ATTENTION! Pfizer a menti sur les résultats des essais de vaccins COVID-19 pour les bébés et les tout-petits

Commentaires de Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

Le « vaccin » mortel Pfizer COVID-19 devait initialement être approuvé par la FDA et mis à la disposition du public au début de 2022 pour les bébés et les tout-petits âgés de 6 mois à 4 ans.

Le 14 février 2022, Scott Gottlieb, qui était le commissaire de la FDA sous le président Trump du 11 mai 2017 au 5 avril 2019 avant de rejoindre le conseil d’administration de Pfizer, est apparu sur CNBC pour expliquer au public pourquoi le vaccin de Pfizer n’était pas encore prêt pour les nourrissons : il n’y avait pas assez d’enfants aussi jeunes malades de la COVID-19 pour pouvoir effectuer les tests pendant les essais de vaccins. Voir:

Ce seul fait aurait dû suffire à arrêter tout développement d’un vaccin COVID-19 pour les membres les plus jeunes et les plus démunis de notre pays.

Ne pas vouloir passer à côté de la dernière part de marché restante des personnes qui n’avaient pas encore reçu d’autorisation d’utilisation d’urgence pour un vaccin COVID-19, cependant, Pfizer a fait ce que font tous les fabricants de vaccins lorsque les faits entravent l’introduction d’un vaccin rentable : ils ont menti et ont établi leurs propres statistiques.

C’est l’opinion d’un médecin qui a lu les résultats des essais cliniques que Pfizer a utilisés pour affirmer que son vaccin COVID-19 était sûr et efficace chez les bébés et les tout-petits, affirmant que les données brutes prouvent en fait le contraire.

Maintenant, des millions de parents ignorants seront traumatisés en voyant leurs bébés souffrir et beaucoup d’entre eux mourront d’une mort horrible, à cause de ce vaccin toxique.

Cette vidéo de 4 minutes devrait être obligatoire pour tous les parents qui envisagent de faire vacciner leurs enfants

Le Dr Clare Craig du groupe HART explique l’essai clinique utilisé pour justifier la vaccination des enfants.

Par Steve Kirsch

Le groupe HART est un groupe de médecins et de scientifiques indépendants hautement respectés. Mon ami, le professeur Norman Fenton, fait partie de ce groupe.

Dans cette vidéo de 4 minutes, le Dr Clare Craig, co-présidente du groupe HART, explique l’essai clinique qui a été utilisé pour justifier la vaccination de nos enfants. Elle était consternée.

La seule conclusion que vous pouvez tirer après avoir regardé cette vidéo est que les personnes qui dirigent la FDA, le CDC et les membres des comités extérieurs approuvant ces vaccins sont soit complètement incompétents, soit totalement achetés.

Tout le monde devrait regarder cette vidéo. Il devrait être obligatoire pour tout parent qui envisage de faire vacciner son enfant.

Voici le rapport que Pfizer a soumis à la FDA référencé dans sa vidéo. Vous pouvez voir les numéros à la page 39 (recherchez dans les en-têtes de colonne les numéros N=).

Lisez l’article complet sur la page Substack de Steve Kirsch.

