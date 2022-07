Robert Bridges

Les paroles du secrétaire général Jens Stoltenberg renforcent les arguments en faveur de l’opération militaire de Moscou en Ukraine

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, écoute les questions lors d’une conférence de presse au siège de l’OTAN à Bruxelles, le mercredi 15 juin 2022. © AP Photo/Olivier Matthys

Mercredi, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a peut-être dit à haute voix la partie calme lorsqu’il a révélé aux journalistes que la poussée de l’OTAN en Europe de l’Est depuis 2014 s’était faite spécifiquement en pensant à la Russie.

« La réalité est aussi que nous nous y préparons depuis 2014 », a-t-il déclaré. « C’est la raison pour laquelle nous avons accru notre présence dans la partie orientale de l’alliance, pourquoi les alliés de l’OTAN ont commencé à investir davantage dans la défense et pourquoi nous avons augmenté [notre] préparation. »

Le chef de l’OTAN a poursuivi en insistant sur le fait que la Russie « utilisait la force dans l’est du Donbass depuis 2014 ».

Ce qu’il a omis de mentionner, cependant, c’est le rôle joué par les puissances occidentales dans l’éclatement de la violence civile à Kiev le 24 février 2013 qui a conduit au coup d’État de Maïdan et, finalement, à la situation actuelle. Les États-Unis et leur influence sur le terrain en Ukraine, canalisée par des groupes de la « société civile » qu’ils ont financés, étaient en grande partie responsables de ce gâchis.

Même Victoria « F**k the EU » Nuland (alors secrétaire d’État adjointe américaine aux affaires européennes et eurasiennes) l’a admis en avril 2014 lorsqu’elle a déclaré que Washington avait investi 5 milliards de dollars dans la « propagation de la démocratie » en Ukraine – apparemment parce que de tels efforts ont si bien fonctionné auparavant.

Le plus grand « crime » de la Russie à l’époque était de fournir une voie alternative au développement national pour Kiev. Les forces diplomatiques américaines sont intervenues rapidement le 21 novembre 2013 lorsque le gouvernement du président ukrainien de l’époque, Viktor Ianoukovitch, a pris la décision soudaine de ne pas signer l’accord d’association Union européenne-Ukraine (AA), sur lequel l’Occident avait insisté, optant pour des liens plus étroits avec la Russie et l’Union économique eurasienne. C’est là que tous les discours sur la «construction de la démocratie» ont été révélés comme un mensonge.

« Ce serait une immense honte de voir cinq années de travail et de préparation gaspillées si l’AA n’est pas signé dans un avenir proche », a déclaré Nuland lors de la conférence de la Fondation US-Ukraine le 13 décembre 2013. « Il est donc temps de finir le travail. »

Cela ressemble plus à une menace implicite qu’à une sorte d’appel aux principes démocratiques. Comme l’Ukraine allait bientôt le découvrir, Washington ne considère comme « démocratiques » que les pays qui obéissent à sa volonté.

Victoria Nuland : les États-Unis ont investi 5 milliards de dollars en Ukraine (25 avril 2014)

Alors que Nuland effectuait plusieurs voyages à Kiev au milieu de la mêlée de Maidan, distribuant des collations aux côtés de John McCain et de l’ambassadeur américain, des choses très étranges se produisaient qui n’ont jamais été suffisamment expliquées.

À ce jour, aucun résultat définitif n’est venu des enquêtes sur les tristement célèbres « snipers de Maidan » qui ont tué des dizaines de manifestants et de policiers. Des rapports et des affirmations contradictoires de diverses parties les désignent comme travaillant pour le gouvernement assiégé, les manifestants, la Russie – tout cela au nom d’attiser davantage les tensions. Selon certains des tireurs d’élite eux-mêmes, ils ont reçu des ordres directs d’un officier américain. Serait-ce quelque chose que l’OTAN (ou quelqu’un lié à l’OTAN) aurait pu sanctionner ? Il est impossible de le dire avec certitude, mais les meurtres ont largement contribué à enrager les masses, ce qui a finalement chassé Ianoukovitch du pays.

