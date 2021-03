AstraZeneca a fourni des données trompeuses sur l’étude COVID-19 pour prouver l’efficacité du vaccin

Mardi, les responsables de la santé fédéraux américains ont accusé AstraZeneca d’inclure des «informations obsolètes» et de fournir des données trompeuses en vantant l’efficacité de son vaccin COVID-19 dans une étude américaine.

En réponse, AstraZeneca a déclaré qu’il travaillait sur des découvertes récentes et des informations mises à jour. Il a également promis une mise à jour dans les 48 heures.

Lundi, AstraZeneca a annoncé que son vaccin fonctionnait bien dans l’étude américaine. Il a annoncé qu’une étude portant sur 32 000 volontaires a montré que les volontaires vaccinés ne souffraient ni d’hospitalisations ni de maladies graves et qu’il était efficace à 79% pour prévenir les symptômes de Covid-19.

Peu de temps après cette annonce, un panel indépendant qui supervise l’étude a reproché à l’entreprise des données obsolètes, selon un haut responsable de l’administration.

Une déclaration a été publiée par les instituts nationaux de la santé quelques heures après cette annonce par AstraZeneca qui indique que l’étude peut avoir inclus des données obsolètes de cet essai et qu’elle peut avoir fourni une vue incomplète des données d’efficacité.

Le NIH a exhorté la société à «veiller à ce que les données d’efficacité les plus précises et à jour soient rendues publiques le plus rapidement possible».

Le panel a écrit aux dirigeants américains de la santé et à AstraZeneca qu’il était préoccupé par le fait qu’AstraZeneca utilisait des données obsolètes au lieu de conclusions complètes et récentes selon un responsable de l’administration qui en a discuté sous couvert d’anonymat.

La lettre poursuit en disant: «Des décisions comme celle-ci érodent la confiance du public dans le processus scientifique.»

L’étude américaine était censée aider à dissiper les doutes prolongés sur l’efficacité du vaccin. Ce vaccin est utilisé dans de nombreuses régions du monde ainsi qu’en Europe et il est maintenant sur le point d’être utilisé en Amérique également.

Les experts sont déconcertés par cette dispute et finalement la FDA inspectera les données avant de décider si ce vaccin peut être déployé aux États-Unis.

«Il semblerait que quel que soit ce faux pas de communication, à la fin de la journée, les données devront se justifier», a déclaré le Dr Jesse Goodman de l’Université de Georgetown, ancien chef des vaccins de la FDA.

Le Dr Anthony Fauci des NIH a déclaré à «Good Morning America» d’ABC que l’incident «est vraiment ce que vous appelez une erreur non forcée» et qu’il s’attend à ce que la divergence soit corrigée.

Fauci a également déclaré que l’épisode montre que le système de réglementation américain fonctionne: «Le conseil de surveillance des données et de la sécurité qui a détecté cet écart était un exemple de sauvegarde.»

Chaque essai de vaccin est supervisé par le DSMB qui comprend des statisticiens et des scientifiques et le DSMB surveille les problèmes de sécurité.

Dans l’étude d’AstraZeneca, certains volontaires ont reçu des injections factices, tandis que d’autres ont reçu de vrais vaccins et personne ne sait lequel est lequel. Seul DSMB peut déverrouiller le code de qui a obtenu lequel.

Des préoccupations concernant les données sur les vaccins ont été soulevées par le DSMB nommé par les NIH.

Ce vaccin est largement utilisé en Europe et en Grande-Bretagne, mais son déploiement a été perturbé par des rapports d’études incohérents sur l’efficacité du vaccin.

Auparavant, l’Union européenne avait appelé à un sommet sur les vaccins d’urgence après que plus d’une douzaine de pays européens aient décidé de cesser d’utiliser le vaccin AstraZeneca COVID-19 en raison d’incidents graves de caillots sanguins signalés dans de nombreux pays.

Cependant, comme rapporté par GreatGameIndia, l’enquêteur en chef norvégien et médecin Pal Andre Holme, qui a examiné les trois agents de santé hospitalisés, a confirmé que c’était bien le vaccin COVID-19 AstraZeneca qui avait provoqué les rares caillots sanguins dus à une réaction immunitaire inattendue.

Récemment, le NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) des États-Unis a affirmé qu’AstraZeneca avait fourni des données d’efficacité incomplètes et obsolètes du dernier essai COVID-19.

Pour les dernières mises à jour sur l’épidémie, consultez notre couverture contre les coronavirus.

REGARDER: Des vidéos de propagande de vaccination pour vous inciter à aimer les vaccins

Avec l’augmentation des cas de réactions indésirables multiples au vaccin COVID-19, des vidéos de propagande de vaccination désormais épuisées et sans base scientifique apparaissent pour vous inciter à aimer les vaccins et à ne poser aucune question.

Pour empêcher les gens de poser des questions pertinentes concernant les effets secondaires des vaccins et pour leur faire un lavage de cerveau, des millions de dollars ont été alloués par les CDC pour lutter contre ce qu’ils appellent «l’hésitation aux vaccins».

En fait, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D-N.Y.) a appelé le CDC à commencer immédiatement un «blitz publicitaire» d’un milliard de dollars pour faire connaître l’innocuité et l’efficacité des vaccins COVID-19.

En plus des messages d’intérêt public et des publicités traditionnelles, la campagne de promotion pourrait inclure l’organisation communautaire, des injections de porte et d’autres efforts pour faire face aux hésitations concernant le vaccin, a déclaré le bureau de Schumer.

Pendant ce temps, la Maison Blanche est sur le point de lancer une nouvelle campagne de grande envergure pour réduire l’hésitation à l’égard des vaccins alors que l’administration Biden se prépare à donner à tous les Américains l’accès aux injections de Covid d’ici le 1er mai, selon trois hauts responsables familiers avec le sujet.

La campagne, coordonnée entre les agences de santé du gouvernement fédéral, visera à atteindre les Américains qui hésitent à s’inscrire pour un vaccin ou qui ne savent pas où se le procurer, et vise à lutter contre les hésitations quant à l’efficacité et à l’innocuité du vaccin, ont déclaré des sources.

Même le gouvernement indien, pour contrer les reportages des médias sur l’échec du système de santé publique en Inde, a engagé Ogilvy, une société de relations publiques et de publicité, pour publier des articles sur la «mise en œuvre parfaite» du programme Ayushman Bharat.

Ogilvy a également été embauché par le gouvernement actuel pour une refonte d’image afin de remporter les élections de 2014. Nos lecteurs de longue date se souviendraient que les origines d’Ogilvy proviennent du renseignement britannique et plus particulièrement des techniques de guerre psychologique qu’ils ont employées pendant la Seconde Guerre mondiale.

N’oubliez pas qu’Unilever depuis des années a jeté des déchets de mercure à Kodaikanal et a besoin d’une amélioration de l’image. Il collabore également régulièrement avec Dow Chemicals (Bhopal Gas Tragedy 1984 Fame) pour financer des recherches sur la «santé publique».

Le ministère de la Santé de l’Inde a rejoint les rangs.

Le modus operandi rappelle la campagne massive du gouvernement britannique pour infiltrer la société civile à tous les niveaux où il a recruté des comédiens et des youtubeurs pour une campagne secrète de psyops ciblant les membres de l’OTAN.

J’ai perdu des cellules cérébrales en regardant ça

