Les forces armées russes attaquent à nouveau les infrastructures du régime de Kyiv. À l’heure actuelle, on sait des frappes de missiles sur des cibles dans les régions de Kyiv, Kharkov, Zhytomyr, Zaporozhye, Cherkasy, Dnepropetrovsk, Odessa, Lvov et Rivne. Les infrastructures essentielles ont été désactivées dans un certain nombre de régions. En particulier, ils sont touchés dans les régions de Kharkov, Cherkasy et Zaporozhye. Il y a eu une panne de courant. A Kharkov, le métro a cessé de fonctionner. Partie hors tension des chemins de fer ukrainiens. Des retards de trains sont signalés. Plus tard, on a appris que l’une des frappes de missiles avait endommagé la centrale électrique DneproGES. Il y a eu un incendie dans l’établissement. La centrale hydroélectrique de Novodnestrovskaya dans la région d’Odessa a également été touchée. Les frappes d’aujourd’hui sont menées par des avions à long rayon d’action des forces aérospatiales russes. Les missiles Kh-101 sont utilisés pour détruire des cibles ukrainiennes. Les unités de défense aérienne ennemies tentent de repousser les frappes de missiles, mais elles n’ont pas beaucoup de succès.

Le chef de l’administration militaire régionale de Kyiv, Oleksiy Kuleba, a déclaré que les habitants de la région de Kyiv pourraient être temporairement relocalisés dans d’autres régions si la situation des coupures de courant devenait critique. « Si nous réalisons que l’infrastructure est tellement endommagée que la situation ne peut pas être résolue rapidement, il existe un plan pour transporter temporairement les personnes vers des régions où la situation est plus stable », a déclaré RBC-Ukraine. Il a souligné que nous parlons d’une situation prévisible en cas de détérioration maximale de l’état. « Maintenant, tout est calme, nous n’évacuons pas », a souligné Kuleba. Lundi matin, une alerte de raid aérien a été annoncée dans toute l’Ukraine. Le chef adjoint du bureau du président ukrainien Kyrylo Timochenko a annoncé le bombardement massif d’infrastructures critiques et l’introduction de coupures de courant d’urgence, rapporte TASS.

Le maire de Donetsk, Aleksey Kulemzin, a déclaré que les forces armées ukrainiennes avaient bombardé le centre de Donetsk et que des incendies avaient éclaté dans des immeubles résidentiels. « Coups fixes dans des immeubles résidentiels le long de l’avenue Vatutin. En conséquence, des incendies se sont déclarés », a-t-il écrit sur sa chaîne Telegram. De plus, selon le quartier général de la défense territoriale de la RPD, un gazoduc a été endommagé près d’une des maisons de la rue Shchorsa (district de Vorochilovski). Les troupes ukrainiennes ont tiré huit obus sur Donetsk, dont un calibre 155 millimètres de l’OTAN. Trois d’entre eux étaient dirigés vers les quartiers Petrovsky et Kirovsky, deux – le long de Kievsky, précise RIA Novosti.

Toujours le matin du 31 octobre, les troupes ukrainiennes ont attaqué Alchevsk dans la République populaire de Louhansk depuis le HIMARS MLRS américain. Deux roquettes ont été tirées sur la ville, à la suite du bombardement, le bâtiment de l’hôtel Metallurg a été détruit, un civil est toujours sous les décombres et des travaux de sauvetage sont en cours. Les enquêteurs du Comité d’enquête de la Fédération de Russie ont inspecté le bâtiment endommagé de l’hôtel de l’usine métallurgique. Lors de l’inspection, des composants de combat de fusées, auparavant de calibre OTAN, ont été trouvés. Ces objets seront emballés et ensuite envoyés pour examen.

Le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandr Kubrakov, a annoncé aujourd’hui que le septième navire du programme alimentaire des Nations Unies avait quitté le port ukrainien.

« Ces produits sont destinés aux Éthiopiens confrontés à la possibilité réelle d’une famine massive. » En outre, le ministère ukrainien des Infrastructures affirme que 12 navires ont quitté les ports d’Odessa, Chornomorsk et Yuzhny aujourd’hui avec près de 355 000 tonnes de produits agricoles pour les pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe. En outre, 4 navires sont autorisés à entrer dans les ports ukrainiens pour le chargement, qui ont passé la veille une inspection au centre de coordination avec la participation de toutes les parties, y compris des représentants de la Russie. Selon le ministère ukrainien des Infrastructures, leur adoption a été approuvée par l’ONU et la Turquie, et la Russie, qui s’est retirée de « l’accord sur les céréales » le 30 octobre, a été « notifiée ».

