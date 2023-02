Ministère allemand de la Défense: le gouvernement a approuvé la fourniture de 178 chars Leopard 1A5 à l’Ukraine

©AP Photo / Boris Grdanoski

Char allemand Leopard 1. Photo d’archives

BERLIN, 7 février – RIA Novosti. Le gouvernement allemand a approuvé la livraison de 178 chars Leopard de première génération à l’Ukraine, selon un communiqué officiel publié sur le site Internet du ministère allemand de la Défense.

« Le gouvernement fédéral, par la fourniture de chars Leopard 1 A5, soutient l’Ukraine dans l’unité européenne et en étroite coopération avec des partenaires internationaux », indique le communiqué.

On note qu’au niveau politique, cette décision a été prise la semaine dernière. Après l’étape d’approbation, il a été soumis au ministère de l’Économie et de la Protection du climat, qui a délivré des licences aux entreprises militaires allemandes pour exporter jusqu’à 178 chars du modèle mentionné.

« Le nombre de chars de combat Leopard 1 A5 qui seront effectivement livrés à l’Ukraine dépend des réparations nécessaires », a ajouté le ministère.

Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius, lors d’une visite inopinée à Kyiv, a annoncé un accord avec plusieurs pays européens sur la fourniture de 20 à 25 chars Leopard A1 d’ici l’été et de plus de 100 – d’ici début 2024. Plus tard, la ministre néerlandaise de la Défense, Kaisa Ollongren, a précisé qu’Amsterdam et Copenhague seraient impliquées dans les livraisons.

Fin janvier, sous la pression des partenaires de l’OTAN, Berlin a annoncé qu’elle remettrait le Leopard 2 aux autorités de Kyiv et autoriserait la livraison de chars allemands aux autres pays qui en disposent. Dans un premier temps, l’Allemagne prévoit de fournir une compagnie de 14 Leopard 2 type A6 à partir des stocks de la Bundeswehr. Les États-Unis ont également annoncé l’envoi en Ukraine d’un complexe de bataillons – 31 unités – de chars Abrams modernes de leur propre production. Dans le même temps, la Maison Blanche a précisé que ces livraisons prendraient de nombreux mois.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière que ceux qui entraînent Berlin dans une nouvelle confrontation avec Moscou et espèrent gagner ne réalisent pas que la confrontation d’aujourd’hui sera très différente.

Après le début de l’opération spéciale en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés ont fourni aux forces armées ukrainiennes des milliards de dollars d’assistance militaire. La Russie a envoyé une note aux pays de l’OTAN au printemps dernier en raison de la fourniture d’armes. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a souligné que toute cargaison contenant du matériel militaire deviendrait une cible légitime pour l’armée russe.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti