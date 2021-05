Les injections d’armes biologiques COVID-19 continuent de tuer et d’abattre des gens à travers le monde + TOUTES LES PERSONNES VACCINÉES MOURRONT DANS LES 2 ANS – Professeur MONTAGNIER

Par Brian Shilhavy

Nous continuons à mettre des noms et des visages sur les statistiques de ceux qui sont morts ou ont vu leur vie détruite après avoir pris l’une des injections COVID-19, qui sont maintenant connues pour être des armes biologiques conçues par des eugénistes pour réduire la population mondiale.

Aussi horribles que soient ces histoires, attendez, car cela va empirer dans les jours et les semaines à venir car ces injections de groupe incluront bientôt des enfants âgés de 12 à 15 ans.

Voici les histoires de 8 personnes qui laissent derrière elles des familles en deuil parce qu’elles ont fait confiance aux dictateurs de la santé et ont pris l’une des piqûres.

Stéphanie Dubois, 27 ans, décède après le vaccin AstraZeneca

Par Circle of Mamas

La mannequin indépendante basée au Royaume-Uni, Stephanie Dubois, qui vivait également à Chypre, est décédée des suites d’une réaction au vaccin AstraZeneca.

Elle a développé une hémorragie cérébrale, qui a été documentée après tous les vaccins COVID, y compris le vaccin AstraZeneca qu’elle a reçu.

La jeune mannequin qui aurait eu 27 ans a reçu la première dose du vaccin le 6 mai.

Après avoir écrit sur les réseaux sociaux, elle se sentait horrible et avait besoin de repos. Ses symptômes se sont aggravés les jours suivants.

Le 14 mai, Stephanie a déclaré qu’elle souffrait de maux de tête, de tremblements et de vertiges. Elle craignait de tomber avec COVID.

Elle a écrit qu’elle faisait plus de tests pour diagnostiquer son état.

Un peu plus tard, elle a mis à jour qu’elle «a fait faire ses prises de sang et il y a certainement quelque chose qui ne va pas car mon nombre de globules blancs est élevé, mais ils ne savent pas ce que cela cause».

Stéphanie a écrit: « Peut-être que j’ai une réaction prolongée à mon vaccin Covid la semaine dernière, ou peut-être que ces effets secondaires ont affecté mon système immunitaire et j’ai attrapé autre chose dans le processus. »

Malheureusement, elle a refusé et a été bientôt admise à l’unité de soins intensifs, et a finalement été déclarée en état de mort cérébrale.

Malheureusement, la mannequin Stéphanie Dubois est décédée le 22 mai, 16 jours seulement après le vaccin AstraZeneca.

Helga Groening est décédée quelques jours après son vaccin Covid

Par The Empowerer

Des publications sur les réseaux sociaux ont récemment annoncé la mort d’Helga Groening. Bettina Dooley, la fille d’Helga, a déclaré qu’elle était décédée le 26 mars 2021.

La fille de Helga, Bettina Dooley, mentionne que sa mère venait de recevoir un vaccin contre la Covid quelques jours avant sa mort. Elle déclare:

« Juste une coïncidence?? Pas si sûr!! »

La petite-fille de Helga, Sammi Dooley, a également écrit un message sincère sur Facebook. Bien qu’elle ne blâme pas entièrement le vaccin, elle exprime «un sentiment très fort que cela a quelque chose à voir avec cela».

Nos pensées vont aux êtres chers d’Helga, alors qu’ils pleurent et pleurent sa perte. Elle semble avoir été une femme charmante.

Daniel Spampanato, 32 ans, mort après le vaccin Covid

Par The Empowerer

Daniel Spampanato est décédé le 9 avril 2021 à l’âge de 32 ans. Il laisse derrière lui sa femme Holly, leur fils de deux ans Carter, ainsi que de nombreux amis et membres de sa famille.

