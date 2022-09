SADS : le « syndrome de la mort subite de l’adulte » explose alors que de jeunes adultes en bonne santé meurent à la suite des mandats de vaccination COVID

Par Brian Shilhavy

Le nombre de jeunes adultes en bonne santé qui meurent « soudainement » est devenu si bien connu maintenant que même les grands médias ne peuvent plus ignorer ce nombre record de décès survenus parmi la classe ouvrière âgée de 18 à 65 ans.

La corrélation entre ces «morts subites» et le déploiement des vaccins COVID est indiscutable, mais parce que «la corrélation n’est pas égale à la causalité», les médias d’entreprise et les agences gouvernementales de santé continuent de nier que les vaccins sont en faute.

Ne trouvant aucune autre cause possible à ce nombre record de décès chez les jeunes et les personnes en bonne santé, ils les regroupent simplement dans la catégorie du SADS, le syndrome de la mort subite de l’adulte.

Mais ces histoires deviennent si fréquentes maintenant, que j’espère que la population aveugle et abrutie qui croyait au mensonge commence à se réveiller.

Je republie certaines de ces histoires dans cet article, et alors que certains de ceux qui sont décédés sont connus pour avoir reçu un vaccin COVID, certains des autres ne révèlent pas publiquement cette information.

Mais ils sont tous membres d’institutions qui ont mandaté les injections COVID. Certains sont des étudiants et des employés de l’Université de l’Indiana, et certains sont des professionnels de la santé qui ont travaillé dans des établissements où les tirs étaient obligatoires.

Ce doit être l’une des périodes les plus perverses de l’histoire de l’humanité, où tant de personnes en position d’autorité dans des postes gouvernementaux ou à la tête d’institutions sont coupables de meurtres de masse, et pour l’instant aucune d’entre elles n’a fait face à la justice.

Jusqu’où va cette culpabilité, d’avoir participé au génocide de toute une génération ?

Et toi? Es-tu également coupable ?

Si vous répondez par un retentissant : « Pas question ! Je ne soutiens pas les vaccins COVID ! – alors je dois vous poser une question.

Détenez-vous des actions de fonds communs de placement ? Votre fonds de retraite est-il investi dans des actions et des fonds communs de placement ?

Parce que si c’est le cas, il est très probable que celui qui gère votre portefeuille soit investi dans des sociétés pharmaceutiques comme Pfizer, Moderna, Johnson et Johnson, et d’autres, car Big Pharma est le « meilleur endroit où placer votre argent » en ce moment si l’on veut maximiser leurs bénéfices.

Cela signifie que vous partagez également une partie de la culpabilité, même si vous ne savez pas où vos fonds sont investis. Légalement, vous êtes copropriétaire de ces entreprises qui ont produit ces armes biologiques mortelles qui tuent littéralement des millions de personnes.

Vidéo de 9 minutes de GBN, la chaîne d’information britannique – Excellente montre !

Morts subites dans une ville universitaire

Par Margaret Menge

Trois étudiants de l’Université de l’Indiana sont décédés subitement il y a environ un an.

Tout comme un membre du conseil d’administration de l’Université de l’Indiana.

Il en a été de même pour deux ambulanciers paramédicaux de la région et quelques étudiants qui ont fréquenté d’autres universités à proximité.

Deux des décès d’étudiants de l’Université de l’Indiana étaient si rapprochés et si déconcertants que le coroner du comté, Joanie Stalcup, dit qu’elle s’est tournée vers les forces de l’ordre et leur a demandé s’ils savaient ce qui pouvait se passer.

L’une était l’étudiante de premier cycle de l’IU, Mia Roy, âgée de 20 ans, dont la colocataire l’a retrouvée morte sur le canapé de leur appartement le mardi 14 septembre 2021.

À Bloomington, qui abrite l’Université de l’Indiana, Mia Roy vivait dans un appartement à Stadium Crossing, un complexe de plusieurs bâtiments sur Dunn Street, en face du stade de football d’IU sur le côté nord du campus.

Elle était de Crown Point, Indiana.

Les reportages sur sa mort comme celui-ci ont souligné qu’il n’y avait « aucune preuve d’acte criminel ou d’automutilation ».

