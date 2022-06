Le président d’un géant pharmaceutique espagnol accusé d’avoir falsifié son propre certificat de vaccin COVID + DR DAVID MARTIN : QUI SONT-ILS : LES NOMS ET LES VISAGES DES GENS QUI TUENT L’HUMANITÉ

Le président d’un géant pharmaceutique espagnol accusé d’avoir falsifié son propre certificat de vaccin COVID

Les vaccinations COVID ont été liées à plus de problèmes cardiaques chez les jeunes hommes que le virus lui-même. Maintenant, le président d’un géant pharmaceutique espagnol a été accusé d’avoir falsifié son propre certificat de vaccin COVID.

Le président du conglomérat pharmaceutique ibérique PharmaMar a été désigné comme l’une des près de 2 000 personnes accusées par les autorités espagnoles d’avoir acheté de la documentation frauduleuse sur le vaccin COVID-19 afin de donner l’impression d’être « vacciné » contre le virus sans réellement recevoir l’injection.

José Mara Fernandez Sousa-Faro, fondateur et président de PharmaMar, l’une des principales entreprises pharmaceutiques espagnoles, a été nommé par la police espagnole comme ayant payé un réseau criminel générant des certificats de « vaccin » contre le coronavirus modifiés numériquement pour que son nom soit inclus dans le registre national de vaccination, rapporte le journal espagnol El Periodico de Espana.

Une enquête policière à l’échelle nationale connue sous le nom d’Opération Jenner a trouvé les noms de près de 2 200 personnes inscrites au registre national de vaccination, mettant en vedette des célébrités et des élites européennes, qui avaient payé pour avoir leur identité dans le dossier officiel bien qu’elles n’aient pas été vaccinées. Sousa-Faro, 76 ans, était parmi d’autres qui ont obtenu leur troisième dose de vaccins, dont le joueur de tennis australien Lex de Miaur et le musicien espagnol Omar Montes, selon El Mundo.

L’organisation était active depuis environ septembre 2021 jusqu’en janvier de cette année, selon l’opération Jenner. L’opération était également responsable de la découverte d’un réseau similaire dans l’Union européenne, qui a abouti à l’arrestation de 15 personnes qui réclamaient de l’argent en échange de l’inscription de leur nom au registre national de vaccination.

Selon les rapports, le réseau criminel percevait des frais croissants en fonction du nombre de doses de vaccins qu’un individu cherchait à être étiqueté comme ayant obtenu.

Selon l’influent journal espagnol ABC, Sousa-Faro a versé au groupe environ 1 000 et 2 000 euros (1 070 à 2 140 dollars) pour figurer dans la base de données avec trois photographies, ce qui lui a valu la carte COVID pour voyager et d’autres « libertés » connexes. Il aurait organisé des injections de solution saline, selon la police.

L’opération de certification frauduleuse a été menée par une infirmière auxiliaire de l’hôpital universitaire de La Paz à Madrid. Il a été arrêté en avril de cette année et est soupçonné d’avoir obtenu plus de 200 000 euros grâce à l’enregistrement illégal de plus de 2 200 personnes dans le registre des vaccins COVID.

Sousa-Faro, qui est également professeur de biochimie aux universités Complutense et Saint-Jacques-de-Compostelle et titulaire d’un diplôme en gestion d’entreprise de l’IESE de Madrid, n’a pas encore été convoqué par la justice.

Les vaccinations COVID ont été liées à plus de problèmes cardiaques chez les jeunes hommes que le virus lui-même, selon des rapports, et de nouvelles recherches au Danemark indiquent que les injections COVID peuvent être mortelles pour jusqu’à 1 personne sur 4 000.

En réponse au rôle de Sousa-Faro dans l’enregistrement de faux vaccins COVID alors qu’il exploitait toujours une grande société pharmaceutique, le chercheur en sécurité des vaccins Steve Kirsch a demandé: «Pourquoi le directeur général d’une très grande société pharmaceutique en Espagne paierait-il des frais énormes (ils ont été fixés en fonction sur sa capacité de payer) et risquer une longue peine de prison pour éviter de prendre un vaccin parfaitement sûr qui l’empêchera de mourir du COVID ? »

Kirsch a émis l’hypothèse qu’il souhaitait « éviter de mourir du vaccin ».