Selon les publications sur les réseaux sociaux et différentes collectes de fonds organisées pour Holly et Carter, Daniel a été victime d’un accident vasculaire cérébral après son vaccin et ne s’est pas rétabli. Dans la collecte de fonds gofundme, un parent du nom d’Alison Engwell (cousine par mariage) déclare:

«Le matin du mardi 6 avril, Holly s’est réveillée pour découvrir que Daniel avait besoin d’une ambulance d’urgence. Les ambulanciers ont emmené Daniel à l’infirmerie royale de Leicester, où il a été diagnostiqué comme ayant un accident vasculaire cérébral majeur. Mercredi 7, Daniel s’était détérioré. Il a été transféré au centre médical de Nottingham Queens pour une chirurgie qui lui a sauvé la vie. Malheureusement, l’opération n’a pas réussi. Daniel a passé ses derniers jours en soins intensifs entouré de ses proches. Son assistance respiratoire a été désactivée le 9 avril 2021.»

Selon Linda Spampanato, un médecin a confirmé que l’accident vasculaire cérébral de Daniel était dû au vaccin Astra Zeneca. Elle semble préconiser une sensibilisation afin que d’autres familles ne se retrouvent pas dans la même situation.

Une autre collecte de fonds a eu lieu sur Facebook et a été organisée par la mère de Holly, Stacy Harris. La famille semble très reconnaissante aux deux collectes de fonds, pour la générosité dont les autres ont fait preuve pendant une période si difficile.

Les commentaires sur les médias sociaux ainsi que tous les dons de collecte de fonds indiquent que Daniel et sa famille sont très sympathiques et aimés. Il ne fait aucun doute qu’il nous manquera.

Bien que la femme et le fils de Daniel semblent avoir un solide système de soutien, rien ne comblera jamais le vide de voir Daniel pris si tôt.

Ellie Peacock: une infirmière australienne de 18 ans en formation développe trois caillots sanguins après l’injection d’AstraZeneca

Par le blog COVID

BRISBANE, QUEENSLAND – Une étudiante en sciences infirmières de 18 ans a la chance d’être en vie après que l’établissement médical l’a mise à sécher après avoir pris ses «vaccins».

Mme Ellie Peacock a reçu la première dose de vecteur viral expérimental AstraZeneca le 31 mars, selon sa publication Instagram. Une semaine plus tard, l’Australian Therapeutic Goods Administration a annoncé que les personnes de moins de 50 ans n’étaient plus éligibles aux injections d’AstraZeneca. On ne sait pas pourquoi ladite agence pense que ces injections mortelles sont sans danger pour quiconque, quel que soit son âge.

Elle a ressenti une oppression et une douleur lancinante, ainsi que des taches rouges, sur le muscle de son mollet droit le 18 avril. Mme Peacock a dit au personnel médical qu’elle avait probablement des caillots sanguins. Mais une échographie n’a rien révélé, elle a donc été renvoyée chez elle. Son état s’est aggravé pour inclure des douleurs dans la poitrine et le dos lors de l’inhalation, ainsi que de graves maux de tête.

Thrombose avec syndrome de thrombocytopénie (TTS)

Une radiographie du 9 mai a révélé qu’elle avait une pneumonie. Elle a été transportée d’urgence aux urgences le 11 mai parce qu’elle pouvait à peine respirer. Les médecins lui ont prescrit des médicaments et l’ont renvoyée chez elle, et lui ont dit que la douleur était normale. Mme Peacock est retournée chez son médecin de soins primaires le 13 mai. Son taux d’oxygène a chuté à 90%. Notez que 95 à 97% est considéré comme normal, tout ce à 90% ou moins étant considéré comme une urgence médicale. Il l’a renvoyée aux urgences.

Les médecins du Royal Brisbane Women’s Hospital ont finalement pris au sérieux l’état de Mme Peacock après ses efforts de lobbying. Ils ont découvert trois caillots sanguins dans ses poumons. Les médecins lui ont diagnostiqué une thrombose avec syndrome de thrombocytopénie, alias thrombocytopénie immunitaire prothrombotique induite par le vaccin (VIPIT). Mme Peacock a maintenant besoin de tomodensitogrammes réguliers et d’anticoagulants dans un avenir prévisible. Elle a également besoin de tests sanguins tous les quatre jours et doit prendre des antibiotiques pendant six mois.

