Des Marines des Etats-Unis d’Amérique attachent un véhicule blindé à l’assaut du poste de pilotage d’un navire dans le détroit d’Ormuz (Photo)

© Lance Cpl. Dalton Swanbeck

Lorsque le navire d’assaut amphibie USS Boxer a traversé le détroit d’Hormuz plus tôt cette semaine, un véhicule blindé léger était attaché à son poste de pilotage. Cette innovation novatrice reflète le manque de préparation du Corps des Marines des Etats-Unis d’Amérique pour faire face aux menaces émergentes en surface.

La 11ème Unité Expéditionnaire Marine (UEM) a décidé d’attacher un de ses véhicules de combat blindé LAV-25 au pont d’envol du USS Boxer plus tôt cette semaine alors que le navire se préparait à entrer dans l’étroit détroit d’Hormuz.

Les éléments de preuve sont apparus sous la forme d’une photo de la marine des Etats-Unis d’Amérique montrant des hélicoptères d’attaque AH-1Z Viper quittant le poste de pilotage du Boxer, le véhicule blindé étant assis à l’arrière-plan de l’image.

© Lance Cpl. Dalton Swanbeck Un hélicoptère Viper AH-1Z, rattaché à l’escadron de marine moyen, 11ème Unité Expéditionnaire Marine, décolle pendant le transit d’un détroit à bord du navire d’assaut amphibie USS Boxer.

Bien qu’aucun porte-parole de service n’ait commenté cette pratique, il a été signalé en décembre dernier que le corps avait exécuté la manœuvre au moins une fois auparavant.

Prenant la parole devant le Hudson Institute en novembre 2018, le major général de marine David W. Coffman, directeur de la Guerre expéditionnaire du chef des opérations navales, a déclaré à l’auditoire qu’il avait « regardé un commandant de l’UEM attacher un VBL à l’avant d’un poste de pilotage parce qu’il avait de meilleurs capteurs que le navire pour trouver de petits bateaux ». « Il a qualifié l’action de » créative « .

Alors que l’USS Boxer de 40 000 tonnes, qui est effectivement un porte-avions de taille moyenne qui transporte également des milliers de Marines et de leur équipement, équipé de nombreux types de capteurs et de radars, ainsi que des systèmes de missiles et des systèmes d’armes rapprochés pour repousser une grande variété d’ennemis, le LAV-25 contient des équipements sensoriels uniques qui pourraient s’avérer utiles dans un cours d’eau comme le détroit d’Ormuz.

Les forces navales iraniennes ont tendance à préférer les petites embarcations de patrouille aux grands navires de guerre. La version de reconnaissance du LAV-25 est équipée du radar AN/PPS-5C, utilisé pour acquérir des cibles d’artillerie et conçu pour suivre les avions, les véhicules et les troupes. Selon le constructeur Leonardo DRS, la portée du radar varie de 100 à 27 km, ce qui signifie qu’il peut probablement détecter les petites embarcations proches du navire que les radars plus grands du Boxer pourraient manquer.

Le capitaine George McArthur, porte-parole de la 31e MEU, a déclaré au Marine Corps Times en décembre dernier qu’un exercice avait eu lieu en septembre dernier, au cours duquel des Marines à bord du navire jumeau du Boxer, l’USS Wasp avait fixé un LAV-25 au poste de pilotage pour simuler le passage dans une autre voie navigable dangereuse parsemée de petits bateaux: la mer de Chine méridionale.

« C’était la première fois qu’un peloton de VBL-25 avec la 31ème UEM effectuait ce niveau de ciblage intégré et de tirs réels depuis le poste de pilotage d’un navire comme le Wasp avec des armes combinées », a déclaré McArthur, les Marines ont utilisé le système de ciblage optique M41A4 SABER du véhicule blindé, utilisé pour repérer les cibles de ses missiles TOW.

L’utilisation de véhicules terrestres à bord de navires devient une pratique courante dans le Corps: en octobre 2017, les Marines ont tiré des roquettes depuis le système de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) depuis le pont d’un quai de transport amphibie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News