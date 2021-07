ALERTE GÉNÉRALE : le docteur dit que les vaccins à ARNm « tueront la plupart des gens » par insuffisance cardiaque, 62 % des personnes vaccinées présentent déjà des caillots sanguins microscopiques.

La grande majorité des personnes qui se font injecter le coronavirus de Wuhan [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] mourront dans quelques années d’une insuffisance cardiaque, prévient le Dr Charles Hoffe, M.D., médecin en Colombie-Britannique, Canada.

Dans l’une de ses dernières mises à jour, le Dr Hoffe explique qu’il observe chez ses patients qui ont pris un «vaccin» à ARNm (ARN messager) de Pfizer-BioNTech ou de Moderna que leurs capillaires se bouchent maintenant, ce qui, selon lui, finira par conduire à un événement cardiovasculaire grave.

Les injections d’ARNm du virus chinois sont programmées pour transformer le corps d’une personne en une «usine» de protéines de pointe, et le Dr Hoffe dit qu’au fil du temps, ces protéines de pointe produites en masse provoquent une coagulation sanguine progressive.

Pas moins de 60 pour cent des personnes qui reçoivent une injection d’ARNm souffriront de ces caillots sanguins – et à la fin, une écrasante majorité se retrouvera à six pieds sous terre en raison des dommages causés.

« Nous savons maintenant que seulement 25 % du « vaccin » injecté dans le bras d’une personne reste réellement dans votre bras», explique le Dr Hoffe sur son blog.

« Les 75 pour cent restants sont collectés par votre système lymphatique et littéralement introduits dans votre circulation, donc ces petits paquets d’ARN messager, et en passant, dans une seule dose de « vaccin » Moderna, il y a littéralement 40 000 milliards de molécules d’ARNm. »

Le Dr Hoffe dit que bien que ces emballages aient été conçus par Big Pharma pour être absorbés directement dans les cellules humaines, le seul endroit où ils peuvent réellement être absorbés est autour des vaisseaux sanguins et dans les réseaux capillaires, qui sont les plus petits vaisseaux sanguins où le flux sanguin est lent. et où les gènes sont libérés.

« Votre corps se met ensuite au travail en lisant puis en fabriquant des milliards et des milliards de ces protéines de pointe », dit-il.

« Chaque gène peut produire de très nombreuses protéines de pointe. Le corps reconnaît alors qu’il s’agit de corps étrangers, il fabrique donc des anticorps contre lui, vous êtes alors protégé contre le [virus SRAS-CoV-2 de la] COVID. C’est l’idée. »

https://www.brighteon.com/embed/b03d1a4e-1cf7-4db5-ab18-2dd5fe6426fa

Les injections d’ARNm insèrent des « morceaux hérissés » dans les vaisseaux sanguins, provoquant éventuellement une insuffisance cardiaque

Bien que l’on prétende depuis longtemps que ces protéines de pointe agissent comme un moyen de dissuasion contre les infections virales après avoir été injectées dans le corps d’une personne, la réalité est qu’elles font en fait partie de la paroi cellulaire de l’endothélium vasculaire d’une personne.

« Cela signifie que ces cellules qui tapissent vos vaisseaux sanguins, qui sont censés être lisses pour que votre sang circule bien, ont maintenant ces petits morceaux pointus qui dépassent », explique Principia Scientific.

Le Dr Hoffe dit qu’il est inévitable que les personnes injectées développent des caillots sanguins, car à mesure que les protéines de pointe insérées dans le vaccin s’intègrent dans les vaisseaux sanguins et les capillaires, les plaquettes sanguines circulent pour essayer de résoudre le problème en créant de plus en plus de caillots.

« Ainsi, lorsque la plaquette traverse le capillaire, elle frappe soudainement tous ces pics de COVID et il devient absolument inévitable que des caillots sanguins se forment pour bloquer ce vaisseau », écrit-il.

« Par conséquent, ces protéines de pointe peuvent, de manière prévisible, provoquer des caillots sanguins. Ils sont dans vos vaisseaux sanguins (si l’ARNm est « vacciné »), c’est donc garanti.

Il s’avère que ces caillots sanguins sont différents des « rares » dont parlent les médias et qui apparaissent sur les tomodensitogrammes et les IRM. Ceux-ci sont microscopiques et n’apparaissent pas sur les tests, car ils ne peuvent être détectés qu’à l’aide d’un test sanguin appelé D-dimère.

Le Dr Hoffe a effectué des tests D-dimères sur ses patients « vaccinés » par l’ARNm, ce qui l’a amené à découvrir qu’au moins 62 % d’entre eux avaient ces caillots sanguins microscopiques.

« La partie la plus alarmante de ceci est qu’il y a certaines parties du corps comme le cerveau, la moelle épinière, le cœur et les poumons qui ne peuvent pas [régénérer] », dit-il. « Lorsque ces tissus sont endommagés par des caillots sanguins, ils sont définitivement endommagés. »

Pour en savoir plus sur les dangers et l’inefficacité des injections de virus chinois, assurez-vous de consulter ChemicalViolence.com.

NYTimes publie des recherches montrant que les vaccins COVID-19 n’ont aucun effet protecteur contre la nouvelle variante Delta… alors pourquoi les vaccins devraient-ils être obligatoires ?

Le régime Biden continue de pousser les Américains à se faire vacciner contre la COVID-19 comme d’autres qui ne font pas partie du gouvernement – ​​mais qui aimeraient clairement « faire fonctionner les choses » – poussent les Américains à être forcés de les prendre.

Ces derniers jours, le régime a même lancé l’idée d’envoyer des équipes de porte à porte, ostensiblement pour « éduquer » les Américains non vaccinés sur les raisons pour lesquelles ils devraient recevoir le vaccin. On ne dit pas comment, exactement, ces équipes sauraient qui parmi nous est et n’est pas vacciné.

Maintenant, le gouvernement fait pression pour que les Américains se fassent vacciner plus rapidement car de nouvelles variantes du virus d’origine – Lambda et Delta – émergent respectivement au Pérou et aux États-Unis.

« Si vous n’êtes pas vacciné, vous devriez vous inquiéter », a déclaré le Dr Anthony Fauci, le principal immunologiste du pays, lors d’une interview dimanche sur ABC « This Week ».

«Nous savons par une vaste expérience, non seulement dans notre propre pays, ici aux États-Unis, mais dans d’autres pays, que les vaccins que nous utilisons fonctionnent extrêmement bien contre la variante Delta, en particulier pour prévenir une maladie avancée qui entraînerait une hospitalisation. et probablement la mort dans certaines circonstances », a-t-il poursuivi.

« C’est la raison pour laquelle nous sommes très inquiets, c’est que nous avons une sorte de schisme entre certains États et certaines régions qui ont un très faible niveau de vaccination, ce qui est vraiment regrettable car nous voulons nous assurer que ces personnes sont protégées pendant leur propre sécurité et leur propre vie, mais celle de leur famille dans leur communauté », a ajouté Fauci.

Mais selon un rapport du New York Times, les vaccins actuels fabriqués aux États-Unis ne sont pas efficaces contre cette variante Delta :

Les chercheurs ont examiné des échantillons de sang de 103 personnes infectées par le coronavirus. L’étude a révélé que Delta était beaucoup moins sensible qu’Alpha aux échantillons de personnes non vaccinées de ce groupe.

Une dose de vaccin a considérablement augmenté la sensibilité, suggérant que les personnes qui se sont remises de Covid-19 doivent encore être vaccinées pour repousser certaines variantes.

L’équipe a également analysé des échantillons de 59 personnes après avoir reçu les première et deuxième doses des vaccins AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech.

Des échantillons de sang de seulement 10% des personnes immunisées avec une dose des vaccins AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech ont pu neutraliser les variantes Delta et Beta lors d’expériences en laboratoire. Mais une deuxième dose a augmenté ce nombre à 95 pour cent. Il n’y avait pas de différence majeure dans les niveaux d’anticorps induits par les deux vaccins.

« Une seule dose de Pfizer ou d’AstraZeneca était soit peu ou pas du tout efficace contre les variantes Beta et Delta », ont écrit les chercheurs.

