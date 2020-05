La vérité profonde sur Fauci et Birx, et les élites mondialistes

Le président Donald Trump se bat pour trouver une solution médicale pour le coronavirus à court terme, exprimant l’espoir que le médicament antipaludique Chloroquine / hydroxychloroquine puisse aider les patients souffrant du virus chinois.

La vérité est que le président Donald Trump est enfermé dans une intense lutte de pouvoir avec Bill Gates, qui pousse ses vaccins, qui ne seront peut-être pas accessibles au public avant les élections de novembre.

Gates a beaucoup d’attraction dans le monde médical, il a une relation de plusieurs millions de dollars avec le Dr Fauci, et Fauci a initialement pris la ligne Gates pour soutenir les vaccins et mettre en doute la chloroquine. Le membre de l’équipe d’intervention en cas de coronavirus, la Dre Deborah Birx, nommée par l’ancien président Obama pour agir en tant que coordinatrice mondiale du sida aux États-Unis d’Amérique, siège également au conseil d’administration d’un groupe qui a reçu des milliards de dollars de la fondation Gates, et Birx aurait utilisé un modèle contesté financé par Bill Gates pour l’effort Coronavirus de la Maison Blanche.

Gates est un grand partisan d’un scénario de verrouillage de la population pour l’épidémie de coronavirus.

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID, une division des National Institutes of Health, NIH), le Dr Anthony Fauci, qui est représenté par le Aurumn Speakers Bureau, a initialement critiqué l’évaluation optimiste de Trump sur la chloroquine, déclarant dans une interview avec Anderson de CNN. Cooper a déclaré: «Il n’y a pas de médicament magique pour le coronavirus en ce moment», et a fait la leçon: « Permettez-moi de mettre les choses en perspective pour les téléspectateurs … il y a des données anecdotiques non prouvées que cela [la chloroquine] fonctionne … mais quand vous avez un essai non contrôlé, vous ne pouvez jamais dire avec certitude que cela fonctionne. »

Fauci a ensuite changé son air et a lancé une campagne de relations publiques se rapprochant de Trump. Fauci a déclaré qu’il prescrirait définitivement la chloroquine aux patients. «Oui, bien sûr, surtout si les gens n’ont pas d’autre option. Ces médicaments sont des médicaments approuvés pour d’autres raisons. Ce sont des médicaments antipaludiques et des médicaments contre certaines maladies auto-immunes comme le lupus. Les médecins de tout le pays peuvent prescrire cela de manière non indiquée sur l’étiquette. Ce qui signifie qu’ils peuvent l’écrire pour quelque chose pour lequel il n’a pas été approuvé.»

Fauci exprime clairement son hostilité envers les médicaments vantés par Trump:

Fauci insiste sur le fait que les choses ne reviendront jamais à la normale dans notre société tant que nous n’aurons pas la capacité de vacciner en masse les gens, faisant écho à l’affirmation de Bill Gates selon laquelle les rassemblements de masse dans notre culture «ne reviendront peut-être pas du tout» avant la messe – vaccinations.

Fauci a minimisé la menace du Coronavirus le 21 janvier dans une interview à Newsmax TV, déclarant: «Ce n’est pas une menace majeure pour le peuple des Etats-Unis d’Amérique, et ce n’est pas quelque chose dont les citoyens des États-Unis d’Amérique devraient s’inquiéter en ce moment. .» Depuis lors, le coronavirus a explosé aux États-Unis d’Amérique, augmentant la demande pour un vaccin.

Fauci a déclaré plus tard que les gens n’auraient pas à changer leurs activités quotidiennes à la suite de l’épidémie de coronavirus:

Mais le NIAID de Fauci a en fait financé une étude sur le coronavirus des chauves-souris, un projet qui comprenait des scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan, le laboratoire chinois au centre de la controverse sur leurs recherches sur les chauves-souris. Cette étude a confirmé en 2018 que les humains sont morts du coronavirus.

