FRAUDE SCIENTIFIQUE: les vaccins Covid-19 ont été fabriqués et stockés par l’armée bien avant d’être testés et «approuvés»

La plus grande opération de pillage de l’année devait être le programme de vaccination «Operation Warp Speed» du gouvernement fédéral de plus de 20 milliards de dollars, un pari financé par les contribuables qui promettait un vaccin anti-covid-19 sûr et efficace avant les élections de 2020. Parce que le programme de vaccination d’urgence n’a pas sollicité le consentement des contribuables des Etats-Unis d’Amérique, le plan de distribution final contraindra de la même manière la conformité et ignorera tout vestige de droits individuels sur lesquels le peuple américain s’accroche encore.

Un entretien de 60 minutes avec le général de l’armée en charge de la distribution du vaccin révèle que le vaccin était déjà fabriqué et stocké, bien avant d’être même testé à distance et «approuvé» par la Food and Drug Administration. Le protocole de test en trois phases de la FDA, «gold standard», n’a même pas été respecté. Les vaccins ont été fabriqués et stockés à l’avance, en prévision de l’approbation, parce que les fabricants de vaccins obtiennent ce qu’ils veulent, et ils ne sont tenus à aucune norme scientifique réelle. Les fabricants de vaccins bénéficient également d’une exonération légale complète de responsabilité lorsque leurs produits blessent des personnes. Les nouveaux vaccins sont des instruments de force non testés qui ne demandent qu’à être lancés par l’armée américaine.

Militaire ciblant 300 millions d’Américains pour la vaccination

Le général Gus Perna a parlé avec 60 Minutes du plus grand obstacle des mois à venir: convaincre les Américains de se faire vacciner. C’est vrai, ce n’est pas une question de science. Il s’agit de coercition, de regarder les gens comme s’ils étaient des pions manipulables qui n’ont ni dignité ni autodétermination. Le dernier vaccin covid-19 n’est pas non plus une injection à dose unique. Le premier déploiement oblige les Américains à se soumettre à deux tirs, espacés de trois semaines. Des études préliminaires montrent que jusqu’à six injections seront nécessaires chaque année pour maintenir une illusion d’immunité.

L’armée élabore des stratégies sur les moyens les plus efficaces de distribuer les vaccins lorsqu’ils obtiennent l’approbation finale de la FDA. Le plus gros problème du gouvernement fédéral est, certes, le peuple des Etats-Unis d’Amérique. Plus précisément, Perna est préoccupé par les «anti-vaxxers». Les sentiments anti-vaccins et le refus de se faire vacciner sont «ce qui l’empêche de dormir la nuit» – selon l’interview.

L’armée élabore une stratégie pour vacciner 300 millions d’Américains, comme si le consentement et l’auto-décision ne faisaient pas partie du processus. L’Amérique est en train de devenir la plantation de Big Pharma, un terrain de jeu expérimental qui transforme sa propre armée contre l’état de droit. L’éthique de base est mise de côté alors que des concepts tels que la confidentialité médicale, les droits parentaux et le consentement éclairé sont annulés. Aujourd’hui, les Américains dans leur ensemble sont considérés comme une cible militaire, et ceux qui refusent les vaccins sont identifiés comme l’ennemi. (Connexes: S’ils peuvent voler les élections et mettre Joe Biden à la Maison Blanche, puis les vaccins obligatoires contre le covid-19 sont les suivants.)

Les vaccins Covid-19 ont été «approuvés» bien avant que la FDA ne les «approuve»

Un film de 60 minutes a diffusé des flacons préparés roulant le long de la chaîne de montage à Baltimore. Chaque flacon contient cinq à dix doses. La chaîne de montage pompe déjà les flacons à 400 par minute. Le général Perna n’a pas révélé à l’avance quelle société avait déjà été «approuvée» pour fabriquer les doses. Les vaccins sont très probablement le produit de Pfizer et Moderna. Les deux sociétés lancent un nouveau type de technologie vaccinale appelée thérapies à ARNm. La nouvelle expérience déploie un code étranger dans les cellules humaines, détournant les processus cellulaires et forçant les ribosomes à produire des protéines de pointe (propriétés des coronavirus). Le système immunitaire individuel est obligé de réagir à ce processus de réplication du virus auto-immun.