Une autopsie a été pratiquée et la cause du décès s’est avérée être liée à un rhume qu’elle avait eu la semaine précédente, a déclaré Stalcup.

Mais elle a dit que parce que c’était un événement si rare – qu’une jeune femme en bonne santé devrait mourir d’une maladie aussi bénigne – elle avait encore des questions et avait donc envoyé un échantillon de tissu au CDC pour des tests à l’automne 2021.

Elle a déclaré cette semaine qu’elle n’avait encore rien reçu du CDC.

Un deuxième décès d’un étudiant de l’IU d’environ le même âge s’est produit en quelques semaines, a déclaré Stalcup.

« À mon avis, c’était inhabituel car ils avaient à peu près le même âge et avaient des histoires similaires entourant leur mort », a-t-elle déclaré. « Cependant, rien de suspect n’a été trouvé dans les autopsies. Il n’y avait rien dans leur cause de décès qui était suspect. C’est juste bizarre ».

Comme pour Mia Roy, une jeune personne par ailleurs en bonne santé est décédée subitement.

Et il y a eu en fait une troisième mort subite d’un étudiant de l’IU qui s’était produite quelques semaines plus tôt – bien qu’en dehors du comté.

Devyn Williams, 18 ans, était le dernier jour de vacances de fin d’été dans l’Ouest avec sa mère le 19 août 2021, visitant les parcs nationaux de Yellowstone et de Grand Teton. Le lendemain, ils devaient s’envoler pour Indianapolis, où le père de Devyn allait venir la chercher et la conduire à Bloomington afin qu’elle puisse commencer sa première année à l’Université de l’Indiana.

Lorsqu’elle a été jointe par téléphone plus tôt cette année, sa mère a décrit ce qui s’était passé ce jour terrible, disant que Devyn avait eu une crise d’asthme et qu’elle avait essayé d’utiliser son nébuliseur, mais que cela n’avait pas fonctionné : elle ne pouvait pas reprendre son souffle. Au moment où les ambulanciers sont arrivés à leur logement locatif dans le parc, il était trop tard : Devyn n’a pas pu être réanimé.

Devyn avait été vaccinée avec le vaccin Pfizer en avril, a déclaré sa mère, Angela Lacy.

Lorsqu’on lui a demandé si sa mort aurait pu être liée au vaccin, elle a dit qu’elle pouvait voir pourquoi certaines personnes pourraient demander cela, mais qu’elle ne le savait tout simplement pas.

Une autopsie a été pratiquée, a déclaré Lacy, et la cause du décès s’est avérée être liée à la crise d’asthme.

Vous pouvez lire la nécrologie de Devyn Williams ici.

**

Le même mois, deux ambulanciers paramédicaux de la région de Bloomington sont décédés subitement au travail, tous deux en compagnie d’autres premiers intervenants qui ont apporté une assistance immédiate.

Le premier était Brandon Staley, 46 ans, qui a été frappé de douleurs thoraciques intenses le 8 août alors qu’il était en service en tant qu’EMT dans le comté d’Owen, à environ 20 miles de Bloomington. Il se trouvait à l’arrière d’une ambulance avec un autre ambulancier soignant deux enfants qui venaient d’être blessés dans un accident de voiture au nord de Gosport lorsqu’il a été saisi par une douleur thoracique, a perdu connaissance et est décédé.

Le second était Kyle Martincic, 34 ans, d’Ellettsville, la petite ville juste à l’ouest de Bloomington. Il a travaillé comme ambulancier et pompier, et était à la caserne des pompiers pour faire de l’entraînement physique le 23 août lorsqu’il a subi une « urgence cardiaque soudaine ».

Bien qu’il soit entouré de premiers intervenants (ses collègues pompiers) qui lui ont fourni des soins vitaux immédiats, il n’a pas pu être sauvé.

**

Le 31 juillet 2021, la communauté IU et la ville de Bloomington ont été choquées par la mort soudaine d’un membre énergique du conseil d’administration de l’IU – Melanie Walker, 62 ans.

Melanie Walker, membre du conseil d’administration de l’IU, est décédée subitement le 31 juillet 2021.

Walker était le président de TASUS Corp, une filiale d’une entreprise de fabrication japonaise comptant plus de 600 employés aux États-Unis.

Au moment où elle a été nommée présidente de TASUS à l’âge de 34 ans, elle était considérée comme la première femme présidente d’une entreprise de fabrication japonaise aux États-Unis.

Au moment de sa mort subite, elle était également membre actif du conseil d’administration de l’Indiana Economic Development Corp., de l’IU Credit Union, de la Chambre de commerce de l’Indiana et du Susie’s Place Child Advocacy Center; et président du conseil d’administration de la Japan-America Society of Indiana, président de l’équipe de direction de l’American Heart Association et délégué de l’Indiana à la Conférence de la Maison Blanche sur les petites entreprises.

Quelques années auparavant, en 2017, elle avait adopté une adolescente nommée Stormy, qui avait passé la majeure partie de sa vie en famille d’accueil.

Melanie Walker, à droite, avec sa fille adoptive Stormy. (Photo de Lisa Walker)

Walker avait été nommé au conseil d’administration de l’IU en 2016 par le gouverneur de l’époque, Mike Pence.

Aucune cause de décès n’a été signalée ni par l’Université de l’Indiana ni par les médias.

Sa nécrologie notait seulement que sa mort était inattendue.

Une connaissance a dit qu’elle avait eu des problèmes cardiaques.

*******

En plus des trois étudiants de l’IU décédés en août et septembre 2021, il y a eu deux autres décès subits d’étudiants de l’IU des mois auparavant.

David Gray, étudiant en troisième année de la faculté de droit de l’IU, est décédé à la mi-décembre 2020 peu de temps après avoir reçu le vaccin Covid-19, a déclaré un de ses amis à Crossroads Report.

« Il revenait du Mexique dans un avion et parlait à l’hôtesse de l’air et il s’est juste » endormi « », a déclaré l’ami dans un e-mail. « Elle pensait qu’il s’était endormi. Il a eu une crise cardiaque massive ».

« Ils ne sont pas sûrs à 100% du vaccin, mais il l’a eu », a-t-il ajouté.

L’ami a cependant déclaré qu’il ne savait pas où ni quand Gray avait reçu le vaccin. Les premiers vaccins n’ont été administrés dans l’Indiana qu’à la mi-décembre.

La faculté de droit IU Maurer a annoncé la mort de Gray dans un message sur Facebook, se disant « choquée par sa mort soudaine et prématurée ».

Gray était de New York et a été décrit par son ami comme un homme juif « brillant et beau » dans la trentaine.

**

Le 2 avril 2021, un étudiant de 20 ans de l’IU nommé Jacob Schleinz parlait à deux filles sur le balcon d’un appartement du quatrième étage tôt le matin quand, bizarrement, elles ont dit qu’il avait juste arrêté de parler et était tombé sur le balcon balustrade.

Schleinz était étudiant à la IU Kelley School of Business et avait un emploi d’été prévu à United Health à Indianapolis.

Plusieurs grandes organisations de soins de santé de l’Indiana ont commencé à rendre obligatoire le vaccin pour les employés et les stagiaires à l’été 2021. On ne sait pas si Schleinz aurait dû se faire vacciner pour commencer à travailler chez United Health.

Le magazine People a écrit sur sa mort tragique ici.

**

Une autre mort subite d’un étudiant dans la région a été rapportée dans les médias en septembre.

Une étudiante de l’Institut de technologie Rose-Hulman nommée Erin Canning serait décédée « des suites de blessures subies lors d’un accident ». Aucune autre explication n’a été fournie.

Canning était membre de l’équipe féminine de football Rose-Hulman. Elle était de Pittsburgh.

**

Et UN AUTRE ici dans une autre école voisine, Indiana State University. Un étudiant de première année nommé Dylan McConkey qui allait se spécialiser en informatique a été retrouvé mort par ses colocataires le 22 août 2021.

**

L’Université de l’Indiana a annoncé le 21 mai 2021 qu’elle imposait un mandat de vaccination à tous les étudiants, professeurs et membres du personnel, avertissant que les étudiants devaient être complètement vaccinés au moment de leur retour sur le campus, et s’ils ne l’étaient pas, ils auraient leur les inscriptions aux cours annulées, et leurs e-mails et CrimsonCards coupés.