Voici un extrait de l’entrée du site Web du NIAID du 4 avril 2018 intitulée «Un nouveau coronavirus émerge des chauves-souris en Chine, dévaste les jeunes porcs»: «Un coronavirus nouvellement identifié qui a tué près de 25 000 porcelets en 2016-2017 en Chine a émergé de chauves-souris en fer à cheval près de l’origine du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), apparu en 2002 chez la même espèce de chauve-souris. Le nouveau virus est appelé coronavirus du syndrome de diarrhée aiguë porcine (SADS-CoV). Il ne semble pas infecter les personnes, contrairement au SRAS-CoV qui a infecté plus de 8 000 personnes et tué 774. Aucun cas de SRAS-CoV n’a été identifié depuis 2004. Les enquêteurs de l’étude ont identifié le SADS-CoV dans quatre élevages de porcs dans la province chinoise du Guangdong. Le travail était une collaboration entre des scientifiques de EcoHealth Alliance, Duke-NUS Medical School, Wuhan Institute of Virology et d’autres organisations, et a été financé par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui fait partie des National Institutes of Health. La recherche est publiée dans la revue Nature. Les chercheurs disent que la découverte est un rappel important qu’identifier de nouveaux virus chez les animaux et déterminer rapidement leur potentiel d’infecter les gens est un moyen clé pour réduire les menaces pour la santé mondiale.»

De plus, le Daily Mail a rapportéque les National Institutes of Health, dont le NIAID de Fauci est membre, ont accordé une subvention de 3,7 millions de dollars à l’Institut de virologie de Wuhan pour étudier le coronavirus transmis par les chauves-souris. Cette étude était intitulée: «La découverte d’un riche pool génétique de coronavirus liés au SRAS des chauves-souris fournit de nouvelles informations sur l’origine du coronavirus du SRAS.»

Alors que se passe-t-il vraiment ici?

La véritable histoire des coulisses se dévoile:

Bill Gates a émis des doutes sur la chloroquine et a déclaré qu’il menait une étude à ce sujet

Voici ce que Gates a dit à propos de la chloroquine lors d’une session Reddit Ask Me Anything:

«De nombreux médicaments thérapeutiques sont examinés. C’est l’un des nombreux mais ce n’est pas prouvé. Si cela fonctionne, nous devrons nous assurer que les fournitures finies sont réservées aux patients qui en ont le plus besoin. Nous avons une étude en cours pour comprendre cela. Nous avons également un effort de dépistage pour examiner toutes les idées thérapeutiques, car le nombre proposé est très important et seuls les plus prometteurs doivent être essayés chez les patients. La Chine testait certaines choses, mais maintenant, il y a si peu de cas que ces tests doivent être déplacés vers d’autres endroits», a déclaré Gates.

Gates finance des candidats au vaccin contre le coronavirus qui pourraient rivaliser avec la chloroquine, et l’agence du Dr Fauci s’associe au projet

La société Moderna travaille sur un vaccin contre le coronavirus, qui devrait faire l’objet d’essais cliniques en avril. Le Dr Fauci a fait l’éloge de Moderna et a déclaré qu’un vaccin est le seul moyen d’assurer définitivement la fin du virus. Gates travaille sur plusieurs projets de vaccins contre le coronavirus.

Le journal New Eastern Outlook a rapporté:

«L’argent de la Fondation Gates soutient le développement de vaccins sur tous les fronts. Inovio Pharmaceuticals de Pennsylvanie a reçu 9 millions de dollars du CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, pour développer un vaccin, l’INO-4800, qui est sur le point de tester sur les humains en avril, un délai étrangement rapide. De plus, la Fondation Gates vient de donner à la société 5 millions de dollars supplémentaires pour développer un dispositif intelligent exclusif pour l’administration intradermique du nouveau vaccin.

En outre, les fonds de la Fondation Gates via le CEPI financent le développement d’une nouvelle méthode de vaccination radicale appelée messengerRNA ou mRNA.

Ils cofinancent la société de biotechnologie de Cambridge, Massachusetts, Moderna Inc., pour développer un vaccin contre le nouveau coronavirus de Wuhan, maintenant appelé SARS-CoV-2. L’autre partenaire de Moderna est le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) des États-Unis d’Amérique, qui fait partie des National Institutes of Health (NIH). Le chef du NIAID est le Dr Anthony Fauci, la personne au centre de la réponse d’urgence au virus de l’administration Trump. Le vaccin contre le coronavirus Fauci-Gates Moderna, l’ARNm-1273, est qu’il a été déployé en quelques semaines, et non en quelques années, et le 24 février, il est allé directement au NIH de Fauci pour des tests sur des cobayes humains, pas sur des souris comme Ordinaire. Le conseiller médical en chef de Moderna, Tal Zaks, a déclaré: «Je ne pense pas que prouver cela dans un modèle animal soit sur le chemin critique pour obtenir ceci à un essai clinique…

Ajoutez à cela le fait que la Fondation Gates et des entités connexes telles que le CEPI constituent les plus grands bailleurs de fonds de l’entité public-privé connue sous le nom de l’OMS, et que son directeur actuel, Tedros Adhanom, le premier directeur de l’OMS dans l’histoire et non un médecin, a travaillé pendant des années sur le VIH avec la Fondation Gates, lorsque Tedros était ministre du gouvernement en Éthiopie, et nous voyons qu’il n’y a pratiquement aucun domaine de la pandémie actuelle de coronavirus où les empreintes des portes omniprésentes ne sont pas trouvées. Si c’est pour le bien de l’humanité ou pour s’inquiéter, le temps nous le dira.»