C’est donc comme ça : Fauci pousse les Américains à continuer à se faire vacciner, en particulier, pour se prémunir contre cette nouvelle variante, mais la recherche (n’obtient-il pas aussi ce truc ?) indique que les vaccins qu’il pousse tout le monde à se faire ne sont pas efficace contre la nouvelle souche.

Tout le monde n’est pas fou à ce sujet. L’ancien correspondant du NY Times, auteur et traqueur de données COVID-19 Alex Berenson sait ce qui se passe.

« Un rappel : la zone sous la courbe est ce qui compte pour l’efficacité. Juger les vaccins sur deux bons mois (ou deux mauvaises semaines après la première dose) est une erreur. Nous sommes loin de savoir à quel point et combien de temps ceux-ci fonctionnent. C’est pourquoi ils ne devraient pas être mandatés. Cela, et les effets secondaires », a noté le chercheur au cours du week-end.

Mais les mandats sont ce que les autres poussent (et honnêtement, Fauci l’ordonnerait s’il le pouvait).

« Il est temps d’imposer des mandats de vaccins et des passeports. Les vaccins Covid-19 continuent de fonctionner extraordinairement bien, mais le taux d’infection s’aggrave dans les populations non vaccinées. La variante Delta offre un rappel qui donne à réfléchir que la pandémie s’est estompée dans une grande partie du pays mais n’a certainement pas pris fin », a déclaré l’analyste politique de CNN Julian Zelizer la semaine dernière dans une chronique.

Ce vaccin mandat de folie n’est pas propice à un pays libre.

La situation devient incontrôlable en Afrique du Sud alors que les chaînes d’approvisionnement s’effondrent et que les troubles deviennent violents, faisant des dizaines de morts

Le monde semblait un endroit beaucoup plus tranquille et plus calme lorsque Donald Trump était président, mis en évidence par le fait que, même s’il y avait encore des conflits, son administration a réussi à aider des ennemis historiques à faire la paix – dans les Balkans et au Moyen-Orient agité.

Alors que des manifestations pour la liberté éclatent à Cuba et que la police commence à réprimer dans un effort pour protéger le régime communiste tyrannique au pouvoir, la violence d’un autre type fait rage en Afrique du Sud, où les troubles liés à la race ont couvé et, parfois, débordé, au cours des dernières années.

[Le capitalisme et les capitalistes même si les populations occidentales les couvrent en restant silencieux et en étant complaisant avec leurs dirigeants, est largement plus tyrannique en créant par exemple des guerres injustes partout dans le monde, en pillant les peuples et les nations ou en fabriquant des armes biologiques de destruction massive telles que les vaccins COVID pour massacrer les populations civiles. Et, de plus, Cuba est une île qui subit un embargo inhumain depuis des décennies de la part du pays leader du capitalisme mondial, les Etats-Unis d’Amérique, qui selon les dires d’experts, sont derrière l’assassinat du président d’Haïti Jovenel Moïse. Il est très probable qu’ils soient aussi derrière ces manifestations à Cuba, habitués aux révolutions de couleur. – MIRASTNEWS]

Remarques The Epoch Times :

Les autorités sud-africaines ont déclaré que les émeutes et les pillages se sont poursuivis mardi, le nombre de morts s’élevant à 32 alors que l’armée et la police ont eu du mal à faire face à la violence dans les provinces du KwaZulu-Natal et du Gauteng.

Les violences semblent avoir été déclenchées par l’arrestation de l’ancien président Jacob Zuma pour outrage au tribunal, à commencer par des protestations contre la décision. Cela s’est ensuite transformé en pillages et en émeutes, alors que des séquences vidéo montraient des agitateurs et des émeutiers bloquant la circulation et incendiant des véhicules et des bâtiments.

