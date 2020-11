Les mondialistes poussent Trump directement dans le scénario du «dictateur» qu’ils veulent; quand il GAGNE, ils lancent le coup d’État cinétique et renversent la République

Et si je vous disais que les mondialistes veulent que Trump gagne la bataille électorale en faisant rejeter les votes par les tribunaux? Seriez-vous choqué d’apprendre que les mondialistes (et l’État profond) manœuvrent Trump et l’Amérique précisément dans le scénario qu’ils voulaient afin de déclencher un coup d’État cinétique complet et la destruction finale de notre république constitutionnelle?

Tout ce que vous voyez actuellement dans les médias est du théâtre. Biden n’est pas le gagnant, mais ils veulent que les Américains peu informés le croient. De cette façon, lorsque Trump remporte une victoire devant les tribunaux en exposant toutes les fraudes électorales qui ont eu lieu, Big Tech et les réseaux d’information peuvent prétendre que Trump a encore «volé» les élections. L’impact émotionnel sur les partisans de Biden qui célèbrent actuellement dans les rues sera insondable, et il déclenchera le coup d’État cinétique que les mondialistes jugent nécessaire pour porter le coup final contre les États-Unis d’Amérique.

Si Biden maintient sa «victoire», en revanche, les fantassins de gauche ne peuvent pas être entraînés dans une ferveur émotionnelle. Ils sont heureux et se réjouissent en ce moment, et ce n’est pas ce que veulent vraiment les globalistes et les profonds staters. Joe Biden en tant que président peut placer la Maison Blanche sous le contrôle de la Chine communiste, mais cela ne détruit pas la nation du jour au lendemain. Surtout pas quand SCOTUS penche maintenant conservateur, et avec le Sénat et les législatures des États pour la plupart toujours détenues par le GOP. La culture Trump est également toujours bien vivante à travers l’Amérique, même si Trump lui-même n’est pas à la Maison Blanche.

Pour vraiment porter un coup fatal à l’Amérique, les mondialistes et l’État profond doivent créer l’illusion que Biden a remporté les élections, puis permettre à Trump de les «voler» avec une victoire devant les tribunaux. Pourquoi pensez-vous qu’ils ont laissé une trace massive de fraude électorale dans le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie? Ils ne pouvaient pas penser que leur fraude flagrante resterait incontestée, et ils savent que l’équipe de Trump est capable de désigner des avocats experts capables de plaider avec succès devant les tribunaux pour avoir rejeté des bulletins de vote douteux.

Indice: surveillez les lanceurs d’alerte de gauche qui se présenteront bientôt avec des preuves accablantes qui donneront à Trump une victoire devant les tribunaux. Tout cela fait partie du plan mondialiste. Les médias ne rapporteront la vérité sur rien de tout cela, et ils diront aux partisans de Biden que Trump est un «dictateur» qui abuse de son autorité pour annuler les électeurs et voler les élections.

Coup de fouet émotionnel, puis explosion de rage psychologique

Le récit est parfait: Trump a «triché» en privant les électeurs de leurs droits de vote et en rejetant leurs votes, vous voyez. Cela seul justifiera le niveau de violence que la gauche envisage de déchaîner, et cette fois, elle ne mettra pas de pierres et de bouteilles d’eau gelées. Cette fois, ce seront des RPG, des mortiers, des armes automatiques et des explosifs, en grande partie fournis par la Chine communiste et introduits en contrebande en Amérique via des États démocrates comme la Californie. C’est la vraie guerre que les mondialistes espèrent réaliser, car c’est seulement grâce à cette guerre qu’ils pourront affaiblir suffisamment l’Amérique pour mettre tout le pays à genoux en un temps record.

Rien de tout cela ne signifie que Trump ne devrait pas contester la fraude, bien sûr. De toute évidence, il devrait la contester. Et si nécessaire, Trump devrait absolument déclarer une insurrection et déclencher la loi martiale temporaire, si nécessaire, pour rassembler les traîtres et réparer les arrestations massives de ceux qui ont commis des fraudes pour truquer les élections. Mais même cette décision s’inscrit parfaitement dans le récit médiatique qui cherchera à dépeindre Trump comme un «dictateur diabolique».