The Hill a rapporté:

«Entrer dans un essai de phase un dans les trois mois suivant l’obtention de la séquence est incontestablement le record du monde en salle. Rien n’est jamais allé aussi vite», selon Fauci.

Bien qu’il ne soit pas certain que la réponse de Moderna soit la solution, Fauci note que le seul moyen infaillible pour arrêter une épidémie est de développer un vaccin. Moderna fabrique des médicaments autour de molécules d’ARN messager qui contiennent des instructions pour reprogrammer les cellules du corps afin qu’elles fonctionnent différemment et de manière bénéfique. Actuellement, sa technologie génétique n’a pas créé de vaccin pour l’homme.

La première étude du vaccin aura lieu au NIAID. S’il réussit, un deuxième essai mettra en vedette plus de centaines de personnes. En attendant les résultats des futures études et réglementations, le vaccin pourrait ne pas être facilement disponible avant l’année prochaine, a déclaré Fauci.

Genetic Engineering & Biotechnology News a rapporté en 2016 la relation de Gates avec Moderna:

«Moderna Therapeutics a déclaré aujourd’hui qu’elle avait reçu une subvention initiale de 20 millions de dollars de la Fondation Bill & Melinda Gates pour développer une nouvelle combinaison abordable d’anticorps thérapeutiques à base d’ARN messager visant à prévenir l’infection par le VIH.

La subvention est destinée à être utilisée dans l’étude préclinique de l’association d’anticorps et dans un essai clinique de phase I. Le financement de 20 millions de dollars de la Fondation Gates pourrait potentiellement devenir un engagement total de 100 millions de dollars – y compris le projet d’anticorps anti-VIH – pour le développement de traitements supplémentaires à base d’ARNm pour diverses maladies infectieuses, a déclaré Moderna.

« La mission de la fondation d’aider tous les gens à mener une vie saine et productive est bien alignée sur la mission de Moderna de tenir la promesse de la science de l’ARNm transformateur pour apporter de nouveaux médicaments aux patients », a déclaré le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, dans un communiqué.

Moderna a déclaré que l’effort de développement serait dirigé par sa société de capital-risque axée sur les maladies infectieuses, Valera…»

Fauci est serré avec Bill Gates

« Il est très bon de ne pas trop faire de promesses », a déclaré Gates à propos de Fauci en 2018 alors que Gates travaillait sur un vaccin universel contre la grippe. Le procès-verbal duConseil du NIAID de 2019 montre que l’agence de Fauci identifie un atelier de la Fondation Gates comme étant d’intérêt. Gates a rencontré Fauci en 2017 «pour discuter des opportunités de recherche en santé mondiale». En 2010, Fauci a été nommé au Conseil de direction de la collaboration «Décennie des vaccins», que l’Organisation mondiale de la santé, l’agence Fauci NIAID, l’UNICEF et la Fondation Bill et Melinda Gates ont convoquée.

Fauci a prononcé un discours d’ouverture sur «Le défi de la préparation à une pandémie» à Washington, D.C., lors de la réunion des Grands Défis du 2 octobre 2017, qui est un projet de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Fauci a passé du temps avec Gates en 2018 lors d’un atelier des NIH:

Gates a admis qu’il avait arrêté la Commission de sécurité des vaccins planifiée du président Trump avec Robert Kennedy Jr. aux premiers jours de l’administration Trump

En octobre 2019, Fauci a annoncé un partenariat entre la Fondation Gates et l’agence Fauci, dans lequel la Fondation Gates s’est engagée à dépenser 100 millions de dollars

L’American Journal of Managed Care a rapporté le 28 octobre 2019:

«Le National Institutes of Health (NIH) a annoncé son intention d’investir au moins 100 millions de dollars au cours des 4 prochaines années pour développer des thérapies géniques pour 2 maladies: le VIH et la drépanocytose (SCD). La Fondation Bill et Melinda Gates (Fondation Gates) contribuera également 100 millions de dollars à l’objectif de faire progresser ces remèdes potentiels, dans le but de fournir des traitements abordables et disponibles à l’échelle mondiale qui seront accessibles aux patients dans des contextes à faibles ressources.

Selon le NIH, la collaboration entre les organisations se concentrera sur 2 domaines clés. Premièrement, il identifiera des remèdes potentiels pour une évaluation préclinique et clinique, et deuxièmement, il définira des opportunités à long terme de partenariat avec des organisations en Afrique…

« Cette collaboration est un pas en avant ambitieux, tirant parti des outils scientifiques les plus avant-gardistes et de la grande infrastructure mondiale de recherche sur le VIH des NIH pour un jour apporter un remède et mettre fin à la pandémie mondiale de VIH », a déclaré le directeur du NIAID, Anthony S. Fauci, MD, dans une déclaration annonçant l’initiative. «Nous tenons compte de ceux qui en ont le plus besoin à la base de cet effort, pour faire en sorte que, si elle est réalisée, cette réalisation exceptionnelle en santé publique sera rendue accessible à tous.»

Le Dr Fauci prend la parole au Congrès mondial sur les vaccins en septembre aux côtés d’une coterie de représentants des secteurs public et privé de l’OMS, du CDC, de la FDA, de Merck, de Pfizer, etc.

L’événement a lieu à Washington, D.C.

Fauci est un admirateur de Hillary Clinton

Fauci et son collègue de l’équipe d’intervention en cas de coronavirus, Deborah Birx, ont des amis d’élite démocrate et mondialiste, dont Gates et Nancy Pelosi

Fauci était un présentateur lors de la cérémonie de remise des médailles Andrew Carnegie en 2001, où il a côtoyé George Soros, le père de Bill Gates, David Rockefeller et d’autres maîtres mondialistes de l’univers.

La Dre Deborah Birx sucite des critiques pour avoir vanté un modèle contesté d’épidémie de coronavirus préparé par l’IHME de l’Université de Washington, un projet de la Fondation Bill et Melinda Gatesn projet de la Fondation Bill et Melinda Gates. La licence de Birx pour pratiquer la médecine dans l’État de Pennsylvanie a expiré en 2014.

Deborah Birx siège au conseil d’administration du Fonds mondial, qui est fortement financé par le réseau organisationnel de Bill Gates, comme l’a découvert le journaliste Jordan Schactel. La Fondation Bill et Melinda Gatesa remis au Fonds mondial un billet à ordre de 750 millions de dollars en 2012.

Le Fonds mondial explique: «La Fondation Bill & Melinda Gates est un partenaire clé du Fonds mondial, fournissant des contributions en espèces, participant activement à son conseil d’administration et à ses comités et soutenant les efforts de plaidoyer, de communication et de collecte de fonds du Fonds mondial. À ce jour, la Fondation Gates a versé 2,24 milliards de dollars au Fonds mondial et a promis 760 millions de dollars pour la sixième reconstitution du Fonds, couvrant la période 2020-2022.»

Fauci détient de nombreux brevets qui présentent pour lui plus de conflits d’intérêts potentiels dans le domaine médical, car nombre de ces brevets concernent directement le traitement du VIH

Voici une liste des brevets déposés ou en instance déposés par Anthony S. Fauci

Fauci avait précédemment été accusé d’un conflit d’intérêts concernant l’un de ses brevets en 1999.

Une coalition soutenue par Bill Gates finance des biotechnologies qui se démènent pour développer des vaccins contre le coronavirus mortel de Wuhan

Vaccins contre le cornonavirus de Wuhan en Chine: Moderna, Inovio, CEPI – Business Insider

Des biotechnologies comme Moderna et Inovio travaillent à la mise au point d’un vaccin contre le nouveau virus, avec le soutien de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations.

La biotechnologie Moderna a déclaré jeudi qu’elle travaillait avec les National Institutes of Health pour développer un vaccin contre les coronavirus, car le virus mortel s’est propagé au-delà de la Chine ces derniers jours. L’effort est financé par la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, un groupe créé par la Norvège et l’Inde, la Fondation Bill & Melinda Gates, le Wellcome Trust et le Forum économique mondial. Le CEPI soutient également les efforts de développement de vaccins de la biotechnologie Inovio et de l’Université du Queensland Moderna a déclaré que le NIH mènera bientôt des études préliminaires pour permettre des tests sur l’homme, avec des plans pour démarrer un essai clinique aux États-Unis d’Amérique. Moderna n’a pas spécifié de calendrier de développement. Visitez la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.

Alors que le coronavirus mortel de Wuhan s’est propagé à travers le monde, certaines sociétés de biotechnologie ont annoncé des travaux précoces pour rechercher un vaccin qui pourrait prévenir la maladie.