Le général Perna n’a pas révélé combien de flacons de vaccin avaient été stockés avant que la fausse approbation de la FDA ne soit accordée. Le processus est aussi clandestin et frauduleux que le processus de vote de 2020. La science et la démocratie perdent à la fois la transparence et la responsabilité en Amérique en 2020. Le pays est dans une situation dangereuse alors que les sociétés pharmaceutiques s’en tirent avec la fraude scientifique et sont enhardies par l’horrible fantôme de Josef Mengele, avec le pouvoir de mobiliser l’armée comme une dictature scientifique inspirée du Troisième Reich. Pire encore, on suppose que les citoyens sont intrinsèquement sales et malades et doivent se soumettre dans leur ensemble aux expériences, alors que l’armée se rétrécit sur les dissidents et rabaisse les individus non consentants comme s’il s’agissait d’une menace militaire qui devrait être éliminée.

Restez au courant de cette grave question de la liberté humaine sur Vaccines.news.

Lance D Johnson

Les plans COVID incluent la séparation de la famille et la mise en quarantaine involontaire dans les «camps»

Après l’attaque de Pearl Harbor pendant la Seconde Guerre mondiale, des personnes d’ascendance japonaise aux États-Unis ont été forcées de s’installer dans des «camps d’internement» aux États-Unis, contre leur volonté. Plus de 60% d’entre eux étaient des citoyens américains, et certains d’entre eux avaient des pères et des frères servant dans l’armée américaine avec la 100th / 442nd Regimental Combat Team, qui était principalement composée d’Américains japonais, dans le théâtre européen de la Seconde Guerre mondiale. Sources d’images de History.com et Wikipedia.

Le CDC appelle à des «camps d’isolement» dans le cadre d’un «plan de protection»

Par Vera Sharav

Alliance pour la protection de la recherche humaine

Le plan soumet les citoyens américains et les résidents jugés «à haut risque» de Covid-19 à être expulsés de force de leur famille et de leur domicile, et d’être involontairement isolés dans des camps gardés.

Le public a eu vent pour la première fois de ce cauchemar imminent le 4 mai 2020, lorsque le gouverneur Gavin Newson de Californie a annoncé que l ‘«armée» – sa parole – commencerait par un déploiement de 3000 et atteindrait 20 000 pour chasser qui, où et avec qui les personnes séropositives au COVID ont eu des liens:

«La composante de traçage nécessite de la main-d’œuvre et d’identifier les personnes qui ont été testées positives… pour identifier leurs contacts (en toute confidentialité) et peut-être mettre les individus en quarantaine pour arrêter la propagation de la maladie.

R obert Levin, MD.

Dans une vidéo, Robert Levin, médecin hygiéniste / directeur médical du comté de Ventura, Californie, a expliqué en détail les plans de l’État – qui comprenaient le retrait forcé de personnes de leur domicile et la mise en place d’une recherche de contacts de masse dans la communauté.

«Il y aura des milliers de personnes embauchées qui seront ces enquêteurs de contact dans tout l’État. Et cela se produit également dans de très nombreux autres États – peut-être tous les États de notre pays. Nous allons donner une formation intensive à ces personnes, une formation non seulement pour identifier et trouver des contacts, mais aussi pour savoir comment être sensible à ce sujet.

La nouvelle a résonné sur les réseaux sociaux. Del Bigtree, de Informed Consent Action Network a tweeté:

«Que feriez-vous si votre fils ou votre fille de six ans était testé positif au Covid19 et était emmené de votre domicile à un centre de quarantaine par les autorités sanitaires de Ventura?» (Source.)

L’indignation publique a conduit le Dr Levin à retirer sa déclaration publique et à s’excuser, affirmant que son plan d’isolement avait été mal compris.

Alors que les médias grand public étaient silencieux, en août, le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a ordonné la création de camps d’isolement de la FEMA en quarantaine:

les personnes dont le test est positif au COVID-19 qui ne nécessitent pas d’hospitalisation mais qui ont besoin d’isolement (y compris celles qui ont quitté l’hôpital)

les personnes qui ont été exposées au COVID-19 qui ne nécessitent pas d’hospitalisation, et

Individus asymptomatiques à haut risque nécessitant une distanciation sociale par mesure de précaution.

Les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques sont considérées comme «à haut risque». (Sources: Before It’s News; rapport SGT)

Le lundi 2 novembre, un juge californien a ordonné au gouverneur Newsom de cesser de dépasser son autorité. Voir:

Un juge californien gifle les verrouillages et les mandats inconstitutionnels de COVID du gouverneur Newsom, publie une INJONCTION contre la tyrannie de Newsom

«La juge du comté de Californie du Nord, Sarah Heckman, a ordonné au gouverneur Gavin Newsom de cesser de publier des directives liées au coronavirus qui pourraient interférer avec la loi de l’État. Elle lui a interdit «d’exercer tout pouvoir en vertu de la California Emergency Services Act qui modifie, modifie ou modifie la loi statutaire existante ou crée une nouvelle loi statutaire ou une nouvelle politique législative.»

Lisez la commande complète sur ce lien sur Suttercourts.com (PDF).

Le plan CDC du gouvernement américain, publié le 26 juillet 2020, appelle à des «camps d’isolement»

Les documents d’orientation publiés par le CDC sont intitulés:

Considérations opérationnelles intermédiaires pour la mise en œuvre de l’approche de protection pour prévenir les infections au COVID-19 dans les contextes humanitaires.

Extraits:

Ce document présente des considérations du point de vue des Centers for Disease Control & Prevention (CDC) des États-Unis pour la mise en œuvre de «l’approche de protection» qui «vise à réduire le nombre de cas graves de COVID-19 en limitant les contacts entre les personnes à plus haut risque de développer des maladie («risque élevé») et la population générale». L’approche du blindage vise à atténuer le stress sur le système de santé et à contourner les conséquences économiques négatives des mesures de confinement et de verrouillage à long terme en protégeant les plus vulnérables. Bien que l’approche de protection ne soit pas censée être coercitive, elle peut sembler forcée ou être mal comprise dans les contextes humanitaires. Les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes médicaux sous-jacents graves sont considérées comme des «personnes à haut risque». Leurs droits humains et civils seront sommairement mis de côté. Les personnes à haut risque seraient temporairement relocalisées dans des zones sûres ou des «zones vertes» établies au niveau du ménage, du quartier, du camp / secteur ou de la communauté en fonction du contexte et du cadre.1,2 Ils auraient un contact minimal avec les membres de la famille et les autres résidents à faible risque. … La mise en œuvre de l’approche de protection nécessite une stricte adhésion1,6,7 au protocole… une stricte adhésion aux mesures d’infection, de prévention et de contrôle (IPC).

Le CDC reconnaît que:

Cette approche n’a jamais été documentée et a soulevé des questions et des préoccupations parmi les partenaires humanitaires qui soutiennent les activités de réponse dans ces contextes. Le but de ce document est de mettre en évidence les défis potentiels de mise en œuvre de l’approche de blindage du point de vue des CDC et de guider la réflexion sur la mise en œuvre en l’absence de données empiriques. Les considérations sont basées sur les preuves actuelles connues sur la transmission et la gravité de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) et peuvent devoir être révisées à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

En l’absence de preuves pour prouver que les personnes âgées présentent un «risque élevé» pour tout le monde, sauf, peut-être pour eux-mêmes, ces mesures d’isolement draconiennes sont une violation scandaleuse de l’autonomie personnelle des droits civils. C’est un exemple de dépassement du gouvernement.

Ni les personnes âgées ni les personnes atteintes de maladies chroniques non transmissibles ne représentent une menace médicale ou de santé publique pour autrui. Si leur interaction avec les autres présente un risque pour leur santé, ils ont le droit de décider des mesures à prendre pour se protéger.

Le CDC reconnaît en outre les risques graves connus de séparation des familles – y compris la violence:

Même avec la participation de la communauté, il peut y avoir un risque de stigmatisation.11,12 L’isolement / séparation des membres de la famille, la perte de liberté et les interactions personnelles peuvent nécessiter des structures / systèmes de soutien psychosocial supplémentaires. Outre le risque de stigmatisation et de sentiment d’isolement, cette approche de protection peut avoir un impact psychologique important et peut entraîner une détresse émotionnelle importante, exacerber une maladie mentale existante ou contribuer à l’anxiété, à la dépression, à l’impuissance, au chagrin, à la toxicomanie ou à des pensées de suicide parmi ceux qui sont séparés ou ont été laissés pour compte.

La séparation des familles et la perturbation et la déconstruction des ménages multigénérationnels peuvent avoir des conséquences négatives à long terme. Les stratégies de protection doivent tenir compte des normes de genre socioculturelles afin d’évaluer et de traiter de manière adéquate les risques pour les individus, en particulier les femmes et les filles. Les normes de genre restrictives peuvent être exacerbées par des stratégies d’isolement telles que la protection. Au niveau des ménages, l’isolement des individus et la limitation de leurs interactions, conjugués à des perturbations sociales et économiques, ont soulevé des inquiétudes quant au risque potentiel accru de violence conjugale. Les ménages participant à des échanges de maison ou à une cohorte sectorielle sont particulièrement exposés à la violence, au harcèlement, aux abus et à l’exploitation fondés sur le genre, car les membres restants du ménage peuvent ne pas être des décideurs ou responsables des besoins des ménages. [Faits saillants ajoutés par VS]

Le sens de la référence répétée du CDC aux «contextes humanitaires» n’est pas clair! On ne sait pas non plus quels segments de la population sont ciblés pour le «bouclier» dans les «zones vertes».

En septembre, le CDC a annoncé des plans pour «Protéger les enfants des menaces biologiques». Les parents ont été invités à préparer une trousse d’urgence pour leurs enfants qui pourraient devoir être séparés de leur famille parce qu’ils auraient pu être exposés au COVID-19. Les enfants seraient hébergés toute la nuit dans les camps de quarantaine de la FEMA! (Source: Ohio Statehouse News.)

Ces mesures dictatoriales et extrêmes sont imposées en tant qu’armes psychologiques coercitives pour empêcher la liberté de mouvement, la liberté de réunion et la liberté d’échanger des informations non censurées dans une société démocratique.

Les mesures d’isolement forcé et le déplacement des membres de la famille vers des ghettos de quarantaine sont un mouvement militant vers l’imposition d’un régime totalitaire.

Des plans de quarantaine détaillés pour l’incarcération ont été élaborés par plusieurs gouvernements:

Au Canada comme ailleurs, le nombre de décès est le plus élevé parmi les personnes âgées vivant dans des établissements de soins de longue durée et les membres du personnel. City News a rapporté le 10 novembre 2020 qu’en Ontario, le bilan est de 3 260 morts; parmi eux, 2 080 vivaient dans des établissements de soins de longue durée.

Les données canadiennes ont montré que certains groupes racialisés sont surreprésentés dans les régions où le taux de cas de COVID-19 est plus élevé.

Il s’agit notamment des personnes noires, sud-asiatiques, sud-américaines et latino-américaines dont les professions les plus courantes comprennent les ouvriers d’usine, les représentants du commerce de détail ou du service à la clientèle et les professions liées à la santé.

Voir:

Proposition pour les centres d’isolement de Toronto approuvée par le conseil de santé de la ville [CityNews, 2 juillet 10110]

Un politicien se déclare alarmé par le projet du gouvernement Trudeau de construire des camps de «quarantaine / isolement» COVID Les camps seront construits partout au Canada. [Life Site News, 9 octobre 2020]

Le microphone du politicien canadien est éteint lorsqu’il pose des questions sur les «camps d’isolement» du Canada [21 octobre 2020]

Randy HIllier MP

Randy Hillier, membre indépendant du Parlement provincial, a publiquement exposé le plan du Canada de construire des camps d’isolement COVID. Sa demande de renseignements auprès du fournisseur de services a révélé que l’Agence de la santé publique du Canada gère actuellement 11 sites de quarantaine désignés à travers le Canada; que les quarantaines dureront 14 jours et que les gardiens appliqueront les quarantaines «24 x 7».

Hillier a révélé publiquement que les «camps d’isolement» ne sont pas limités uniquement aux personnes atteintes du COVID-19; il a demandé qui d’autre le gouvernement envisage de détenir?

À ce moment-là, son microphone a été éteint et sa voix a été réduite au silence.

Les grands médias canadiens ont attaqué Hillier, l’accusant de diffuser de la «désinformation» et de publier «des théories du complot complètement fausses».

Voir:

LE CANADA DEVIENT TYRANNIQUE! 2e verrouillage «total»; CAMPS D’ISOLATION pour «Refusers» [The Irish Sentinel, 15 octobre 2020]

La Nouvelle-Zélande a maintenant des camps de quarantaine: «la quarantaine obligatoire s’appliquera à la fois aux nouveaux cas et, si nécessaire, aux membres de la famille proche qui pourraient être en danger» avec un éloignement forcé de votre domicile si vous ne respectez pas Vidéo Ici.

Voir également:

Les «camps» de quarantaine COVID-19 de Nouvelle-Zélande sont la fin de la liberté personnelle

LA NOUVELLE ZELANDE OUVRE DES CAMPS DE QUARANTAINE OBLIGATOIRES

Pour apprécier la folie derrière ces plans d’incarcération, il est instructif de connaître la nature et l’étendue de «la menace» – qui n’a aucune incidence sur les mesures tyranniques élaborées.

La population de la Nouvelle-Zélande compte un peu moins de 5 millions d’habitants. Selon la base de données du ministère de la Santé du gouvernement néo-zélandais, à 9h00 le 4 novembre, il y avait au total 1 615 cas confirmés de Covid-19 et 356 cas probables.

Sur ces 1 971 cas de COVID, 1 873 se sont rétablis. Le nombre total de décès est de 25. Le nombre actuel de cas actifs est de 73 – aucun n’est hospitalisé.

Lisez l’article complet sur Alliance for Human Research Protection.

Voir également:

Techniques de torture par isolement social de la CIA Prochaine étape: Quarantaines involontaires dans les «abris non-congrégation» de la FEMA

Le Dr Fauci essaie désespérément de garder son emploi – Regardez comment il REFUSE de répondre à une question CRUCIALE

Haley VIctory Smith de Washington Examiner rapporte, le Dr Anthony Fauci a refusé de dire s’il avait été en contact avec le président élu présomptif Joe Biden. Le chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a refusé de répondre à la question qui lui avait été posée par Wolf Blitzer de CNN lors d’une interview lundi.

Source : BIT CHUTE

USA Today rapporte comment la Floride éloigne les enfants de leurs parents et les place avec des pédophiles en famille d’accueil

Le parent d’accueil Rick Hazel a été condamné pour avoir agressé sexuellement une fille d’accueil dont il a la garde. Source de l’image.

Commentaires de Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Comme nous l’avons signalé à plusieurs reprises au fil des ans ici à Health Impact News, le système américain de soins en famille d’accueil est le pipeline n° 1 du trafic sexuel d’enfants.

De nombreuses études au cours des dernières années ont confirmé que les enfants réussissent beaucoup mieux lorsqu’ils sont laissés à la maison, même en difficulté, où les parents peuvent avoir des problèmes de drogue et d’autres problèmes, que lorsqu’ils sont placés en famille d’accueil. Voir:

Les journalistes d’investigation de USA Today ont fait un excellent travail en montrant à quel point le système de protection de l’enfance et de placement familial est corrompu en Floride, documentant des centaines de cas où des enfants ont été retirés de leur domicile puis placés dans des foyers d’accueil où ils ont été victimes d’abus sexuels. Ils rapportent:

À l’aide d’une base de données d’État, les journalistes de USA TODAY ont examiné plus d’un million de placements en famille d’accueil depuis une décennie. Ils ont recueilli des rapports de police, des dossiers judiciaires et des documents gouvernementaux et ont vérifié les antécédents de chaque parent d’accueil à qui un enfant avait été assigné. Les journalistes ont ensuite sillonné l’État pour interroger plus de 100 survivants, parents, agents chargés du dossier et défenseurs des enfants. Parmi les résultats:

Le ministère de l’Enfance et de la Famille et les 17 agences privées qui gèrent le système de protection de l’enfance à travers la Floride ont envoyé près de 170 enfants vivre dans des foyers d’accueil où l’État avait des preuves de maltraitance. En 2016, deux filles d’âge préscolaire ont déclaré que leur père adoptif du comté de Sarasota les avait agressées. L’État lui a envoyé 13 autres enfants, ne s’arrêtant que lorsqu’un troisième enfant a signalé que la jeune femme de 64 ans l’avait forcée à mettre son pénis dans sa bouche.

Les agents chargés du dossier ont ignoré ou ignoré les directives de sécurité du DCF pour entasser les enfants dans des foyers d’accueil non équipés pour les gérer. Le nombre de foyers d’accueil accueillant quatre enfants ou plus a presque doublé entre 2014 et 2018, selon une analyse USA TODAY des données de placement d’enfants.

Le nombre d’enfants de moins de 10 ans envoyés vivre dans des foyers de groupe a doublé entre 2013 et 2017, ajoutant au coût des soins et au danger pour les enfants. Certains ont été envoyés dans des endroits tels que la National Deaf Academy, basée à Mount Dora, même après qu’une plainte pour dénonciateur ait été déposée dans le comté de Lake, affirmant que le personnel avait retenu les enfants, leur avait donné des coups de poing dans le ventre, leur avait craché dessus et leur avait refusé des soins médicaux.

À mesure que le nombre de cas augmentait, les travailleurs du bien-être de l’enfance ont sauté les visites à domicile et les séances de formation des parents parce qu’ils ne pouvaient pas suivre les contrôles de sécurité requis. Ils ont fabriqué des journaux pour donner l’impression que les sessions ont eu lieu. Lorsque les travailleurs sociaux ont menti et omis des informations dans leurs rapports, des enfants ont été blessés, selon des poursuites judiciaires et des rapports de l’inspecteur général du DCF. Un rapport de l’IG a fait état d’un enfant qui avait été agressé sexuellement après qu’un responsable des enquêtes ait prétendu à tort qu’un appel téléphonique avait fait l’objet d’une enquête et que des dispositions avaient été prises pour assurer la sécurité des enfants impliqués.

Plusieurs histoires sont mises en évidence dans leur rapport, y compris le cas du père adoptif de longue date de Floride, Rick Hazel, qui, selon eux, a violé à plusieurs reprises un enfant sous sa garde, prenant des vidéos de l’agression et cachant une caméra dans la salle de bain pour regarder sa douche.

Plus de 70 enfants seraient passés par sa maison.

Lorsque les députés l’ont arrêté en 2019, les Hazel étaient les parents adoptifs les plus anciens de Saint-Augustin. Plus de 70 enfants sont passés par leur maison. En plus de la victime de viol, les membres de la famille de deux autres enfants placés en famille d’accueil se sont déclarés préoccupés par la maltraitance ou la négligence. Mais après l’arrestation de Hazel, personne – ni les agents sociaux, ni les enquêteurs sur la maltraitance des enfants, ni les forces de l’ordre – n’a parlé à tous les autres enfants qui avaient vécu dans la maison pour voir s’ils avaient vu ou subi des sévices. Ces enfants ont tous été adoptés ou ont déménagé dans de nouvelles maisons. Jusqu’à ce que les journalistes les contactent, les adultes de leur vie n’avaient aucune idée qu’ils avaient passé du temps avec un homme qui a finalement été reconnu coupable d’abus sexuels sur des enfants. Rick et Shirley Hazel étaient considérés comme des parents d’accueil modèles. Ils ont accueilli des enfants de tous âges et de toutes races, y compris des enfants autistes, et en ont adopté trois. Ils étaient actifs à l’église et à l’association des parents d’accueil, rencontrant les parents biologiques les nuits et les week-ends pour faciliter les visites. «Des êtres humains merveilleux, bénis, faisant l’œuvre de Dieu», a commenté un travailleur social dans son dossier. «L’un des meilleurs endroits pour un enfant», a écrit un autre. Au fur et à mesure qu’ils gagnaient un rapport avec les travailleurs du système, le comté de St. Johns envoyait de plus en plus d’enfants aux Hazel, même lorsque leur foyer atteignait – et dépassait – la capacité de cinq enfants mandatée par l’État. Le flot d’enfants a finalement pris fin en 2019, lorsqu’une jeune fille de 13 ans a déclaré aux détectives que son père adoptif devenu adoptif m’avait «violée comme si j’étais sa femme».

Lisez le rapport complet sur USA Today.

