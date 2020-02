La Turquie et la Syrie au bord de la GUERRE à Idlib: comment en est-on arrivé là?

Image d’archives

Des développements alarmants à Idlib en Syrie ont vu des dizaines de soldats turcs tués dans une frappe aérienne syrienne et Ankara riposter avec ses propres tirs et fureur. Mais quiconque suit le conflit sait que l’escalade n’a pas commencé du jour au lendemain. [La Turquie s’étant auto-invité pour soutenir les terroristes, d’abord sous un faux prétexte : la guerre contre les kurdes, puis il a joué le rôle de Cheval de Troie – MIRASTNEWS].

Le gouvernorat d’Idlib, situé dans la partie nord-ouest de la Syrie à la frontière avec la Turquie, est le dernier bastion majeur des groupes armés qui se battent pour renverser le gouvernement du président syrien Bashar al-Assad depuis plusieurs années. La région a été épargnée par une offensive de l’armée syrienne en 2018 à la demande de la Turquie, qui a déclaré qu’elle ne voulait pas faire face à un nouvel afflux de réfugiés en provenance de Syrie après avoir déjà accueilli quelque 3,6 millions de personnes.

Qui se bat contre qui

Beaucoup de combattants à Idlib venaient d’ailleurs. Certains sont des mercenaires étrangers, qui sont arrivés en Syrie pour rejoindre divers groupes djihadistes financés par des pays comme le Qatar et l’Arabie saoudite et n’ont pas quitté le pays après que l’intervention militaire russe a renversé la vapeur en faveur de Damas. D’autres sont des Syriens, qui faisaient partie des forces anti-gouvernementales dans des points chauds libérés comme Alep ou Douma, et ont obtenu un passage sûr à Idlib.

La Turquie, qui faisait partie des partisans des combattants anti-Assad [par laquelle de nombreux combattants étrangers ont transité pour aller en Syrie et qui coopérait dès le début de la crise avec les terroristes – MIRASTNEWS], a une influence sur certains des groupes armés à Idlib. D’autres, comme Hayat Tahrir al-Sham (HTS) – la principale faction djihadiste syrienne qui a jadis prêté allégeance à Al-Qaïda – sont considérés comme des terroristes par Ankara. En réalité, les extrémistes combattent occasionnellement aux côtés des groupes soutenus par la Turquie contre les forces armées syriennes qui approchent et leurs alliés.

De quel accord de cessez-le-feu parle-t-on

L’accord de septembre 2018 entre la Turquie et la Russie a ouvert la voie à une désescalade de la violence à Idlib [C’était une stratégie adoptée par Erdogan pour mieux s’implanter en Syrie, flouant la Russie et l’Iran – MIRASTNEWS]. Une zone démilitarisée (DMZ) au sein de la zone détenue par les militants a été convenue, et les groupes terroristes, y compris HTS, devaient quitter entièrement cette zone tampon, tandis que les rebelles dits «modérés» n’avaient qu’à retirer des armes lourdes.

Damas a accepté de mettre un terme à l’offensive, tandis qu’Ankara était censé user de son influence dans la province syrienne pour convaincre davantage de groupes indépendants d’observer un cessez-le-feu et, finalement, de mettre un terme définitif aux hostilités. [Mais elle ne l’a pas fait, au contraire elle a utilisé ou toléré les djihadistes qui attaquaient les troupes syriennes et russes, et les terroristes ont acquis les technologies de fabrications de drones. Chaque fois que les terroristes étaient battus par l’Armée arabe syrienne, ies terroristes étaient envoyés dans cette zone, augmentant ainsi les effectifs des combattants – MIRASTNEWS].

Une chaîne de postes d’observation a été mise en place par la Turquie pour suivre la situation sur le terrain. Les groupes rejetant le plan et perpétrant des violences resteraient une cible légitime pour l’armée syrienne.

Mais l’accord n’a jamais fonctionné comme prévu, les deux parties s’accusant mutuellement de violations constantes. La Russie était également mécontente de la façon dont les choses se sont déroulées, puisque des militants à Idlib ont lancé régulièrement des attaques de drones contre la base aérienne russe de Lattaquié.

Que s’est-il passé en réalité

Pire encore, au lieu de se retirer, la faction djihadiste a en fait lancé une offensive à Idlib, le HTS gagnant en domination et conquérant une grande partie de la province. Sans que la fin des raids terroristes ne soit en vue, l’armée syrienne a repris l’offensive en avril 2019 et a commencé à prendre des villages et des villes dans le sud d’Idlib.

Zones de désescalade d’Idlib comme convenu avec la Turquie (à gauche) et zones de contrôle de facto au 28 février (à droite). Données du ministère russe de la Défense.

En plus de la sécurité, il y en avait une stratégique. Saraqib, la ville à l’est de la capitale provinciale Idlib, qui a connu des combats intenses ce mois-ci, se trouve sur une autoroute reliant Alep au nord de Hama, à Homs et Damas dans le sud de la Syrie.

Les avancées de l’armée syrienne ont troublé Ankara, car elles ont modifié l’équilibre des pouvoirs dans la région et ouvert la possibilité d’une offensive surprise contre Idlib, résultat que l’accord avec la Russie était censé empêcher. Il a également rapproché les troupes turques et syriennes, ce qui a accru le risque d’affrontements directs.

La Turquie a connu sa première perte importante de troupes sous le feu syrien à Idlib en août de l’année dernière, après qu’un de ses convois a été touché par une frappe aérienne syrienne. Damas avait, à son tour, affirmé que les Turcs fournissaient des armes et des munitions aux djihadistes. D’autres incidents similaires ont suivi, avec le dernier et le plus grave jeudi, dans lequel trente-trois soldats turcs ont été confirmés tués et des dizaines d’autres blessés. Jusqu’à présent, la Turquie a riposté en tirant sur les positions de l’armée syrienne à Idlib.

Moscou a déclaré que l’armée de l’air russe n’avait pas participé au raid meurtrier, mais a suggéré que les pertes auraient pu être bien pires si elle n’était pas intervenue pour arrêter les sorties syriennes. L’armée russe a ajouté que la frappe visait à empêcher une offensive HTS et que les forces turques n’étaient pas censées être là, selon la propre note d’Ankara.

Quels dangers recèle l’escalade

La catastrophe de jeudi ne marque que les dernières victimes turques en Syrie. Ankara a mené plusieurs opérations militaires au cours des dernières années, avec des dizaines de soldats tués, selon les données officielles. Mais alors que les troupes turques n’avaient combattu auparavant que les milices kurdes et l’État islamique – du moins ouvertement – la frappe meurtrière a directement opposé les forces d’Ankara à celles de Damas.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exigé que Damas retire toutes ses troupes d’Idlib d’ici la fin du mois de février, disant qu’autrement, il enverrait l’armée turque pour les expulser. Les autorités turques disent que les forces syriennes seront désormais désignées comme des cibles légitimes. Mais la Syrie ne semble pas céder aux ultimatums, même si les militants soutenus par la Turquie se battent avec acharnement contre les forces gouvernementales à Idlib.

Le conflit met également à rude épreuve les relations de la Turquie avec la Russie, qui se dirigent dangereusement vers leur nouveau point le plus bas depuis la crise de 2015, provoquées par l’abattage d’un avion de guerre russe par un avion de chasse turc à la frontière syro-turque. À ce jour, plusieurs séries de pourparlers entre les deux pays n’ont pas permis de résoudre la situation, qui semble de plus en plus instable.