Vous vous souvenez quand j’ai dit pour la première fois il y a plus de six mois que lorsque Trump a déclaré la loi martiale en Amérique, vous la mendieriez? Maintenant, tout d’un coup, beaucoup de gens réalisent ce que je voulais dire. Il est peu probable que l’Amérique émerge de cette tentative de renversement sans que Trump n’invoque un niveau très élevé d’autorité militaire pour arrêter le vol et défendre la république. Et pour ma part, je soutiens totalement son utilisation de l’armée pour défendre cette nation contre les ennemis nationaux. De plus en plus de personnes se joignent à moi dans cette réalisation chaque jour qui passe. Finalement, vous vous joindrez à moi aussi, même si vous avez peur de cette possibilité pour le moment. Croyez-moi ce que je dis, vous préférez de loin voir les troupes de Trump dans les rues, arrêter les traîtres et les communistes, que de voir les marxistes de gauche renverser la Maison Blanche et faire du porte-à-porte pour exécuter les partisans et les donateurs de Trump.

Il reste à peu près les deux seules options qui restent, semble-t-il.

Dans tous ces scénarios, Trump et ses partisans doivent être préparés à la vague de violence inimaginable qui se déclenchera une fois que les tribunaux auront déclaré la victoire de Trump. À partir de ce jour, l’Amérique sera une zone de guerre active, avec des sabotages de gauche, des exécutions, des bombardements, des meurtres de masse et toutes sortes de chaos que nous ne pouvons que commencer à imaginer. En plus de cela, vous aurez des attaques contre le réseau électrique, les routes de transport routier (ponts, etc.), les chemins de fer, les approvisionnements en eau et plus encore.

CHAZ était une promenade dans le parc par rapport à ce qui arrivera lorsque les tribunaux déclareront une victoire de Trump. Nous pensons que cela peut prendre de 1 à 2 mois.

Il faut arrêter la fraude à tout prix, même si cela signifie qu’il faut se battre dans la rue pour défendre la République

Pourtant, c’est exactement ce qui doit arriver, car les démocrates ont vraiment volé les élections en commettant une fraude massive et effrontée en plein jour. Nous ne pouvons pas permettre à la fraude électorale criminelle massive et coordonnée de se maintenir, mais nous devons également être prêts pour la colère, la violence et la guerre totale qui seront déclenchées par la gauche – et promues par les médias anti-Trump – une fois que les tribunaux décideront en faveur de Trump.

L’Amérique verra du sang dans les rues quoi qu’il arrive. Les mondialistes veulent que Trump soit à la Maison Blanche afin de justifier le retrait rapide de l’Amérique, en le remplaçant par un régime autoritaire marxiste. Avec Biden à la Maison Blanche, une telle transition prendrait des années, mais avec Trump «volant» les élections, ils pensent pouvoir y parvenir d’ici début 2021.

Bientôt, ce sera à nous de les arrêter.

Verrouiller et charger, Amérique. J’espère que vous avez des magazines de rechange pour ce qui va arriver

Mike Adams

Avec le trucage des élections via des bulletins de vote par correspondance, le véritable objectif de l’arme biologique COVID devient maintenant clair

Il est maintenant tout à fait clair que le véritable objectif de l’arme biologique COVID-19 était de permettre aux démocrates de voler l’élection via la fraude par correspondance. [Pas seulement, de faire d’une pierre plusieurs coups – MIRASTNEWS].

En déployant l’arme du coronavirus en Chine et en lui permettant de se propager dans le monde (grâce à l’OMS et aux médias de gauche qualifiant Trump de «raciste» pour avoir tenté de fermer des vols depuis la Chine), les mondialistes ont pu organiser des verrouillages de longue durée à travers l’Amérique au mépris de la justification médicale ou scientifique.

Le véritable objectif de ces verrouillages était triple:

Écrasez l’économie nationale et blâmez Trump pour ses mauvaises performances économiques. Annulez le vote en personne et justifiez les bulletins de vote par correspondance, ce qui permet une fraude électorale massive par les démocrates. Gardez les enfants à la maison après l’école, en leur permettant de voter en utilisant les bulletins de vote qui leur ont été envoyés par les Démocrates (Oui, les enfants remplissaient des bulletins de vote et votaient pour Biden).

