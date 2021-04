Dan Kaminsky, expert en cybersécurité pro-vaccins, est mort à 42 ans après une injection COVID expérimental + 5 médecins conviennent que les injections COVID-19 sont des armes biologiques

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le New York Post rapporte que l’expert en cybersécurité Dan Kaminsky, 42 ans, est décédé peu de temps après avoir reçu une injection COVID expérimentale.

L’expert en cybersécurité Dan Kaminsky est décédé à l’âge de 42 ans – laissant sa nièce se battre contre la spéculation selon laquelle il aurait été tué par des complications résultant d’une récente vaccination contre la COVID-19. La nièce du génie de la technologie, Sarah, a confirmé la nouvelle au cours du week-end, citant l’acidocétose diabétique, une complication diabétique grave, comme cause de décès. Dans le même temps, elle a cherché à annuler les informations selon lesquelles le décès de Kaminsky était lié au vaccin contre le coronavirus que Kaminsky a tweeté au sujet de la réception le 12 avril. «Alors que son décès était soudain et inattendu pour nous, Dan a lutté pendant des années avec le diabète et a même été récemment hospitalisé à cause de cela», selon la nièce, dont le message a été publié dans un tweet dimanche. «Je pense que Dan se moquerait de l’idée que les théoriciens du complot promeuvent la propagande anti-vaccin à travers sa mort», a-t-elle ajouté. «Mais en tant que sa famille, cela nous fait mal de voir sa mort être utilisée pour répandre des mensonges sur un vaccin auquel il avait pleinement confiance.»

Les tweets de M. Kaminsky sur Twitter avant sa mort ont montré très clairement qu’il était «pro-vaccin» et pro-COVID.

Il était fier de recevoir une injection COVID expérimentale à San Francisco de Kaiser Permanente le 12 avril 2021.

Le lendemain, il a tweeté son mécontentement que les tirs de J&J et d’AstraZeneca aient été interrompus en raison de caillots sanguins mortels, exprimant sa conviction que des gens mourraient à la suite de l’arrêt des tirs, et que l’un d’entre eux était plus susceptible de mourir en étant frappé de la foudre que d’un effet secondaire rare d’une injection COVID.

Selon le NY Post:

Kaminsky est peut-être mieux connu pour son travail sur le système de noms de domaine, qui est une base de données où les noms de domaine Internet sont localisés et traduits en adresses de protocole Internet. En 2008, Kaminsky a révélé une faille de sécurité fondamentale dans le DNS lors de la conférence sur la sécurité Black Hat à Las Vegas, qui a conduit à des changements généralisés. Kaminsky, qui a également travaillé en tant que conseiller pour un certain nombre d’entreprises du Fortune 500 en matière de sécurité, était si fiable pour ses compétences qu’il a été sélectionné en 2010 comme l’une des sept personnes qui pourraient «redémarrer le Web» en cas de crise catastrophique d’Internet. .

Moins de deux semaines après l’injection d’un vaccin COVID, il est mort. Sa foi en la sécurité de l’injection ne l’a apparemment pas sauvé.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Miroir: l’industrie médicale a maintenant été armée

Source : BIT CHUTE

URGENT! 5 médecins conviennent que les injections de COVID-19 sont des armes biologiques et discutent de ce qu’il faut faire à ce sujet

Commentaires de Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Depuis que des rapports ont fait surface ces derniers jours selon lesquels des personnes qui ont choisi de NE PAS recevoir les injections COVID-19 expérimentales mais ont été exposées à ceux qui les ont reçues et ont souffert de ce qui semble être des infections provenant de ces personnes entièrement «vaccinées», affectant principalement les femmes qui ont signalé des problèmes de menstruation, des saignements abondants, des fausses couches et une réduction du lait maternel, j’ai regardé mon fil d’actualité pour voir si l’un des médecins et scientifiques dissidents que nous présentons régulièrement ici à Health Impact News répondrait à ces problèmes.

Heureusement, une équipe de 5 médecins aux États-Unis, que nous avons tous présentés dans le passé ici à Health Impact News et qui sont hautement qualifiés pour aborder ce sujet, vient de tenir une table ronde il y a quelques jours pour aborder ces problèmes.

Les problèmes dont ils discutent nous concernent TOUS aux États-Unis (et dans le monde) en ce moment, et il est impératif que vous preniez 79 minutes de votre temps pour regarder cette vidéo.

Non seulement ces médecins hautement qualifiés discutent des raisons pour lesquelles ils pensent que cela se produit, mais ils donnent également des conseils pratiques à la fin sur ce que nous pouvons faire maintenant pour nous protéger et arrêter cette attaque contre la race humaine par les mondialistes cherchant à réduire la population mondiale.

Chacun de ces médecins pense que ces vaccins ne sont PAS des vaccins, mais des armes biologiques conçues pour tuer des êtres humains.

Quoi que vous fassiez d’autre lorsque vous tombez sur cette vidéo, il est très peu probable que tout ce que vous faites le reste de votre journée soit plus important que de regarder cette vidéo afin que vous puissiez être informé des effets pervers de ces injections qui sont censurées dans les médias d’entreprise et les médias sociaux Big Tech.

Partagez ensuite cette vidéo avec autant de personnes que possible.

Ceci est de notre chaîne Bitchute, et il sera également disponible sur notre chaîne Rumble.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

27 avril 2021: DERNIÈRES DONNÉES SUR LES DÉCÈS ET LES BLESSURES SUIVANT LES INJECTIONS COVID-19, POUR L’EUROPE, LE ROYAUME-UNI ET LES ÉTATS-UNIS

Europe, jusqu’au 17 avril 2021:

Décès: 7766

Blessures: 330 218

Royaume-Uni jusqu’au 15 avril 2021:

Décès: 847

Blessures: 626 087

États-Unis jusqu’au 20 avril 2021:

Décès: 3486

Blessures: 86 080

Décès et blessures, total combiné pour l’Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis

Décès: 12 099

Blessures: 1 042 385.

Sources

Europe – https://bit.ly/3vgB4qU

U.K – https://bit.ly/2R24gU1

U.S – https://bit.ly/3nmNYky

Une jeune de 18 ans souffre de graves lésions cérébrales après v@ccin

Source : BIT CHUTE

Une pasteure de 44 ans décédée 26 jours après v@ccin

Source : BITE CHUTE

Une femme subit une réaction horrible au v@ccin

Source : BIT CHUTE

Une femme pleure le suicide de sa mère (par la vaccination COVID-19)

Source : BIT CHUTE

New Normal Watch: #202 une femme de Nashville a une paralysie temporaire après une injection de thérapie génique

Maiming et décès, et maintenant ajouté au mélange de perte ou de transmission, que faudra-t-il pour que vous compreniez que ce poison n’est pas destiné au corps humain?

Crédit à WKRN News 2

Une femme de Nashville a perdu la capacité de bouger les jambes après la deuxième dose de Pfizer

La loi australienne sur la santé publique autorise les militaires à distribuer des vaccins «toxiques» … WTF?

Cri à Jim Stone Enquêtes pour avoir capturé le gouvernement de l’Australie occidentale en publiant une note du gouvernement indiquant que le gouvernement a autorisé la Défense australienne à distribuer du «poison». Je ne pouvais pas croire ce que je regardais, alors j’ai dû le partager avec quiconque regarde cette vidéo. Il devient de plus en plus évident chaque jour que Satan est face à ces vaccins tueurs.

Agenda mondial sur les médias sociaux @ My Linktree: https://linktr.ee/GlobalAgenda

Email: markkymark67@gmail.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE