Publié à l’origine par ZeroHedge

Plus tôt cette semaine, CNN a rapporté que l’administration Biden envisageait d’augmenter « considérablement » sa formation des forces ukrainiennes. La proposition impliquerait que des conseillers américains forment « des groupes beaucoup plus importants de soldats ukrainiens à des tactiques de champ de bataille plus sophistiquées » dans des installations américaines en Allemagne, et éventuellement dans d’autres endroits en Europe. Cela pourrait impliquer jusqu’à 2 500 soldats ukrainiens formés par des conseillers américains par mois, ce qui, sur une période de six mois, totaliserait 15 000 passant par le programme américain proposé.

Ce rapport et d’autres, qui ont également détaillé les programmes de formation militaire en expansion pour les Ukrainiens en Europe supervisés par le Royaume-Uni et d’autres militaires membres de l’OTAN, ont suscité une réponse vendredi du Kremlin. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a affirmé jeudi que les États-Unis et l’OTAN participaient désormais directement à la guerre en Ukraine.

« Vous ne devriez pas dire que les États-Unis et l’OTAN ne participent pas à cette guerre. Vous y participez directement », a déclaré Lavrov lors d’un point de presse. « Et pas seulement en fournissant des armes, mais aussi en formant du personnel. Vous entraînez leurs militaires sur votre territoire, sur les territoires de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, de l’Italie et d’autres pays », a-t-il souligné.

Il a réitéré les déclarations antérieures du Kremlin soulignant que la guerre entre les puissances nucléaires est «inacceptable», mais tout en soulignant que l’implication croissante des États-Unis et de l’OTAN augmente considérablement ce risque.

« Même si quelqu’un envisage de la déclencher par des moyens conventionnels, le risque d’escalade vers une guerre nucléaire sera énorme », a ajouté Lavrov.

Les commentaires de Lavrov sont extrêmement significatifs, étant donné que Moscou a critiqué ce qu’il a appelé l’implication américaine « indirecte ». Les responsables russes ont évoqué la nature croissante de la guerre par procuration du conflit. Mais maintenant, il semble que le Kremlin voit qu’il y a eu une escalade vers une implication directe de l’OTAN.

Pendant ce temps, le programme britannique en cours dans plusieurs bases britanniques continue d’être de grande envergure. Le propre programme d’infanterie du Royaume-Uni pour les forces ukrainiennes a pour objectif déclaré de former au moins 10 000 soldats ukrainiens.

Il reste que le Kremlin a mis en garde à plusieurs reprises contre un tel approfondissement de l’implication occidentale, qui va clairement maintenant bien au-delà des seules livraisons d’armes. Cette semaine, la Russie s’est retirée des négociations sur le traité de réduction des armes nucléaires New START avec les États-Unis, tout en citant son implication croissante dans le soutien à Kiev comme une raison majeure de l’arrêt de la reprise des pourparlers.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front