[Ici on omet l’objectif d’enrichissement de l’oligarchie, de la dépopulation par vaccins et autres moyens pour récupérer des pays et des continents comme l’Afrique – MIRASTNEWS].

Le rôle des faux médias dans tout cela était de contrer la vérité à tous les niveaux par des mensonges et de la propagande:

Affirmer à tort que le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] était «naturel» et provenait de chauves-souris plutôt que d’être conçu comme une arme.

Faire pression pour le verrouillage tout au long de l’élection en signalant de manière malhonnête les tests de coronavirus positifs comme des «cas» afin de prétendre que la pandémie était toujours une menace énorme (avez-vous remarqué à quelle vitesse la pandémie a disparu une fois que les médias ont proclamé Joe Biden vainqueur?)

Exécutez de faux sondages en faveur de Joe Biden pour soutenir le trucage électoral qu’ils savaient sur le point d’avoir lieu. Les faux sondages étaient nécessaires pour s’aligner sur les résultats truqués qui obligeaient les Dems à fabriquer des centaines de milliers de votes Joe Biden dans les principaux États swing.

en faveur de Joe Biden pour soutenir le trucage électoral qu’ils savaient sur le point d’avoir lieu. Les faux sondages étaient nécessaires pour s’aligner sur les résultats truqués qui obligeaient les Dems à fabriquer des centaines de milliers de votes Joe Biden dans les principaux États swing. Appelez les Big Tech à censurer toutes les chaînes, voix et organisations de presse pro-Trump afin de contrôler le récit et de faire taire toute critique de la famille criminelle Biden.

Le rôle de Big Tech dans tout cela, bien sûr, était de mener à bien la censure et de faire la demande de la Chine communiste, en s’assurant que Biden – dont toute la famille est sur la liste de paie de la Chine – «gagne» les élections quoi qu’il arrive. Même maintenant, quiconque publie des informations véridiques et factuelles sur les irrégularités de vote est réduit au silence par Twitter et Facebook.

Jusqu’à présent, 450 000 bulletins de vote frauduleux ont été identifiés dans les États swing, et d’autres à venir

L’avocat Sidney Powell vient de faire une énorme déclaration sur les votes truqués, apparaissant avec Maria Bartiromo le Sunday Morning Futures et disant:

Il y a eu un effort massif et coordonné pour voler cette élection à We The People of the United States of America afin de délégitimer et de détruire les votes pour Donald Trump. Pour fabriquer des votes pour Joe Biden. Ils l’ont fait de toutes les manières imaginables, après avoir les morts votent en nombre record, pour créer de manière absolument frauduleuse des bulletins de vote qui n’existent que pour voter pour Biden. Nous avons identifié plus de 450 000 bulletins de vote qui n’ont miraculeusement qu’un vote pour Joe Biden sur eux et aucun autre candidat. Si vous regardez la Floride où les choses ont été bien faites, vous pouvez voir que c’est ainsi que le reste du pays aurait dû se passer. Mais ils ont également utilisé un algorithme pour calculer le nombre de votes dont ils auraient besoin pour retourner. Et ils ont utilisé des ordinateurs pour faire passer ces votes de Trump à Biden et d’autres candidats républicains à leurs concurrents également.

En d’autres termes, il y a eu 450 000 bulletins de vote, le seul vote était pour Joe Biden et personne d’autre ne votait.

Hier, Bill Gates a félicité Joe Biden pour sa «victoire», puisque Bill Gates ne peut pas attendre qu’un président Biden déclare les vaccins obligatoires, les masques obligatoires et les verrouillages obligatoires.

La plandémie COVID a joué un rôle clé dans tout cela, même en supprimant les rassemblements de Trump et en supprimant les libertés personnelles du peuple américain.

Pas étonnant que Barack Obama ait ordonné au Dr Fauci de canaliser l’argent du NIH dans le Wuhan Virology Institute pour aider à construire cette arme biologique. Elle a été créée dès le début pour être une arme déployée contre l’Amérique (et le peuple américain) afin de permettre aux traîtres, des criminels démocrates de voler les élections de 2020.

