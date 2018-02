Pentagone: la Chine et la Russie bientôt capables de détruire les satellites des Etats-Unis d’Amérique

Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine / Getty Image

Le rapport de renseignement J-2 met en garde contre de nouveaux dangers pour les satellites en orbite terrestre basse

La Chine et la Russie développent des missiles anti-satellites et d’autres armes et seront bientôt capables d’endommager ou de détruire tous les satellites des Etats-Unis d’Amérique en orbite terrestre basse, selon l’état-major interarmées du Pentagone.

La direction des renseignements de l’état-major interarmées, connue sous le nom de J-2, a publié un avertissement dans un récent rapport sur la menace croissante des armes antisatellites (ASAT) de ces États, selon des responsables familiers avec l’évaluation.

Le rapport conclut que « la Chine et la Russie seront capables de perturber gravement ou de détruire les satellites des USA en orbite terrestre basse » dans les prochaines années, ont indiqué les responsables.

La capacité d’attaque des satellites en orbite terrestre basse pourrait être en place d’ici 2020, ont indiqué les responsables.

Un porte-parole de l’état-major interarmées a refusé de commenter, invoquant une politique de non-discussion des rapports internes.

Le rapport J-2 fait écho à un avertissement similaire, mais moins spécifique, du directeur du renseignement national, Dan Coats, en mai.

« Nous estimons que la Russie et la Chine perçoivent la nécessité de compenser tout avantage militaire des USA provenant des systèmes spatiaux militaires, civils ou commerciaux et considèrent de plus en plus les attaques contre les systèmes satellitaires comme faisant partie de leur future doctrine de guerre ». « Les deux pays continueront à utiliser toute une gamme d’armes antisatellites pour réduire l’efficacité militaire des États-Unis d’Amérique ».

Coats a ajouté que les deux pays poursuivent des opérations d’information à la recherche d’accords internationaux qui limiteraient les défenses des Etats-Unis d’Amérique dans l’espace contre de telles armes.

Les armes spatiales de la Russie comprennent une «série de capacités variées pour affecter les satellites dans tous les régimes orbitaux», a déclaré Coats au Congrès, y compris un laser aéroporté destiné aux satellites des USA.

« Dix ans après que la Chine a intercepté l’un de ses propres satellites en orbite terrestre basse, ses missiles ASAT lancés au sol pourraient être proches du service opérationnel au sein de l’APL », a déclaré M. Coats.

La Chine et la Russie sont également en train de développer des satellites d’enlèvement des débris qui, selon Coats, pourraient être utilisés pour endommager les satellites.

L’expert spatial Michael J. Listner a déclaré que la menace posée par les armes antisatellites n’est pas nouvelle. Les États-Unis d’Amérique et l’Union soviétique ont tous deux mis au point des systèmes pour dégrader les systèmes spatiaux pendant la guerre froide.

« Le programme ASAT des États-Unis d’Amérique, le programme 437, a pris la forme du missile ASM-135, ou de la « boîte de tomates volante », et était destiné par l’administration Reagan à dissuader le système co-orbitale soviétique », a déclaré Listner, fondateur de Space Law & Policy Solutions, une société de conseil.

« Lorsque le Congrès a supprimé le développement de l’ASM-135, il n’y avait pas de programme de suivi pour fournir l’effet dissuasif souhaité », a déclaré Listner. « Que la Russie n’a pas complètement abandonné son programme et que la Chine poursuit sa propre voie, laisse aux Etats-Unis d’Amérique le problème de savoir comment dissuader la menace en dehors de l’espoir de résilience. »

La résilience est un terme utilisé par le Pentagone pour protéger, renforcer ou remplacer les satellites dans un conflit futur.

Les satellites en orbite terrestre basse fonctionnent entre 100 miles et 1 242 miles au-dessus de la terre et sont utilisés pour la reconnaissance et l’observation de la terre et de l’océan. Ces satellites en orbite basse fournissent des données militaires clés utilisées dans la préparation des champs de bataille à travers le monde pour déployer des forces dans un conflit ou une crise.

En outre, les satellites de surveillance météorologique et de communication, notamment Iridium, Globalstar et Orbcomm, tournent en orbite terrestre basse.

Un certain nombre de satellites d’intelligence critique et de communications militaires opèrent également sur des orbites très elliptiques qui, pendant leur orbite, voyagent dans un périgée extrêmement bas près de la terre où ils seront bientôt vulnérables aux attaques chinoises ou russes.

