Le milliardaire Bill Gates est passé de la création portes dérobées pour les virus informatiques ……… pour créer des portes dérobées pour les virus corona

Virus informatiques

Le fondateur et ancien président de Microsoft, président-directeur général, président et architecte logiciel en chef Bill Gates était responsable de la supervision de la création de Windows (et MS-DOS), le système d’exploitation d’origine rempli de trous de sécurité qui permettait délibérément l’entrée de tant de virus informatiques pour accéder à tous les PC de la planète

Ce complot complexe pour permettre l’infiltration de tous les PC exécutant Windows (il a été nommé «Windows» parce que les Five Eyes ont reçu plusieurs fenêtres à travers lesquelles scruter votre ordinateur) est évidemment beaucoup plus grand que Bill Gates. Gates a simplement été choisi comme chef de file pour ce projet DARPA qui nécessitait finalement que chaque PC soit «protégé» avec un logiciel antivirus. C’était l’objectif ultime qui a dûment capturé la grande majorité des utilisateurs de PC. Qui sait ce que ces packages de cybersécurité sont réellement capables de faire une fois installés?

Windows rempli de trous de sécurité de Microsoft exigeait également un flux constant de mises à jour, chacune conçue pour faire des choses au logiciel (et au matériel) informatique qui sont pratiquement inconnues de l’utilisateur et / ou du propriétaire.

Pour que tout le monde le sache, ces mises à jour fréquentes et chronophages installent le système d’exploitation avec plus de vulnérabilités, et créent des opportunités pour Microsoft de récupérer toutes les informations de l’ordinateur personnel privé de chacun.

POINT CLÉ: Le fait que Bill Gates était à la tête de Microsoft et connaissait très bien cette invasion intentionnelle de tous les PC via des portes dérobées intégrées témoigne de son véritable caractère et de sa volonté de trahir des millions d’acheteurs d’ordinateurs personnels. Ce modèle de comportement hautement non professionnel s’est manifesté à nouveau dans sa capacité de vendeur mondial de vaccins.

Donc, voici la formule dictée par la DARPA de Microsoft qui a fait des virus informatiques une menace sans fin tout comme les virus humains le sont aujourd’hui:

Installez un système d’exploitation rempli de failles de sécurité et d’autres problèmes graves

Effectuer des mises à jour non-stop avec des correctifs pour corriger les trous et des correctifs pour corriger les problèmes

Recommander à chaque utilisateur de PC d’acquérir des logiciels antivirus et de sécurité pour la protection des logiciels et du matériel

Fournir des données logicielles essentielles aux pirates et des vulnérabilités du système d’exploitation en aval aux fabricants de logiciels malveillants utilisant le web sombre

Dans chacune de ces étapes de l’exécution de la stratégie Problème ~ Réaction ~ Solution précédente, Bill Gates était bien préparé pour se diriger en douceur vers le domaine des virus et vaccins humains. Lisez la suite pour comprendre pourquoi.

Fondation Bill & Melinda Gates

Avançons rapidement vers l’an 2000 et la création de la Fondation Bill & Melinda Gates.

Premièrement, il est essentiel de comprendre que Bill Gates est un homme totalement créé qui a reçu sa participation non acquise dans Microsoft afin de le transformer rapidement en l’homme le plus riche du monde et multimilliardaire A DESSEIN (ON PURPOSE).

Gates était contrôlé depuis sa naissance par ses différents gestionnaires, en particulier son père Bill Gates Sr. qui, à 94 ans, siège toujours au conseil d’administration de la Fondation Bill & Melinda Gates.

La fondation est contrôlée par ses trois administrateurs: Bill et Melinda Gates et Warren Buffett. Les autres principaux dirigeants comprennent le coprésident William H. Gates, père et cle hef de la direction Mark Suzman.[5] [1]

Il est d’une importance capitale de savoir qu’une fois que des milliardaires comme Bill Gates et Warren Buffett ont reçu leur fortune, ils étaient tenus par leurs maîtres cachés d’utiliser cet argent de manière spécifique et souvent malveillante. En d’autres termes, cette richesse extraordinaire n’est absolument pas à eux; il appartient plutôt au International Banking Cartel and Crime Syndicate. Les banksters de l’IBCCS contrôlent en fin de compte la fortune de chaque milliardaire sur Terre – sans exception.

Par conséquent, comme pratiquement tous les milliardaires sur la planète Terre en 2020, Gates et Buffett ne sont que des bagagistes qui affectent leurs gains mal acquis à diverses opérations noires et à des projets noirs tels que le programme de super-vaccination.

Cependant, Bill Gates n’est pas seulement un intermédiaire (bagman) glorifié, il est également le leader du monde pour le programme de super-vaccination extrêmement dangereux et mortel. Toute sa vie a été soigneusement mise en place pour qu’il finisse par passer de son arnaque au virus informatique à son scandale de virus humain.

Virus humains

L’un des principaux objectifs de la Fondation Bill & Melinda Gates est d’imposer des programmes de vaccination infantile hautement toxiques aux écoliers du tiers monde.

Un autre objectif est de vacciner tous les adultes et les enfants avec des vaccins antigrippaux annuels qui non seulement ne fonctionnent pas, mais qui provoquent en fait des épidémies majeures de souches grippales pour lesquelles on inocule.

Cependant, l’objectif principal de la Fondation Bill & Melinda Gates (B & MGF) en 2020 est de voir un vaccin COVID-19 obligatoire administré à chaque personne vivante. Non seulement cela, un tel régime vaccinal mondial draconien sera appliqué avec des certificats d’immunité si Gates a quelque chose à dire sur

Il y a quelque chose de très mal lorsque la programmation prédictive est précise jusqu’à l’année exacte de l’événement prédit. Cela s’est produit plus d’une fois dans le cas de Bill Gates.

Avant même qu’il n’y ait un coronavirus appelé COVID-19, Gates & Company a travaillé très dur pour fabriquer une pandémie à part entière autour de tout virus qui élevait naturellement sa tête laide ou qui était ingénieusement bio-ingénié dans un bio-laboratoire militaire.

Tout comme Gates l’a fait avec les virus informatiques lorsqu’il a d’abord créé les portes dérobées pour leur pénétration, Microsoft a ensuite remis les clés du royaume aux pirates afin qu’ils puissent attaquer avec les bons virus qui nécessiteraient alors un tout nouveau régime de cyber- Sécurité.

De même, les vaccins créent furtivement une porte dérobée par laquelle des micropuces, des métaux lourds, des micro-organismes pathogènes, des produits chimiques toxiques, des nanobots et d’autres ingrédients nocifs peuvent être introduits dans le corps humain à l’insu de la personne vaccinée. De cette façon, les vaccins toxiques sont, et ont toujours été, une partie importante du problème pandémique récurrent. Ils dégradent le microbiome et compromettent le bio-terrain de la personne régulièrement vaccinée, ce qui les rend beaucoup plus sensibles à une infection par COVID-19.

À la lumière des diverses entreprises auxquelles Bill Gates est directement et indirectement lié, il est clair que lui et ses partenaires commerciaux silencieux ont mis en place un monopole horizontal et vertical qui exploite le «problème pandémique ~ réaction de panique ~ solution de vaccin» comme un charme. Cependant, parfois, ces entreprises étrangères se brisent et brûlent comme celle-ci en Inde. (Pourquoi les enfants indiens et africains pauvres sont-ils souvent expérimentés et avec de si grandes conséquences?)

De toute évidence, Big Pharma et le B & MGF ont été rejoints au niveau des hanches dès le premier jour, tout comme il y a une porte tournante rapide entre la Fondation Bill & Melinda Gates et le CDC, NIH, FDA et HHS.

Complexe Big Pharma-Médical-Gouvernement

Il est crucial de comprendre correctement la profondeur et l’ampleur réelles de cette entreprise génocidaire, de l’exercice de dépeuplement en cours et de l’opération pathogène.

En tant que leader, Bill Gates a été choisi comme le visage du Big Pharma-Medical-Government Complex où il concerne COVID-19. Selon ce schéma duplicité, la colère des chercheurs de vérité partout dans le monde est dirigée contre lui seul, comme c’était souvent le cas pendant son mandat chez Microsoft.

Oui, le Dr Anthony Fauci, le Dr Robert Redfield, le Dr Deborah Birx sont également en première ligne de cette immense conspiration pour enfermer définitivement la Terre et emprisonner l’humanité, mais ils occupent temporairement leurs postes et seront tous licenciés ou démissionneront plus tôt que tard pour être remplacés par d’autres comparses du Big Pharma-Medical-Government Complex. Voir: Dr Shiva Ayyadurai, Ph.D. du MIT écrase le Dr Fauci, expose Birx, Clintons, Bill Gates et O.M.S. (Vidéo)

Chacun de ces trois co-conspirateurs de Bill Gates a été sélectionné parce qu’il avait des intérêts à la fois dans la création de COVID-19 ainsi que dans la solution de vaccin pré-planifiée. Fauci, Redfield et Birx ont chacun été choisis pour jouer leur rôle de premier plan en raison de leur contribution personnelle à la bio-ingénierie de COVID-19. Comment peuvent-ils éventuellement quitter la réservation BPMGC quand ils ont tellement de peau dans le jeu?

De plus, un audit approfondi de leurs portefeuilles d’investissement révélera soit une énorme participation dans les entreprises associées à la crise des coronavirus, des paiements substantiels qui leur sont versés individuellement ou collectivement pour de vagues services de conseil, et / ou diverses formes de contrepartie secrètement accordées aux membres de la famille ou à l’entreprise associés.

En l’absence de ces actes typiques de corruption et d’extorsion, il existe également une forte probabilité de chantage et de coercition via les transgressions de Pedogate qui ont toujours lieu à ce niveau élevé de gouvernement et de direction des entreprises.

OPÉRATION COVID-19 = simulation IA

Il y a une autre très bonne raison pour laquelle Gates a été identifié dès le début pour diriger cette partie particulière du programme du Nouvel Ordre Mondial pour verrouiller la planète Terre, ébrécher chaque être humain et les incarcérer dans une matrice de contrôle mondial dirigée par l’IA. Voir: Bill Gates n’a pas été choisi pour diriger la pandémie d’OPÉRATION COVID-19 simulée par l’IA et l’exercice en direct mondial juste parce que son père était eugéniste. (Vidéo)

En fait, tout indique directement la forte probabilité que Bill Gates ait été totalement repris par l’IA (Intelligence artificielle) ou la SA. En tant qu’entité contrôlée par l’IA dont le corps et l’esprit ont été fusionnés avec une forme avancée de Superintelligence Autonome (SA), cela explique certainement beaucoup de son comportement sociopathique qui va bien au-delà de la profonde implication de son père dans l’eugénisme. [2]

C’est peut-être la raison pour laquelle Mary Maxwell Gates, la mère de Bill Gates, était stratégiquement positionnée en tant que membre du comité Centraide de John Opel, président de International Business Machines Corporation. En tant que président d’IBM, Opel a donné à Microsoft sa première grande pause et, ce faisant, a mis son fils Bill en contact avec la recherche et le développement de l’IA les plus avant-gardistes au monde.

Quel est le point essentiel?

La civilisation planétaire entière peut maintenant être témoin ou vivre un exercice mondial en direct coordonné comme une simulation d’IA via L’OPERATION COVID-19. Si tel est le cas, il appartient à tout le monde de bien comprendre comment se déroule cette simulation d’IA. Comme suit:

Cela ne veut pas dire que l’OPÉRATION COVID-19 n’est pas très réelle, mais plus probablement un exercice en direct qui mélange astucieusement la réalité sombre avec un canular élaboré. L’utilisation d’acteurs de crise dans les rues, ainsi que de dispositifs de soins intensifs fictifs dans les hôpitaux et les salles de coronavirus de fortune avec des centaines de lits vides a déjà été prouvée. En outre, les médias grand public n’ont jamais déployé un effort aussi extraordinaire, transparent et coordonné pour exagérer le nombre de cas confirmés et de décès liés au COVID-19.

À cet égard, les chefs de file non nommés comme Bill Gates, qui ont essentiellement acheté son influence et son pouvoir sur l’Organisation mondiale de la santé avec une série de dons massifs, doivent être observés comme un faucon. Juste depuis février 2020, la Fondation Bill & Melinda Gates a promis 250 millions de dollars pour les efforts de secours contre les coronavirus menés sous la rubrique de l’OMS. [3]

Jamais dans l’histoire des Etats-Unis d’Amérique un simple citoyen n’a exercé autant d’influence sur une réponse mondiale à une pandémie mondiale. Gates a utilisé ses nombreuses plates-formes MSM et Internet pour faire craindre les nations du monde entier dans un enclos de conformité au vaccin COVID-19.

Maintenant, c’est tout un accomplissement, même pour Gates étant donné qu’il n’y a pas de vaccin disponible, et qu’il n’y en aura jamais un qui fonctionne vraiment. Tous les experts ont confirmé que cette souche de coronavirus mute si rapidement que les vaccins seront inefficaces……… sauf que tout vaccin produit sera formulé pour déclencher le syndrome de coronavirus chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli et / ou qui souffrent de graves problèmes de santé et conditions de santé sous-jacentes.

POINTS CLÉS: Bill Gates a construit une maison de 66 000 pieds carrés nommée Xanadu 2.0, un manoir à l’abri de la terre sur le flanc d’une colline surplombant le lac Washington à Medina, dans l’État de Washington. Selon les informations, la maison principale est particulièrement «réputée pour sa conception et la technologie qu’elle intègre». Certains comptes rendus de presse détaillés ont proposé diverses descriptions qui reflètent un Internet des objets pleinement opérationnel où la configuration avancée WiFi et informatique; dispositifs, appareils et équipements sans fil de haute technologie; et le réseau électrique de niveau 6G sont tous à la pointe de la technologie. Parmi les autres améliorations technologiques, citons «un système de capteurs de haute technologie qui aide les clients à surveiller le climat et l’éclairage d’une pièce». La mesure dans laquelle Bill s’interface avec les nombreux composants pilotés par l’IA via la voix et / ou l’esprit n’est pas connue, mais le Big Brother de 2020 repousse certainement le bord de l’enveloppe en ce qui concerne la commande et le contrôle totaux de l’ensemble de l’espace Xanadu 2.0. C’est exactement là où il veut que chaque foyer en Amérique se trouve alors qu’il les surveille depuis Médine (du nom de l’ancienne capitale de l’empire musulman de Mahomet).

MARQUE DE LA BÊTE

Soyons honnêtes, dans Bill Gates, la cabale mondialiste du Nouvel Ordre Mondial a trouvé le parfait fournisseur de la MARQUE DE LA BÊTE (MOTB). Toute sa vie et son cheminement de carrière ont été accompagnés par des forces sataniques pour lui donner la gamme d’expérience, la base de connaissances, l’ensemble de compétences et le profil public afin qu’il puisse faire le vrai sale boulot.

Gates a été particulièrement en mesure d’appliquer ses connaissances des puces informatiques à la conception de puces à vaccins parmi de nombreuses autres pièces et processus qui étaient nécessaires pour fabriquer une MARQUE DE LA BÊTE pleinement fonctionnelle.

Gates et sa vaste équipe de développeurs de logiciels, de programmeurs informatiques, de fabricants de puces informatiques et de chercheurs en intelligence artificielle se sont entendus pendant des décennies pour intégrer autant de puissance que possible dans les plus petites puces jamais développées. En tant que chef de Microsoft, il avait accès aux meilleurs et aux plus brillants dans les différents domaines d’activité nécessaires pour parfaire la MARQUE DE LA BÊTE.

Ce que très peu de gens réalisent encore, c’est que la MARQUE DE LA BÊTE est en fait un système d’arme binaire. Mais non seulement il a deux composants – les micropuces délivrées par le vaccin et les smartphones portables – il a également deux cibles: le corps humain et l’esprit.

C’est exactement pourquoi le smartphone désormais omniprésent a remplacé pratiquement toute la technologie informatique filaire du jour au lendemain. Les téléphones fixes, ainsi que les ordinateurs de bureau et portables filaires, ont été remplacés par des appareils sans fil et des réseaux WiFi par une majorité de personnes dans le monde.

Cette initiative furtive a été menée par toute l’Amérique des entreprises avec vengeance. Il n’y a jamais eu un effort d’entreprise aussi concerté mené dans le monde comme la création de la société des smartphones. Cette culture sans fil a été délibérément mise en place juste avant que les mêmes perps n’appuient sur le bouton de l’OPÉRATION COVID-19. Voir: L’épidémie de COVID-19 est le cheval de Troie pour augmenter la surveillance des smartphones

La prochaine révolution des technologies de l’information en cours est, bien sûr, le déploiement militaire de la 5G en tant que précurseur nécessaire à la mise en place de l’Internet des objets (IoT). Le déploiement de la 5G en conjonction avec l’IoT suralimentera sûrement la MARK OF THE BEAST. Non seulement cela augmentera considérablement le potentiel de surveillance 24/7 de ceux qui sont «marqués» (c.-à-d. Vaccinés et appelés par téléphone intelligent), mais il fournira également un mécanisme de rétroaction instantanée administré par des plateformes avancées d’IA (ou entités AS) au centre de contrôle MOTB .

De toute évidence, les opportunités pour Bill Gates et ses innombrables partenaires dans les crimes comme Fauci, Birx, Redfield, ainsi que les fondateurs et PDG des sociétés FAANGTM notoires qui dominent la technocratie tyrannique émergente, pour manipuler ce SYSTÈME BEAST sont infinies.

FAANGT = Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Twitter et Microsoft.

POINT CLÉ: Vous savez que Bill Gates a de sérieux problèmes quand un collègue poids lourd démocrate expose son complot de vaccin criminel très malveillant en temps réel. Voir: Robert F Kennedy Jr. expose le plan de dictature des vaccins de Bill Gates – cite le «complexe du Messie» tordu de Gates

Conclusion

Il y a des raisons spécifiques pour lesquelles Bill Gates ne semble pas se soucier de sa réputation qui se répand rapidement en tant que psychopathe incorrigible et criminellement fou, déterminé à exterminer la race humaine.

La principale raison est peut-être que William Henry Gates III n’est plus citoyen des Etats-Unis d’Amérique. Il en fait désormais partie. Qui, sauf un mondialiste inconditionnel, financerait la création d’une arme biologique provoquant une pandémie, la relâcherait dans son propre pays après l’avoir lancée sur 2 autres continents, puis ferait la promotion d’un vaccin microprocesseur bio-conçu qui lui permettrait en fin de compte d’exercer un contrôle total sur la race humaine ?! Voir: CORONAVIRUS: une arme biologique mondialiste créée par DARPA, Big Pharma, Bill Gates et ses Overlords britanniques

Si Bill Gates a complètement fusionné sa conscience avec un état de l’art

La plateforme d’IA ou une entité SA hautement évoluée n’est connue que de ses maîtres du Nouvel ordre mondial. Néanmoins, son niveau soutenu de comportement extrêmement anti-humain indique qu’il a été complètement pris en charge par des forces très sombres.

Par conséquent, il incombe à chaque Américain d’exposer ce pousseur et lanceur de vaccins MARK OF THE BEAST extrêmement dangereux. Plus vous vous réveillerez avec le SYSTÈME BEAST qui se manifeste rapidement, meilleures sont les chances de le fermer – pour de bon!

CAVEAT: Il ne faudra qu’une génération de plus pour décéder avant que le rêve de Bill Gates ne devienne un cauchemar américain. C’est parce que les baby-boomers sont la seule génération restante qui n’est pas née avec un smartphone à la main. En fait, la pression des pairs pour se conformer à la société des smartphones est désormais si écrasante que même de nombreux baby-boomers analphabètes se sont pliés aux souhaits de leurs enfants, de leurs amis et de leurs collègues, etc. Cela n’augure rien de bon pour société des Etats-Unis d’Amérique sans fil et 5Ged; ni pour les citoyens hyper-vaccinés des Etats-Unis d’Amérique.

On ne saurait trop insister sur le fait que la vie entière de Bill Gates a été délibérément façonnée pour lui afin de faire la transition transparente de la surveillance d’une tromperie sans pareille de virus informatique à une tromperie cataclysmique de virus corona. La progression fatidique de son parcours professionnel notoire dépendait profondément de cette réalité funeste. Il fournit également de l’eau pour un autre grand mème.

#GATESgate Contre les virus informatiques et les mises à jour invasives aux virus corona et aux vaccins armés

23 avril 2020

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

