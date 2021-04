Lit de mort du dollar des Etats-Unis d’Amérique – Le FMI présente la monnaie mondiale

Anthony Migchels: «Henry, quelque chose de grand s’est produit la semaine dernière: le FMI va accorder des prêts en DTS. Les droits de tirage spéciaux sont leur devise. En soi, ils n’ont rien de spécial, mais le FMI a toujours prêté en dollars.

Qu’ils vont imprimer leur propre monnaie à grande échelle, 650 milliards de dollars au départ, est tout simplement monumental. Cela signifie que World Currency commence.

C’est exactement ce que Mark Carney (chef de la BoE) a annoncé il y a 18 mois. Que le pétrodollar se terminerait «dans dix ans» et serait remplacé par une monnaie de réserve mondiale du FMI. J’en ai rapporté ici. Il va y avoir un Gold Standard et ce sera désastreux.»

Ne vous y trompez pas: s’il existe une Banque centrale mondiale et une monnaie de réserve mondiale, un gouvernement mondial ouvert n’est pas loin.

Le pétrodollar est mort! Vive la monnaie de réserve mondiale du FMI!

Par Anthony Migchels

Dix-huit mois après que Mark Carney a officiellement annoncé la fin du pétrodollar et son remplacement par une monnaie de réserve mondiale du FMI, le FMI annonce qu’il créera pour 650 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux.

C’est un événement stupéfiant. Le FMI cesse de prêter en dollars et commence à utiliser sa propre monnaie pour renflouer les nations. Quatre-vingt-dix ont demandé «de l’aide», leurs finances ravagées par le verrouillage.

650 milliards de dollars peuvent sembler peu élevés, mais ce n’est que le début. Bientôt, le FMI lancera environ des milliers de milliards de DTS comme la Fed le fait maintenant avec l’USD.

L’idée est que la monnaie du FMI peut être utilisée comme monnaie de réserve. Et ils le feront, le Petrodollar se gonfle mal, et a peut-être perdu jusqu’à la moitié de sa valeur en termes réels au cours des 18 derniers mois environ. L’euro et le yen sont également en mauvais état, masquant la véritable ampleur de la baisse du dollar. Personne ne sera heureux de voir ses réserves (ou ses économies) fondre.

Cela peut sembler bizarre ou même à peine pertinent, mais c’est le cas. Tout le monde est embarrassé par le verrouillage et le «virus», mais en arrière-plan une énorme crise financière est en cours. Récapitulons les événements clés de ces dernières années, qui ont conduit à ce moment critique de l’histoire mondiale.

0. Les préliminaires ont été que la Fed a commencé à diminuer en 2017. Vraisemblablement essayer de retirer une partie de la liquidité qu’elle avait injectée pendant la crise de 2008 hors du système. Et augmenter les tarifs. Cela a eu pour effet tout à fait prévisible, et en fait largement prévu, de créer un resserrement majeur des liquidités dans le système.

Voici la tendance de la croissance M2, une mesure clé de la masse monétaire.

Comme on le voit clairement, le tapering de la Fed a simplement provoqué un krach déflationniste, tout comme ce fut le cas en 2008 et 2001. La croissance monétaire est tombée à zéro; il doit croître d’environ 10% par an pour maintenir le système suffisamment liquide.

Fondamentalement, maintenir l’usure sur la dette payable, c’est ce qui stimule la croissance monétaire. Il n’y a jamais assez d’argent pour payer les intérêts + la dette.

LEÇON D’HISTOIRE

1. Mais l’histoire de la mort du pétrodollar et de la montée en puissance de la monnaie de réserve mondiale du FMI commence sérieusement le 23 août 2019, lorsque Mark Carney, alors chef de la Banque d’Angleterre, lors d’une réunion avec des collègues banquiers centraux, a annoncé que «d’ici dix ans», le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale prendrait fin et il serait remplacé non pas par le yuan, mais par une monnaie de réserve mondiale du FMI. Il a ajouté qu’un changement de monnaie de réserve était généralement associé à des «bouleversements dramatiques».

