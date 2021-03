Environ 1000 personnes sont mortes aux États-Unis après avoir reçu le vaccin COVID-19 selon les données VAERS

Selon les rapports d’incidents indésirables VAERS collectés par la FDA et le CDC, environ 1000 personnes sont décédées après avoir reçu le vaccin COVID-19.

Informations tirées des rapports du VAERS sur les vaccinations à l’ARNm contre la COVID-19. (Source: CDC)

Dans une réponse à The Epoch Times, à propos du rapport de décès du VAERS, Steven Danehy, directeur des relations avec les médias mondiaux pour Pfizer, a écrit:

«À ce jour, des millions de personnes ont été vaccinées avec notre vaccin. Les événements indésirables graves, y compris les décès non liés au vaccin, sont malheureusement susceptibles de se produire à un rythme similaire à celui de la population générale.»

Plus de 19 000 déclarations ont été faites entre décembre et février. Ces déclarations ont été faites au VAERS après l’immunisation avec des vaccins contre Covid-19, y compris les vaccins à ARNm Pfizer BioNTech ou Moderna. Les données ne sont pas disponibles après la mi-février.

Sur le total des rapports d’événements indésirables, 5% des décès ont été signalés. 8,9% sont décédés le jour même où ils ont été vaccinés et 13,4% en un jour et 97 personnes sont décédées dans les 2 jours et 61 sont décédées dans les 3 jours. 53,2% de personnes ont été déclarées mortes dans les 7 jours et 106 personnes sont décédées dans les 20 jours et 173 personnes sont mortes en une semaine à 13 jours.

85% des personnes décédées après avoir été vaccinées appartiennent à la catégorie des personnes de plus de 60 ans. 5 personnes sont décédées appartenant à la catégorie des personnes âgées de 20 à 29 ans, 20 personnes sont décédées entre 40 et 49 ans, 8 personnes sont décédées entre 30 et 39 ans.

Ces informations sont basées sur les rapports VAERS sur les vaccins contre la Covid (ARNm). Ces vaccins sont destinés à une utilisation d’urgence et ne sont pas approuvés par la FDA.

Le Dr Christian Perronne, (hôpital de Garches en France) a déclaré dans une plainte déposée en Europe:

«Les premiers vaccins qu’ils nous proposent ne sont pas des vaccins. Ce sont des produits de thérapie génique. Ils… injectent des acides nucléiques qui amèneront nos propres cellules à fabriquer des parties du virus.

Le taux de mortalité des vaccins covid est plus élevé que celui du vaccin antigrippal. Selon les rapports des CDC, il n’y a qu’une estimation approximative du taux de mortalité. Selon les rapports de 2019-2020, seulement 170 millions de personnes ont été vaccinées contre la grippe, soit environ 51,8% de la population totale des États-Unis.

Selon les rapports du VAERS, 46 décès ont été signalés en 2018, 20 décès en 2017 et 45 décès en 2019.

Au total, 19 41 977 401 personnes ont reçu des vaccins contre la Covid jusqu’au 19 février et 966 personnes ont été déclarées mortes à la suite de coups de feu.

Système de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS)

Le système de notification des événements indésirables liés aux vaccins a été mis en place en 1990 pour détecter les réactions imprévues ou les problèmes de sécurité liés aux vaccins homologués aux États-Unis. Ceci est géré à la fois par la FDA et le CDC.

Le système de notification des événements indésirables liés aux vaccins découvre, analyse et accepte les rapports d’effets secondaires après qu’une personne a été vaccinée. Tout le monde est autorisé à signaler un effet secondaire à VAERS.

Les fabricants de vaccins et les professionnels de la santé sont tenus de signaler tous les effets secondaires ou événements indésirables qu’ils connaissent ou découvrent.

Le site Web du VAERS décrit le système de cette manière:

«VAERS est un système de rapport passif, ce qui signifie qu’il repose sur les individus pour envoyer des rapports de leurs expériences aux CDC et à la FDA. VAERS n’est pas conçu pour déterminer si un vaccin a causé un problème de santé, mais il est particulièrement utile pour détecter des modèles inhabituels ou inattendus de notification d’événements indésirables qui pourraient indiquer un problème de sécurité possible avec un vaccin.

De cette façon, VAERS peut fournir au CDC et à la FDA des informations précieuses indiquant que des travaux et une évaluation supplémentaires sont nécessaires pour évaluer plus avant un éventuel problème de sécurité.»

Selon le Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), 34 cas ont été signalés où des femmes enceintes ont souffert de fausses couches spontanées ou de mortinaissances après la vaccination COVID-19.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Maintenant, l’Autriche arrête la collecte de vaccins AstraZeneca COVID-19 après le décès d’une femme de 49 ans

Les autorités autrichiennes ont arrêté l’utilisation du vaccin AstraZeneca après que la maladie d’une personne et le décès d’une autre ont été signalés après avoir été vacciné contre la COVID-19.

Une femme de 35 ans a développé une maladie pulmonaire aiguë appelée embolie pulmonaire après avoir reçu le vaccin AstraZeneca. Une autre femme de 49 ans est décédée après avoir été vaccinée.

Selon les rapports de l’agence de presse APA, les deux femmes travaillaient à la clinique de Zwettl en tant qu’infirmières.

« L’Office fédéral pour la sécurité des soins de santé (BASG) a reçu deux rapports dans un lien temporel avec une vaccination du même lot de vaccin AstraZeneca dans la clinique de district de Zwettl » dans la province de Basse-Autriche, a-t-il déclaré.

« Actuellement, il n’y a aucune preuve d’une relation causale avec la vaccination », a déclaré BASG.

BASG a déclaré que la coagulation du sang ne faisait pas partie des effets secondaires connus du vaccin; il poursuit son enquête avec vigueur pour écarter complètement tout lien éventuel.

«Par mesure de précaution, les stocks restants du lot de vaccins touchés ne sont plus distribués ni vaccinés», a-t-il ajouté.

Un porte-parole d’AstraZeneca a déclaré: «Il n’y a eu aucun événement indésirable grave confirmé associé au vaccin», ajoutant que tous les lots sont soumis à des contrôles de qualité stricts et rigoureux.

AstraZeneca a également déclaré qu’elle était en contact avec les autorités autrichiennes et qu’elle soutiendrait pleinement l’enquête.

Un médecin polonais a récemment enregistré une vidéo de lui-même recevant le vaccin expérimental COVID-19. Il s’est moqué des critiques qui ont remis en question l’efficacité du vaccin tout en se faisant piquer. Ironiquement, le médecin est décédé quelques jours plus tard, bien que la cause de son décès soit une insuffisance cardiaque.

Selon les médecins d’Intermountain Healthcare, les femmes qui ont été récemment vaccinées contre la COVID-19 peuvent présenter des symptômes de cancer du sein en tant qu’effet secondaire du vaccin.

Médecin américain du Wisconsin, le Dr Sara Beltrán Ponce a fait une fausse couche quelques jours à peine après avoir reçu le vaccin COVID-19.

Dans un autre cas encore, une femme du Rajasthan a été testée positive à la COVID-19 31 fois en 5 mois, déroutant les médecins. Ses résultats contredisent le cycle d’incubation du nouveau coronavirus qui se terminerait en 14 jours.

Récemment, les décès de personnes âgées qui se sont rétablies de la COVID-19, mais sont décédées après l’administration du vaccin, ont soulevé des questions.

De plus, un groupe de chercheurs de la revue médicale The Lancet a averti que les vaccins Covid-19 actuellement en développement pourraient augmenter le risque de contracter le VIH, conduisant potentiellement à une augmentation des infections.

L’Australie a dû renoncer à son accord sur le vaccin contre le coronavirus d’un milliard de dollars après que les participants aient été testés positifs à la COVID-19.

Pendant ce temps, les autorités fédérales américaines enquêtent sur les receveurs du vaccin COVID-19 qui ont développé une thrombopénie sanguine rare, avec au moins plusieurs cas entraînant la mort.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia