Virus Fauci: De nouvelles preuves choquantes prouvent que le [SRAS-CoV-2 de la] Covid-19 a commencé avec le Dr Anthony Fauci et le NIAID

Une enquête sur l’origine du coronavirus 2019 de la covid-19 [Coronavirus Desease 2019] a révélé une dernière piste de preuves qui relie directement le Dr Anthony Fauci et les National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) pour obtenir une recherche non éthique sur le gain de fonction sur les coronavirus. La recherche sur le gain de fonction qui a été menée à l’Institut de virologie de Wuhan à Wuhan, en Chine, visait à concevoir des virus hautement contagieux «pour en savoir plus sur les traitements et les vaccins» afin de comprendre comment répondre à une épidémie réelle. L’équipe qui a rendu cette recherche possible était les propres experts américains en santé publique au NIAID, dirigés par nul autre que le Dr Anthony Fauci, le premier expert des maladies infectieuses et chef du groupe de travail fédéral sur les coronavirus.

Fauci a continué à gagner de la recherche sur les coronavirus en les sous-traitant secrètement

La recherche originale sur le gain de fonction remonte à dix ans, avec une étude néerlandaise qui impliquait des furets. Les chercheurs voulaient voir si les coronavirus pouvaient être génétiquement manipulés afin qu’ils puissent être transférés par voie aérienne. Après avoir démontré une transmission aérienne avec des furets, les chercheurs ont voulu reproduire la contagion chez l’homme. Cela a ouvert une science entièrement nouvelle et controversée qui impliquait la manipulation du code génétique des virus.

C’est le Dr Fauci et le NIAID qui ont financé la première étude sur le furet. Il y a dix ans, Fauci a co-écrit un éditorial dans le Washington Post, saluant la recherche comme «un risque à prendre». Il a écrit: «Des informations et des informations importantes peuvent provenir de la génération d’un virus potentiellement dangereux en laboratoire…»

Les virologues de Wuhan ont découvert qu’ils pouvaient forcer un virus de la grippe à muter et à se propager via des gouttelettes d’aérosol en injectant le virus d’un furet à un autre. En concevant les virus les plus mortels en laboratoire, les chercheurs pensaient pouvoir mieux comprendre comment inventer des traitements et des vaccins en cas d’épidémie réelle.

L’administration Obama a mis un terme à la recherche virologique sur le gain de fonction en 2014, de peur que des virus ne fuient du laboratoire. Cela a ouvert une opportunité pour le Dr Anthony Fauci de sous-traiter la recherche sur le gain de fonction sur les coronavirus. Fauci a dissimulé les recherches en cours par l’intermédiaire de l’Eco Health Alliance de New York. Le Dr Fauci a financé un projet là-bas pour en savoir plus sur le risque de nouveaux coronavirus et sur la façon dont ils pourraient émerger d’animaux sauvages pour infecter rapidement les humains.

Le Dr Fauci a utilisé la couverture d’EcoHealth Alliance pour sous-traiter la recherche à l’Institut chinois de virologie de Wuhan. Afin de continuer à recevoir de l’argent, le chef du laboratoire de Wuhan, le Dr Shi Zhengli, a rendu compte à Fauci des progrès qu’ils réalisaient sur les coronavirus.

Fauci et le réseau criminel derrière Covid-19

Fauci a chargé Eco Health de découvrir quels virus pourraient infecter les animaux et les humains, en utilisant des études génétiques expérimentales et des expériences d’infection virale sur une gamme de cultures cellulaires de différentes espèces et de souris humanisées. Fauci a commandé et financé Peter Daszak, le zoologiste qui a découvert l’origine du SRAS par les chauves-souris il y a dix ans. Daszak a délocalisé un élément clé de la recherche à l’Institut de virologie de Wuhan sous la direction du directeur du laboratoire Shi Zhengli, responsable de la collecte des échantillons de chauves-souris.

Fauci a ordonné à l’institut de collecter plusieurs échantillons d’excréments de chauves-souris dans des grottes. Après avoir isolé plusieurs coronavirus des excréments de chauves-souris, les virologues chinois ont analysé et séquencé leurs informations génétiques. Enfin, ils ont construit des virus génétiquement modifiés, ou chimères, et ils ont ensuite infecté des cellules humaines, montrant comment les virus artificiels (fabriqués par l’homme) se répliquaient. Ces changements génétiques ont ouvert une porte unique qui a permis au virus d’infecter facilement les cellules humaines. Le virus est connu pour s’attacher aux cellules humaines dix à vingt fois plus étroitement que le premier virus du SRAS.

«Jusqu’à présent, le seul rapport sur le rôle du Dr Fauci dans tout cela a été son financement du laboratoire de Wuhan en général», a déclaré Steve Hilton, journaliste à Fox News. «Mais ce soir, nous pouvons aller plus loin grâce à ce papier. Nous pouvons voir l’activité spécifique financée par le Dr Fauci et elle est terrifiante – si terrifiante qu’après avoir contacté les NIH, ce document a été mystérieusement mis hors ligne vendredi pendant un certain temps. Mais nous l’avons téléchargé il y a des semaines.» Hilton appelle Fauci à quitter son rôle de conseiller scientifique en chef auprès de l’administration Biden jusqu’à ce que les Américains puissent en savoir plus sur le rôle de Fauci dans la pandémie de covid-19. Fauci doit être tenu pour responsable de la délocalisation et de l’orientation de la recherche sur les virus à gain de fonction interdits et contraires à l’éthique.

Notre commentaire

Nous avons toujours demandé une enquête internationale pluridisciplinaire et réellement indépendante en Chine, aux Etats-Unis, en France, en Grande-Bretagne et alliés, pendant que d’autres ne se focalisaient que sur la Chine, alors que des indices ou un faisceau d’éléments conduisaient et convergeaient vers ces divers endroits. JDDM – MIRASTNEWS

Les sources comprennent:

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

