’entre nous qui sont «anti-vaccins» depuis de nombreuses années maintenant et qui couvrent ces questions, que les «vaccins» COVID-19 font monter en flèche le nombre de décès de bébés prénatals et néonatals dans le monde entier, ce qui donne des preuves solides. que cela fait partie des efforts visant à réduire la population mondiale.

La seule chose qui a changé, c’est que cet effort pour réduire la population mondiale se produit maintenant dans tous les pays, y compris les pays occidentaux riches, et pas seulement dans les pays pauvres.

En Écosse, il vient d’être signalé qu’une enquête sur un pic «très inhabituel» de décès chez les nouveau-nés en Écosse s’est produite pour la deuxième fois en seulement six mois.

Rapports de Summit News :

Les autorités sanitaires écossaises ont lancé une enquête après une mystérieuse augmentation des décès de nouveau-nés, la deuxième fois que le phénomène est enregistré en l’espace de six mois.

Un rapport du journal Herald met en évidence le pic « très inhabituel » de décès de bébés, l’alarme étant déclenchée après la mort de 18 nourrissons dans les quatre semaines suivant la naissance en mars.

Cette même limite de contrôle a également été dépassée en septembre de l’année dernière, lorsque 21 décès néonatals ont été signalés, la première fois que cela se produisait depuis le début des enregistrements.

« Le taux de mortalité néonatale était de 5,1 pour 1.000 naissances vivantes en septembre et de 4,6 pour 1.000 en mars, contre une moyenne de 1,49 pour 1.000 en 2019 », rapporte le journal.

nul

Public Health Scotland (PHS) a déclaré que les décès ne pouvaient pas être dus au hasard, tandis que la cause du précédent pic de septembre « restait également un mystère ».

Le rapport note que la vaccination a augmenté chez les femmes enceintes et que les infections à COVID pendant la grossesse sont associées à un risque plus élevé de naissance prématurée, mais n’a trouvé aucun «lien direct» entre les poussées de COVID et les décès.

PHS Scotland affirme que les infections à la COVID « ne semblent pas avoir joué de rôle » dans la vague de décès de septembre.

Le Dr Sarah Stock de l’Université d’Édimbourg a déclaré: « Les chiffres sont vraiment troublants », mais a admis qu’elle ne connaissait pas la cause des décès. (Source.)

Des pics de décès de nourrissons sont également signalés dans les salons funéraires, car ce rapport australien cite des dénonciateurs qui ont trop peur de se manifester et de le signaler.

Ceci provient de notre chaîne Odysee, ainsi que de nos chaînes Bitchute et Telegram.

Un rapport du Royaume-Uni a déclaré qu’un bébé de 9 mois s’est noyé dans 3 pouces d’eau du bain parce que la mère s’est évanouie après avoir reçu un vaccin COVID-19, montrant encore une autre façon dont les nourrissons peuvent souffrir et mourir à cause des injections COVID.

Un bébé s’est tragiquement noyé dans 3 pouces d’eau du bain alors que sa mère s’est évanouie après avoir eu une réaction indésirable à la piqûre Covid, selon une enquête. L’avocate Louise Atkinson s’est évanouie alors qu’elle baignait Eleanor, âgée de neuf mois, surnommée Ellie, le lendemain de la réception de la première dose du vaccin Oxford-Astrazeneca. Son mari James est rentré d’une visite chez le dentiste et a poussé la porte de la salle de bain pour découvrir qu’elle avait été bloquée par sa femme qui ne répondait pas sur le sol. À sa grande horreur, il a vu leur petite fille face contre terre dans le bain devenir bleue. M. Atkinson l’a sortie de l’eau et a réveillé sa femme en la saisissant. Il a ensuite allongé Ellie sur le sol de la salle de bain où il a commencé la RCR tout en appelant le 999 sur haut-parleur. (Article complet.)

Selon la dernière mise à jour du système de notification des effets indésirables des vaccins (VAERS) du gouvernement américain, 4 154 décès fœtaux ont été signalés à la suite des vaccins COVID-19, sur une période d’environ 17 mois. (Source.)

Au cours des 30 années précédant le lancement des vaccins COVID-19 expérimentaux, il n’y a eu que 2 239 décès fœtaux dus à TOUS les vaccins approuvés par la FDA. (Source.)

Et pourtant, la FDA et le CDC criminels continuent de recommander les vaccins COVID-19 pour les femmes enceintes.

Renverser Roe vs Wade réduira-t-il les décès fœtaux par avortement?

L’ensemble de la décision présumée de la Cour suprême Roe contre Wade n’est rien de plus qu’une énorme distraction en ce moment. Les gens des spectres politiques de droite et de gauche se laissent bêtement distraire par ce qui est fondamentalement un non-problème.

Les mondialistes contrôlent la Cour suprême des États-Unis, ils ont donc évidemment une raison d’autoriser l’annulation de Roe contre Wade, et si c’est bien la décision de la Cour suprême que nous apprendrons d’ici juin, alors attendez-vous à ce que l’industrie de l’avortement CROISSANCE, pas diminuer.

L’avortement aux États-Unis ne sera PAS interdit en inversant Roe contre Wade. Cela fera de la question une question d’État, et certains États, comme la Californie, mettront en place un financement du «tourisme de l’avortement» pour payer les gens pour qu’ils se rendent dans leur État pour se faire avorter.

Cela va créer une toute nouvelle industrie dont tirer profit, et le résultat net sera PLUS d’avortements, pas moins. Les employeurs peuvent être contraints de fournir des «services d’avortement» qui les obligeront à payer pour que leurs employés, s’ils vivent dans un État où les avortements ne sont pas disponibles, se rendent dans les États où ils le sont. (Source.)

Amazon.com a déjà annoncé qu’il s’agit d’un service qu’ils fourniront. (Source.)

Le contrôle de la population mondiale par l’infanticide n’est pas une théorie du complot. Cela se passe sous nos yeux ici en 2022, grâce principalement aux injections COVID-19.

