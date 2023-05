En vidéo 18+ : L’armée ukrainienne subit de lourdes pertes à Avdeevka

La région d’Avdeevka reste l’un des points les plus chauds des lignes de front du Donbass. Malgré les batailles acharnées, les lignes de front y restent pratiquement inchangées.

Les manœuvres militaires des forces armées ukrainiennes sont étroitement surveillées par des drones russes. En conséquence, l’armée ukrainienne subit de lourdes pertes. L’un des pick-up ukrainiens a été repéré par un drone russe alors que des militaires ukrainiens ramassaient à la hâte les corps de leurs camarades morts.

La vidéo confirme une fois de plus que l’artillerie russe ne tire pas sur les soldats ukrainiens et leur permet de sortir les corps des morts et de récupérer les blessés sur les champs de bataille.

Nuage radioactif d’Ukraine se dirigeant vers l’Europe occidentale – Secrétaire du Conseil de sécurité russe

Explosion à Khmelnitski

Le 19 mai, le secrétaire du Conseil de sécurité russe de la fédération de Russie, Nikolai Patrushev, a tenu une réunion dans la République des Komis. Les responsables russes ont discuté du renforcement de la sécurité anti-terroriste dans la région. Dans son discours, le secrétaire du Conseil de sécurité russe a rappelé que le régime de Kiev a commis et commet des actes terroristes avec le soutien des pays occidentaux. Selon lui, tous les crimes commis par les saboteurs ukrainiens en Russie ont été planifiés et coordonnés par les services spéciaux américains.

Dans le même temps, les pays de l’OTAN continuent d’armer le régime de Kiev, y compris avec des armes dangereuses pour l’Occident lui-même. Washington a fait pression sur ses satellites et a assuré l’approvisionnement en munitions à l’uranium appauvri du pays déchiré par la guerre. Patrushev a averti que l’approvisionnement de ces munitions pourrait se transformer en une catastrophe pour l’Europe comparable aux bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki.

Dans son discours, Patrushev a confirmé que les récentes frappes russes à Khmelnitsky avaient détruit la cargaison dangereuse dans l’entrepôt ukrainien. LIEN

« Leur destruction a conduit au fait que le nuage radioactif s’est dirigé vers l’Europe occidentale. Et une augmentation des radiations a déjà été enregistrée en Pologne », a déclaré Patrushev.

Patrushev a également rappelé que les États-Unis se développent et utilisent déjà des armes chimiques et biologiques, y compris sur le territoire de l’Ukraine.

« Voilà ce que c’est : l’aide américaine et la démocratie », a résumé le secrétaire du Conseil de sécurité.

Le président américain est arrivé au Japon à Hiroshima pour participer au sommet du G7, notamment pour défendre leurs « valeurs démocratiques communes ».

Patrushev a rappelé «l’aide» américaine à divers pays, y compris au Japon en août 1945. Ensuite, Hiroshima et Nagasaki ont été soumis à des bombardements atomiques, qui ont causé des conséquences catastrophiques et la mort d’un grand nombre de civils sans aucune nécessité militaire.

«Ils ne se sont pas excusés. Et ils ne vont pas s’excuser pour ce qu’ils ont fait, car ils assurent aux Japonais que l’Union soviétique a utilisé des armes atomiques contre eux, pas les États», a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie.

Malgré l’augmentation constante de l’assistance militaire à l’Ukraine, les objectifs de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine seront certainement atteints.

