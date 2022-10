Les forces aérospatiales russes ont infligé de nouveaux coups à l’infrastructure critique de l’Ukraine || Résultats du jour 11/10/2022

De nouvelles frappes sur des infrastructures critiques, y compris des installations énergétiques ukrainiennes, ont été infligées par nos militaires. L’alerte au raid aérien a retenti dans presque tout le pays aujourd’hui. Des rapports d’explosions sont venus des régions de Kyiv, Odessa, Khmelnytsky, Rivne. De nombreuses villes, dont Kyiv, introduisent des pannes d’électricité. A Lviv, interruptions des communications mobiles. Dans la région de Dnepropetrovsk, les autorités parlent d’un régime d’économies totales d’énergie. Ladyzhynska TPP a été endommagé à Vinnitsa. Certaines grandes entreprises ont suspendu leurs travaux. De plus, à partir d’aujourd’hui, l’Ukraine cesse d’exporter de l’électricité vers l’Europe. L’objectif a été atteint. Toutes les installations désignées ont été touchées, alors que le ministère de la Défense a commenté les frappes d’aujourd’hui contre les installations de commandement et de contrôle militaires et le système énergétique de l’Ukraine. En outre, nos unités continuent d’accomplir des tâches dans la zone de l’opération militaire spéciale. Deux bases de stockage de carburant pour le matériel militaire des forces armées ukrainiennes dans la région de Dnipropetrovsk ont ​​été détruites. Plusieurs entrepôts de munitions et d’armes de roquettes et d’artillerie près de Nikolaev. Et aussi un grand dépôt de munitions avec des roquettes pour les lance-roquettes multiples américains HIMARS.

La partie russe est prête à envisager la possibilité d’une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden dans le cadre du sommet du G20, si une proposition correspondante est reçue. C’est ce qu’a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Ses paroles sont rapportées par TASS. «Nous disons à plusieurs reprises que nous ne refusons jamais les réunions. Et si une proposition est reçue, nous l’examinerons », a souligné le ministre russe. Dans le même temps, Lavrov a noté que l’état de préparation de Biden pour une telle réunion est basé jusqu’à présent uniquement au niveau « nous verrons ». Le sommet du G20 doit avoir lieu sur l’île indonésienne de Bali les 15 et 16 novembre.

Le Kremlin évalue négativement la décision du Service de sécurité d’Ukraine (SBU) de mettre des hommes politiques russes sur la liste des personnes recherchées. Le secrétaire de presse du président russe Dmitri Peskov a noté que cette nouvelle avait été mal accueillie par le Kremlin. Rappelons que le SBU a mis sur la liste des personnes recherchées le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, Dmitri Medvedev, et la représentante officielle du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Maria Zakharova. Kyiv les a accusés d’empiéter sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine. L’Ukraine a également mis un certain nombre d’autres membres du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, ainsi que des représentants du commandement militaire russe, sur la liste des personnes recherchées.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré dans une interview aux médias allemands que pour mettre fin au conflit armé en Ukraine, il était nécessaire de s’asseoir immédiatement à la table des négociations. Orban est convaincu que les négociations doivent être menées par la Russie et les États-Unis. « Nous avons besoin d’un cessez-le-feu immédiat. Ainsi dit le pape, ainsi dit l’ancien secrétaire d’État américain Kissinger, ainsi dit le philosophe allemand Jürgen Habermas. Un cessez-le-feu immédiat, et ensuite il faudra entamer des négociations », estime le Premier ministre hongrois. Viktor Orban est convaincu que l’Ukraine ne peut pas cesser le feu par elle-même. Des négociations doivent être menées avec la partie américaine. La Russie a trop de ressources, bien plus que l’Ukraine. Le conflit est alimenté uniquement par l’approvisionnement du régime de Kyiv par l’Occident. « Ils peuvent se battre indéfiniment simplement parce que les Américains les soutiennent », a déclaré Orban.

L’Azerbaïdjan et l’Arménie ont pu s’entendre sur les points fondamentaux du traité de paix, ils n’ont qu’à le mettre en œuvre. C’est ce qu’a déclaré le 11 octobre le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, dans une interview accordée à la chaîne de télévision Tvnet. Un accord a été trouvé sur les points fondamentaux – il y en avait cinq. Cela comprend la reconnaissance de l’intégrité territoriale de chacun, la démarcation des frontières, etc. Il ne reste plus qu’à les mettre en œuvre », a-t-il déclaré. Dans le même temps, Cavusoglu a souligné que la normalisation des relations entre la Turquie et l’Arménie, ainsi que les négociations entre Erevan et Bakou, ne peuvent être tenues séparément les unes des autres. Le ministre turc des Affaires étrangères a également précisé qu’Ankara en avait parlé à plusieurs reprises et avait répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il s’agissait d’une « ligne rouge » pour la partie turque.

Taïwan a changé la définition de ce qui compte comme une « première frappe » parce que le Parti communiste chinois a également changé sa tactique, désormais la « première frappe » ne sera pas considérée comme une attaque d’artillerie, mais comme un drone dans l’espace aérien de l’île, a déclaré le ministre de la Défense Qiu Guozheng a déclaré mardi. « Nous avons toujours été en faveur d’éviter la guerre… nous changeons la désignation de « première frappe » parce que le Parti communiste chinois change également. Auparavant, nous considérions la « première frappe » comme une attaque utilisant des obus d’artillerie et des roquettes. En ce moment, les drones chinois franchissent la ligne inutilement, ce qui nous cause beaucoup de problèmes », a déclaré Qiu Guozheng, s’exprimant devant le Yuan législatif. La semaine dernière, Qiu Guozheng a déclaré que Taïwan prendrait certainement des mesures de représailles si les forces armées de la République populaire de Chine (APL) franchissaient la « ligne rouge ». Il a également souligné que « la pénétration d’avions de guerre de l’APL » dans l’espace aérien de l’île, à savoir à une distance de 12 milles nautiques de ses côtes, serait considérée comme une « première frappe », mais n’a pas précisé quelle réponse Taïwan prendrait. La situation autour de Taïwan s’est aggravée après la visite sur l’île de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi. La Chine, qui considère l’île comme une de ses provinces, a condamné la visite de Pelosi, y voyant un soutien américain au séparatisme taïwanais, et a organisé des exercices militaires à grande échelle.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ANNA NEWS