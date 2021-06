Un document de brevet montre que la DARPA a construit Covid avec l’aide de Bill Gates, OMS

Un brevet a émergé pour montrer que le coronavirus de Wuhan (Covid-19) a éclos près de deux ans avant sa sortie publique, prouvant qu’il n’apparaissait pas au hasard chez les chauves-souris sur un marché humide.

Le groupe britannique Serco a approuvé le dépôt de brevet pour le virus chinois 17 mois avant sa première apparition, et les entités répertoriées comme ses créateurs sont bon nombre des suspects habituels : DARPA, Bill et Melinda Gates, Defra, le Wellcome Trust et l’European Commission.

Un dossier auprès de l’Office des brevets des États-Unis répertorie également le Pirbright Institute comme bailleur de fonds de la grippe de Wuhan. Pirbright, comme nous l’avons signalé avant que tout cela ne devienne incontrôlable, est directement financé par l’association « à but non lucratif » de Bill & Melinda Gates.

Ce brevet, daté du 20 novembre 2018 pour approbation, indique clairement que le « cessionnaire » du « coronavirus » est « THE PIRBRIGHT INSTITUTE (Woking, Pirbright, Grande-Bretagne), financé par Wellcome Trust, Bill & Melinda Gates Foundation, UE. «

Ce brevet a été déposé le 23 janvier 2017, ce qui signifie en fait que le coronavirus de Wuhan (Covid-19) a été détecté près de trois ans avant le début de la nouvelle sur sa propagation à Wuhan, et plus tard dans le reste du monde.

« Le brevet sur le coronavirus a été délivré en seulement 17 mois à compter du dépôt initial – c’est une vitesse presque sans précédent – ​​avec très peu d’objections de la part de l’examinateur de brevets géré par SERCO (Royaume-Uni) Bao Q. Li », rapporte State of the Nation.

Le professeur Pirbright Bryan Charleston chargé de « développer de nouveaux vaccins »

Pirbright emploie un professeur du nom de Bryan Charleston qui est répertorié sur le site Web de l’école en tant que boursier Wellcome Trust et boursier postdoctoral qui a aidé à fournir «des conseils et une expertise sur la conception de modèles de défi de maladies infectieuses pour un large éventail d’agents pathogènes dans espèces agricoles importantes.

L’une des tâches spécifiquement assignées à Charleston est de « développer de nouveaux vaccins », ce qui est intéressant à la lumière de tout ce qui est sorti au cours de l’année dernière concernant la grippe de Wuhan, ses origines en laboratoire et l’« Opération Warp Speed ​​» précipitée sur le marché des vaccins qui lui sont administrés.

Le lien de Charleston avec Wellcome est également suspect, vu comment Burroughs Wellcome & Co. a financé et fourni des kits médicaux remplis de « vaccins » expérimentaux à la 2e guerre des Boers britannique, qui a conduit au meurtre de plus de 60 000 Noirs et Blancs dans le monde expériences médicales des camps de concentration modernes.

Soit dit en passant, Wellcome et les autres groupes susmentionnés ont également des liens avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Pilgrims Society, qui a contrôlé la presse pendant des siècles, orientant le monde vers un système de social-fascisme athée.

Bill Gates voulait un nouveau coronavirus pour pouvoir fabriquer de nouveaux vaccins

Dans le brevet, il est en outre révélé que Gates et ses acolytes ont cherché à créer un nouveau coronavirus dans le but de développer de nouveaux « vaccins », qui généreraient bien sûr des milliards de dollars de nouveaux bénéfices tout en tuant des millions de personnes.

La page du brevet explique que le coronavirus lui-même « peut être utilisé comme vaccin pour traiter et/ou prévenir une maladie, telle que la bronchite infectieuse, chez un sujet ».

En nous désignant tous comme ses «sujets», Gates a clairement indiqué dans son brevet que le coronavirus de Wuhan (Covid-19) serait le véhicule par lequel lui et d’autres milliardaires ultra-riches fourniraient ce qui s’annonce rapidement comme un des plus grands destructeurs de liberté et de liberté que ce monde ait jamais vu.