Maintenant la question devient: le peuple américain permettra-t-il à cette trahison de réussir?

Enfer non, disons-nous. Combattez pour Trump comme si votre vie en dépendait… parce que c’est le cas. Si Biden devient président, l’Amérique tombe aux mains des mondialistes et des communistes, et même les Américains qui ont soutenu Biden trouveront bientôt leur propre tête sur le coup bloquer.

Écoutez mon nouveau podcast: Président Trump, continuez à vous battre … nous sommes avec vous!

Trump finira par gagner la Pennsylvanie, et voici pourquoi

Les démocrates ne manquent pas pour couronner Joe Biden, également connu comme Kamala Harris au moment où le jour de l’inauguration arrive, en tant que 46e président des États-Unis d’Amérique. Les chances que cela se produise, cependant, diminueront considérablement une fois que la Cour suprême rendra une décision dans l’affaire du Parti républicain de Pennsylvanie contre Boockvar.

Bien que les médias grand public nous fassent tous croire que Biden a déjà remporté la Pennsylvanie maintenant que presque tous les «votes» ont été comptés, la vérité est que la Cour suprême de Pennsylvanie a violé à la fois la loi de l’État de Pennsylvanie et la Constitution américaine en modifiant les règles de vote pendant la 11e heure pour favoriser les démocrates.

La campagne Trump savait que cela allait se produire, c’est pourquoi elle a intenté une action en justice le 28 octobre, quelques jours avant le jour du scrutin, demandant à la Cour suprême d’intervenir, et rapidement. La plus haute juridiction a rejeté une requête visant à accélérer l’affaire, mais elle n’a pas rejeté l’affaire elle-même, ce qui constitue une distinction importante.

Le problème est la décision illicite de la Cour suprême de Pennsylvanie d’autoriser le décompte des bulletins reçus après 20 heures le jour du scrutin, même si la loi de l’État de Pennsylvanie l’interdit clairement. Et comme un tribunal inférieur a refusé de traiter la question, la campagne Trump l’a escaladée directement au sommet.

Comme on pouvait s’y attendre, la gauche présente la question comme celle de Trump essayant «d’empêcher» la Pennsylvanie de «compter les votes». La réalité, cependant, est qu’aucun vote reçu après 20 heures le jour du scrutin n’est légalement autorisé à être compté, ce que font les démocrates.

Juste à temps pour la plandémie du coronavirus [2019 (COVI-19)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [de la (maladie) Covid-19], la législature de Pennsylvanie a inscrit dans la loi un projet de loi spécial connu sous le nom de 2019 Pa. Leg. Serv. Loi 2019-77 qui crée de nouvelles règles pour le vote par correspondance. Il déclare sans équivoque que:

«Aucun bulletin de vote par correspondance en vertu du présent paragraphe ne sera compté s’il est reçu au bureau du conseil électoral du comté après huit heures du soir le jour de la primaire ou de l’élection.»

Biden ne s’en tirera pas en volant la Pennsylvanie, de toute façon

Ce langage «sans ambiguïté», pour citer le juge de la Cour suprême Samuel Alito, a été essentiellement invalidé par la Cour suprême de Pennsylvanie, qui a outrepassé ses limites et a décidé d’autoriser le décompte des bulletins recueillis quelques jours après l’élection, même s’ils n’étaient pas correctement oblitérés ou signés.

Non seulement cela est interdit en vertu de la loi 77, mais la même législation stipule que si une partie de la loi est annulée, alors tout suit. En d’autres termes, aucune partie de la Loi 77 autorisant les bulletins de vote par correspondance ne doit être considérée comme valide ou exécutoire si une partie de la loi est améliorée ou modifiée.

Ceci est essentiel car la Cour suprême de Pennsylvanie a essentiellement décidé de devenir la branche législative pour un jour en tordant la loi 77 pour répondre au besoin de la campagne Biden de plus de votes en Pennsylvanie. Si le processus s’était arrêté le soir des élections comme il était initialement censé le faire, Trump aurait encore environ 750 000 voix d’avance sur Biden en Pennsylvanie.