Moderna, une biotechnologie de 7 milliards de dollars, a annoncé jeudi un effort de collaboration avec les National Institutes of Health pour utiliser sa plateforme de développement de médicaments génétiques afin de produire un vaccin expérimental. La biotechnologie Inovio travaille également sur un vaccin, tout comme les chercheurs de l’Université du Queensland, selon la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, qui finance les efforts.

Aucun d’eux n’a dit combien de temps cela pourrait prendre pour fabriquer un vaccin.

Le géant de la biotechnologie Gilead Sciences envisage également de réutiliser un médicament expérimental précédemment testé contre Ebola comme traitement contre cette nouvelle souche, selon la loi Bloomberg.

Le médicament est un antiviral appelé remdesivir. Trois experts en santé publique, dont le chef de l’unité des maladies infectieuses du NIH, ont publié jeudi un article désignant le médicament de Gilead par son nom pour son potentiel sur la base de tests précédents sur des animaux.

Le cornoavirus de Wuhan a infecté environ 600 personnes en Chine et en a tué 17. Il se propage dans le monde entier et un patient aux États-Unis d’Amérique estactuellement en quarantaine à Everett, Washington.

Les vaccins nécessitent souvent des tests difficiles sur des milliers de personnes avant d’être autorisés sur le marché. Par exemple, un vaccin contre Ebola développé par Merck & Co., l’un des plus grands fabricants de médicaments au monde, a nécessité des années de tests cliniques en plus d’environ deux décennies de recherche pour obtenir l’approbation de la FDA, selon Stat News. L’agence a approuvé le vaccin en décembre 2019, plus de cinq ans après une épidémie majeure du virus Ebola en Afrique.

Test humain de vaccins potentiels

Une division du NIH axée sur les maladies infectieuses commencera bientôt des études qui permettraient le premier test humain du vaccin, a déclaré Moderna. Moderna a déclaré qu’il prévoyait éventuellement de mener un essai humain de stade précoce aux États-Unis d’Amérique, qui testerait principalement l’innocuité du vaccin potentiel.

La Food and Drug Administration examine les médicaments pour leur innocuité et leur efficacité, obligeant généralement les entreprises à effectuer plusieurs essais chez l’homme qui montrent qu’un traitement fonctionne.

Le travail sur les vaccins de Moderna est financé par le CEPI, un partenariat public-privé lancé en 2017 qui se concentre sur le développement rapide de vaccins pour enrayer les épidémies potentielles.

Le CEPI a été lancé par la Norvège et l’Inde, la Fondation Bill & Melinda Gates, le Wellcome Trust et le Forum économique mondial.

Le PDG de Moderna, Stephane Bancel, a déclaré que la technologie de son entreprise pourrait accélérer le développement du vaccin.

« C’est vraiment un grand pas en avant par rapport aux vaccins traditionnels », a-t-il déclaré à Business Insider, ajoutant que les fabricants de médicaments doivent généralement inventer un processus de fabrication presque à partir de zéro pour chaque vaccin.

Il a déclaré que les essais cliniques pour le vaccin seront confrontés à des défis, car il y a beaucoup de choses que nous ne savons toujours pas sur le nouveau virus.

« Nous ne connaissons pas la durée d’incubation du virus – 2 jours ou 2 semaines. Nous ne savons pas combien de temps les gens restent malades – un jour ou trois semaines », a-t-il déclaré. « Cela a de très grandes implications pour la modélisation que vous faites. »

Plusieurs biotechnologies travaillent sur des vaccins

Le CEPI a engagé jusqu’à 9 millions de dollars pour financer les travaux d’Inovio sur un vaccin contre le coronavirus de Wuhan, en plus des 56 millions de dollars qu’il avait précédemment accordés à la biotechnologie pour d’autres travaux sur les vaccins. Cette nouvelle a contribué à faire grimper les actions d’Inovio de 6,1%.

Christopher Raymond, analyste chez Piper Sandler, a déclaré que les investisseurs devraient être prudents quant aux paris sur le travail des vaccins, car les vaccins peuvent prendre beaucoup de temps à se développer.

« Une approbation et une commande de stock font probablement des années », a-t-il écrit.

Novavax, une petite biotechnologie au stade clinique dans le Maryland, a également annoncé son intention de développer un vaccin contre le cornoravirus plus tôt cette semaine. Les actions de la société ont grimpé de plus de 70%, et Novavax a par la suite déposé des plans pour lever 100 millions de dollars auprès d’investisseurs dans une offre secondaire.

Dans un communiqué, la société a déclaré qu’elle « s’attend à développer un vaccin candidat à partir de la séquence génétique du coronavirus de Wuhan ».

