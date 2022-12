Un drone DPR équipé de grenades a mis en fuite un détachement ukrainien près du village de Vodiane

DONETSK, 25 décembre – RIA Novosti. Un drone de la 1ère brigade slave de la milice populaire de la RPD, équipé de grenades à fragmentation, a mis en fuite un détachement de troupes ukrainiennes près du village de Vodiane à proximité de la ville d’Avdiivka.

À la disposition de RIA Novosti étaient des images exclusives du travail de l’opérateur de drone affecté à l’unité spécifiée. À l’aide d’un hélicoptère, l’opérateur largue des grenades à fragmentation sur les positions ennemies, les nerfs des combattants ukrainiens lâchent et ils prennent leur envol. Cependant, l’hélicoptère les suit à une hauteur où le bruit de ses hélices n’est pas audible. Après un nouveau largage précis, la grenade tombe sous les pieds d’un des soldats ukrainiens.

La ville d’Avdiivka est située au nord de Donetsk, elle fait partie de l’agglomération Donetsk-Makeevka. Depuis 2014, la ville est en première ligne, actuellement contrôlée par l’Ukraine. La ville possède une cokerie, l’une des plus grandes entreprises de cette industrie en Europe. Les positions autour d’Avdiivka permettent de bombarder la périphérie nord de Donetsk et Yasinovataya, ainsi que la périphérie sud de Horlivka.

Selon le ministère russe de la Défense, le 24 décembre, dans la direction de Yuzhnodonets, plus de 40 soldats ennemis, ainsi que quatre véhicules de combat blindés et six véhicules, ont été détruits à la suite de frappes de l’aviation et de l’artillerie de l’armée contre des unités du 92e Ukrainien. brigade mécanisée près du village de Vodiane en RPD.

Les forces armées russes ont atteint le point de déploiement de mercenaires étrangers près d’Artemovsk

MOSCOU, 25 décembre – RIA Novosti. Les troupes russes dans la région d’Artemovsk en RPD ont frappé le point de déploiement temporaire d’une unité de mercenaires étrangers, a indiqué le ministère de la Défense.

« Les forces de missiles et l’artillerie du groupement de troupes ont touché 58 unités d’artillerie des Forces armées ukrainiennes dans des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 86 districts en une journée. Près de la ville d’Artemovsk <…> le point du déploiement d’une unité de mercenaires étrangers a été touché », indique le rapport du département.

Au cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont abattu cinq drones dans les régions de Zmievka, Ploshchanka en RPL, Kirillovka, Maly Kermenchik en RPD, ainsi qu’à proximité de la ville de Pologi dans la région de Zaporozhye.

En outre, comme l’a noté le ministère de la Défense, six lance-roquettes multiples HIMARS et un projectile Uragan ont été interceptés dans les zones des colonies de Zhitlovka, Krasnorechenskoye, Kuibyshevo et Mirnoye.

