Vers une Grande Dépression? Quelle peut être la meilleure solution pour faire monter en flèche le chômage aux États-Unis d’Amérique et au Royaume-Uni

La récession liée au coronavirus menace d’entraîner les économies états-unienne et britannique dans une crise comparable à la Grande Dépression des années 30, laissant des millions de chômeurs. Les économistes ont décrit les causes de la crise et proposé des moyens de résoudre le dilemme du chômage.

Le chômage au Royaume-Uni pourrait atteindre plus de 6 millions de personnes, soit environ 21% de la main-d’œuvre du pays, tandis que le nombre de chômeurs aux États-Unis d’Amérique pourrait atteindre 52,8 millions, soit près d’un tiers de sa main-d’œuvre, comme l’économiste et universitaire britannique et états-unien du travail David Blanchflower a mis en garde dans son récent éditorial pour The Guardian. À titre de comparaison, dans les années 30, les taux de chômage au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique ont atteint respectivement 15,4% et 24,9%. Dans ces circonstances, la crise financière de 2008 apparaît tout sauf « insignifiante », selon le média.

De son côté, Fitch Ratings Inc., l’une des «trois grandes agences de notation», prévoit que l’activité économique mondiale diminuera de 1,9% en 2020, entraînant une baisse du PIB américain de 3,3% et celle du Royaume-Uni de 3,9%.

Des taux de chômage élevés vont baisser après avoir atteint un pic

Pour s’attaquer au problème émergent, les autorités britanniques et états-uniennes ont mis en place un ensemble de mesures monétaires et de relance. Fin mars, Washington a introduit un programme de 2 000 milliards de dollars, le plus important de l’histoire des États-Unis d’Amérique, pour apporter un soulagement économique au COVID-19. De son côté, le Royaume-Uni a annoncé un programme gouvernemental d’urgence de 330 milliards de livres sterling (398 milliards de dollars).

Selon Joseph Gagnon, ancien directeur associé de la Division des affaires monétaires du Federal Reserve Board des États-Unis d’Amérique, « un taux de chômage élevé est un bon signe car cela signifie que les gens restent chez eux et réduisent la propagation du virus ».

« Un taux de chômage très élevé, peut-être supérieur à 20%, est probable pour avril et mai, mais il devrait chuter par la suite », dit-il, soulignant l’importance des « trois très grands programmes du gouvernement pour aider » à atténuer l’impact économique négatif du virus et soutenir les personnes touchées par la récession.

« Premièrement, 1 200 $ par chèque pour chaque adulte et 500 $ pour chaque enfant; deuxièmement, l’extension de l’assurance-chômage pour couvrir les travailleurs indépendants et les travailleurs de concert ainsi que tous les chômeurs reçoivent 600 $ / semaine en plus des prestations normales pendant 4 mois; troisièmement, les petites entreprises obtenir des prêts qu’ils n’ont pas à rembourser s’ils réembauchent rapidement leurs travailleurs », précise-t-il, admettant que la grande question est de savoir à quelle vitesse l’argent sera transféré aux chômeurs.

© REUTERS / JONATHAN ERNST Les marcheurs et les cyclistes se rendent sur le front est du Capitole des États-Unis d’Amérique lors de l’épidémie de la maladie à coronavirus (COVID-19), car l’exercice personnel est exempté des ordres de séjour à domicile dans toute la ville, à Washington, aux États-Unis d’Amérique, le 3 avril 2020.

Pourquoi la crise de 2008 a été «plus facile» à résoudre

La pandémie COVID-19 frappe très durement la capacité de production de toutes les économies, provoquant des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement des grandes entreprises et chassant de nombreuses petites entreprises du marché, note Antonio Moreno, professeur d’économie et de finance à l’Université de Navarre, Espagne.

Moreno soutient que les dommages causés par la crise de 2008 ont été plus faciles à traiter car ils ont touché un nombre limité de très grandes institutions financières qui ont été renflouées par les gouvernements. En revanche, le choc sanitaire actuel a eu un impact sur l’économie réelle en premier lieu, souligne-t-il, ajoutant que le secteur financier pourrait en souffrir plus tard. Pire encore, selon le professeur, cela a porté un coup dur à une myriade de commerces de détail et de petites entreprises qui vont avoir du mal.

L’universitaire décrit deux aspects clés pour ouvrir la voie à la reprise: d’abord et avant tout, il est important d’arrêter le virus lui-même en Grande-Bretagne et aux États-Unis d’Amérique, afin de « reprendre l’activité économique dans de bonnes conditions de santé ».

Deuxièmement, les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni devraient continuer de prendre des mesures monétaires et fiscales visant à « fournir des liquidités au secteur bancaire, afin que les banques puissent continuer à prêter aux entreprises qui sont actuellement en difficulté financière ». L’idée d’envoyer des chèques de relance directement à la population aiderait à « maintenir la demande à flot », selon l’universitaire.

Cependant, Moreno souligne que les mesures économiques susmentionnées sont temporaires et ne peuvent pas durer éternellement, sinon cela aurait un impact négatif sur le secteur financier: « Plus tôt la situation s’améliorera, plus cette aide de politique monétaire sera transitoire », fait remarquer le professeur. « Ce serait le meilleur scénario pour le système financier et les économies dans leur ensemble ».

La coopération mondiale est le meilleur moyen de résoudre le problème

Les données frappantes sur l’emploi au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique au milieu de la pandémie de coronavirus ne sont nullement surprenantes, convient Bo Chen, professeur chutien d’économie à l’Université des sciences et technologies de Huazhong et associé de recherche à la Federal Reserve Bank de Dallas, décrivant deux principaux raisons derrière la tendance.

D’une part, COVID-19 est un « choc drastique à la fois sur l’offre et la demande », explique-t-il en expliquant que « des chaînes d’approvisionnement brisées et une faible demande rendent la production plus difficile à poursuivre ». Alors que, d’autre part, « l’incertitude de la durée de la pandémie brise la confiance des employeurs de telle sorte qu’ils choisissent de licencier directement les travailleurs plutôt que de les garder partiellement employés ».

Contrairement à Moreno, Chen exprime son scepticisme face au « plan de relance sans précédent » adopté par Washington et Londres pour sauver l’économie, en disant qu’il est « largement jugé insuffisant, même à court terme ». Ce qui peut vraiment guérir l’économie du pays et régler le problème du chômage, c’est la « coopération mondiale », selon le chercheur, « la meilleure et fondamentale solution ».

« Nous devons réduire les tarifs et autres barrières commerciales pour aider à sauver la chaîne d’approvisionnement mondiale déjà fragile », souligne Chen. « Nous devons également partager les données pertinentes et prêter attention à l’expérience d’autres pays afin de savoir comment être plus efficaces pour nous protéger et les chercheurs peuvent accélérer le processus de développement de médicaments et de vaccins ».