Tous ces satellites en orbite terrestre basse sont maintenant très vulnérables aux armes et aux capacités antisatellites chinoises ou russes.

Ces capacités vont de plusieurs types de missiles spatiaux lancés au sol, à des lasers et des brouilleurs électroniques, en passant par de petits satellites de manœuvre capables de manœuvrer, de saisir et d’écraser des satellites en orbite.

Selon un rapport de l’Institut national de politique publique, en 2016, il y avait 780 satellites en orbite terrestre basse exploités par 43 pays. Au total, 37 satellites en orbite hautement elliptique seront bientôt vulnérables aux ASAT chinois ou russes.

« Les systèmes spatiaux des USA sont parmi les actifs les plus fragiles et les plus vulnérables exploités par l’armée des Etats-Unis d’Amérique », indique le rapport de l’ancien expert des missiles du Pentagone, Steve Lambakis.

« Cette infrastructure de communications, de collecte, de traitement et de distribution de données vulnérables vaut des milliards de dollars et est essentielle à presque toutes les activités des États-Unis d’Amérique et, de plus en plus, des forces armées des alliés des USA ».

La Chine a déployé deux systèmes de missiles ASAT route-mobiles et développe deux systèmes de missiles antisatellite lancés au sol plus avancés.

« Avec cette gamme de capacités ASAT à ascension directe, la Chine pourrait utiliser des technologies « hit-to-kill » pour cibler et détruire les satellites de surveillance en orbite terrestre basse, les satellites GPS en orbite terrestre moyenne et les satellites d’alerte avancée en orbite géosynchrone. » A déclaré Lambakis. « L’utilisation d’une seule ogive nucléaire dans un rôle ASAT a le potentiel de décimer les satellites de basse altitude. »

Pékin a également testé des satellites capables de manœuvrer près des satellites dans l’espace, une capacité qui peut être utilisée pour les attaquer.

Des cyberattaques contre des stations de contrôle de satellites sont également en cours de développement, ainsi que des armes radiofréquences et des armes à faisceau d’énergie dirigées.

Les forces anti-satellites de la Russie se sont rapidement développées ces dernières années, avec des investissements estimés à 5 milliards de dollars par an, après l’expiration du programme après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

L’armement spatial de Moscou comprend le développement d’un nouveau missile ASAT de lancement au sol appelé Nudol qui a été testé pour la troisième fois en décembre 2016. D’autres armes comprennent des lasers et des brouilleurs qui peuvent aveugler ou perturber l’électronique satellitaire. La Russie possède également des cyber-armes capables de perturber les systèmes de contrôle par satellite sur le terrain.

Les nouveaux missiles sol-air de la Russie, notamment les S-300, S-400 et S-500, sont également capables de frapper des cibles en orbite terrestre basse, le S-500 devant être déployé cette année.

Pour la manœuvre des satellites tueurs, la Russie en 2014 a lancé quatre satellites, dont un qui a été observé entrain de manœuvrer. Le Pentagone soupçonne que le satellite sera utilisé pour la guerre anti-satellite. Deux autres satellites restants ont été détectés manœuvrant après être resté des mois en orbite stationnaire.

Le programme antisatellite russe devrait également inclure un missile intercepteur lancé à partir d’un avion MiG-31, similaire à l’ancien ASM-135 des États-Unis d’Amérique.

Moscou a également développé des armes à impulsions électromagnétiques à haute altitude qui pourraient être utilisées pour perturber l’électronique de tous les satellites non durcis contre les attaques de l’EMP.

Le Conseil des sciences de défense du Pentagone a également mis en garde contre la vulnérabilité stratégique des satellites des USA dans un rapport en mars dernier.

Le rapport du conseil d’administration a déclaré que les communications militaires par satellite utilisées pour les opérations mondiales, en particulier, « seront contestées par une myriade d’effets allant de réversible à destructif ».

« Les menaces électroniques estimées et projetées contre la communication par satellite (satcom) se sont rapidement intensifiées au cours des dernières années et continueront à augmenter dans un avenir prévisible », a déclaré le rapport, rendu public en mars.

« Les avancées et la prolifération dans la guerre électronique avancée, les capacités cinétiques, spatiales et cybernétiques menacent notre capacité à maintenir la supériorité de l’information », a déclaré le rapport, notant « dans des situations de stress sévères, le brouillage peut rendre inopérant tous les satellites commerciaux et la plupart des Satcom de défense ».

« Cette réalité devrait être considérée comme une crise à traiter immédiatement », a averti le conseil d’administration.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : THE WASHINGTON FREE BACON