Pirbright a également été impliqué dans le brevetage de nombreux autres virus, y compris la peste porcine africaine, qui est également répertoriée dans les documents de brevet comme étant un « vaccin ».

Bill Gates a discrètement annoncé ses intentions avec l’événement 201

Beaucoup l’ont depuis oublié, mais Gates a également organisé l’événement 201 à l’automne 2019, quelques mois seulement avant le lancement du virus chinois.

Alors que cet «exercice» a été qualifié de situation hypothétique impliquant un virus mortel potentiellement déchaîné, il a rapidement été mis en ligne une fois que la grippe de Wuhan a été libérée du laboratoire.

Gates savait depuis le début, bien sûr, que son exercice serait mis en ligne parce qu’il l’avait prévu des années à l’avance. Il est indéniable, sur la base des preuves disponibles, et pourtant, peu de personnes rapportent ces vérités vitales à un moment où elles sont le plus nécessaires.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Gates a même présenté un scénario lors de l’événement 201 sur la façon dont des « partenariats public-privé » seraient nécessaires pendant une plandémie mondiale « pour diminuer les conséquences économiques et sociétales à grande échelle ».

« Ces dernières années, le monde a connu un nombre croissant d’événements épidémiques, s’élevant à environ 200 événements par an », a expliqué une annonce concernant le programme.

« Ces événements sont en augmentation et ils perturbent la santé, les économies et la société. »

En d’autres termes, la plandémie était planifiée, comme nous l’avons dit. Et n’oubliez pas que la société privée connue sous le nom de CDC, ainsi que la FDA et de nombreuses autres agences à trois lettres, sont également complices de ces crimes contre l’humanité.

Plus d’informations sur la tromperie du virus chinois peuvent être trouvées sur Deception.news.

Réactions Moderna !!! C’est le Vaccin Moderna !!! Merci de ne pas vacciner !!!

Vidéo tirée de Martin Rutter – Gemeinsam die PLANdemie&GreatReset. – Millions d’effets secondaires officiels signalés. Officieusement, le nombre de cas non signalés est certainement des dizaines de fois plus élevé !

https://connectiv.events/eu-datenbank-der-unerwuenschten-arzneimittelwirkungen-fuer-covid-19-spritzen-juni/

La vidéo montre soi-disant un homme après la vaccination Moderna. En Autriche, les médecins excluent catégoriquement le lien avec la vaccination génétique.

Une étude conclut que Sputnik V protège contre la variante Lambda du coronavirus aussi efficacement que contre la souche à l’origine de la première vague

Également connu sous le nom d’« Andina », le C.37 est répandu en Amérique latine et a été classé comme « d’intérêt » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Un médecin prépare une dose du vaccin Sputnik V contre la Covid-19 à Skopje, en Macédoine, le 16 avril 2021Robert Atanasovski / AFP

Une étude scientifique récemment publiée en Argentine a évalué la capacité neutralisante du vaccin russe Sputnik V contre la variante Lambda du coronavirus, qui circule fortement en Amérique latine.

Selon e rapport consulté par RT, l’inoculateur russe accorde une « protection équivalente » à celle montrée avec la souche B.1, qui a donné naissance à la pandémie et s’est propagée à travers le monde lors de la première vague de Covid-19.

L’étude, menée par plusieurs institutions scientifiques, a évalué le niveau d’immunisation des personnes précédemment infectées et celles vaccinées avec Sputnik V, par rapport à la souche initialement détectée au Pérou, également appelée ‘Andina’, en la comparant avec le reste des variantes qui prédominent dans le pays.

« Nous avons observé que dans les différents groupes évalués, il n’y a pas de différence entre la variante andine et la souche de référence, qui est celle de la première vague. C’est-à-dire que le niveau de protection évalué dans cet essai particulier est équivalent », a-t-il déclaré à RT Gabriela. Turk, diplômé en sciences biologiques de l’Université de Buenos Aires (UBA) et chercheur indépendant au Conseil national de la recherche scientifique et technique (Conicet).

Une personne âgée sur le point de se faire vacciner contre le coronavirus avec Sputnik V en Argentine Juan Mabromata / AFP

Le travail a été préparé par le PAIS Project Consortium – créé par le Ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation–, la Biobanque des Maladies Infectieuses et l’Institut de Recherche Biomédicale sur les Rétrovirus et le SIDA (INBIRS – Conicet et UBA).

À la mi-juin, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a désigné la lignée andine du virus SARS-CoV-2 comme une « variante d’intérêt » et a commandé des études scientifiques sur son comportement.

« La préoccupation particulière du Country Project était qu’ils voyaient une augmentation de la circulation de variantes autres que celles qui prédominaient l’année dernière, surtout à partir de mars 2021, où l’apparition des lignées P.1 (Manaus ou Gamma), le Alpha (Royaume-Uni) et la variante andine ou C.37, rebaptisée Lambda par l’OMS.

Le 14 juin 2021, la « Variation andine » nommée officieusement (attribuée à la lignée Pango C.37, clade GISAID GR / 452Q.V1, clade NextStrain 20D) a été désignée comme VOI globale et nommée par @OMS comme Variante « Lambda » @ciencia_ar@RCSalvarezza@ViegasMariana@pahowhopic.twitter.com/qmYtOa6BjY – Projet PAIS (@ProyectoPAIS4) 16 juin 2021

« En particulier sur la variante andine, il n’y a aucune information sur la neutralisation des anticorps dans n’importe quel contexte, quelque chose qui est analysé avec la variante Manaus. De cette dernière, on sait que les anticorps de certains vaccins et convalescents ont une capacité neutralisante légèrement inférieure à celle qu’ils ont avec la souche de la première vague», explique Turk.

Le rapport indique : « Il est signalé, pour la première fois, que le variant d’intérêt Lambda est efficacement neutralisé par les anticorps générés en réponse à la fois à l’infection par des variants circulant dans notre pays en 2020, ainsi que par ceux générés en réponse à Vaccination Sputnik V ».

Et il ajoute qu' »aucune différence pertinente n’a été observée par rapport à la lignée B.1, lors de la confrontation des sérums avec les variantes Alpha et Lambda ».

Un ouvrier contrôle l’arrivée d’une cargaison de vaccins Sputnik V à l’aéroport d’Ezeiza, en Argentine Juan Mabromata / AFP

Cependant, « les sérums d’individus convalescents ou vaccinés avec Sputnik V ont montré une diminution des titres d’anticorps neutralisants d’au moins 3 fois, lorsqu’ils sont confrontés à la variante Gamma ».

De même, le rapport indique que des observations antérieures ont indiqué que la variante Gamma échappe partiellement à l’action neutralisante des anticorps générés à la fois en réponse à l’infection par des variantes circulantes en 2020, ainsi que par l’application des vaccins Pfizer / BioNTech et Oxford / AstraZeneca .

« Bonnes nouvelles »

Pour le biologiste argentin, le niveau de neutralisation montré par les personnes convalescentes ou vaccinées par Sputnik V vis-à-vis de la variante andine est une « bonne nouvelle », étant donné que « cette souche augmente sa fréquence dans la population latino-américaine, mais apparemment elle ne pourrait pas être une variante préoccupante comme les autres », de plus grande transmissibilité et virulence.

Bien que ce travail n’ait pas encore été évalué par des pairs – il sera prochainement envoyé pour analyse à une revue scientifique – les auteurs de l’étude estiment que les résultats sont pertinents, ils ont donc décidé de publier le rapport « afin que la communauté et les autorités sachent à ce sujet », explique l’interviewé.

Et il ajoute : « Il faudra voir les essais d’efficacité et d’efficacité au niveau de la population. Il s’agit d’un essai in vitro où les virus sont confrontés à des anticorps. »

Le Fonds russe d’investissement direct (RDIF) a indiqué que l’efficacité du vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V est de 97,6%, selon une analyse des données de 3,8 millions de citoyens russes vaccinés.

