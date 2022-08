Des roquettes ont également ciblé les systèmes de refroidissement de l’installation

Cette vue aérienne montre la centrale nucléaire de Zaporozhye située dans la zone de steppe sur la rive du réservoir Kakhovsky dans la ville d’Energodar, région de Zaporozhye, Ukraine. © Spoutnik / Konstantin Mihalchevski

L’artillerie ukrainienne a tiré plusieurs roquettes directement sur les systèmes de refroidissement et le site de stockage des déchets nucléaires à l’intérieur de la centrale nucléaire de Zaporozhye à Energodar, a déclaré mardi le membre de l’administration du gouvernement local Vladimir Rogov aux médias russes, avertissant qu’une frappe réussie pourrait entraîner une libération de rayonnement équivalente à une « bombe sale ».

« L’un des missiles guidés a touché à seulement 10 mètres » des barils de combustible nucléaire usé « , a déclaré Rogov à Soloviev Live. « D’autres frappent un peu plus loin, 50 à 200 mètres. »

Étant donné que le site de stockage est à l’air libre, tout impact entraînera la libération de déchets nucléaires allant de dizaines à des centaines de kilogrammes et la contamination de la zone, a expliqué le responsable. « En langage clair, ce serait comme une bombe sale », a déclaré Rogov.

Alors que le réacteur lui-même ne peut être détruit qu’avec une arme nucléaire tactique, les systèmes de refroidissement et le stockage des déchets sont beaucoup plus vulnérables et des dommages pourraient facilement provoquer une catastrophe, a déclaré le responsable. Les troupes ukrainiennes ont déjà tiré « plusieurs dizaines » de projectiles lourds sur les systèmes de refroidissement, a ajouté Rogov. S’ils réussissent à désactiver un tel système, cela pourrait produire un effondrement plus important que la catastrophe de Tchernobyl en 1986.

Les troupes russes ont pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporozhye, la plus grande installation de ce type en Europe, au début des opérations militaires en Ukraine. La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées de bombarder l’installation, avertissant que les combats dans la région pourraient déclencher une catastrophe nucléaire. La Russie a accusé l’Ukraine d’avoir lancé des frappes d’artillerie et de drones sur l’installation, qualifiant ces opérations de « terrorisme nucléaire ». Les troupes ukrainiennes ont affirmé que les Russes se bombardaient pour discréditer Kiev.

[Or ce sont les militaires russes qui l’occupent, Moscou ne peut pas bombarder ses propres troupes, c’est une grande nation très respectueuse du droit international. Kiev dans cette affaire ment. – MIRASTNEWS]

Les demandes russes à l’ONU et à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) d’inspecter le site de première main se sont heurtées à des excuses selon lesquelles les inspecteurs ne peuvent accéder à la station que via Kiev, et l’Ukraine ne peut garantir leur passage en toute sécurité.

Lundi, Rogov a accusé l’ONU de bloquer la visite de l’AIEA parce qu’elle couvrait Kiev. Si les inspecteurs se présentaient réellement, a-t-il dit, ils seraient obligés de conclure que l’Ukraine et non la Russie bombardait la centrale électrique.

« C’est évident, tout a été documenté, et pas seulement cela, on sait aussi qui est approvisionné en missiles guidés américains. Évidemment, pas la Russie, mais le régime de Zelensky », a-t-il déclaré.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Les forces armées ukrainiennes ont bombardé la région de Kyiv de Donetsk avec des obus de calibre OTAN

Représentation de la RPD : l’AFU a bombardé la région de Kyiv de Donetsk avec des obus de l’OTAN

© RIA Novosti / Konstantin Mikhalchevsky Accéder à la banque de photos Fragments d’obus tirés par les forces armées ukrainiennes dans le district Kuibyshevsky de Donetsk. Photo d’archive

DONETSK, 16 août – RIA Novosti. Les troupes ukrainiennes ont tiré deux obus de calibre 155 millimètres de l’OTAN sur le district de Kievsky à Donetsk, selon la chaîne Telegram du bureau de représentation de la République populaire de Donetsk au Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu.

« Un incendie a été enregistré depuis le VFU dans la direction : 22.01 – la colonie de Pervomaiskoye – la ville de Donetsk (district de Kyiv): deux obus de calibre 155 mm ont été tirés », indique la publication.

L’artillerie de calibre 155 mm est en service dans les pays de l’OTAN. Les États-Unis, le Canada et l’Australie ont livré des dizaines d’obusiers à longue portée M777 à l’Ukraine, que les forces armées ukrainiennes utilisent pour bombarder des villes et villages de la RPD, dont Donetsk.

Le district de Kyiv de Donetsk est situé dans la partie nord de la ville. Voici Shakhterskaya Square, Kyiv Prospekt, la gare, le stade de football Donbass Arena. La rue Artem, l’artère principale de la ville, se termine également ici.

Depuis 2014, lorsque la RPD a déclaré son indépendance de Kyiv à la suite d’un coup d’État, la région a été régulièrement bombardée par les forces de sécurité ukrainiennes. L’aéroport, qui a été détruit à la suite de plusieurs mois de combats entre l’armée ukrainienne assiégée et les milices de Donetsk qui ont pris d’assaut leurs positions, est considéré comme la périphérie nord de la région.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti

Situation militaire en Ukraine le 16 août 2022 (mise à jour de la carte)

La Russie a frappé la 72e brigade d’infanterie motorisée de l’AFU près d’Artemovsk avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé la 46e brigade aéromobile de l’AFU près de Lozovoye avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé les ressources militaires de l’AFU près d’Andreïevka avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé les ressources militaires de l’AFU près de Soledar avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé les ressources militaires de l’AFU près de Zaitseve avec des missiles de haute précision ;

Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu 2 drones ukrainiens près de Topolevka dans la LPR et de Charivnoye dans la région de Kherson ;

Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu 3 roquettes près de Novognatovka en RPD et Kamenka et Doroshenkovo dans la région de Kharkov ;

Un entrepôt militaire près de la ville de Dzhankoi, dans le nord de la Crimée, avait été endommagé par un sabotage.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front