Des manifestants français débarquent en force pour défier les mandats de vaccination Covid

Les Français sont descendus dans la rue pour protester contre le nouveau mandat de « vaccin » d’Emmanuel Macron contre le coronavirus de Wuhan [de la Maladie à Coronavirus de 2019 – Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) – MIRASTNEWS].

Des séquences vidéo – voir ci-dessous – montrent des combattants français de la liberté scandant « Liberté » dans les rues de Paris alors que des policiers tentent de les retenir et de ne pas faire entendre leur voix.

À juste titre, le début des manifestations a commencé le 14 juillet, ou le jour de la Bastille, une fête nationale en France qui commémore l’anniversaire de l’inauguration de la Révolution française.

MAINTENANT – Les gens scandent « Liberté » à Paris alors qu’ils protestent contre les vaccinations obligatoires des agents de santé et les passeports de vaccination le jour de la Bastille (#14Juillet), une fête nationale en France.pic.twitter.com/YrP4l0tXwy

– Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 14 juillet 2021

Des rapports indiquent que la police a tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants, qui ne veulent pas d’injections obligatoires, de « passeports sanitaires » ou de toute autre forme de fascisme médical que Macron pourrait tenter d’imposer.

Tout a commencé avec tous les travailleurs de la santé en France qui ont dû se faire piquer pour la grippe Fauci, et maintenant Macron exige que tous ceux qui vivent en France reçoivent une injection pour manger, travailler ou aller à l’église.

Pour qu’une personne non vaccinée puisse faire quoi que ce soit en France, elle devra désormais présenter un résultat de test de virus chinois «négatif» avant d’être autorisée à pénétrer dans un bâtiment.

« C’est au nom de la liberté », ont expliqué certains manifestants aux médias pourquoi ils manifestent.

La police française se range du côté de la tyrannie médicale, harcèle et maltraite les manifestants

A Paris, au moins 2 250 personnes ont manifesté. Des rassemblements similaires plus importants ont également été signalés à Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Nantes et ailleurs dans toute la France.

Les autorités françaises estiment qu’au moins 19 000 personnes se sont déplacées à travers la France pour simplement dire non aux injections expérimentales de Tony Fauci et Donald Trump. Les Français ne veulent pas que leur ADN soit modifié de force à « une vitesse folle », même si le gouvernement et la police disent qu’ils devraient le faire.

Code de Nuremberg de 1947 : « Nul ne peut être soumis sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. » – MIRASTNEWS

Plutôt que de respecter les manifestations, la police dans toute la France a fait preuve d’agressivité envers les manifestants, dont certains, selon eux, « jetaient des projectiles » et allumaient des incendies.

Les gens sont évidemment mécontents de l’édit de Macron, et à juste titre. Avec peu d’autres moyens d’apporter des changements, ils font ce qu’ils pensent attirer le plus d’attention et, espérons-le, entraîner un renversement de politique.

« A bas la dictature » et « à bas le laissez-passer sanitaire » figuraient parmi les autres phrases que les manifestants pouvaient entendre crier alors qu’ils marchaient dans les rues au mépris de l’apartheid médical.

Yann Fontaine, clerc de notaire de 29 ans originaire du Berry (centre de la France), estime, comme beaucoup d’autres Français, qu’exiger un « laissez-passer sanitaire » attestant de la « vaccination » pour vivre est une forme de « ségrégation » qui crée un système de liberté à deux vitesses.

« Macron joue sur les peurs, c’est révoltant », aurait déclaré Fontaine. « Je connais des gens qui vont maintenant se faire vacciner juste pour pouvoir emmener leurs enfants au cinéma, pas pour protéger les autres des formes graves de Covid. »

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a tenté de déformer le récit, affirmant qu’il n’y avait pas d’« obligation vaccinale ». Il s’agit simplement d’une « incitation maximale », ce qui signifie que si vous ne voulez pas que votre vie soit un enfer en France, alors vous accepterez de vous faire piquer.

Selon les chiffres officiels, moins de la moitié de la population française s’est fait piquer jusqu’à présent. La France aurait certains des niveaux les plus élevés de « scepticisme » vis-à-vis des vaccins au monde.

« Ils font l’œuvre de Dieu », a écrit un utilisateur de Twitter à propos des manifestations françaises.

« Cela doit allumer le feu à travers le monde et ne pas s’arrêter tant que les ordures ne sont pas sorties », a écrit un autre, exhortant les gens du monde entier à descendre dans la rue et à s’opposer aux vaccins obligatoires contre la grippe Fauci.

Les dernières nouvelles sur la tyrannie du coronavirus de Wuhan [de la Maladie à Coronavirus de 2019 – Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) – MIRASTNEWS] peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

