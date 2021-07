Un médecin de famille SOUFFLE LE SIFFLET sur les «effets secondaires extrêmes» du vaccin Moderna, explique comment le «vaccin est assez clairement plus dangereux que COVID-19»

Toute la prémisse de l’obtention d’un vaccin est basée sur la science supposée qui prouve qu’il y a plus de menace de la maladie que le vaccin lui-même. Pourtant, trois mois après avoir été vaccinés avec le vaccin COVID-19 six des patients de ce médecin ressentent ENCORE de graves effets secondaires neurologiques, et ils n’ont reçu que la première injection. Est-ce que ça valait le coup?

La grippe chinoise ne tue que des personnes qui souffrent déjà de cancer, de diabète, de maladies cardiaques ou de problèmes auto-immuns, alors maintenant pourquoi est-ce qu’on dit à tout le monde de se faire piquer alors que le risque de blessure par vaccin DÉPASSE DE LOIN le risque de mourir de Covid-19, ou Delta Variant, ou Beta, ou Gamma ou quoi que ce soit d’autre que Fauci et Gates publieront ensuite.

Un médecin de famille en Colombie-Britannique ne peut plus rester silencieux sur les dangers de ces vaccins Covid-19

Il en a assez. Ses patients qu’il a vus pendant 10, 20, 25 ans souffrent soudainement de graves dommages neurologiques et de réactions allergiques comme il n’en a jamais vu auparavant, et juste après avoir reçu leurs vaccins contre la grippe chinoise fabriqués par Moderna. Le Dr Charles Hoffe décrit maintenant officiellement les «effets secondaires» potentiellement mortels de ses patients des Premières Nations alors qu’il partage ces informations de dénonciation avec d’autres professionnels de la santé et des journalistes afin que le mot puisse sortir. Le vaccin est PLUS dangereux que la Covid-19. Période.

Dans sa lettre ouverte à B.C. L’agent de santé provincial, le Dr Hoffe décrit les effets bénins que le coronavirus a eus dans sa communauté et comment ils n’ont pas eu à prodiguer de soins médicaux aux personnes qui l’ont attrapé, car ils n’ont que des symptômes légers et ils disparaissent.

Maintenant, le vaccin est clairement plus dangereux que Covid-19, car les gens souffrent de graves troubles du système nerveux qui, des mois plus tard, montrent des signes de permanence, alors que d’autres patients auparavant en parfaite santé (dans le monde) souffrent de caillots sanguins dans de rares endroits, comme les poumons et le cerveau, trois ou quatre jours seulement après la vaccination.

Pourquoi un jeune ou un adulte en bonne santé devrait-il risquer des caillots sanguins potentiellement mortels pour obtenir une « protection » inoculée alors qu’il n’est même pas à risque d’infection naturelle ?

Des scientifiques allemands ont découvert que les vaccins Covid-19 provoquent des caillots sanguins, de même que des milliers de « patients » dont les cellules produisent désormais des prions «protéines» collantes illimitées qui voyagent dans les vaisseaux sanguins, provoquant des « barrages routiers » et c’est pourquoi nous voyons l’énorme augmentation (pardonnez le jeu de mots) des cas d’inflammation cardiaque juste après la vaccination.

Ces patients injectés ont maintenant des cellules qui ont des instructions pour obstruer le sang à l’aide d’un adénovirus génétiquement modifié prélevé sur des singes (J&J et AstraZeneca utilisent ce type de vaccin vecteur d’adénovirus). Voilà, vous avez tous été vacciné. Vous avez maintenant la maladie du caillot de sang de singe et vos cellules ont un nouveau code qui ne peut pas être défait. Prendre plaisir. Juste après avoir reçu une injection de la maladie des caillots de sang de singe, de nouvelles informations sur le virus SARS-CoV-2 génétiquement codées se faufilent dans vos cellules comme un terroriste par arme biologique, forçant vos cellules à produire des clones de «protéines de pointe» provoquant une inflammation.

Votre corps tout entier croit qu’il est attaqué, parce qu’il l’est. Et maintenant, cette attaque est implacable. Attendez simplement la prochaine injection, pour Delta ou en tant que « booster », qui demande à vos cellules de produire des milliards de plus de ces protéines prions. C’est alors que tous les vaccinés perdent la tête, pas seulement leur système nerveux central et leur cœur gonflé et surmené.

Une fois qu’on vous a injecté des particules étrangères, elles entrent en contact avec les plaquettes de votre sang, et c’est là que les vrais problèmes commencent. Le corps essaie d’arrêter le saignement, mais il est dupé par des clones. Les plaquettes entourent les « coquilles » d’adénovirus et les « protéines » étrangères et tout à coup le corps humain a un nombre ANORMAL de plaquettes. Les médecins américains sont complètement et totalement « perplexes » et « déconcertés » par cela. Voilà pour ces huit années de faculté de médecine. Quel gâchis.

Vient ensuite la coagulation du sang au-dessus des caillots sanguins. Oui, cela arrive. Votre sang qui coule sur et autour de ces caillots commence à coaguler davantage, ajoutant au chaos. Pour certains, la mort s’ensuit, comme ces quatre pilotes de ligne décédés quelques jours seulement après la vaccination.

Enfin, les anticorps attaquent vos propres plaquettes, recrutant des globules blancs, et toute la réponse inflammatoire est tellement exagérée qu’elle provoque la formation de caillots sanguins. Maintenant, les fabricants de vaccins sont tenus, un par un, d’étiqueter les vaccins Covid toxiques avec un avertissement de caillot sanguin. Il est un peu tard et attendez que le vrai carnage arrive. Toutes les blessures et tous les décès liés au vaccin seront désormais étiquetés comme causés par la «variante Delta». Préparez-vous pour le grand mensonge.

Visitez CovidVaccineReactions.com si vous avez déjà reçu un ou deux vaccins Covid toxiques et que vous ressentez des effets secondaires, des caillots sanguins ou d’autres événements indésirables. Réglez ensuite votre fréquence Internet sur Pandemic.news pour des mises à jour sur ces crimes contre l’humanité sous couvert de vaccination.

Les gens font TOUJOURS la queue pour se faire vacciner, tandis qu’une personne injectée est transportée en ambulance !

Vidéo prise depuis Impfschaden Corona. – Tout simplement incroyable. Au centre de vaccination : les gens font toujours la queue pour recevoir une injection mortelle tandis qu’une personne qui a été injectée est emmenée en ambulance.

Le Dr Peter McCullough met en garde : les vaccinations contre le Covid des femmes enceintes sont une « atrocité » et « honteuse »