En un mot, la branche judiciaire de Pennsylvanie a dépassé ses limites en assumant le rôle de branche législative et en réécrivant la loi de l’État. Ceci n’est pas acceptable car cela viole à la fois la loi fédérale et la loi de l’État.

«… La Constitution des Etats-Unis d’Amérique accorde aux législateurs des États le droit exclusif de prescrire l’heure, le lieu et la manière de tenir les élections, et de diriger la nomination des électeurs», écrit Alexander Macris du blog Contemplations On The Tree Of Woe.

«La Cour suprême de Pennsylvanie n’a pas seulement dit que «la loi 77 est inconstitutionnelle». Elle a réécrit la loi 77 elle-même, par décision judiciaire, créant de nouvelles règles pour le moment, le lieu et la manière de tenir les élections. Ce faisant, la Cour suprême de l’État a violé la Constitution fédérale des Etats-Unis d’Amérique.»

La bonne nouvelle est qu’une fois que l’affaire sera enfin entendue par la Cour suprême de notre nation, tous les bulletins de vote reçus après 20 heures en Pennsylvanie le soir des élections seront rejetés, offrant une victoire à Trump.

Pour rester au courant des dernières nouvelles liées aux élections, consultez Trump.news.

Les sources de cet article incluent:

Un expert en élection de la Heritage Foundation dit qu’un déversement de 120 000 votes pour Biden n’est PAS possible

Le chef de l’Initiative de réforme du droit électoral de la Heritage Foundation a déclaré cette semaine qu’un dépotoir de 120 000 bulletins de vote pour le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden aux petites heures du matin suivant le jour du scrutin est statistiquement impossible.

Selon Hans von Spakovsky, qui est également juriste senior au Meese Center for Legal and Judicial Studies, a déclaré au Breitbart News Daily de SiriusXM des pics aussi drastiques pour n’importe quel candidat n’ont tout simplement aucun sens.

«Si ces rapports sont exacts, je ne les comprends pas. La façon dont vous comptez est de compter simplement tous les bulletins de vote», a déclaré Von Spakovsky à propos des dépotoirs pour Biden tôt mercredi matin après le jour du scrutin.

«Vous ne divisez pas. Ils ne sont pas répartis entre les candidats. Ainsi, le rapport [de circonscription] qui arrive devrait indiquer le décompte total des votes, quel que soit le destinataire. Donc, encore une fois, s’il est confirmé que ces rapports étranges proviennent de votes uniquement pour un candidat et pas pour l’autre, vous devez vous demander ce qui se passe exactement?» il a ajouté.

L’expert en droit des élections a également été interrogé sur des informations – maintenant confirmées – selon lesquelles les observateurs républicains du dépouillement des bulletins de vote étaient exclus du processus.

«Cela soulève des inquiétudes quand on sait que toutes les personnes qui y travaillent sont clairement des démocrates», a déclaré von Spakovsky. «C’est pourquoi il est si important que ces endroits se conforment aux lois des États sur la surveillance des sondages. Toutes les campagnes [et] tous les partis politiques ont légalement le droit d’avoir des observateurs électoraux qui surveillent tous les aspects du processus électoral, y compris le processus de dépouillement.»

Bien sûr, les démocrates disent croire en la «transparence», mais les démocrates font ou disent toujours, toujours le contraire de ce qu’ils pensent ou ressentent et font vraiment.

« Pour des endroits comme Detroit pour chasser et ne pas permettre aux observateurs légalement nommés là-bas de les regarder traiter ces bulletins de vote par correspondance soulève de sérieuses questions sur d’éventuelles inconduites », a déclaré von Spakovsky. «Maintenant, je n’ai aucune preuve d’inconduite. Mais le fait est que si les observateurs du scrutin étaient là, nous saurions ce qui se passait exactement dans le processus de dépouillement.»

Lorsque des observateurs de scrutin de l’un ou l’autre des partis sont chassés des salles de dépouillement, cela en soi est une «preuve d’inconduite». (En relation: le gourou politique Dick Morris dit que les législatures des États du GOP peuvent déclarer Trump vainqueur d’une élection volée.)