Non pas que l’ancien gouvernement d’apartheid dominé par les blancs était une bonne chose, mais l’Afrique du Sud était au moins stable à l’époque [- les racistes blancs étaient les seuls à profiter des avantages du système d’apartheid qu’ils mirent en place – MIRASTNEWS] – à tel point que le gouvernement a réussi à développer une poignée d’armes nucléaires tout seul et à l’insu du monde. La seule raison pour laquelle cela est devenu connu est que le gouvernement sortant de l’apartheid a reconnu qu’il possédait de telles armes et les a remises pour être démantelées.

https://www.brighteon.com/embed/be80213f-ce25-4c4c-a3e6-2cdcb4e57f01

Un rapport ultérieur du New York Post a évalué le nombre de morts à plus de 45.

«Des vidéos choquantes montraient des centaines de personnes envahissant les quartiers commerçants et grimpant à travers des étagères presque complètement vides. Certains centres commerciaux ont même été incendiés », indique le rapport.

Et comme en Amérique, il y a des Sud-Africains qui voient la violence et la destruction avec dédain.

« Tellement inutile. Tellement injustifié », a déclaré une personne alors qu’elle prenait des vidéos de voitures en feu dans la rue et les zones commerçantes qui étaient « absolument détruites ».

Le Premier ministre du KwaZulu-Natal, Sihle Zikalala, a déclaré que de nombreux décès se sont produits lorsque des personnes ont été piétinées tandis que des dizaines de Sud-Africains se sont précipités pour piller, voler et brûler.

« Les événements d’hier ont apporté beaucoup de tristesse. Le nombre de personnes décédées dans le seul KwaZulu-Natal s’élève à 26. Beaucoup d’entre eux sont morts après avoir été piétinés lors d’une bousculade alors que les gens pillaient des objets », a déclaré lundi Zikalala.

« Aucun mécontentement ou circonstances personnelles de notre peuple ne donne le droit à quiconque de piller, de vandaliser et de faire ce qu’il veut et d’enfreindre la loi », a ajouté le ministre de la Police Bheki Cele lors d’une conférence de presse.

Dans une vidéo remarquable, des civils armés, dont beaucoup sont blancs, tirent sur des émeutiers le long d’une artère principale.

REGARDER: Des citoyens armés ouvrent le feu sur des émeutiers à Durban, Afrique du Sud.pic.twitter.com/vfZVEHQteV

– Assistant d’élection (@ElectionWiz) 12 juillet 2021

Il y a eu de nombreux autres cas de violence similaire, car des civils ont pris sur eux de protéger leur vie et leurs biens contre les émeutes – à tel point, en fait, que le président sud-africain Cyril Ramaphosa « a déclaré qu’il déploierait l’armée du pays dans le but de rétablir l’ordre après les jours de violence », a ajouté Epoch Times.

« Nous n’hésiterons pas à arrêter et à poursuivre ceux qui commettent ces actions et à veiller à ce qu’ils fassent face à toute la force de la loi », a déclaré Ramaphosa à ses citoyens dans un discours national lundi. « C’est cet état de droit qui permet à notre société de fonctionner et à notre économie de se développer dans l’intérêt du peuple sud-africain.

Mais ce n’est pas complètement la faute de la population en soi : le chômage en Afrique du Sud est dans des proportions désastreuses, avec près de 33% de la main-d’œuvre disponible sans emploi.

Cela est à ajouter au sentiment de désespoir et de désespoir, selon les rapports.

Pourtant, le ministre de la Police, Bheki Cele, a déclaré que personne ne pouvait être autorisé à « se moquer de notre État démocratique ».

« Aucune quantité de mécontentement ou de circonstances personnelles de notre peuple ne donne le droit à quiconque de piller », a-t-il déclaré.

[Cela démontre aussi l’incapacité des dirigeants à anticiper les évènements, car même les tribunaux pouvaient mesurer la gravité de leur acte en emprisonnant Jacob Zuma si en prenant le pouls de la société et surtout des partisans de l’ancien président, on aurait pu détecter des mécontentements faisant courir un risque énorme de troubles publics provoqué par cette décision. Il y a une responsabilité de la part des magistrats et des hommes politiques dans cette affaire. – MIRASTNEWS]

Effondrement de l’Afrique du Sud – Jour 2 – Des émeutiers abattus, brûlés vifs, battus et saignant à mort dans les rues ; Usines, magasins, fermes brûlées. Images très graphiques.

