Après des révélations par e-mail sur la manière de gérer le coronavirus: les librairies en ligne suppriment le livre de Fauci

Les libraires internationaux ont supprimé le livre du Dr Anthony Fauci sur le travail de leadership dans la pandémie de leur gamme – juste un jour après l’annonce et immédiatement après l’émergence d’une archive de courrier électronique massive qui met le shérif américain COVID-19 sous un mauvais jour.

La recherche du livre par l’envoyé spécial COVID-19 du gouvernement américain Dr. Anthony Fauci a livré « Attendez-vous à l’inattendu : dix leçons sur la vérité, le service et la voie à suivre » chez le détaillant en ligne mondial Amazon USA et la librairie en ligne américaine Barnes & Noble le jeudi 3 juin 2021 sans résultat. En cliquant sur le lien hypertexte (ou en entrant directement l’adresse) pour un préavis, vous obtenez une « Page introuvable ».

Aucune déclaration officielle n’a été offerte par l’une ou l’autre société. Cependant, l’éditeur de Fauci, National Geographic Books, a déclaré que le livre avait été retiré de la gamme car il était « en pré-vente ». Le livre est également « en lien » avec un prochain documentaire National Geographic sur Fauci; et après tout, il ne gagnerait aucun profit ou redevance sur la vente.

Sur le site Web de National Geographic Books, cependant, le livre de Fauci n’a même pas été mentionné ou répertorié – même pas comme une publication à venir (contrairement à plusieurs autres, dont certains n’ont aucun titre). « Attendez l’inattendu » était également disponible en précommande sur plusieurs sites internationaux d’Amazon – en Grande-Bretagne, en Allemagne et au Japon – ainsi que chez le détaillant australien Booktopia.

Au loin…

Le livre de Fauci, qui n’a été annoncé que le mardi 2 novembre 2021, était censé être une compilation d’entretiens sur les 34 ans de carrière de Fauci en tant que directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et son rôle dans la gestion des États-Unis – Discuter des mesures contre la pandémie de COVID-19.

« Si vous voulez donner à votre vie un but et plus d’espace pour la compassion, vous trouverez l’inspiration dans la vision unique de [Fauci] sur le leadership, s’attendant à l’inattendu et trouvant de la joie dans les moments difficiles », a déclaré la copie publicitaire sur le site Web de Barnes & Noble états qui ont maintenant été supprimés. Il a également décrit Fauci comme « le médecin en qui l’Amérique a le plus confiance ».

… et tiré dans la queue

Qu’est-ce qui a changé du mardi au mercredi? Le portail de médias Internet américain BuzzFeed a reçu une archive massive d’e-mails à destination et en provenance de Fauci en réponse à une demande FOIA. Bien que la couverture de l’événement par BuzzFeed et d’autres médias d’entreprise tels que le Washington Post et CNN ait été encadrée de manière positive (sinon héroïque), les détectives d’Internet n’ont pas tardé à publier des captures d’écran de certains e-mails qui étaient complètement différents de Draw picture.

Parmi les e-mails figurait la correspondance de Fauci avec Peter Daszak, chef de l’association à but non lucratif EcoHealth Alliance. Dans cette lettre, Daszak remercie le bureaucrate de « s’être élevé publiquement » et d’avoir déclaré que « les preuves scientifiques suggèrent que le [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19 est né naturellement par transmission des chauves-souris aux humains – et non pour une sortie de l’Institut de virologie de Wuhan ».

Daszak a travaillé avec ledit institut de recherche chinois sur la recherche sur les coronavirus des chauves-souris – à savoir des fonds que son ONG EcoHealth avait reçus de l’institut de recherche américain sous la direction de Fauci.

Une autre capture d’écran montre un e-mail de l’adjoint de Fauci, Hugh Auchincloss. Dans ce document, il a informé Fauci d’un rapport de 2015 sur la recherche de gain de fonction sur un « groupe de coronavirus de chauve-souris en circulation de type SRAS ». (La recherche sur le gain de fonction vise à augmenter la transférabilité et/ou le potentiel de mutation et de dommage d’un agent pathogène ; cela devrait permettre une recherche meilleure ou plus rapide sur un agent pathogène actuel ou potentiel. NDLR.) En un Dans la lettre transmise, Auchincloss a ajouté qu’il vérifierait « si nous avons des liens distants avec ce travail à l’étranger ».

Le mois dernier, Fauci a nié avec véhémence toute allégation selon laquelle son institut aurait joué un rôle dans une expérience de gain de fonction lorsque le sénateur Rand Paul (Parti républicain, Kentucky) lui a dit dans l’un de leurs nombreux arguments lors des réunions du Comité sénatorial américain sur Homeland Security and Governmental Affairs (qui traite également de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis) à nouveau vivement critiqué.

Des responsables anonymes de la précédente administration Trump auraient également allégué que Fauci était la force motrice derrière la décision de l’administration américaine de lever une interdiction de longue date de telles recherches. À l’époque, en décembre 2017, le ministère américain de la Santé et des Soins a publié une directive révisée sur le gain de fonction, bien qu’à l’époque, elle relevait d’un ministre de la Santé par intérim.