Pendant ce temps, Reuters, alors pas encore si sûr de l’innocence de Kiev, a demandé (en 2014) pourquoi personne n’était accusé d’avoir tué des policiers, surtout quand on considère que les procureurs et le ministre chargé de l’enquête ont tous contribué à alimenter le soulèvement. À titre de preuve, le procureur général d’Ukraine Vitaly Yarema a été filmé en train de frapper un agent de la circulation au visage pendant les manifestations. On ne saura jamais dans quelle mesure Yarema et de nombreux autres responsables de Kiev ont été corrompus et compromis par l’argent occidental, mais c’est une question qui mérite toujours d’être posée.

Une autre chose à se demander est pourquoi les médias occidentaux ont à peine rapporté le bombardement par Kiev du Donbass, qui abrite des millions de russophones et de détenteurs de passeports, au cours des huit dernières années ? Dans le même temps, de nombreux rapports – dont beaucoup de citoyens ukrainiens pris dans les combats – décrivent des atrocités et des crimes de guerre commis par les forces ukrainiennes, dont beaucoup sont de purs néonazis, comme le bataillon Azov. Ces forces ont bombardé sans discernement des écoles, des hôpitaux et des zones résidentielles et, pour souligner, ces témoignages oculaires proviennent du peuple ukrainien lui-même.

Revenons à l’OTAN et à l’Ukraine. La réalité brutale, comme le résume la remarque de Jens Stoltenberg, est que l’Ukraine est déjà un membre mandataire de facto de l’OTAN, et ce depuis au moins 2014.

Comme l’a expliqué le chercheur John Mearsheimer, « l’alliance a commencé à former l’armée ukrainienne en 2014, avec une moyenne de 10 000 soldats entraînés par an au cours des huit prochaines années ».

L’armement de l’Ukraine s’est produit indépendamment de qui était à la Maison Blanche. En décembre 2017, l’administration Trump, avec d’autres États de l’OTAN, a commencé à envoyer des armes « défensives » à l’Ukraine, tandis que Kiev a joué un rôle majeur dans les exercices militaires organisés à la frontière russe.

Les États-Unis et l’Ukraine ont co-organisé l’exercice Sea Breeze, des exercices navals annuels en mer Noire. L’itération de juillet 2021 était la plus importante à ce jour, comprenant des marines de 32 pays. En septembre de la même année, l’armée ukrainienne a dirigé « Rapid Trident 2021 », que l’armée américaine décrit comme « un exercice annuel assisté par l’Europe et l’Afrique de l’armée américaine, conçu pour améliorer l’interopérabilité entre les pays alliés et partenaires ».

Le mot clé ici est « interopérabilité », ce qui donnerait à l’Ukraine « non-partenaire de l’OTAN » une grande partie de ce qui était déjà accordé aux États clients payants réguliers. Pourtant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne cesse d’en demander plus, et l’OTAN est heureuse d’obtempérer.

Zelensky se produit avec son groupe avant de devenir président (2014)

Certains diront peut-être que l’Ukraine avait tout à fait raison de s’allier à l’OTAN, considérant que la Russie avait « annexé » la République de Crimée et l’avait absorbée dans son « empire ». C’est le point de vue semé à travers l’OTAN et ses États partenaires. En réalité, la population de Crimée a organisé un référendum démocratique qui lui a demandé si elle voulait rejoindre la Russie en tant que sujet fédéral, ou si elle voulait restaurer la constitution de Crimée de 1992 et le statut de la péninsule en tant que partie de l’Ukraine.

Le résultat aurait dû faire taire les critiques, mais au lieu de cela, il les a simplement exaspérés davantage : un vote à 97 % pour l’intégration de la région dans la Fédération de Russie avec un taux de participation de 83 %. En conséquence, le président Poutine a signé un décret, après sa ratification formelle à la Douma d’État, reconnaissant la Crimée comme un État souverain – sans qu’une goutte de sang ne soit versée.

Il faudrait un russophobe pur et dur pour assimiler tout ce qui précède et ne pas, à tout le moins, comprendre pourquoi la Russie a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News