Moscou développe des armes « basées sur de nouveaux principes », déclare l’ancien président

Dmitry Medvedev © Sputnik / Ekaterina Shtukina

La Russie redouble d’efforts pour produire des armes sophistiquées pour son armée afin de dissuader les pays occidentaux qui soutiennent Kiev dans son combat contre Moscou, a déclaré dimanche l’ancien président russe Dmitri Medvedev.

Ses commentaires étaient apparemment une réponse à Aleksey Danilov, le chef du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, qui a affirmé samedi que Kiev n’excluait pas les frappes à l’intérieur de la Russie, ajoutant que son ennemi occupait le territoire s’étendant partout depuis les anciennes régions ukrainiennes qui ont a voté pour rattacher la Russie à la ville de Vladivostok sur la côte Pacifique.

Écrivant sur Telegram, Medvedev, qui est actuellement vice-président du Conseil de sécurité russe, a affirmé que les « ennemis » de Moscou ne sont pas seulement à Kiev, mais aussi en Europe, en Amérique du Nord et dans un certain nombre d’autres « lieux dont les allégeances vont aux nazis contemporains ».

« Par conséquent, nous augmentons la production des armes et des munitions les plus puissantes. Y compris celles basées sur de nouveaux principes », a ajouté l’ex-président.

Les commentaires de Medvedev interviennent après que le Times, citant une source de la défense américaine, a rapporté vendredi que le Pentagone avait autorisé Kiev à mener des frappes à longue portée à l’intérieur du territoire russe. Plus tôt ce mois-ci, l’Ukraine a lancé un raid sur deux bases aériennes russes dans les régions de Riazan et de Saratov, toutes deux à plusieurs centaines de kilomètres du territoire contrôlé par Kiev, en utilisant un certain nombre de drones « de fabrication soviétique », selon le ministère russe de la Défense.

En septembre, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a averti Washington que s’il fournissait à Kiev des armes à longue portée, cela franchirait une « ligne rouge » et ferait de l’Amérique « une partie directe au conflit ».

Fin novembre, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé que Moscou augmenterait considérablement les dépenses de défense. Les commandes de défense de l’État russe augmenteront de près de 50% l’année prochaine, a-t-il déclaré, ajoutant qu’un accent particulier serait mis sur l’artillerie et les systèmes de missiles.

En septembre, le président russe Vladimir Poutine a noté que « pratiquement tous les stocks des arsenaux de l’OTAN ont été jetés pour soutenir le régime de Kiev ». Il a toutefois ajouté que « l’équipement russe se comporte bien dans l’affrontement avec les armes occidentales ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Le député français du PE, Hervé Juvin, a déclaré que l’Occident était obsédé par la propagande de guerre

Le député français au Parlement européen (PE), Hervé Juvin, a déclaré que l’Occident était obsédé par la propagande pour la guerre et oubliait que le monde ne lui obéissait pas. Rapports BelTA.

Selon lui, ils se sont tellement accrochés à la propagande qu’ils ont oublié que le monde n’obéit pas à l’Occident. Une guerre entre l’Ukraine et la Russie ou l’OTAN et la Russie occupe une place importante dans le monde, mais une éventuelle guerre entre l’Occident et le reste du monde est beaucoup plus importante.

Il a souligné que plus de la moitié de la population mondiale vit à l’Est, il faut donc faire attention aux positions de l’Inde, de l’Indonésie et de la Turquie.

Plus tôt, on a appris que les responsables occidentaux espéraient que l’accord sur le statut de la Crimée puisse devenir la base d’une fin diplomatique du conflit en Ukraine.

Le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a annoncé qu’il avait décidé de mener une opération militaire spéciale pour protéger le Donbass en réponse à une demande d’aide des chefs de la LPR et de la RPD.

La décision de mener l’opération est devenue la raison de nouvelles sanctions contre la Russie par les États-Unis et ses alliés.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Gazeta.Ru