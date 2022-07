Ne vous inquiétez pas, il est tout à fait normal de tomber mort pendant votre cours. C’est la nouvelle normalité en Chine. Ne vous posez pas la question, tout va bien.

Nous avions raison depuis le début ! C’est Le Figaro qui le dit !

Une très jeune fille s’effondre dans le métro de Guangdong Guangzhou

Une très jeune fille s’effondre dans le métro de Guangdong Guangzhou

Pourquoi les gens tombent-ils soudainement morts ? – TRISTE

Pourquoi les gens tombent-ils soudainement morts ? – TRISTE

SADS – Une autre personne tombe « soudainement » morte

SADS – Une autre personne tombe « soudainement » morte

La vérité sur le programme mondial de dépopulation

Pureblood Fièrement non vaxxx…

Ils ne veulent pas que les gens sachent la vérité parce que s’ils le faisaient, personne ne se ferait vacciner. L’élite du NOM (NWO) serait traquée. Le Dr Fauci dans son rôle du marchand d’huile de serpent pour la pléthore de vaccins de dépopulation est la plus grande source de désinformation dans ce pogrom plandémique visant à exterminer la population.

Fauci était connu sous le nom de Dr Génocide dans les années 80 parce qu’il avait tué des patients atteints du sida avec de l’AZT. Il est actuellement connu sous le nom de Dr. Death sur le Web parce qu’il essaie de tuer l’humanité avec les armes biologiques DARPA qu’il pousse comme vaccins. Il sait qu’il existe des protocoles sûrs et efficaces. L’élite les reçoit. Pour John Q. Public, ils sont interdits. Au lieu de cela, vous obtenez Remdesivir qui a été retiré des essais en 2 semaines car il avait déjà tué 46% des sujets. Si vos personnes âgées ne soyez pas surprises si elles vous prescrivent du Midazolam, le médicament euthanasie. Le Dr « MORT (Death) » Fauci a créé la plandémie. Les schills du CDC, de l’OMS, du NIH, du FEM (WEF), de la FDA, de la DARPA et du NOM (NWO) sont tous complices de cette attaque de meurtre de masse et de préjudice irréparable. Pour les sceptiques, voici quelques faits à méditer.

Le Dr « DEATH » Fauci a 4 brevets liés aux glycoprotéines de pointe grâce à sa combinaison du SRAS-1 avec le VIH pour créer Covid-19, y compris l’enveloppe GP 41 qui est la clé du VIH pour infecter les corps humains. ADE (dépendant des anticorps amélioration) se produit lorsque les anticorps générés au cours d’une réponse immunitaire reconnaissent et se lient à un agent pathogène mais sont incapables de prévenir l’infection. Au lieu de cela, ces anticorps agissent comme un «cheval de Troie», permettant à l’agent pathogène de pénétrer dans les cellules et d’exacerber la réponse immunitaire, augmentant ainsi la gravité du virus. « C’est là que les variantes sont créées. » Ce sont les variants qui « sont une production et résultent de la vaccination ». Les parasites (différents dépendants des lots utilisés) sont destinés à gagner en fonction pour permettre la transmission interhumaine et intercellulaire.

Les ingrédients Vaxx comprennent l’oxyde de graphène, le propylène glycol, le GNrH, l’antigène HCG, Luciférase, VIH, adénovirus 26, prions (maladie de la vache folle), parasites (Hydra Vulgaris, Trypanosoma Cruzi, Trypanosoma Brucei, forme de vie synthétique (entité créée artificiellement), métaux, y compris l’acier inoxydable et autres toxines. causant des caillots sanguins, magnétisme, bioluminescence , paralysie, convulsions, perte de : la vue, le goût, l’ouïe, le toucher, l’équilibre, les membres ainsi que le système immunitaire provoquant des tempêtes de cytokines entraînant une défaillance multisystémique des organes et la mort. Si le jaborstab ne vous tue pas à cause des caillots sanguins, il est conçu pour donner et accélérer rapidement les cancers, y compris le cancer du sein et autres. Il peut vous stériliser ainsi que toute personne avec qui vous avez des relations sexuelles. (Ils ont avoué à 60-70% des sujets mais il a atteint 96,8% par lots). La GNrH qu’elle contient rétrécit les gonades mâles, réduit la testostérone et atrophie la prostate.

Il tue l’ADN mitochondrial mâle dans le sperme, sans lui, pas de charge utile. L’antigène HCG détruit la fertilité chez les femmes en se liant à l’HCG et en le rendant bio-inactif. La reproduction humaine est arrêtée.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES N’ONT PAS DE PERSONNEL MAIS ELLES MENTENT SUR LA RAISON POURQUOI

LES COMPAGNIES AÉRIENNES N’ONT PAS DE PERSONNEL MAIS ELLES MENTENT SUR LA RAISON POURQUOI