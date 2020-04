Bombe mondiale: la Chine admet avoir récolté et testé des coronavirus de type COVID-19 au laboratoire de Wuhan

Le NIH d’Obama a versé 3,7 millions de dollars au laboratoire d’armes chinois pour mener des recherches sur le SRAS et les coronavirus

Des documents obtenus par le Daily Mail confirment que la Chine communiste avait récolté, développé et testé de nouveaux coronavirus sur des mammifères en utilisant des subventions du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique sous l’ancien président Obama.

Alex Jones et le Dr Francis Boyle sont en direct en ce moment pour décomposer ces révélations explosives et plus encore!

Depuis des mois, la Chine prétend que le coronavirus maintenant connu sous le nom de COVID-19 provient d’un marché humide de Wuhan, mais des preuves montrent que l’Institut de virologie de Wuhan a entrepris des expériences de coronavirus sur des mammifères, y compris des chauves-souris, soutenues par des subventions de l’Institut national de la santé.

Les résultats de la recherche soutenue par les NIH ont été publiés dans une étude de 2017 intitulée «La découverte d’un riche pool génétique de coronavirus liés au SRAS des chauves-souris fournit de nouvelles informations sur l’origine du coronavirus du SRAS».

« Des chauves-souris dans une grotte du Yunnan, en Chine, ont été capturées et échantillonnées pour les coronavirus utilisés pour les expériences de laboratoire », a indiqué l’étude.

« Toutes les procédures d’échantillonnage ont été effectuées par des vétérinaires avec l’approbation du Comité d’éthique animale de l’Institut de virologie de Wuhan. »

«Des échantillonnages de chauves-souris ont été effectués dix fois d’avril 2011 à octobre 2015 à différentes saisons dans leur habitat naturel à un seul endroit (grotte) à Kunming, dans la province du Yunnan, en Chine. Les chauves-souris ont été piégées et des échantillons d’écouvillons fécaux ont été prélevés.»

«Ici, nous rapportons l’identification d’un groupe diversifié de chauves-souris SARSr-CoV dans une seule grotte du Yunnan, en Chine. Il est important de noter que tous les éléments constitutifs du génome du SARS-CoV, y compris le gène S très variable, ORF8 et ORF3, pourraient être trouvés dans les génomes de différentes souches de SARSr-CoV à partir de ce seul endroit.»

De plus, des chercheurs indiens ont analysé le nouveau génome du coronavirus et ont trouvé des protéines uniques d’identification cellulaire et de liaison membranaire situées dans le génome du VIH, suggérant que le 2019-nCov est une chimère fabriquée en laboratoire, mais ont retiré leurs résultats après avoir reçu des pressions de la Chine.

Un article de 2015 de The Scientist décrit les préoccupations des scientifiques concernant la création d’une chimère de coronavirus à partir d’un laboratoire, ce qui a entraîné un moratoire sur la recherche sur le gain de fonction des coronavirus aux États-Unis d’Amérique.

« Le seul impact de ce travail est la création, dans un laboratoire, d’un nouveau risque non naturel », a expliqué Richard Ebright, expert en biodéfense et biologiste.

Cela peut expliquer pourquoi en 2015, l’administration Obama et le National Institute of Health du Dr Anthony Fauci ont externalisé le laboratoire de virologie à Wuhan en leur accordant 3,7 millions de dollars en subventions de recherche pour l’expérimentation scientifique des coronavirus à gain de fonction sur les chauves-souris.

Cela coïncide également avec le fait que Bill Gates a exécuté une simulation de pandémie de coronavirus en octobre, appelée Event 201, qui a fait 65 millions de morts en 18 mois.

L’exercice a conclu que les vaccins et le gouvernement mondial sont les seules solutions à la pandémie.

Et rappelez-vous que le Dr Fauci a averti en 2017 que le président Trump serait probablement confronté à une «épidémie surprise» mortelle pendant sa présidence.

Le membre du Congrès Matt Gaetz a exprimé son «dégoût» en apprenant le rôle du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique dans la recherche sur les coronavirus en Chine.

«Je suis dégoûté d’apprendre que depuis des années, le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique finance des expériences sur des animaux dangereux et cruels au Wuhan Institute, ce qui a peut-être contribué à la propagation mondiale des coronavirus, et des recherches dans d’autres laboratoires en Chine qui n’ont pratiquement aucune surveillance des autorités états-uniennes», a déclaré Gaetz dimanche.

L’expert en armes biologiques, le Dr Francis Boyle, a confirmé la plupart de ces points dans une interview accordée à The Alex Jones Show le mois dernier, faisant valoir que la probabilité d’une nouvelle épidémie de coronavirus provenant d’un biolab à Wuhan, en Chine, était extrêmement élevée, avertissant également que COVID-19 était probablement une arme biologique fuitée de ce laboratoire.

La nouvelle épidémie de coronavirus qui a provoqué une pandémie mondiale, plus de 110 000 morts, et la dévastation économique des États-Unis d’Amérique est venue d’un laboratoire de Wuhan financé par le NIH, l’organisation dont le directeur, Fauci, est le fer de lance de la réponse états-unienne au coronavirus que son institut aidé à financer.

Les personnes et les institutions qui ont aidé la Chine à développer sa recherche sur le gain de fonction des coronavirus sont les mêmes personnes qui nous disent de rester enfermés dans nos maisons, de se préparer aux vaccins obligatoires et aux micropuces implantables, et d’accepter une carte nationale d’immunité pour participer à la société.

À la suite de la publication de cet article, le Daily Mail a révisé son titre d’une manière qui transfère le blâme de la Chine aux États-Unis d’Amérique, encadrant l’histoire comme si les États-Unis d’Amérique étaient en fin de compte, responsables de la diffusion du coronavirus sur le monde.

L’équipe d’intervention de la Maison Blanche Covid-19 est composée de membres de Big Pharma et de Bill Gates.

Jamie White

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors-classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

Source : INFOWARS