Et tout l’intérêt de l’observation des bulletins de vote est de s’assurer que les votes inéligibles ne comptent pas – ce sur quoi la campagne Trump insiste depuis des jours maintenant.

« Ce qui m’inquiète, c’est que les bulletins de vote par correspondance sont acceptés, traités et comptés qui ne sont pas conformes aux exigences de la loi de l’État, car ils savent que ce sera le vote qu’ils aiment », a noté von Spakovsky.

«Ce que j’entends par là, c’est qu’un bulletin de vote par correspondance arrive, et la signature ne correspond pas, il est donc clair que cela peut être frauduleux. Ou il est arrivé tard, mais ils l’ont quand même compté. C’est le genre de chose que vous ne voulez pas voir se produire, car c’est tout simplement illégal», a-t-il ajouté.

Et pourtant, c’est précisément ce qui se passe, mais seulement dans les États du champ de bataille dont Biden, qui ne pouvait pas attirer les mouches à ses événements de campagne, a besoin pour obtenir 270 votes électoraux.

Interrogé sur les conseils qu’il avait pour le président à ce moment-là, von Spakovsky a déclaré: «La seule chose qui va aider [Trump] maintenant, ce sont les moyens légaux, les ordonnances du tribunal ordonnant aux responsables électoraux de se conformer à la loi [et] de ne pas compter les votes par correspondance qui ont été reçus en violation de la loi de l’État. C’est là que mes ressources seraient concentrées si je faisais cela.»

Mais est-ce le seul moyen dont disposent le président et ses près de 70 millions d’électeurs? Parce que si cette élection lui avait été confiée, les électeurs de Biden seraient déjà dans les rues en train de brûler des pâtés de maisons.

Peut-être que si les contestations judiciaires du président échouent, c’est exactement ce que ses partisans devraient faire: aller dans les villes libérales et leur donner plus de leur propre médecine.

Ou faire de la sécession une chose à nouveau – parce que nous ne pouvons pas coexister avec un parti qui nous déteste assez pour voler une élection afin qu’il puisse nous punir.

Les sources comprennent:

La campagne Trump met en place une ligne directe et un site Web pour signaler les irrégularités de vote, les responsables exprimant leur confiance dans une éventuelle réélection

Le président Donald Trump est exactement ce que nous voulions qu’il soit face à la controverse post-électorale et à ce qui semble être des efforts massifs de vote démocrate: un combattant.

Nous l’avons déjà dit parce que c’est vrai – les petits républicains auraient cédé il y a longtemps sous les assauts incessants et sans fin que le président Trump a subis de la part des médias, de l’État profond, de la communauté du renseignement, des démocrates et des républicains «RINO».

Mais pas Donald Trump. Il a été un combattant toute sa vie et il va continuer à combattre les efforts des démocrates et des républicains sournois qui les aident à voler sa réélection.

Comme rapporté par Big League Politics, la campagne du président pense qu’il gagnera l’Arizona, la Géorgie, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie (même si le bureau de décision a appelé la Pennsylvanie pour Joe Biden vendredi).

Mais entre-temps, la campagne a mis en place une ligne directe et un site Web où les Américains qui se croient privés de leurs droits par les démocrates peuvent signaler les irrégularités de vote:

Le directeur de campagne Bill Stepien a exprimé sa confiance dans le fait que Donald Trump remporte son deuxième mandat. Il a déclaré que les données internes montrent que Trump remporte le Commonwealth de Pennsylvanie par plus de 200 000 voix si tous les bulletins comptés sont légaux.

Stepien a également déchiré «le mensonge, la tricherie et le vol» des démocrates «dans tout ce pays». Il fait référence à des irrégularités apparentes telles que le taux de participation extrêmement élevé dans certaines régions, le décompte des votes douteux, le vote de personnes décédées et d’autres comportements suspects, qui se produisent en particulier dans les États que Trump doit gagner.

En outre, le conseiller principal de campagne Jason Miller a déclaré qu’il pensait que le président gagnerait carrément l’Arizona – bien qu’il soit techniquement en retard en ce moment et que Fox News et l’AP ont actuellement demandé à l’État de Biden. (Connexes: l‘expert du renseignement Steve Pieczenik affirme que les élections de 2020 étaient une «opération de piqûre sophistiquée» qui a piégé les démocrates dans la fraude électorale criminelle la plus massive de l’histoire…)

«Miller a également déclaré que vendredi soir, il devrait devenir clair que Trump restera président. C’est parce qu’ils restent convaincus que Trump gagnera également la Géorgie et la Caroline du Nord», a ajouté Big League Politics.

Eh bien, vendredi soir, les choses avaient définitivement changé – et pas dans le bon sens pour le président.

Voici où en sont les choses au moment d’écrire ces lignes:

– La Pennsylvanie a été appelée pour Biden par le bureau de décision, mais aucun autre grand média.

– Plus de 120 000 bulletins de vote par correspondance et provisoires dans le comté de Clark au Nevada restaient à compter (c’est-à-dire à Vegas).

– Deux poursuites intentées par la campagne Trump, alléguant des irrégularités de vote, ont déjà été rejetées par les tribunaux des États du Michigan et de la Géorgie.

– Parlant de la Géorgie, cet État «rouge» à gagner est désormais officiellement un champ de bataille car les votes y seront recomptés.

– Des milliers de bulletins de vote militaires doivent encore être comptés en Géorgie (ceux-ci devraient favoriser le président).

– La Pennsylvanie pourrait également se diriger vers un recomptage.

Dans l’intervalle, la campagne Trump a mis en place un site Web et une ligne directe permettant aux électeurs de signaler les irrégularités. La hotline est le 888-630-1776 et le site Web pour signaler un cas est djt45.co/stopfraud.

Le contrôle du Sénat est également en jeu, même s’il n’aurait pas dû (encore une fois… peut-être que la fraude électorale joue un rôle).

Au Michigan, le vétéran de la guerre en Irak et ancien pilote d’hélicoptère Apache, John James, républicain et homme d’affaires, devançait le sénateur démocrate sortant Gary Peters. Mais hélas, son avance a également «disparu», tout comme l’a fait le président Trump lors des derniers décomptes. Pire encore, ses observateurs de scrutin, comme ceux du président, ont été quasiment bannis d’un grand centre de dépouillement de Detroit, où les travailleurs ont verrouillé les portes et mis du carton sur les fenêtres pour bloquer la vue de tout le monde.

Comment est-ce pour la transparence? Cela ressemble-t-il aux actions d’un parti qui est convaincu de gagner? Bien sûr que non.

Mais comme le président, James ne se rend pas non plus.

«Alors que le sénateur Peters est actuellement en tête, je suis profondément préoccupé par le fait que des millions de Michiganders aient été privés de leurs droits par quelques malhonnêtes qui trichent. Bien que tout le monde ne gagne pas à une élection, les électeurs doivent être convaincus que l’élection a été juste et honnête. Ne pas le faire, c’est la fin de la démocratie », a-t-il déclaré dans un communiqué vendredi.

Les sources comprennent:

Hillary Clinton commence sa campagne pour entrer dans un gouvernement fantôme de Biden

Effort de propagande médiatique massive pour forcer Trump à concéder

Effort de propagande médiatique massive pour forcer Trump à concéder

The Duran: Épisode 727

Faisons le point où nous en sommes.

Si les démocrates se contentent de faire passer ces résultats électoraux sans explication, la légitimité non seulement de notre système électoral, mais de notre gouvernement tout entier risque de subir un coup fatal.

Let’s Take Stock of Where We Are – American Greatness

First there have been the successful efforts by Democrats to loosen electoral administration standards and practices by legalizing ballot harvesting (where partisan “volunteers” go out and collect ballots as well as “assist” voters in filling out their ballots), allowing same-day voter registration, mass mail-in voting, and the like.

Lire cet article sur amgreatness.com >

Alex Christoforou

Aperçu de la fraude électorale, l’hypocrisie du COVID des MSM et le barreau d’État disent que les vaccins obligatoires sont «bien établis»

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (08/11/20).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous égarera probablement, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