2. Puis, pas un mois plus tard, le lundi 16 septembre 2019, les problèmes ont commencé à monter sur le marché des pensions, où les banques et autres «institutions» optent pour des prêts quotidiens à court terme pour équilibrer leurs comptes. Il est allé aussi haut que 10%. Cela indiquait que les acteurs du système bancaire parallèle ne se faisaient plus confiance mutuellement. Ils ont en fait cessé de se prêter mutuellement. On se souvient du taux Libor en 2008, qui a augmenté, indiquant les mêmes problèmes. Cela signifie que ces «institutions» étaient techniquement en faillite.

3. Telle était donc l’excuse pour la Fed de lancer le QE 4. Au début, elle a dit qu’elle commencerait a) à acheter des bons du Trésor et b) à fournir quotidiennement des «prêts à court terme» aux «institutions» insolvables.

Cela a commencé avec environ 75 milliards de dollars par jour, ce qui est aujourd’hui une petite bière, mais les choses se sont rapidement aggravées. Le 3 janvier 2020, jour de l’exécution de Soleimani, la Fed a annoncé qu’elle avait déjà distribué 6 mille milliards de dollars en prêts quotidiens.

4. Les choses n’ont empiré qu’à partir de là. Lorsque le World Wide Lockdown a commencé, le 16 mars 2020, la Fed fournissait déjà 1 mille milliards de dollars par jour en prêts au système bancaire parallèle. Ce jour fatidique, où 4 milliards de personnes ont été assignées à résidence, ils ont lancé un ‘programme d’achat d’actifs’ de 4 mille milliards de dollars, permettant essentiellement aux ‘institutions’ en faillite (c’est très triste que Newspeak appelle ces opérations de pillage des ‘institutions’) de se débarrasser de leurs déchets. à la Fed, dans le but de «résoudre» les problèmes sur le marché des pensions.

Oui, nous avons été enfermés car ils ont donné 4 mille milliards de dollars à la Banque, c’est littéralement ce qui s’est passé. Tout cela a été vendu comme «panique due à Corona», mais la véritable «panique» (en réalité, tout est orchestré de A à Z) était à Wall Street.

5. Plusieurs paquets ont été soumis au Congrès depuis ce plan de sauvetage. Mnuchin a donné à Wall Street un autre millier de milliards. Biden vient de signer un accord de 3 mille milliers de dollars, dont la plupart va directement aux sales riches aussi. Au total, la Fed et le gouvernement américain ont ajouté 12 mille milliers de dollars en nouveaux dollars au système depuis septembre 2019.

6. À la suite de cette inflation, une évidence est en train de se produire: la hausse des prix. Surtout dans les matières premières. Tout est en hausse de 50% ou plus, le bois 180%. Il faudra un peu de temps pour que ces prix se traduisent par une hausse des prix de tous les produits, mais ils le feront.

Il y a aussi une spéculation massive sur le logement. À Vancouver, Australie. Une grande partie de celui-ci est tirée par la Chine, qui a élargi le crédit avec un montant encore plus élevé que la Fed au cours des dernières années. Certains disent autant 30 milliers de milliards de dollars.

7. Une grande partie de l’inflation va à la Bourse, ce qui entraîne le ridicule «boom» là-bas, qui est totalement artificiel à 100% et n’existerait pas sans la Fed.

Entre septembre et décembre 2019, le S&P est passé de 2905 à 2416. Cela doit être dû à la compression désastreuse des liquidités dans le système bancaire parallèle qui est devenue évidente avec cette hausse des taux d’intérêt du marché des pensions de 10%.

Puis, à cause du QE, il a recommencé à grimper comme un fou, jusqu’à 3380. Ensuite, il a perdu 1000 points dans la semaine après le début du Lockdown. Probablement à cause de «Covid», mais cela n’avait rien à voir avec cela, c’était les mêmes problèmes dans le système financier, pour lesquels ils fournissaient déjà un billion par jour sur le marché des pensions, et pour lesquels ils ont évoqué ces 4 $. Un plan de sauvetage de mille milliards.