Fauci, selon les rapports qui serait le fonctionnaire le mieux payé de l’administration américaine, était une figure clé du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche sous l’administration Trump. Dans le cadre de sa participation à ce groupe de travail, il a fait campagne pour les confinements, les commandes de masques et les fermetures d’écoles. Il a figuré sur les chaînes d’information câblées et les couvertures de magazines, et était considéré comme la plus haute autorité dans la lutte contre la pandémie, en particulier par les partisans du Parti démocrate. Le président Joe Biden en a fait son conseiller médical en chef.

Les vaccins à ARNm provoquent-ils des troubles menstruels et des saignements menstruels abondants chez les femmes ? Il y a de plus en plus de rapports à ce sujet sur Internet. Même les femmes ménopausées seraient affectées. Les experts soupçonnent un lien possible avec les vaccins à ARNm.

Ces derniers mois, de nombreuses femmes se sont exprimées sur les réseaux sociaux et ont signalé des règles abondantes et douloureuses. Beaucoup de ces femmes disent croire que leur cycle menstruel a été perturbé par les vaccins à ARNm contre la COVID-19.

Les premiers cas d’irrégularités menstruelles chez les femmes se sont produits en Israël début février de cette année. À cette époque, de nombreuses femmes avaient déjà été vaccinées avec le vaccin BioNTech-Pfizer. De nombreuses femmes vaccinées ont rapporté sur Internet que leurs règles arrivaient au mauvais moment et étaient beaucoup plus abondantes et douloureuses.

Pour faire face à ce phénomène inquiétant, le Dr. Kate Clancy, anthropologue biologique et conférencière à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, a mené une enquête ouverte pour recueillir des données qualitatives sur les menstruations.

« Une collègue m’a dit qu’elle avait entendu dire par d’autres que leurs règles avaient augmenté après la vaccination. Je suis curieuse si d’autres menstruations ont également remarqué des changements ? », a-t-elle demandé via tweet en février, un mois avant le début de son enquête. « J’ai eu mes règles un jour ou deux plus tôt une semaine et demie après ma première dose de Moderna, et je suis pétillante comme si j’étais de retour dans la vingtaine. »

Une collègue m’a dit qu’elle avait entendu d’autres personnes que leurs règles étaient abondantes après la vaccination. Je suis curieux de savoir si d’autres menstruations ont également remarqué des changements ? Je suis à une semaine et demie de la dose 1 de Moderna, j’ai eu mes règles peut-être un jour ou deux plus tôt et je jaillis comme si j’avais à nouveau la vingtaine. – Dr. Kate Clancy 🏳️‍🌈 (@KateClancy) 24 février 2021

Cela a-t-il à voir avec la façon dont la réponse vaccinale monte une réponse inflammatoire plus large, peut-être davantage en raison du mécanisme des nanoparticules lipidiques ou de l’ARNm ? En tout cas je suis fasciné ! Inflammation + remodelage tissulaire = saignements supplémentaires ! – Dr. Kate Clancy 🏳️‍🌈 (@KateClancy) 24 février 2021

Dans les réponses au Dr. L’enquête de Clancy décrivait des femmes déjà vaccinées, des troubles menstruels et des saignements prolongés, extrêmement abondants et douloureux. Une femme a déclaré qu’elle avait eu ses troisièmes règles en un mois. Certaines femmes de plus de 50 ans qui étaient ménopausées depuis des années ont déclaré avoir recommencé à saigner abondamment peu de temps après la vaccination. Fin avril, plus de 25 000 femmes auraient donné des informations sur une possible altération du cycle après la vaccination.

Il reste à étudier plus en détail si les vaccinations par ARNm affectent le cycle des femmes. Clancy a déclaré sur Twitter que cela pourrait être causé par une réaction inflammatoire dans le corps, déclenchée par les nanoparticules lipidiques contenues dans les vaccins à ARNm. Ces particules sont déjà soupçonnées d’avoir provoqué des réactions allergiques sévères chez certaines personnes vaccinées.

Dans les études originales sur les vaccins COVID-19, les chercheurs ont examiné si le vaccin était efficace pour prévenir la COVID-19 symptomatique en la comparant à une injection de placebo. Ils ont également examiné les complications graves, telles que : B. réactions allergiques et effets secondaires parfois associés à la vaccination, comme la fièvre. Cependant, les études originales n’ont pas rapporté de changements dans le cycle menstruel, par ex. B. si les menstruations arrivent tôt ou tard, si elles sont plus fortes ou plus faibles ou si elles sont plus ou moins douloureuses.

Selon les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis, il n’y a actuellement aucune preuve que les vaccins, y compris les vaccins COVID-19, causent des problèmes de fertilité. Le CDC rapporte également que les données préliminaires n’ont révélé aucun problème de sécurité pour les femmes enceintes qui ont été vaccinées ou pour leurs bébés. Cependant, d’autres études et recherches sont en cours.

