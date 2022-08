Un dénonciateur affirme qu’une augmentation soudaine des maladies dans l’armée en raison des vaccins est expliquée comme un problème de données

Un lanceur d’alerte a exprimé son inquiétude quant à la fiabilité des informations que la direction utilise pour porter des jugements stratégiques. Le lanceur d’alerte a affirmé que l’augmentation soudaine des maladies dans l’armée due aux vaccins s’explique par un problème de données.

Un officier médical de l’armée qui a observé une augmentation rapide de la maladie, correspondant à des rapports d’effets indésirables avec les vaccins COVID-19 – que l’armée a ignorés comme un problème de données – a déclaré qu’il risquait une séparation involontaire après avoir été condamné mais pas puni pour avoir enfreint la politique COVID-19.

Le premier lieutenant Mark Bashaw, un officier de médecine préventive de l’armée, a commencé à détecter certains «signaux alarmants» dans la base de données épidémiologique de la défense en janvier 2022.

Selon Bashaw, la base de données d’épidémiologie médicale de la Défense (DMED), qui surveille les maladies et les blessures de 1,3 million de membres actifs du personnel des services, il y a eu une augmentation substantielle des rapports de cancers, de myocardite et de péricardite pendant la pandémie, en plus d’autres maladies comme l’infertilité masculine, les tumeurs, une maladie pulmonaire causée par des caillots sanguins et le VIH.

Dans une interview avec l’émission « Crossroads » d’EpochTV le 1er août, Bashaw a déclaré que toutes ces maladies sont répertoriées dans les documents de la FDA comme des réactions indésirables potentielles liées aux vaccinations COVID-19.

Bashaw s’est manifesté en tant que dénonciateur pour exprimer ses inquiétudes après avoir observé une augmentation de l’incidence de ces affections qui, dans certains cas, a atteint 50% ou 100%.

Selon la divulgation du dénonciateur de Bashaw (lire ci-dessous), qu’il a soumise au sénateur Ron Johnson (R-Wis.), Qui soutient la divulgation des données des enquêtes préliminaires sur les produits COVID-19 avec le Congrès, la prévalence croissante de ces maladies identifiées dans DMED est « très troublant ».

En particulier, la proportion de cas de cancer parmi les membres en service actif en 2021 a à peu près triplé par rapport au nombre moyen de cas de cancer chaque année de 2016 à 2020, selon le rapport de Bashaw.

En tant qu’officier de médecine préventive spécialisé en entomologie, les responsabilités de Bashaw incluent « participer à des enquêtes et des enquêtes d’établissement des faits pour déterminer le risque potentiel pour la santé publique du personnel du DoD [Department of Defense] des maladies causées par des insectes et d’autres blessures non liées à la bataille ».

Problème dans DMED

Le sénateur Ron Johnson (R-Wis.) prend la parole lors d’une audience à Washington le 24 janvier 2022. (Drew Angerer/Getty Images)

Les données de DMED ont changé une semaine après la publication de ces données en janvier lors d’une table ronde «COVID-19: Second Opinion» organisée par Johnson, selon Bashaw, et toutes ces augmentations inquiétantes de maladies et de blessures «semblaient avoir disparu et été réaligné avec les années précédentes.

Étonnamment, le dysfonctionnement n’a eu aucun effet sur les données de 2021, qui sont restées inchangées. Au lieu de cela, les données mises à jour ont augmenté les données des années précédentes, donnant aux données de 2021 un aspect régulier et conforme à la moyenne mobile, selon Bashaw.

En réponse aux allégations du lanceur d’alerte, Peter Graves, porte-parole de l’agence de santé du ministère de la Défense, a déclaré à PolitiFact que les données de DMED « étaient incorrectes pour les années 2016-2020 », de sorte que le système a été arrêté pour réparer le problème sous-jacent. raison de la corruption des données, qui n’a pas affecté les données de 2021.

À la suite de la table ronde, Johnson a écrit au ministère de la Défense (DoD) trois lettres demandant une explication de l’augmentation brutale des diagnostics médicaux et des modifications apportées aux données DMED.

« Le problème est que ces augmentations peuvent être liées aux vaccins COVID-19 que nos militaires ont été mandatés pour prendre », a déclaré Johnson dans l’une de ses lettres.

De plus, le sénateur a écrit à la société de technologie en charge de DMED pour demander des explications claires sur tous les problèmes d’intégrité des données découverts dans la base de données.

Johnson a reçu quelques commentaires de la société informatique, mais il n’y a toujours pas « d’explication solide et rationnelle » pour expliquer pourquoi et quelle était l’erreur de base de données, selon Bashaw.

À la suite de l’erreur, Bashaw a obtenu des informations sur les blessures associées aux vaccins viraux auprès du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) pour contraster avec ses conclusions sur le DMED. Il a découvert une multiplication par onze du nombre d’incidents présumés défavorables enregistrés en 2021 lorsqu’il a comparé les statistiques de cette année-là à la moyenne des 24 années précédentes.

« Je l’ai comparé à la moyenne des 24 dernières années, c’est une augmentation de 1 100% en 2021. Et la seule différence que nous avons eue en 2021 était le déploiement de ces vaccins COVID-19 expérimentaux autorisés à utiliser en urgence », a déclaré Bashaw.

Selon le site Web du HHS, le VAERS est géré par des départements relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) et fonctionne comme « un système national d’alerte précoce pour détecter d’éventuels problèmes de sécurité dans les vaccins sous licence américaine ».

