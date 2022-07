Russie : nouvelles armes basées sur la nouvelle physique ; Les missiles ETATS-UNIS/OTAN ne quitteront jamais leurs silos

WORLD HAL TURNER 07 JUILLET 2022 HITS: 24072

Le gouvernement russe a développé une nouvelle technologie d’armement, basée sur de nouveaux principes physiques, qui, si elle était utilisée, empêcherait les missiles nucléaires américains et de l’OTAN de quitter leurs silos de lancement. La Russie n’a rien à craindre des armes nucléaires américaines.

PAR : L’expert militaire Kulikov D. V.

« La Russie est sur le point de créer des armes basées sur de nouveaux principes physiques » – V. V. Poutine, 2018.

Ce n’étaient pas de vains mots et des caricatures, comme les États-Unis ont tenté de convaincre le monde entier. En 2022, la Fédération de Russie a exposé les systèmes laser, dont nous avons parlé plus tôt.

Il est temps de révéler une arme conceptuellement nouvelle basée sur de nouveaux principes physiques dont seuls les auteurs de science-fiction rêvaient dans leurs œuvres !

Le complexe ALABUGA est un générateur électro-magnétique (EMP) à haute fréquence et haute puissance, capable, dans le vrai sens du terme, de brûler toute l’électronique dans un rayon de 4 kilomètres.

« Dans la guerre moderne, celui qui aveugle et détruit le premier les yeux électroniques de l’ennemi gagne. »

Toutes les données sur ce complexe sont classées Top Secret ! Mais aujourd’hui nous dévoilerons un peu le voile du secret.

Les concepteurs russes ont réussi à créer un EMR compact – un générateur qui peut être facilement placé dans le corps de n’importe quel missile russe, à la place de l’ogive (« Caliber », « Zircon », « Onyx », « Dagger », « Iskander », « Pétrel » et autres ).

On suppose que la fusée, étant à la bonne hauteur et au-dessus du bon endroit, produit une explosion, formant une impulsion électromagnétique comme une onde de choc, tandis que la main-d’œuvre et les bâtiments restent intacts.

« Alabuga » – désactive tous les appareils électroniques ennemis, tels qu’un peloton de chars, un aérodrome avec des avions et même de simples téléphones portables, ordinateurs et autres appareils électroménagers. Après cela, l’ennemi n’aura tout simplement pas d’autre choix que de se rendre et de donner toutes ses armes aux unités en progression de l’armée russe comme trophées » – Un spécialiste de haut rang de l’entreprise Rostec, qui a souhaité rester anonyme.

Et si les EMP « Alabuga » sont placés sur les missiles « Petrel », qui ont une portée infinie, et « atterrissent » ce missile quelque part aux États-Unis, à côté des silos de lancement de missiles balistiques nucléaires, dont les coordonnées sont connues, il est alors possible d’activer le générateur au bon moment, désactivant ainsi le «poing atomique» des États-Unis.

L’idée même d’une arme électromagnétique n’est pas nouvelle et est apparue lors des premiers essais nucléaires, car l’onde EMP est l’un des facteurs dommageables. Par exemple, en 1962, lors de tests d’armes atomiques, les États-Unis ont fait exploser à une altitude de 400 kilomètres, une charge d’une capacité de seulement 1,4 mégatonne.

Le résultat était incroyable. De manière inattendue pour eux-mêmes, ils ont désactivé 2 satellites soviétiques et 4 des leurs.

Connaissant ces faits, le complexe Alabuga ressemble à un projet plus que réaliste.

De nombreuses autres surprises vous attendent et un jour nous pourrons en parler !

Traduction : MIRASTNEWS

DE PLUS EN PLUS DE SOLDATS UKRAINIENS SE RENDENT ET DÉPOSENT LEURS ARMES AU LIEU D’ÊTRE BRÛLÉS VIVANTS

DE PLUS EN PLUS DE SOLDATS UKRAINIENS SE RENDENT ET DÉPOSENT LEURS ARMES AU LIEU D’ÊTRE BRÛLÉS VIVANTS

LES CLOCHES CONTINUENT DE SONNER POUR PLUS DE SOLDATS UKRAINIENS

LES CLOCHES CONTINUENT DE SONNER POUR PLUS DE SOLDATS UKRAINIENS

Source : Tap News

La Russie n’a encore rien commencé – Poutine

Nous entendons aujourd’hui qu’ils veulent que nous soyons vaincus sur le champ de bataille. Bien, que puis-je dire? Laissez-les essayer. Nous n’avons même pas encore vraiment commencé quoi que ce soit. Ils auraient dû se rendre compte qu’ils avaient déjà perdu dès le début de notre opération militaire spéciale, car son début signifie aussi le début d’un effondrement complet de l’ordre mondial américain. Le président a ajouté que la panne en cours « ne peut pas être arrêtée ».

7 juil. 2022 17:11

AccueilRussie & FSU

https://www.rt.com/russia/558593-putin-russia-hasnt-started-yet/

Le président a mis en garde les rivaux de la Russie contre toute tentative de la vaincre sur le champ de bataille

Le président russe Vladimir Poutine. © Sputnik / Mikhaïl Metzel

La Russie est prête à engager des négociations de paix avec l’Ukraine, a déclaré jeudi le président Vladimir Poutine, avertissant que ceux qui rejettent de telles perspectives devraient se rendre compte que la prolongation du conflit en cours ne ferait que rendre ces pourparlers plus difficiles.

« Nous ne refusons pas de négocier la paix, mais ceux qui refusent doivent savoir que plus ils tarderont, plus il sera difficile de négocier », a déclaré Poutine, lançant un avertissement à ceux qui pourraient penser que la Russie a déjà épuisé ses capacités au milieu du conflit.

Nous entendons aujourd’hui qu’ils veulent que nous soyons vaincus sur le champ de bataille. Bien, que puis-je dire? Laissez-les essayer. Nous n’avons même pas encore vraiment commencé quoi que ce soit.

Poutine a également déclaré que l’Occident semble en fait disposé à « se battre jusqu’au dernier Ukrainien », ce qui, selon lui, est une « tragédie » pour le peuple ukrainien.

Le ministre de la Défense informe Poutine des dernières pertes ukrainiennes

LIRE LA SUITE : Le ministre de la Défense informe Poutine des dernières pertes ukrainiennes

Le président a imputé le conflit en cours à l’OTAN dirigée par les États-Unis, soulignant que les efforts constants de la Russie pour créer un système de sécurité international équitable ont été compromis.

« Les initiatives visant à travailler ensemble sur la défense antimissile ont été rejetées, les avertissements sur l’inacceptabilité de l’élargissement de l’OTAN, en particulier aux dépens des anciennes républiques soviétiques, ont été ignorés », a déclaré Poutine.

Si l’objectif de l’Occident était de provoquer un conflit entre la Russie et l’Ukraine, il y est manifestement parvenu, a admis Poutine. Au niveau stratégique, cependant, l’Occident a déjà perdu lorsque Moscou a lancé son opération militaire en Ukraine, a déclaré Poutine.

Ils auraient dû se rendre compte qu’ils avaient déjà perdu dès le début de notre opération militaire spéciale, car son début signifie aussi le début d’un effondrement complet de l’ordre mondial américain.

Le président a ajouté que la rupture en cours « ne peut pas être arrêtée ».

Traduction : MIRASTNEWS

LE MOMENT DE L’ASSASSINAT DE L’ANCIEN PREMIER MINISTRE JAPONAIS SHINZO ABE

LE MOMENT DE L’ASSASSINAT DE L’ANCIEN PREMIER MINISTRE JAPONAIS SHINZO ABE

Le PM japonais ASSASSINÉ! – L’ancien PM Assassinat PRIS EN VIDÉO ! – Cela a un impact mondial ÉNORME !

Aujourd’hui, 8 juillet, l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a été attaqué, après quoi il est décédé. L’incident s’est produit dans la ville de Nara, où le politicien est arrivé avec des discours pré-électoraux. Les journalistes de Kyodo précisent que des témoins oculaires ont entendu au moins deux coups de feu. Le politicien inconscient a été hospitalisé pour des saignements abondants. Les médecins et les services de secours notent que l’ancien Premier ministre n’a montré aucun signe de vie et était sous assistance respiratoire artificielle. Selon certains rapports, il aurait pu connaître la mort clinique. La police a déclaré que l’agresseur, un homme de 41 ans, avait tiré avec un fusil de chasse et frappé le politicien dans le dos. Il est également à noter que le tireur n’a pas tenté de se cacher des caméras ou de quitter la scène du crime. Ses motivations viennent également d’être établies. Le suspect a maintenant été arrêté et est interrogé. « Apparemment, il a agi seul », note NHK.

Source : Tap News