Le communiqué de presse cite le Dr Lana Dbeibo, professeur à la faculté de médecine de l’IU, disant que les vaccins Covid-19 étaient « extrêmement sûrs et efficaces ».

Moins de deux semaines plus tard, le 1er juin 2021, le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) a montré que 73 personnes dans l’Indiana âgées de 18 à 29 ans s’étaient rendues aux urgences après avoir été vaccinées avec l’un des vaccins Covid-19 – soit le vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna.

Fin décembre 2021, Scott Davison, PDG de la compagnie d’assurance-vie basée à Indianapolis OneAmerica, a déclaré que l’ensemble du secteur de l’assurance-vie faisait face à une augmentation sans précédent de 40% des décès parmi les personnes en âge de travailler de 18 à 64 ans au troisième trimestre de 2021.

Le troisième trimestre de 2021 comprenait juillet, août et septembre – la même période au cours de laquelle les trois étudiants de l’IU, deux ambulanciers paramédicaux et la fiduciaire de l’IU, Melanie Walker, sont décédés subitement et de manière inattendue.

Lire l’article complet sur Substack.

Superfit Scots Doctor, 46 ans, décède après une crise cardiaque en nageant

Hollywood Los Angeles News

Mike « Kippy » Wilson, 46 ans, s’entraînait pour un triathlon lorsqu’il a eu une crise cardiaque et est décédé.

Le Daily Record a rapporté que le docteur Wilson, 46 ans, avait été retiré de Lochindorb à Grantown-on-Spey vers 12 h 55 le 18 août. Le médecin s’entraînait pour un triathlon lorsqu’il est décédé.

Le père de deux enfants a été porté disparu et les services d’urgence sont sortis pour fouiller l’eau. Il a été retrouvé décédé.

Originaire d’Aberdeen, Wilson était médecin au Dr Grays Hospital à Elgin. Il était diplômé de l’école de médecine de l’Université de Dundee et surfeur passionné.

Son meilleur ami Mike Watson annonce une collecte de fonds pour aider à alléger le fardeau de son décès soudain sur la femme et les filles laissées pour compte. (Wilson n’avait pas rédigé de testament, donc ses biens sont allés à l’homologation, ce qui entraînera des frais juridiques, en plus du coût des funérailles inattendues.)

gofundme.com/f/mike-wilson-memorial-fund-let-ride-again

Au milieu de l’été, une jeune médecin au Canada est décédée quelques jours après s’être effondrée pendant la partie natation de son entraînement de triathlon. Elle était l’un des huit médecins au Canada qui sont décédés sur une période de deux semaines en juillet.

En septembre 2011, Mike Wilson s’est vu officiellement proposer un poste de médecin dans une petite ville près du Cap en Afrique du Sud. Ses amis lui ont conseillé de rentrer chez lui en Ecosse. 💉

Le meilleur ami de Wilson, Mike Watson, a fièrement publié en mai 2021 qu’il s’était lui-même injecté de l’ARNm synthétique.

« Merci, NHS. »

Besties Mike Wilson et Mike Watson le 16 mai 2022 — Align Ride

Notre programme de rappel d’automne démarre à partir de lundi – les résidents des foyers de soins, le personnel et les personnes confinées à la maison seront les premiers à recevoir leurs piqûres. Les plus de 75 ans seront invités à prendre rendez-vous plus tard dans la semaine. Profitez de l’offre pour vous protéger avant l’hiver. pic.twitter.com/8nbamP8Fy7 – Steve Barclay (@SteveBarclay) 3 septembre 2022

Le 1er août 2022, le mari athlétique de 64 ans de la sénatrice de l’État du Wyoming, Wendy Schuler, est décédé d’un événement cardiaque alors qu’il faisait du vélo de montagne sur un sentier du parc.

Le 6 août 2022, Mason Fisher, étudiant en médecine à l’Ohio State University, s’est effondré et est décédé quelques kilomètres avant d’atteindre la fin de ce qui aurait été sa troisième balade à vélo en Pelotonia.

Lire l’article complet sur Hollywood LA News.