Malgré l’épreuve qui a changé sa vie, Mme Peacock a déclaré que ce n’était «rien de trop grave» et qu’elle «ne peut pas encore en attribuer la cause au vaccin». Mais elle a mis à jour son statut Facebook le 13 mai et a écrit: «AstraZeneca a provoqué la coagulation du sang.»

La mère d’Ellie, Donna Mclaughlin-Peacock, est également une travailleuse de la santé. Elle semble comprendre les dangers inhérents aux injections d’AstraZeneca, mais semble être d’accord avec les injections tout aussi dangereux de Pfizer et de Moderna.

Une autre jeune vie altérée pour toujours

Mme Peacock peut considérer cela comme un problème. Mais tout ce qu’elle vit actuellement, c’est la réaction immédiate de son corps à ces thérapies à l’ADN vecteur viral. Emma Burkey est la jeune femme de Las Vegas, âgée de 18 ans, qui ne mènera probablement jamais une vie tout à fait normale après que Johnson & Johnson ait causé des caillots sanguins dans son cerveau. Nous avons écrit à propos de l’infirmière texane de 24 ans, Tabatha McDonald, le mois dernier. Elle a eu un anévrisme cérébral et des convulsions après le vaccin de J&J. Elle s’en plaignait encore des semaines après sa sortie de l’hôpital.

Ohioan Juan Ramirez meurt des complications du vaccin Pfizer

Par The Empowerer

Juan Jesus Ramirez de Mansfield, Ohio est décédé le 17 mai 2021. On a dit qu’il éprouvait des complications avec son vaccin contre la Covid Pfizer et ne s’est pas rétabli. La notice nécrologique de Juan indique également que sa mort a été causée par «des complications du vaccin contre la Covid».

Il laisse dans le deuil son épouse Rosanna Jarvis Ramirez depuis 25 ans; et les enfants, Alma Ramirez, Michelle Smith et Michael Pelletier; et de nombreux petits-enfants et autres membres de la famille.

Rosanna avait publié l’histoire de Juans sur Facebook le 3 mai 2021 et expliqué les complications qu’il avait. Rosanna déclare que le 10 mars 2021, Juan était au lit avec un gros mal de tête et avait dit qu’il «avait l’impression de geler». Dans les dix minutes, elle a dû appeler une ambulance et avant qu’ils ne puissent l’emmener à l’hôpital, il a stagné.

Après avoir passé du temps aux soins intensifs, le 17 mars, Juan a été transféré dans une unité de retrait des soins intensifs. Une fois dans cette unité, Juan a alors commencé à avoir des crises. Il a été replacé à l’unité de soins intensifs et ne s’est jamais complètement remis de cette expérience.

Juan semble avoir été très aimé et nous manquera profondément. La visite aura lieu le lundi 24 mai 2021 à partir de 12h00. -14h00. Les services funéraires auront lieu à 14 h 00. à Werner-Gompf Funeral Services, Ltd., 1106 Park Avenue East, Mansfield, Ohio.

Brenda Lee Pettit est décédée dans les 24 heures suivant son vaccin Moderna

Par The Empowerer

Brenda Lee Pettit de Charlestown, Maryland est décédée le 7 mai 2021, à l’âge de 61 ans. Selon une collecte de fonds organisée par son fils Chad Rapoza, elle est décédée dans les 24 heures suivant son vaccin Moderna contre la Covid.

Le collecteur de fonds déclare que:

«L’État du Maryland est en désaccord avec le médecin de soins primaires de Brenda concernant la cause du décès de Brenda. Actuellement, l’État décide de sa mort pour des raisons naturelles, alors que son PCP est catégorique sur le fait que les antécédents médicaux de Brenda n’auraient pas dû entraîner sa mort soudaine et inattendue. Le fait est que Brenda est décédée moins de 24 heures après sa deuxième vaccination Moderna contre la COVID-19 et l’État nie qu’il y ait un lien.

Selon sa nécrologie, Brenda laisse derrière elle son mari de 25 ans, Robert Pettitt de Charlestown, MD. Elle était la mère d’Amie Rapoza de North East, MD, Chad Rapoza et de son épouse Monica de North East, MD, Kelly Rapoza de Waynesboro. Elle avait également 8 petits-enfants.

La famille collecte actuellement des fonds pour enquêter sur la mort de Brendas. Puisse-t-elle reposer en paix.

Marilyn Gotay, 39 ans, est morte 12 heures après le vaccin Moderna

Par The Empowerer

Marilyn Gotay, 39 ans, a reçu son vaccin Moderna contre la Covid comme condition préalable au don d’un organe à son mari Amauriz «Mo» Gonzalez, qui allait subir une greffe. Ayant été jugée en assez bonne santé pour faire un don et être un bon partenaire pour son mari, Marilyn a obtenu le vaccin le 9 avril 2021.

Environ douze heures après son vaccin, Marilyn est décédée le 10 avril 2021 dans son sommeil. Son corps sans vie a été découvert face contre terre par son plus jeune enfant. Lorsque l’aide est arrivée, Marilyn a été déclarée D.O.A.

Selon une collecte de fonds;

«Marilyn est née le 6 juillet 1981 d’Edward« Bolo »Gotay et d’Eva Roldan-Gotay. Elle a rencontré l’amour de sa vie, partenaire et meilleur ami Amauriz «Mo» Gonzalez, le 5 janvier 2000 et ensemble ils ont eu deux beaux enfants; Edward (16 ans et autiste) et Alexia (11 ans). Mo est actuellement sur la liste d’attente de New York pour une greffe de rein car il souffre d’une maladie rénale en phase terminale et est sous dialyse et invalidité.

Selon une autre collecte de fonds dirigée par la sœur de Marilyn, Blasina Sims, Marilyn était la plus jeune des cinq sœurs et la vie de la fête. Les enfants de Marilyn étaient sa fierté et sa joie et elle n’aimait pas aller ailleurs sans eux.

La sœur de Marilyn, Josephine Sims, et de nombreux autres ont partagé leur chagrin sur les réseaux sociaux. Beaucoup de cœurs sont brisés par la perte de Marilyn Gotay. C’était une personne aimante et généreuse, qui a été enlevée du monde trop tôt.

Un tailleur Alpa âgé de 35 ans meurt des complications du vaccin Astra Zeneca

Par The Empowerer

Alpa Tailor est décédée le samedi 24 avril 2021 à l’âge de 35 ans. Elle laisse un mari et deux jeunes enfants.

Selon un membre de la famille, Neha Tailor, Alpa est décédée des effets secondaires de son vaccin Astra Zeneca. Elle avait des problèmes de caillots sanguins qui se sont transformés en un besoin de chirurgie cérébrale, dont elle ne s’est jamais complètement remise.

Selon un message Facebook de Kavita Gandesha; une collecte de fonds a été créée pour le mari d’Alpa et ses deux jeunes enfants, âgés de un et cinq ans. Les montants des dons recueillis représentaient le double du montant de l’objectif initial de la collecte de fonds.

La collecte de fonds, organisée par Neha Tailor déclare:

Alpa Tailor manquera à beaucoup et est une autre vie qui a disparu trop tôt. Puisse-t-elle reposer en paix.

Last American Vagabond: https://www.bitchute.com/video/TouOwXLPNDNN/

Health Impact News

Toutes les personnes vaccinées mourront dans les 2 ans. Le lauréat du prix Nobel Luc Montagnier a confirmé qu’il n’y a aucune chance de survie pour les personnes qui ont reçu une forme quelconque du vaccin. Dans l’interview choquante, le plus grand virologue mondial a déclaré sans ambages: «Il n’y a aucun espoir ni aucun traitement possible pour ceux qui ont déjà été vaccinés. Nous devons être prêts à incinérer les corps. Le génie scientifique a soutenu les affirmations d’autres virologues éminents après avoir étudié les ingrédients du vaccin. «Ils mourront tous d’une amélioration dépendante des anticorps. C’est tout ce que l’on peut dire.