Un médecin de Houston avertit que les vaccins à ARNm Pfizer et Moderna ne fournissent pas d’immunité contre le coronavirus

Un médecin de Houston, au Texas, a fait part de ses préoccupations concernant la technologie d’ARNm utilisée pour fabriquer les vaccins Pfizer et Moderna contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) (COVID-19)]. Dans une vidéo publiée sur Rumble le 15 mars, le Dr Steve Hotze a affirmé que les deux premières doses mises à la disposition des Américains n’offrent pas vraiment d’immunité contre la COVID-19.

Les affirmations de Hotze peuvent aider à expliquer pourquoi la Food and Drug Administration (FDA) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont averti le public qu’il est toujours possible pour les personnes vaccinées d’attraper et de propager le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19.

Pfizer et Moderna ont obtenu leur autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la FDA en décembre pour devenir les deux premiers vaccins COVID-19 déployés aux États-Unis. Un EUA n’équivaut pas à une approbation FDA.

Le Dr Hotze a laissé entendre que les vaccins à ARNm de Pfizer et Moderna étaient en fait des médicaments de thérapie génique conçus pour minimiser les symptômes si une personne était infectée par la maladie.

Selon la loi, les sociétés pharmaceutiques ne sont pas responsables des blessures ou des décès liés aux vaccins. (Connexes: Indiana PT meurt DEUX JOURS après avoir reçu le vaccin ARNm contre le coronavirus de Wuhan.)

Un critique franc de l’ARNm fait écho aux affirmations de Hotze

Le Dr David Martin, un critique ouvert du vaccin à ARNm, a émis une opinion similaire.

«Ce n’est pas un vaccin… en utilisant le terme vaccin pour dissimuler cette chose sous les exemptions de santé publique. Il s’agit d’ARNm emballé dans une enveloppe adipeuse qui est délivrée à une cellule. Il s’agit d’un dispositif médical conçu pour stimuler la cellule humaine à devenir un créateur d’agents pathogènes», a déclaré le Dr Martin, faisant référence aux vaccins COVID-19 à ARNm utilisés pour inoculer la population aux États-Unis et dans de nombreux autres pays du monde.

«Ils ont été très clairs en disant que le brin d’ARNm qui entre dans la cellule ne doit pas arrêter la transmission. C’est un traitement. Mais si cela était considéré comme un traitement, cela n’obtiendrait pas l’oreille sympathique des autorités de santé publique, car les gens diraient alors: «Quels autres traitements existe-t-il?»»

Le Dr Martin a averti que les vaccins à ARNm induisent en fait une maladie au lieu d’une réponse immuno-transmissive. «En d’autres termes, rien dans tout cela ne vous empêchera de transmettre quoi que ce soit. Il s’agit de te rendre malade, et avoir vos propres cellules est ce qui vous rend malade», a-t-il dit.

Selon le site Web du CDC, le vaccin à ARNm enseigne à nos cellules comment fabriquer une protéine – ou même juste un morceau de protéine – qui déclenche une réponse immunitaire à l’intérieur de notre corps. Cette réponse immunitaire, qui produit des anticorps, est ce qui nous protège de l’infection si le vrai virus pénètre dans notre corps.

Les vaccins à ARNm COVID-19 donnent des instructions à nos cellules pour fabriquer un morceau inoffensif de ce qu’on appelle la «protéine de pointe». La protéine de pointe se trouve à la surface du virus qui cause la COVID-19. Une fois que les instructions (ARNm) sont à l’intérieur des cellules immunitaires, les cellules les utilisent pour fabriquer le morceau de protéine. Une fois le morceau de protéine fabriqué, la cellule décompose les instructions et s’en débarrasse.

C’est ce morceau de protéine qui stimule une réponse immunitaire. Ceci est différent des vaccins normaux où la réponse immunitaire est déclenchée par le vaccin lui-même.

