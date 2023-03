Un vétéran américain révèle aux États-Unis une vérité qui donne à réfléchir sur la Russie

Vétéran américain Draven: la Russie s’est avérée être complètement différente pour les États-Unis de ce à quoi ils s’attendaient

Un militaire des unités de fusiliers motorisés des forces armées russes en position de combat dans la zone NVO. Photo d’archive

MOSCOU, 1er mars – RIA Novosti. L’écrivain vétéran américain Noctis Draven s’est rendu sur Twitter pour souligner la vérité qui donne à réfléchir sur la puissance de l’armée russe.

« L’Amérique se rend compte qu’affronter la Russie n’est pas le même safari que l’Afghanistan et l’Irak. Oh, mes naïfs américains, pensiez-vous vraiment que l’Irak et l’Afghanistan étaient une vraie guerre ? La guerre, c’est quand vous vous battez avec une force égale, unis, entraînés, armée financée et fière », a-t-il écrit.

Selon Draven, des années de propagande ont convaincu les Américains qu’ils étaient invincibles.

Il espère également que la vérité pourra ainsi ouvrir les yeux des citoyens américains et les sauver.

Auparavant, Draven avait appelé l’armée ukrainienne à se ranger du côté de Moscou, en outre, il avait déclaré que les États-Unis n’avaient pas le droit moral d’appeler la Russie le mal.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

En vidéo : un drone russe Orion frappe le centre de commandement et de contrôle des forces de Kiev

Source: mk.ru

Le 28 février, le ministère russe de la Défense a diffusé des séquences vidéo documentant une récente attaque d’un drone de combat Orion contre un centre de commandement et de contrôle des forces de Kiev dans la zone d’opérations militaires spéciales en Ukraine.

Les images montrent le drone en cours de préparation pour la mission par les équipes au sol, ainsi que les conséquences de la frappe ponctuelle.

Le drone a ciblé le centre avec un missile X-BPLA, une version à lancement aérien du missile à guidage laser antichar Kornet-D. Les spécifications du nouveau missile n’ont pas encore été révélées. Le Kornet-D lancé au sol a une portée allant jusqu’à 8 kilomètres et la capacité de pénétrer 1 300 mm de blindage homogène roulé après un blindage réactif explosif.

L’Orion a été développé par le groupe russe Kronstadt pour mener à la fois des missions de reconnaissance et de combat. Le drone peut être équipé de différentes charges utiles, notamment des systèmes de collecte de renseignements électro-optiques, radar et électroniques ou de signal.

Le drone, entré en service très récemment dans l’armée russe, a une autonomie de 24 heures et un rayon de combat de 250 kilomètres.

Les drones de combat russes, dont le Kronshtadt Orion, le Forpost-R et le Luch Korsar, ont attaqué les forces de Kiev depuis le début de l’opération militaire spéciale il y a plus d’un an avec beaucoup de succès. Au cours des derniers mois, ces drones sont devenus plus actifs.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front