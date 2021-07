Pfizer A MENTI sur le fait que le vaccin Covid est « efficace à 95% »

Les autorités israéliennes ont confirmé que l’affirmation de Pfizer selon laquelle son « vaccin » contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) serait « efficace à 95 % » est un mensonge éhonté.

Le média israélien Ynet a rapporté que le dernier chiffre d’efficacité de l’injection de virus chinois de Pfizer est tombé à environ 64% au milieu des informations selon lesquelles les personnes vaccinées du monde entier sont testées « positives » pour les nouvelles « variantes » à la mode qui sont censées être actuellement en circulation.

Parce que les chiffres continuent de baisser, suggérant que le vaccin Pfizer est une fraude, les autorités conseillent aux gens de se faire tester – même s’ils ont déjà été injectés – pour s’assurer qu’ils sont « sans danger » contre les germes chinois.

Un porte-parole de Pfizer aurait refusé de répondre aux nouveaux chiffres en provenance d’Israël, choisissant plutôt de citer des données de l’entreprise qui prétendent que les injections sont toujours « sûres et efficaces », indépendamment de ce que montrent les dernières données scientifiques.

Ce même porte-parole d’entreprise affirme que les vaccins Pfizer sont efficaces contre toutes les variantes connues, bien qu’à «une force réduite» (quoi que cela signifie…).

Quelque 9,3 millions d’Israéliens, soit environ 60 % de la population du pays, ont désormais reçu au moins une « dose » du vaccin Pfizer. Pour cette raison, les autorités gouvernementales ont commencé à assouplir certaines restrictions, notamment les mandats de masque et les directives de distanciation sociale.

Malgré des taux d’injection élevés, les cas « positifs » de virus chinois en Israël continuent d’augmenter. Le nombre de cas quotidiens a atteint 344 le 4 juillet, tandis que le nombre de cas gravement malades a atteint 35 – contre 21 le 19 juin. Cela suggérerait que les injections causent plus de maladies.

Au moins la moitié de tous les Israéliens testés positifs pour la « variante delta » sont déjà vaccinés

En juin, un responsable à la tête d’un groupe consultatif d’experts pour le gouvernement israélien a admis que les coups ne fonctionnaient pas aussi bien qu’on le prétend. Parmi ceux qui ont été testés positifs pour la soi-disant «variante delta», au moins la moitié avait déjà été injectée pour la grippe Fauci.

Ce que cela signifie, bien sûr, c’est que les injections ne fonctionnent pas comme on le prétend et causent en fait plus de maladies. Public Health England a découvert que les personnes injectées sont au moins huit fois plus susceptibles d’« attraper » la variante delta que les personnes non injectées.

Ron Balicer, un responsable israélien, affirme qu’environ 90 % de toutes les nouvelles infections au coronavirus de Wuhan (Covid-19) sont liées à la variante delta, qui a été identifiée pour la première fois en Inde à la fin de l’année dernière.

Les médias grand public affirment que la variante delta est très contagieuse par rapport aux souches antérieures du virus chinois et qu’elle se propage rapidement. Il est cependant trop tôt pour dire s’il est ou non plus mortel que les précédentes itérations de la grippe Fauci.

Il semblerait qu’il n’y ait pas de fin à la piste des variantes dont les médias sont prêts et disposés à semer la peur une fois annoncées publiquement. On parle déjà d’une nouvelle variante « lambda », qui sera probablement suivie d’une variante epsilon, d’une variante zeta et ainsi de suite pour toujours.

« Je fais encore moins confiance au gouvernement israélien qu’au nôtre (ce qui n’est pas beaucoup) », a écrit un commentateur de The Epoch Times. « Bien sûr, l’efficacité du vaccin sera signalée comme étant en baisse afin de pousser à recevoir un vaccin « de rappel ». »

D’autres ont souligné que si les gens doivent encore être « testés » pour savoir s’ils ont ou non une nouvelle variante effrayante, alors cette variante n’est probablement pas un risque, et peut même ne pas exister.

« À ce stade, je crois à moins de zéro ce que les experts de la santé et les gouvernements disent à propos de ce virus ! » a écrit un autre commentateur, résumant ce que la plupart des gens ressentent probablement à ce stade.

Plus d’informations sur les dangers et l’inefficacité des injections de virus chinois peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Moderna rebaptise l’ARNm « Spikevax » pour indiquer qu’il transforme les gens en usines de protéines de pointe

Pfizer-BioNTech et Moderna se préparent à lancer leurs «vaccins» respectifs à ARNm (ARN messager) sur le marché australien, bien que sous des noms différents.

Pfizer-BioNTech appelle son Vaccin Down Under « Comirnaty » tandis que Moderna opte pour « Spikevax », ce qui est approprié étant donné qu’il transforme le corps humain en une usine de protéines de pointe.

Les changements de nom sont vraisemblablement destinés à essayer de cacher le ventre sombre de ces clichés, qui sont liés à la maladie et à la mort.

« C’est bon – ils sont tous la vraie affaire », a rassuré News.com.au. « Vous n’obtenez pas une version Aldi-esque d’un vaccin, où le pack ressemble à un grand nom mais c’est une marque différente. »

Ce média australien de premier plan a ensuite admis que Pfizer-BioNTech et Moderna tentaient de « réduire leurs noms d’entreprise » en changeant les noms de leurs injections, l’objectif étant d’attirer plus de personnes à les prendre.

L’excuse avancée est que les vaccins avaient simplement besoin de nouveaux noms, car on ne peut pas s’attendre à ce que les gens s’en souviennent d’une autre manière.

« Donc, avoir le « vaccin Pfizer » est un peu comme un grand constructeur automobile japonais appelant son nouveau produit la « voiture Toyota » bien qu’il ait toute une série d’autres véhicules », a poursuivi News.com.au.

« Les différentes sociétés pharmaceutiques ont donc été occupées à imaginer des noms qu’elles peuvent gifler sur leurs flacons d’injection Covid qui, à tout le moins, réduisent l’importance de la marque de leur société. »

Les noms de médicaments pharmaceutiques bizarres sont conçus pour être des « œufs de Pâques »

En lisant entre les lignes, il est clair que Big Pharma essaie de se cacher du public, qui développe clairement une méfiance croissante envers l’industrie pour produire des produits sûrs et efficaces.

Idéalement, l’industrie des vaccins préférerait qu’aucune de ses injections ne soit liée à un nom de marque spécifique, afin d’éviter un examen minutieux des antécédents de l’entreprise.

Pfizer, par exemple, a été impliqué à plusieurs reprises dans des affaires juridiques qui remettent en question sa fiabilité. Bien que Moderna soit un peu plus récent dans le jeu, beaucoup ont déjà compris que l’entreprise est uniquement motivée par les bénéfices.

Le «Brand Institute» basé aux États-Unis est crédité d’avoir proposé les nouveaux noms de Pfizer-BioNTech et Moderna, ayant également fait de même pour AstraZeneca et son vaccin contre la grippe Fauci.

Le dirigeant de l’entreprise, Scott Piergrossi, a déclaré aux médias l’année dernière que les noms sont choisis en fonction de ce qui est disponible, par exemple, ainsi que de ce qui fait allusion au contenu de l’injection.

Décrivant les noms de vaccins comme un type d’« œuf de Pâques » – ce qui signifie que les gens peuvent trouver des indices sur leur signification – Piergrossi a révélé qu’avec les injections d’ARNm en particulier, il était temps de faire preuve de créativité.

« Le nom est inventé à partir de l’immunité Covid-19, puis intègre l’ARNm au milieu, qui est la technologie de la plate-forme, et dans son ensemble, le nom est censé évoquer le mot communauté », a-t-il déclaré.

Comirnaty peut être décomposé comme tel : le « Co » signifiant Covid, avec un ARNm caché dans la partie « mirna ». Ty, apparemment, sonne un peu comme « communauté », donc il a été lancé à la fin.

« C’était un projet difficile car il y a tellement d’investissements dans ce produit – du point de vue de l’économie mondiale, du point de vue de la santé et des émotions », a ajouté Piegrossi.

Pfizer a déposé quelques autres noms qui n’ont pas fait la coupe finale. Ceux-ci incluent Covuity, Kovimerna et RNXtract.

AstraZeneca, quant à lui, a déposé la marque Vaxzevria pour son vaccin tel qu’il est vendu sur le marché australien. Ce même nom a reçu le feu vert des autorités sanitaires européennes en mars dernier.

Quant à Spikevax, Piergrossi est assez fier de celui-ci, le qualifiant de « grande victoire du point de vue de la marque dans l’industrie pharmaceutique et des vaccins ».

Vous trouverez plus d’informations sur les dernières nouvelles concernant les injections de virus chinois sur ChemicalViolence.com.

Les sites de vaccination de masse dans tout le pays sont FERMÉS étant donné que la demande de vaccins expérimentaux s’effondre

La mobilisation rapide des États-Unis pour vacciner tous les Américains contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19) a échoué. De nombreux sites de vaccination de masse dans tout le pays ferment.

L’objectif du président Joe Biden était que 70% de la population adulte reçoive au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus d’ici le 4 juillet. Mais les États-Unis n’ont pas atteint cet objectif. Moins de la moitié du pays a reçu ne serait-ce qu’une seule dose d’un vaccin COVID-19.

Le coordinateur COVID-19 de la Maison Blanche, Jeffrey Zients, a déclaré que l’objectif de 70% fixé par Biden a été atteint parmi les personnes âgées de 30 ans et plus. Mais il faudra beaucoup plus de temps pour faire de même pour le reste de la population éligible.

Le plus grand défi des premiers efforts de vaccination de masse était d’obtenir un approvisionnement suffisant en doses de vaccin. Mais la plupart des personnes qui étaient prêtes à se faire vacciner ont maintenant reçu leurs doses. Les efforts des gouvernements fédéral, étatiques et locaux se sont tournés vers une approche plus ciblée pour atteindre les personnes qui restent hésitantes ou n’ont pas un accès facile aux vaccins. (Connexe: les sondages révèlent que la génération Z constitue la majeure partie des personnes refusant les vaccins contre les coronavirus.)

De nombreux responsables aux États-Unis attribuent l’échec de l’effort de vaccination de masse à la propagation de la soi-disant désinformation concernant les vaccins. Cependant, ces responsables ignorent la méfiance historiquement enracinée que les populations minoritaires, telles que les Noirs et les Amérindiens, ont à l’égard de la communauté médicale qui les a utilisées illégalement pour des expériences médicales.

Tous les vaccins contre la Covid aux États-Unis sont des expériences médicales. Aucun n’est entièrement approuvé par la FDA comme étant sûr et efficace.

Début juin, le taux de vaccination quotidienne est tombé à moins d’un million de doses administrées par jour. Au moment de la mise sous presse, il oscille autour de 0,9 million de doses administrées par jour. Il s’agit d’une baisse de plus de 70 % par rapport au pic national d’environ 3,4 millions de doses administrées par jour.

En raison du nombre de doses de vaccin encore inutilisées, l’administration Biden s’est engagée à exporter 80 millions de doses de COVID-19 d’ici la fin juillet pour pallier les pénuries mondiales de vaccins. Ces doses seront données via Covax, l’effort international de vaccination, et directement avec des partenaires en fonction des besoins régionaux.

Campagne de vaccination de masse à gérer par les États et les entreprises

Il y aura désormais beaucoup moins de sites de vaccination aux États-Unis, car de nombreux sites gérés par le gouvernement fédéral ferment. Certains des plus grands sites qui ont déjà fermé comprennent l’United Center de Chicago, le Reggie Lewis Center de Boston et une poignée de cliniques de vaccination à grande échelle à New York. Le dernier des 39 centres de vaccination de masse gérés par le gouvernement fédéral qui ont administré des millions de vaccins était à Newark, et celui-ci a également fermé le 20 juin.

Au lieu de centres de vaccination gérés par le gouvernement, la campagne de vaccination passera à un programme davantage axé sur les entreprises. Des entreprises comme CVS Health et Walgreens Boots Alliance, qui ont subi de gros dégâts financiers de la pandémie, ont déclaré qu’elles étaient ravies de gagner de l’argent sur les vaccins COVID-19 et d’autres produits et services liés aux coronavirus, y compris les tests.

De nombreux pharmaciens et techniciens CVS qui ont été embauchés ou réaffectés à des fins de vaccination de masse sont maintenant réaffectés. L’entreprise adapte également son modèle pour mieux répondre à la demande dans chaque endroit, a déclaré un porte-parole. Alors que CVS se prépare maintenant à fermer des cliniques de vaccination dans des endroits à faible demande, il rassure les gens qu’ils peuvent toujours recevoir des vaccins à tout moment dans tous ses magasins.

Les États-Unis s’appuieront également davantage sur les campagnes de vaccination menées par les États et les gouvernements locaux.

« Cela reste une priorité pour nous de vacciner autant de personnes que possible », a déclaré Donna Skoda, commissaire à la santé de Summit County Public Health dans l’Ohio, à propos de la décision du pays de fermer une clinique locale de vaccination de masse. « Nous devons penser à des moyens nouveaux et innovants d’atteindre les personnes qui n’ont pas été vaccinées, nous réorientons donc certaines de nos ressources vers des initiatives plus ciblées. »

Apprenez-en plus sur le programme de vaccination de masse des États-Unis et pourquoi la demande de vaccins diminue sur Vaccines.news.

L’Organisation mondiale de la santé cesse de recommander des tests généralisés des cas de coronavirus asymptomatiques

Les directives mises à jour de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les tests du coronavirus de Wuhan (COVID-19) ne recommandent plus de tests approfondis pour ceux qui ne présentent pas de symptômes. il a cité le coût et l’inefficacité de la stratégie comme raison du changement.

Donner la priorité au dépistage des cas suspects, selon l’OMS

Dans les directives mises à jour, l’organisation a déclaré qu’elle ne recommandait plus les tests et l’autotest généralisés des personnes asymptomatiques en raison du « manque de preuves sur l’impact et la rentabilité » de ces méthodes. L’OMS a également expliqué que les tests continus peuvent détourner des ressources d’indications de tests plus prioritaires.

L’organisation a ajouté que les pays ayant « les ressources et le désir d’étendre les tests au grand public (indépendamment des symptômes) » doivent être en mesure de confirmer qu’ils disposent de l’infrastructure de santé publique nécessaire pour répondre rapidement aux résultats positifs. Il a également conseillé aux pays de veiller à ce que les ressources ne soient pas prélevées sur le dépistage des cas suspects, ce qui devrait être la priorité.

L’OMS a conseillé que les tests devraient être dirigés là où ils auraient le plus grand impact sur la santé publique, ce qui signifie que les cas suspects avec des patients présentant des symptômes de coronavirus « devraient être prioritaires pour les tests », quel que soit le statut vaccinal ou les antécédents de la maladie. (Connexe : L’Organisation mondiale de la santé rejette les passeports vaccinaux en raison de problèmes d’efficacité du vaccin.)

De plus, dans les zones de transmission communautaire en cours, les personnes qui sont entrées en contact avec un cas probable ou confirmé doivent être mises en quarantaine pendant 14 jours même si elles sont asymptomatiques et n’ont pas été confirmées positives.

Les patients non vaccinés et asymptomatiques devraient être testés s’ils étaient en contact étroit avec un individu positif, selon le CDC

Pendant ce temps, les directives les plus récentes des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) indiquent que ceux qui sont asymptomatiques et non vaccinés doivent être mis en quarantaine et testés s’ils étaient en contact étroit avec une personne testée positive pour le coronavirus. L’agence recommande des tests viraux immédiatement après l’identification de ces personnes.

Si les résultats sont négatifs, ils doivent être à nouveau testés dans les cinq à sept jours suivant la dernière exposition ou immédiatement s’ils présentent des symptômes pendant la quarantaine.

Le CDC a ajouté que les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin d’être mises en quarantaine, testées ou « d’être empêchées de travailler » même après avoir été en contact étroit avec des personnes suspectées ou confirmées de coronavirus si elles ne présentent pas de symptômes de coronavirus depuis leur risque d’infection est faible. Mais l’agence recommande à ceux qui ont été entièrement vaccinés de surveiller eux-mêmes les symptômes de la COVID-19 au moins 14 jours après l’exposition.

Le CDC recommande également de tester «les résidents et les employés entièrement vaccinés des établissements correctionnels et de détention et des refuges pour sans-abri».

Les personnes ne sont considérées comme complètement vaccinées par le CDC que deux semaines après avoir reçu leur deuxième dose d’un vaccin à ARN messager ou d’un vaccin Johnson & Johnson à dose unique. L’agence dit que ceux qui sont complètement vaccinés peuvent faire ce qui suit :

Reprendre les activités sans porter de masques ni éloignement physique, sauf si cela est requis par les lois, règles et réglementations fédérales, étatiques, locales, tribales ou territoriales, ainsi que des directives locales sur les entreprises et le lieu de travail.

Reprenez les voyages intérieurs et évitez les tests avant ou après le voyage ou l’auto-quarantaine après le voyage.

S’abstenir de tester avant de quitter le pays pour un voyage international (sauf si la destination l’exige) et s’abstenir de se mettre en quarantaine après son retour aux États-Unis.

Les tests d’antigène peuvent être utilisés pour confirmer les cas de coronavirus

En 2020, la norme pour diagnostiquer une infection à coronavirus était un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) avec des valeurs de seuil de cycle de 40 cycles ou plus. Les experts ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’il pourrait y avoir une dépendance excessive et une mauvaise utilisation du test en tant qu’outil de diagnostic, car « il ne peut pas faire la différence entre un virus infectieux vivant et un fragment de virus inactivé qui n’est pas infectieux ».

Les patients avec un test PCR positif avec ou sans symptômes de coronavirus ont été considérés comme un cas et ajoutés au nombre quotidien de cas.

En réponse, l’OMS a mis à jour ses directives sur l’utilisation des tests PCR le 20 janvier de cette année. L’agence a conseillé aux experts de laboratoire et aux utilisateurs de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de ne pas se fier uniquement aux résultats du test PCR pour diagnostiquer le coronavirus.

Pour des résultats plus précis, le test PCR doit être analysé en même temps que les antécédents médicaux du patient et les facteurs de risque épidémiologiques dans le diagnostic.

Les cas plus récents peuvent également désormais être vérifiés avec un test d’antigène au lieu d’un test d’amplification d’acide nucléique (NAAT) comme le test PCR plus courant.

L’organisation a cité trois scénarios où le TAAN n’est pas requis avec un résultat de test d’antigène :

Chez les patients symptomatiques dans les milieux à forte prévalence, le TAAN n’est pas nécessaire pour confirmer les résultats positifs des tests d’antigène. Un résultat de test d’antigène négatif peut être confirmé par le TAAN à la discrétion clinique. Dans les milieux à faible prévalence, la confirmation des résultats négatifs des tests d’antigène par NAAT n’est pas nécessaire. En cas de résultat positif au test d’antigène, il appartient à la clinique de le confirmer avec le TAAN. Chez les patients asymptomatiques qui sont entrés en contact avec des « cas confirmés ou qui sont fréquemment exposés » comme les travailleurs des établissements de soins de santé et de soins de longue durée, un résultat de test d’antigène n’est pas nécessaire pour être confirmé par le NAAT.

Les tests antigéniques sont des tests immunologiques qui peuvent détecter si vous avez une infection à coronavirus active dans les 15 à 30 minutes. Les tests sont également moins sensibles qu’un test PCR.

L’OMS a noté que les tests antigéniques ne sont «sensibles que pour la détection des patients ayant une charge virale élevée», comme les valeurs de seuil de cycle (Ct) [d’environ] 25 à 30.

Les directives actuelles de l’OMS sur la priorisation des tests pour les personnes présentant des symptômes sont conformes aux directives antérieures à la pandémie dans le traitement et le diagnostic des épidémies virales respiratoires, comme l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003 et l’épidémie de syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) en 2012. Les directives précédentes se concentraient sur les cas symptomatiques pour arrêter la transmission de la maladie.

Les résultats suggèrent que la propagation asymptomatique n’est pas aussi répandue que les études précédentes le prétendaient et que le risque de transmission à partir d’individus asymptomatiques est faible.

Visitez Pandemic.news pour plus de mises à jour sur la pandémie de coronavirus et à quel point les tests sont inefficaces.

