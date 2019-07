L’Iran promet de sécuriser le détroit d’Hormuz alors que quatre Etats soutiennent la mission navale européenne

L’Espagne, la Suède, la Pologne et l’Allemagne ont également manifesté leur intérêt pour soutenir une mission navale dirigée par l’Europe afin de garantir la sécurité de la navigation dans le passage.

Les pétroliers traversent le détroit d’Hormuz, le 21 décembre 2018. REUTERS / Hamad I Mohammed / File Photo

L’Iran envisage de sécuriser le détroit d’Hormuz et de ne pas perturber le transport maritime, a déclaré mardi le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, lors de sa visite à Paris.

La France, l’Italie, les Pays-Bas et le Danemark soutiennent une mission navale dirigée par l’Europe visant à garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz, ont déclaré mardi à Reuters trois diplomates européens.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a proposé l’idée après la saisie par l’Iran d’un pétrolier battant pavillon britannique, que le secrétaire aux Affaires étrangères Jeremy Hunt a qualifié de « piratage ».

L’Espagne, la Suède, la Pologne et l’Allemagne ont également manifesté leur intérêt pour la mission, qui serait dirigée par la France et le Royaume-Uni.

« L’Iran fera tout son possible pour sécuriser la région, en particulier le détroit d’Ormuz, et ne permettra aucune perturbation du trafic maritime dans cette zone sensible », a déclaré M. Araqchi au ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, a rapporté l’agence de presse iranienne Irna.

Araqchi a ensuite rencontré le président français Emmanuel Macron et lui a transmis un message du président Hassan Rouhani, a déclaré IRNA.

« Ils ont tous deux insisté sur le recours à la diplomatie pour apporter la paix dans le monde », a rapporté Irna.

Le Drian a déclaré un peu plus tôt que la France travaillait avec ses alliés européens pour améliorer la sécurité maritime dans le Golfe, sans toutefois soutenir l’appel de la Grande-Bretagne à une mission navale.

Près d’un cinquième du pétrole utilisé dans le monde passe par le détroit d’Hormuz. Il s’agit du seul passage maritime dans le golfe Persique ouvrant sur l’océan.

Le 9 juillet, Washington a proposé d’intensifier ses efforts pour protéger les eaux stratégiques au large de l’Iran et du Yémen, accusant ainsi l’Iran et ses mandataires d’être à l’origine des récentes attaques de pétroliers.

«C’est le contraire de l’initiative des Etats-Unis d’Amérique qui vise à faire pression sur l’Iran pour qu’il revienne sur un certain nombre d’objectifs», a déclaré M. Le Drian.

La tension a également été forte entre Téhéran et Londres récemment, les deux navires s’étant mutuellement saisis.

Stena Impero (Grande-Bretagne) a été prise par le Corps des Gardiens de révolution islamique d’Iran dans le détroit d’Hormuz.

Grace 1 de l’Iran a été emporté par la marine britannique au large de Gibraltar.

Les médias iraniens ont publié lundi des images des membres de l’équipage sur le pétrolier britannique.

Dans le même temps, un commandant de l’arméedes Etats-Unis d’Amérique a annoncé mardi qu’un navire de la marine avait abattu un deuxième drone iranien la semaine dernière dans le détroit d’Hormuz.

L’US Boxer a abattu les deux drones lors de manœuvres de neuf heures entre le golfe Persique et le golfe d’Oman, a déclaré le chef du commandement central des Etats-Unis d’Amérique, Kenneth McKenzie, à CBS News. [Problème : où sont les débris comme ceux des EUA que l’Iran a montré ? – MIRASTNEWS].

