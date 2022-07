Alors que vous étiez distrait par la démission de Boris, le gouvernement britannique a discrètement publié un rapport confirmant que les vaccinés représentent 94 % de tous les décès dus à la COVID-19 depuis avril, dont 90 % étaient des triples/quadruples piqûres.

Un rapport qui a été publié discrètement par le gouvernement britannique, quelques heures seulement avant que le Premier ministre Boris Johnson n’annonce sa démission, révèle que les décès de Covid-19 ont considérablement augmenté parmi la population triple vaccinée en Angleterre au cours des deux derniers mois, tout en diminuant considérablement parmi la population des non vaccinés.

Avec les chiffres les plus récents montrant que la population vaccinée en Angleterre représentait 94% de tous les décès de Covid-19 en avril et mai, et 90% de ces décès concernaient la population vaccinée triple / quadruple.

Le 7 juillet, Boris Johnson, le Premier ministre du Royaume-Uni, a annoncé sa démission. Depuis lors, les médias traditionnels au Royaume-Uni ont distrait le public avec des informations 24h/24 et 7j/7 sur cette annonce et des spéculations sur qui pourrait le remplacer.

C’est dans des moments comme ceux-ci que vous devriez regarder quelles mauvaises nouvelles sont discrètement publiées en arrière-plan dans l’espoir qu’elles ne recevront pas beaucoup d’attention, et il se trouve que quelques heures avant que Boris n’annonce sa démission, son gouvernement a publié de nouvelles données qui prouve que les choses ont été terribles pour la population vaccinée en Angleterre au cours des deux derniers mois.

En mars 2022, la UK Health Security Agency a annoncé qu’à partir du 1er avril 2022, elle ne publierait plus le statut vaccinal des cas, des hospitalisations et des décès de Covid-19 en Angleterre.

À l’époque, l’UKHSA a affirmé que c’était parce que le gouvernement britannique avait mis fin aux tests universels gratuits de Covid-19 et que cela affectait donc leur « capacité à surveiller de manière robuste les cas de Covid-19 en fonction du statut vaccinal ».

Cependant, c’était un mensonge.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire cherchait depuis des mois une excuse pour arrêter de publier les données, car elles montraient clairement que la population vaccinée souffrait d’immenses dommages au système immunitaire, avec des taux de cas, d’hospitalisation et de mortalité pour 100 000 plus élevés parmi la population entièrement vaccinée.

Le tableau suivant montre l’efficacité du vaccin Covid-19 dans le monde réel parmi la population triple vaccinée en Angleterre dans les rapports de surveillance des vaccins UKHSA de la semaine 3, de la semaine 7 et de la semaine 13 de 2022 –

C’était loin de l’efficacité de 95% revendiquée par Pfizer, n’est-ce pas ?

Mais maintenant, nous avons plus de preuves pour prouver à la fois que l’UKHSA mentait et que la tempête médiatique actuelle entourant la démission de Boris Johnson n’est qu’une distraction.

En effet, une autre agence gouvernementale britannique, connue sous le nom d’Office for National Statistics (ONS), vient de publier des données sur les décès par statut vaccinal.

Le dernier ensemble de données de l’ONS est intitulé « Décès par statut de vaccination, Angleterre, 1er janvier 2021 au 31 mai 2022« , et il peut être consulté sur le site de l’ONS ici et téléchargé ici.

Le tableau 1 du dernier ensemble de données contient des chiffres sur les taux de mortalité par statut vaccinal pour toutes les causes de décès, les décès impliquant Covid-19 et les décès n’impliquant pas Covid-19. Et c’est ici que nous sommes en mesure de vérifier le statut vaccinal de toutes les personnes décédées de la Covid-19 depuis début avril 2022, lorsque l’UKHSA a affirmé qu’elle ne pouvait plus rapporter les chiffres de manière fiable.

Voici comment l’ONS présente les chiffres du mois d’avril 2022 –

Source – Tableau 1

Nous avons pris les chiffres fournis par l’ONS pour avril et mai 2022, et avons produit le graphique suivant montrant les décès de Covid-19 par statut vaccinal en Angleterre entre le 1er avril et le 31 mai 2022 –

Au total, selon l’ONS, il y a eu 4 935 décès de Covid-19 au cours de ces deux mois, et la population vaccinée a représenté un nombre choquant de 4 647 de ces décès. Mais ce qui est encore plus choquant, c’est que les triples vaccinés représentaient 4 216 de ces décès, avec seulement 288 décès enregistrés parmi la population non vaccinée.

En mars 2022, il y a eu 321 décès de Covid-19 dans les 60 jours suivant un test positif parmi la population non vaccinée selon le rapport de surveillance des vaccins de la semaine 13 de l’UKHSA, comme détaillé dans le tableau suivant à l’aide de données extraites du tableau 13b du rapport –

Cela signifie qu’il y a eu 33 décès de moins parmi les non vaccinés sur deux mois (avril et mai) qu’il n’y en a eu sur l’ensemble du mois de mars.

Malheureusement, c’est l’inverse pour la population vaccinée, notamment les triples vaccinés. Il y a eu 911 décès de plus parmi les vaccinés sur deux mois et 1 161 décès de plus parmi les triples vaccinés.

Cela signifie que les décès ont chuté de manière drastique parmi les non vaccinés mais ont considérablement augmenté parmi la population vaccinée depuis que l’UKHSA a affirmé qu’elle ne pouvait plus publier les données de manière fiable.

Le graphique suivant montre le pourcentage de décès de Covid-19 par statut vaccinal en Angleterre entre le 1er avril et le 31 mai 2022, selon le dernier ensemble de données de l’ONS publié quelques heures avant la démission de Boris Johnson –

Les chiffres publiés discrètement révèlent que la population vaccinée dans son ensemble représentait 94% de tous les décès de Covid-19 en avril et mai 2022, les non vaccinés ne représentant que 6% de tous les décès de Covid-19. Mais la statistique la plus horrible ici est que 90% des décès parmi les vaccinés concernaient des personnes qui avaient reçu au moins trois doses d’une injection Covid-19.

Cependant, beaucoup au Royaume-Uni ont reçu une quatrième dose d’une injection Covid-19 depuis le printemps, et à en juger par les dernières données du gouvernement du Canada, il est probable que bon nombre de ces décès pourraient en fait faire partie des quadruples vaccinés.

Les chiffres les plus récents du gouvernement du Canada montrent qu’il y a eu 521 décès de Covid-19 entre le 6 et le 12 juin, et la population vaccinée en représentait 485, avec un nombre choquant de 242 décès parmi la population quadruple vaccinée, ce qui signifie qu’ils représentaient 50% de Décès de Covid-19 parmi les vaccinés au cours de la deuxième semaine de juin 2022.

Ce n’est pas le genre de chiffres que vous vous attendez à voir si les injections Covid-19 sont vraiment efficaces jusqu’à 95 % pour prévenir la mort, n’est-ce pas ?

Alors voilà, alors que vous avez été distrait par la démission de Boris Johnson en tant que Premier ministre du Royaume-Uni, le gouvernement britannique a discrètement publié un rapport quelques heures seulement avant son annonce contenant des données qu’ils affirmaient auparavant ne pas avoir, ce qui a confirmé le vaccinés représentent désormais 94% des décès de Covid-19 en Angleterre, et 90% de ces décès sont parmi les triples vaccinés.

Avec des nouvelles comme celle-ci balayées sous le tapis par les médias grand public, vous vous demandez ce qu’ils tenteront de cacher d’autre dans les semaines à venir ?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Exposé