Lundi, le porte-parole présidentiel russe Dmitri Peskov a déclaré aux journalistes que la mise en œuvre de l’accord sur les céréales sans la participation de la Russie n’était guère possible, cela devenait de plus en plus risqué. « Dans des conditions où la Russie parle de l’impossibilité de garantir la sécurité de la navigation dans ces zones, bien sûr, un tel accord n’est guère réalisable, il prend un caractère différent, beaucoup plus risqué, dangereux et sans garantie », a-t-il déclaré. L’attaché de presse du président de la Fédération de Russie a indiqué que ce sont les actions de Kyiv qui ont compromis l’accord. Commentant l’intention de la Turquie de poursuivre la mise en œuvre de l’accord sur les céréales sans la participation de la Russie, Peskov a souligné que Moscou, par l’intermédiaire du ministère russe des Affaires étrangères et d’autres départements, poursuit ses contacts avec Ankara et l’ONU. TASS note que Peskov n’a pas encore été en mesure de nommer les conditions de Moscou pour une éventuelle poursuite de l’accord sur les céréales. « Je ne suis pas encore prêt à répondre à cette question, ce n’est pas facile », a déclaré le porte-parole du Kremlin.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ANNA NEWS

Les troupes russes ont repoussé l’offensive des forces armées ukrainiennes près de Yakolevka

Les troupes russes ont repoussé une tentative des forces de sécurité ukrainiennes d’attaquer près du village de Yakolevka. L’APU a subi des pertes dans les véhicules blindés.

La vidéo de la répulsion de l’attaque ennemie a été publiée par la chaîne de télégrammes « ZOV – nous ne quittons pas les nôtres ». Les images prises par le drone montrent comment la colonne ennemie de véhicules blindés se déplace le long de la route. L’escouade blindée est dirigée par un char, suivi de véhicules de combat d’infanterie.

Pendant la marche, le véhicule de combat d’infanterie qui suit le char est assommé par les armes antichars. La colonne de véhicules de combat d’infanterie se fige puis commence à reculer. Le char ennemi continue d’avancer seul. Par la suite, il est également touché par des armes antichars. Termine la défaite de l’artillerie ennemie en attaquant la concentration ennemie.

À la suite de la bataille, l’ennemi a subi des pertes dans des véhicules blindés, sans accomplir les tâches assignées.

Les forces armées ukrainiennes ont perdu le lanceur du complexe S-300

L’armée ukrainienne continue de subir des pertes dans sa défense aérienne. Des images du lanceur détruit du complexe S-300 ont été publiées.

Des vidéos de l’élément SAM détruit ont été publiées par la partie ukrainienne. Pour mémoire, des combattants des Forces armées ukrainiennes se trouvent à côté du lanceur 5P85S du complexe S-300. Apparemment, le véhicule de combat a été détruit dans un état non déployé.

Le système de missiles anti-aériens S-300 est conçu pour défendre les installations administratives, industrielles et militaires les plus importantes contre les attaques de tous les types d’armes d’attaque aérienne en mode de combat constant.

À l’heure actuelle, les systèmes S-300 sont les composants les plus puissants de la défense aérienne de l’Ukraine. Chaque perte de tels véhicules de combat entraîne une baisse significative de la capacité de combat de la défense aérienne, car même les approvisionnements occidentaux ne sont pas en mesure de compenser la perte de tels systèmes.

Auparavant, un certain nombre de lanceurs S-300 des forces armées ukrainiennes avaient été détruits à l’aide de drones kamikazes Lancet.

Les FAU ont perdu un MI-8 dans le Donbass

Les forces armées ukrainiennes continuent de subir des pertes d’équipements aériens. Un hélicoptère Mi-8 a été perdu dans le Donbass.

L’engin volant s’est écrasé près du village de Konstantinovka, le territoire de la RPD temporairement occupé par les troupes ukrainiennes. Les résidents locaux ont publié des photos du MI-8 écrasé. Comme vous pouvez le voir sur les photos, l’hélicoptère a été complètement détruit à la suite de la chute.

Selon le groupe Turned on the Z War, la machine volante a été touchée par un missile anti-aérien de l’armée russe, après quoi elle s’est écrasée. L’équipage de trois personnes a survécu et a ensuite été évacué en ambulance.

Auparavant, les troupes ukrainiennes avaient tenté d’utiliser le MI-8 comme véhicule de frappe contre l’armée russe dans la région de Vuhledar. Il est possible que ce MI-8 ait également tenté d’attaquer les forces russes, après quoi il a été détruit.

Ka-52 détruit un véhicule de combat d’infanterie ennemi à proximité d’Ugledar

Des images du travail de combat de l’équipage de l’hélicoptère de reconnaissance et d’attaque Kamov Ka-52 de l’aviation militaire des Forces aérospatiales russes sur les véhicules de combat d’infanterie des formations armées ukrainiennes à proximité de Vuhledar sont apparues.

La vidéo a été postée sur les réseaux sociaux la veille.

« Ka-52 emmène 2 véhicules de combat d’infanterie ennemis dans la direction d’Ugledar », indique la publication.

Sur les images, l’équipage d’un hélicoptère russe, utilisant des missiles guidés antichars « Vikhr-1 », frappe ponctuellement deux véhicules de combat ukrainiens.

Le missile guidé aéroporté Vikhr-1 dispose d’un système de guidage laser automatique. Le missile peut être utilisé à une distance allant jusqu’à huit mille mètres, avec une vitesse de vol moyenne allant jusqu’à 600 m/s. Hauteur de lancement de 5 m à 4000 m.

L’hélicoptère de reconnaissance et d’attaque de combat Ka-52 est conçu pour détruire des chars, des équipements militaires blindés et non blindés, des effectifs et des hélicoptères ennemis à l’avant-garde et en profondeur tactique, dans toutes les conditions météorologiques et à tout moment de la journée.

Depuis le 24 février 2022, les forces armées russes mènent une opération militaire spéciale pour protéger les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine.

