Le président russe Vladimir Poutine lors de sa visite à la ville de Marioupol. © RT / RT

Le 19 mars, le président russe Vladimir Poutine a effectué une visite de travail inopinée à Marioupol pour inspecter un certain nombre d’endroits de la ville et s’entretenir avec les résidents locaux.

Le président est arrivé à Marioupol en hélicoptère, accompagné du vice-Premier ministre russe Marat Khusnullin. Cette visite surprise marquait la première visite de Poutine dans la région du Donbass, depuis qu’elle s’est de facto séparée de l’Ukraine il y a neuf ans.

https://ok.ru/video/4825935120934

Selon le service de presse du Kremlin, Poutine a conduit un véhicule dans les rues de Marioupol et s’est arrêté à plusieurs endroits pour parler avec les habitants de la ville.

Le président a inspecté l’avancement des efforts de restauration, y compris la construction de « nouveaux quartiers résidentiels, d’équipements sociaux et éducatifs, d’infrastructures de logement et de services communaux, d’institutions médicales ». Il a également visité le « littoral dans la zone du yacht club, du théâtre », ainsi que d’autres « lieux mémorables » de la ville.

https://ok.ru/video/4825962449446

https://ok.ru/video/4826186320422

https://ok.ru/video/4826315754022

Poutine a également reçu un rapport détaillé sur l’avancement des travaux de reconstruction en cours dans la ville et sa périphérie depuis Khusnullin.

« En particulier, le rapport concernait la construction de nouveaux quartiers résidentiels, d’équipements sociaux et éducatifs, d’infrastructures utilitaires et de centres médicaux », a déclaré le service de presse du Kremlin.

Marioupol a été libéré par les forces russes en mai dernier dans le cadre de l’opération militaire en Ukraine. La ville a rejoint la Fédération de Russie dans le cadre de la République populaire de Donetsk après un référendum qui s’est tenu en septembre.

Khusnullin a informé Poutine que les habitants de Marioupol qui avaient quitté Marioupol plus tôt en raison des combats étaient activement retournés dans la ville.

« Les gens ont commencé à revenir activement, avec une croissance de la population enregistrée », a déclaré le vice-Premier ministre, ajoutant que des emplois étaient créés dans la ville.

Commentant une histoire de Khusnullin sur la façon dont les forces de Kiev ont miné du matériel médical à l’hôpital de Marioupol avant de se retirer, Poutine a déclaré que ce n’est « pas la façon dont les gens normaux le font ».

La victoire russe à Marioupol a été un coup dur pour le régime de Kiev, car elle a permis à Moscou d’accéder à un pont terrestre vers la péninsule de Crimée et a interdit à l’Ukraine tout accès à la mer d’Azov. La bataille a également marqué une défaite humiliante pour la Brigade nationaliste ukrainienne Azov, désignée par la Russie comme un groupe terroriste.

La visite de Poutine à Marioupol souligne l’engagement de la Russie à reconstruire et à défendre la ville stratégique. Cette visite intervient alors que les forces de Kiev préparent une offensive à grande échelle au printemps prochain avec le soutien des États-Unis et d’autres membres de l’OTAN. Marioupol et plusieurs autres villes de Donetsk et de la région voisine de Zaporozhye seraient les principales cibles de l’offensive prévue.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front