Puis, le S&P est passé à 4019 aujourd’hui. Une autre hausse de 600 points alors que l’économie réelle est en ruine en raison du verrouillage.

8. Le résultat de tout cela est évident: il a tué le dollar. Tout comme «l’économiste» / agent de la banque Kyle Bass a dit qu’ils le feraient pour «réparer» les finances des États-Unis en 2011. À la fois sa valeur et son statut. La dé-dollarisation est en cours et s’intensifie. Le pétrodollar déjà en ruine ne s’en remettra pas.

La décision du FMI le confirme: les nouveaux prêts sont en DTS et non en dollars habituels. La domination de Washington au sein du FMI est officiellement terminée. Désormais, le FMI lui-même domine.

OBLIGATIONS

Les dernières nouvelles sont que les marchés obligataires commencent maintenant à afficher des rendements en hausse. Les taux d’intérêt augmentent. Ceux qui détiennent des bons du Trésor vont subir un énorme coup avec une inflation élevée, et ils se réveillent tardivement à ce fait. La hausse des rendements en est le résultat naturel, mais la hausse des taux d’intérêt est évidemment écrasante pour les débiteurs. C’est le crucifix insoluble (dans le paradigme financier usuraire) sur lequel le peuple est cloué: soit l’inflation, soit la déflation. Ou mieux, d’abord inflation, puis déflation. Création classique de boom-bust par les banquiers, ils l’ont fait tout au long de la modernité.

La semaine dernière, le 31 mars, la Fed, dans une annonce choquante, a déclaré qu’elle ne prolongerait pas une mesure «à court terme» qu’elle avait mise en place l’année dernière pour «calmer les marchés», ce qui impliquait un relâchement des demandes de réserves de capital pour les «institutions financières». De facto, cela signifie que les banques et les hedge funds doivent détenir des réserves de capital plus élevées. Et cela a certainement des effets de resserrement sur l’argent. En fait: cela a probablement de graves conséquences pour de nombreuses tenues «en détresse» à Wall Street, y compris les Mega Banks elles-mêmes. Rappelez-vous, ils ne voulaient pas se prêter il y a quelques mois à peine, et ils sont toujours tous sur un pied, comptant sur des renflouements éternels et toujours plus élevés de la Fed.

Ce ne peut pas être une coïncidence, qu’immédiatement un important fonds spéculatif, Archegos, s’est effondré.

Il reste à voir jusqu’où la Fed est prête à aller dans ce sens, mais tous les paris sont ouverts. Ils sont capables de tout. Ils sont clairement sur la voie de la guerre et détruisent ce qui reste de l’hégémonie américaine, il est donc loin d’être improbable qu’ils puissent être à court de sang sérieux.

Si nous avons effectivement assisté à la fin de l’expansion de la Fed, des défauts majeurs semblent presque inévitables. Ils ne peuvent tout simplement pas les renflouer tous en permanence, même s’ils le souhaitent.

CONCLUSION

Ça y est. Ce dont nous discutons depuis au moins deux décennies dans les médias alternatifs est en train de se réaliser.

Le pétrodollar est officiellement terminé et le FMI crée sa propre monnaie de réserve mondiale, les droits de tirage spéciaux. Ils ne prêtent plus en dollars, mais avec leur propre argent.

Washington ne domine plus le FMI, le FMI est maintenant en train de devenir la Banque centrale mondiale officielle.

Officiellement détenue par toutes les nations, mais en réalité les possédant toutes.

Et qu’il n’y ait pas d’erreur: s’il y a une Banque centrale mondiale et une monnaie de réserve mondiale, un gouvernement mondial ouvert n’est pas loin.

Anthony Migchels est un réformateur monétaire et le fondateur de «De Florijn», une monnaie sans intérêt aux Pays-Bas. Son blog est realcurrency.wordpress.com