Indépendamment du fait que les gens peuvent choisir de ne pas se soumettre au VAERS, le site Web indique que «les professionnels de la santé sont tenus de signaler certains événements indésirables et les fabricants de vaccins sont tenus de signaler tous les événements indésirables qui sont portés à leur attention». Les non-professionnels peuvent toutefois également soumettre des candidatures.

Produits autorisés pour utilisation d’urgence

Un soldat regarde un autre soldat se faire vacciner contre la COVID-19 par les services médicaux préventifs de l’armée à Fort Knox, Kentucky, le 9 septembre 2021. (Jon Cherry/Getty Images)

Par les canaux appropriés, Bashaw a tenté d’exprimer ses inquiétudes à ses supérieurs militaires au sujet des vaccins COVID-19. Il a suggéré qu’ils ajustent l’approche de communication des risques du vaccin de « sûr et efficace » à « il pourrait y avoir des problèmes ».

Bashaw a affirmé que ses inquiétudes n’avaient pas été prises en compte. « Et puis, plus tard, j’ai été ciblé en raison de mon propre statut de vaccination [COVID-19]. »

Bashaw a déclaré qu’il avait été « forcé de suivre un protocole de test expérimental autorisé d’utilisation d’urgence, qui était réservé aux personnes non vaccinées ».

Il a exprimé des doutes sur la pratique, affirmant qu’obliger les personnes non vaccinées à se soumettre à un tel régime de test semblait « coercitif » et « plutôt punitif ».

Bashaw a fait référence aux dispositions du Code des États-Unis qui fournissent aux fabricants, aux distributeurs, au gouvernement et aux professionnels de la santé qui administrent des produits épidémiques une licence pour une utilisation d’urgence avec une protection de responsabilité.

Cependant, malgré le fait qu’ils supportent l’intégralité du risque, le point de vue de la personne qui choisit d’utiliser ces éléments ou à qui le produit est administré n’est pas pris en compte par cette loi. « Pour cette raison, [ils devraient avoir] la capacité d’accepter ou de refuser ces produits », a déclaré Bashaw.

« C’est mon travail en tant que médecin en général, d’avertir les individus, ou du moins d’essayer de leur communiquer dans quoi ils pourraient s’embarquer avec ces produits. »

Bashaw a souligné que le Code des États-Unis, notamment 21 U.S. Code § 360bbb–3, décrit également les droits de l’individu au consentement éclairé et à accepter ou refuser l’administration de ces éléments.

La loi stipule que toute personne autorisée à prendre la substance en cas d’urgence doit être informée « des avantages et des risques connus et potentiels importants d’une telle utilisation, et de la mesure dans laquelle ces avantages et risques sont inconnus ».

Cela s’applique non seulement aux vaccinations expérimentales, mais également aux processus de test COVID-19 et à l’utilisation de masques, selon Bashaw.

Ciblé pour avoir désobéi aux règles de la COVID-19

Bashaw a été traduit en cour martiale pour avoir enfreint le protocole COVID-19. Il a nié l’accusation, affirmant que l’obligation de suivre le protocole violait le droit de l’individu au consentement éclairé en vertu de la loi américaine.

Le tribunal a condamné Bashaw, mais le juge n’a imposé aucune peine et a plutôt recommandé au général commandant que la condamnation soit abandonnée, selon Bashaw, mais le général a maintenu la condamnation.

Suite à sa condamnation, l’armée a ordonné la libération involontaire de Bashaw après 17 ans de service honorable. Sa promotion anticipée au grade de capitaine a également été interrompue, selon l’officier.

Le motif de son limogeage était que l’armée avait perdu confiance en ses « capacités d’officier au cours des sept derniers mois », selon Bashaw.

Bashaw a déposé une réfutation dans l’espoir de changer le résultat.

En outre, Bashaw a déposé une plainte de lanceur d’alerte auprès du ministère de la Défense, mais la conclusion a été tirée qu’il n’y avait pas eu de représailles contre lui, et le problème a été clos. Il a déclaré qu’il avait par la suite déposé une autre plainte afin d’exercer son droit, en vertu de la loi sur la justice militaire, de contester ces décisions.

Bashaw a soumis une requête au juge-avocat général de l’armée, demandant que le général analyse les preuves qu’il a présentées dans des documents officiels.

Selon Bashaw, il s’agit d’une preuve juridique solide qui sert à protéger à la fois les militaires et la population en général. « Je ne risquerais pas 17 ans de mon service [and] la santé et le bien-être de ma famille sur un argument fragile. »

Bashaw a exprimé son inquiétude quant à la fiabilité des informations que les dirigeants utilisent pour porter des jugements stratégiques. Ces dirigeants de haut niveau portent des jugements « basés sur quelque chose qui pourrait ne pas être le cas » si les données sont modifiées d’une manière ou d’une autre ou s’il y a un dysfonctionnement des données, a-t-il déclaré. Si un entrepreneur commercial est chargé de gérer les informations médicales des membres du service et qu’il y a des problèmes avec cela, c’est particulièrement « un signe de préoccupation grave ».

« Et il est donc très important d’avoir des données solides et des sources fiables. »

Selon Bashaw, il a pris la décision d’informer ses dirigeants de ses inquiétudes afin de suivre l’engagement qu’il a pris de préserver la Constitution des États-Unis et d’honorer Dieu.

« Je ferai absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour avertir mes frères et sœurs en uniforme. Et c’est mon travail en tant que médecin militaire, de communiquer les risques et les dommages potentiels », a déclaré Bashaw. « C’est mon devoir. »

Lire le document ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia