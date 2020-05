Êtes-vous vraiment intéressé par la santé, pas par les profits? – Lettre ouverte à Bill Gates

Source: Reuters © Jason Lee / Reuters

La crise corona fait du milliardaire états-unien Bill Gates un homme recherché. La Fondation Bill & Melinda Gates, fondée par lui et son épouse, est dédiée à la lutte contre les maladies et est, par exemple, le principal financeur de l’alliance vaccinale Gavi. Gates est-il vraiment juste une question de santé?

Par Felicitas Rabe

Cher M. Gates,

Le dimanche de Pâques, le 12 avril 2020, de tous les jours, une interview de neuf minutes a été diffusée sur le programme d’information allemand Tagesthemen. Dans ce document, vous avez annoncé avec enthousiasme votre plan de développement d’un vaccin contre les coronavirus qui vaccinerait une grande partie de la population mondiale. Un certain symbolisme ne peut être écarté d’emblée: lors de la plus haute fête de la chrétienté, le jour de la résurrection du Sauveur, vous annoncez votre plan pour sauver l’humanité de la prise d’otage par le coronavirus.

En conséquence, les politiciens allemands préconisent rapidement pour que les restrictions de contact officiellement imposées soient maintenues jusqu’à la mise au point de médicaments et de vaccins appropriés. L’humanité devrait attendre avec impatience la vaccination que vous avez planifiée afin qu’elle puisse nous libérer des restrictions, dont certaines sont indéfinies.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucune exigence légale pour la vaccination corona en Allemagne, la vaccination, comme condition pour lever les restrictions officielles, crée à l’avance une pression morale pour se faire vacciner. Ceux qui refusent cette vaccination doivent maintenant être prêts à se blâmer d’être responsables du maintien des restrictions. D’une certaine manière, toute la population est placée en détention avant l’introduction du vaccin.

Indépendamment de l’opinion de l’individu sur la nécessité de la vaccination et indépendamment du droit légal à l’autodétermination physique, une situation se crée dans laquelle l’individu préfère se faire vacciner, contrairement à son opinion personnelle, que de se sentir responsable de la limitation des droits fondamentaux à la société dans son ensemble.

Mais il y a des voix en Allemagne qui critiquent les plans de vaccination de la Fondation Gates et qui remettent en question votre motivation humanitaire.

Dans son article publié sur RT Deutsch le 18 avril, l’auteur Rainer Rupp décrit les expériences de vaccination que votre Fondation Bill & Melinda Gates a menées sur des enfants indiens et africains. Beaucoup d’enfants ont souffert de graves problèmes de santé lors de ces essais de vaccination. En Inde, 490 000 enfants ont été paralysés par un dangereux vaccin contre la polio. Des enfants d’Afrique australe ont également souffert d’une paralysie permanente, dont des milliers ont été vaccinés de force contre la méningite en 2012. On sait peu de choses sur ces méthodes de recherche dans les médias grand public.

À l’occasion de vos frivoles expériences de vaccination sur des enfants dans des pays en développement, la question fondamentale est de savoir si vos programmes de vaccination concernent réellement la santé de la population mondiale. N’êtes-vous pas plus soucieux d’augmenter la richesse des riches actionnaires de sociétés pharmaceutiques comme GlaxoSmithKline (GSK), avec qui vous coopérez dans la production de vaccins?

Cela donne l’impression que vous voulez diriger nos cotisations d’assurance maladie et imputer l’argent du système de santé directement aux actionnaires des groupes de vaccination avec votre projet de vaccination de masse – comme une prise accessoire corona, pour ainsi dire. Est-il légitimé démocratiquement que vous, M. Gates, ainsi que l’Organisation mondiale de la Santé que vous contrôlez virtuellement, ainsi que les Centers for Disease Control, l’Université Johns Hopkins et d’autres organisations supranationales de la santé, déterminiez essentiellement les traitements sur lesquels nos cotisations d’assurance maladie et nos impôts devraient être dépensés? N’est-il pas évident que maximiser le profit des actionnaires est plus important pour vous que la santé de la population?

Sur la base des diverses coupures et restrictions du système de santé allemand au cours des dernières décennies, on peut voir que les soins de santé optimaux pour la population jouent un rôle de plus en plus restreint. Bien que les cotisations à l’assurance maladie soient passéesde 10,5% à 14,6% du revenu mensuel de 1975 à 2020, les soins dentaires optimaux ne sont désormais accessibles qu’aux clients fortunés grâce à des paiements supplémentaires privés substantiels. Après tout, les médecins généralistes et spécialistes en Allemagne ne sont plus autorisés à choisir eux-mêmes les méthodes de traitement – au lieu de cela, les gestionnaires d’assurance maladie déterminent le traitement en fonction de critères économiques.

Dans de nombreux pays du monde, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international décident désormais de l’accès des citoyens aux soins de santé. Les soins médicaux de base nécessaires sont limitésau moyen d’économies d’impôt ordonnées, appelées mesures d’ajustement structurel (SAPS). Les recettes fiscales des pays concernés devraient accroître les bénéfices des riches actionnaires et ne devraient pas être consacrées à l’intérêt général de la population. L’augmentation de la richesse des super-riches a désormais la priorité sur les soins de santé pour la population mondiale. Ce n’est qu’à Cuba que les soins de santé sont gratuits au taux médical par habitant le plus élevé au monde.

Avec ce développement global, il est difficile de croire que vous, M. Gates, en coopération avec Big Pharma et les principales organisations de santé, pourriez soudainement vous soucier de la santé des gens au lieu des bénéfices des actionnaires. Enfin, avec votre plan de vaccination, vous avez également donné le feu vert à un concours pharmaceutique mondial pour le jackpot de vaccination, que la chancelière Merkel a estimé à huit milliards. Si vous obligez les contribuables à se faire vacciner, vous pouvez gagner beaucoup d’argent en développant de nouveaux vaccins utilisant le génie génétique et la nanotechnologie, surtout si les fonds d’investissement nécessaires sont collectés lors des conférences des donateurs.

À cause de votre pouvoir, de votre richesse et parce que vous vous présentez comme un sauveur pascal de l’humanité, les doutes sur la légitimité démocratique de votre influence sur la santé humaine et votre mission ne jouent guère un rôle dans les médias. Il n’y a guère de doute non plus que la réorientation des caisses d’assurance maladie et des taxes dans le cas des vaccinations corona pourrait ne pas répondre aux besoins médicaux actuels. Selon les chiffres officiels, 228 000 personnes dans le monde sont mortes du COVID-19 au cours des derniers mois. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, cependant, 300 000 personnes sont actuellement menacées de famine dans le monde en raison des mesures de fermeture et de la perte de revenus qui en découle. Un quart de milliard de personnes dans le monde pourraient être touchées en 2020.

Si vous regardez les principales causes de maladies dans le monde, les gens souffrent moins aujourd’hui des maladies infectieuses. Dans les pays occidentaux industrialisés, ils souffrent principalement de diabète, d’hypertension artérielle, d’obésité, de maladies cardiaques, de problèmes de dos, de dépendances et de dépression. Dans les pays en développement les plus pauvres, en revanche, beaucoup souffrent de malnutrition, de manque d’accès à l’eau potable et des diarrhées et empoisonnements associés au glyphosate. Ce dernier a été démontré, par exemple, au Sri Lanka par l’expert en santé Channa Jayasumana ou en Argentine par le docteur Damian Verzenassi lors d’études éprouvées sur le terrain. En outre, de nombreux enfants dans le monde souffrent de maladies mentales dues à des expériences de violence, au manque de soins de leurs parents et aux effets psychologiques et physiques des expériences de guerre et de fuite.

Si vous, M. Gates, étiez sérieux au sujet de la santé des gens sur cette planète et non au sujet des bénéfices des sociétés pharmaceutiques, vous devrez favoriser et promouvoir des mesures complètement différentes en conséquence: accès à une nourriture saine et suffisante, accès à de l’eau propre, interdiction du glyphosate et d’autres substances toxiques dans l’agriculture, l’accès aux soins médicaux, des emplois et des heures de travail favorables à la santé, davantage de temps libre pour les parents, une éducation pédagogique pour les futurs parents et la prévention de la guerre. [Attention quand même aux produits OGM, à la viande de laboratoire, aux différents poisons sous différentes formes (vaccins, alimentaires, médicamenteux, etc) – MIRASTNEWS].

