C’EST RÉEL : un article scientifique documente des « nanosystèmes magnétiques auto-assemblés » pour les systèmes d’interface et de contrôle des biocircuits cybernétiques chez l’homme, y compris la technologie « hydrogel d’ADN »

La personne moyenne vivant aujourd’hui a peu d’idée à quel point le développement des biocircuits nanotechnologiques auto-assemblés a progressé. Les soi-disant « vérificateurs de faits » (propagandistes professionnels et menteurs) induisent délibérément les gens en erreur en leur faisant croire qu’il n’existe pas de système de biocircuit auto-assemblé à base de graphène qui pourrait être injecté dans des personnes et appelé un « vaccin », mais la publication la littérature scientifique présente un corpus de recherche complet et bien documenté qui montre que cette technologie est bien réelle… et a été testée dans des systèmes biologiques depuis au moins deux décennies.

Un système « d’auto-assemblage » signifie qu’une personne reçoit des instructions qui déclenchent un processus dans lequel une structure est assemblée à l’intérieur du corps, en utilisant des ressources disponibles dans le sang (comme des atomes de fer et d’oxygène). En effet, l’auto-assemblage nanotechnologique signifie qu’une micropuce n’a pas besoin d’être « injectée » dans quelqu’un, puisque les circuits peuvent être assemblés in vivo après l’injection.

Soit dit en passant, chaque créature biologique sur Terre est un exemple vivant d’auto-assemblage, puisque l’ADN est une nanostructure auto-assemblée. La réplication génétique est, bien sûr, un processus enraciné dans l’auto-assemblage. Ainsi, quiconque ne réalise pas que l’auto-assemblage est un phénomène réel est plutôt ignorant, même des mécanismes à l’œuvre dans son propre corps. La réplication virale est également un processus d’auto-assemblage, bien sûr.

« Une myriade de nanosystèmes magnétiques peuvent être créés en utilisant l’auto-assemblage comme outil synthétique », indique le résumé d’une étude publiée en janvier de cette année. Publié dans la revue Aggregate Open Access, il s’intitule : Self-assembled Magnetic nanomaterials: Versatile theranostics nanoplatforms for cancer.

L’article se concentre sur « les nanomatériaux magnétiques auto-assemblés (MNM) » et détaille leur utilisation en biomédecine, en écrivant :

Les champs magnétiques ont été largement utilisés pour les nanomatériaux assemblés d’agrégats unidimensionnels (1D), bidimensionnels (2D) et tridimensionnels (3D).

L’étude fait référence à l’auto-assemblage de nanoparticules d’oxyde de fer, qui peuvent présenter des propriétés magnétiques dans certaines configurations. Celles-ci sont connues sous le nom de SPION (Super Paramagnetic Iron Oxide Nanoparticles).

Le papier explique :

Cette approche pourrait être utilisée pour le processus d’assemblage d’autres MNP tels que les NP Ni, les NP Co et les NP Fe3O4. Une telle stratégie d’auto-assemblage pourrait jouer un rôle important dans la construction des DDS. (Systèmes d’administration de médicaments)

De plus, l’article fait référence à des nanoparticules cubiques auto-assemblées (nanostructures 3D fonctionnelles) en solution :

Wang et al. ont rapporté la croissance de nanofils Fe3O4 induite par le champ magnétique.[38] Par la suite, Taheri et al. ont rapporté la découverte d’un phénomène d’auto-assemblage induit par un champ magnétique intéressant de nanoparticules cubiques (NP) en solution (figures 1(A)–1(E)).

… De plus, le champ magnétique montre également leur grande capacité dans l’assemblage des NPs. L’auto-assemblage induit par un champ magnétique simplifie les étapes de fonctionnement, mais nécessite un équipement de contrôle de champ magnétique précis, ce qui augmente la dépendance vis-à-vis de l’équipement.

Ce qui ressort clairement de cette analyse, c’est que les champs magnétiques externes peuvent diriger l’auto-assemblage de nanostructures qui peuvent fonctionner comme des systèmes d’interface de biocircuit cybernétique dans le corps humain.

L’auto-assemblage de nanofils d’oxyde de fer

Une autre étude publiée en 2004 dans la revue Advanced Materials montre certaines des premières recherches sur l’auto-assemblage de nanofils d’oxyde de fer à l’aide de champs magnétiques externes.

Voir : Croissance induite par le champ magnétique de nanofils Fe3O4 monocristallins

Des nanofils monocristallins de Fe3O4 synthétisés hydrothermiquement sous un champ magnétique sont rapportés. On montre que les cristaux carrés et hexagonaux formés dans un champ appliqué nul cèdent la place aux nanofils lorsque le champ magnétique augmente.

Et c’était il y a 17 ans.

Ce que les chercheurs ont découvert depuis lors, c’est que l’énergie requise pour initier l’auto-assemblage est étonnamment faible. Du premier article, ci-dessus :

L’interaction entre le dipôle magnétique induit et le champ externe était très faible, ce qui était de l’ordre de la force de van der Waals. Les dernières décennies ont vu les progrès de l’auto-assemblage des MNM sous champs magnétiques.

Cela signifie essentiellement que des énergies de diffusion relativement faibles peuvent induire la croissance de nanofils à l’intérieur du corps humain, étant donné que les bonnes substances sont injectées dans le corps pour commencer. La force de van der Waals décrit un phénomène de liaison intermoléculaire très faible qui est bien connu dans la science traditionnelle.

Voici une image en microscopie électronique de certains des réseaux de nanoparticules créés par des champs magnétiques externes :

Hydrogels d’ADN contrôlables magnétiquement

La même étude mentionne également des « hydrogels d’ADN », expliquant qu’ils sont « magnétiquement contrôlables ». Extrait de l’étude : (c’est nous qui soulignons)

L’ADN est considéré comme une molécule biologique génétique de base dans les systèmes vivants. Bien que les molécules d’ADN soient composées d’unités simples, différentes chaînes de désoxynucléotides et conformations flexibles peuvent être obtenues grâce à une conception et une organisation précises, qui peuvent être programmées. En d’autres termes, c’est la nature de l’auto-assemblage de l’ADN. Par exemple, Ma et al. introduit des MNP modifiés par l’ADN, des échafaudages en Y et des lieurs d’ADN dans le cadre d’hydrogels d’ADN pour construire des hydrogels d’ADN contrôlables magnétiquement.

Si vous vous demandez ce que sont les «hydrogels d’ADN», un autre article publié en 2019 révèle quelques indices : Biodétection à base d’hydrogel d’ADN

Cet article explique comment les «hydrogels intelligents» s’auto-modifient en réponse à l’organisme : (c’est nous qui soulignons)

Les hydrogels d’ADN en tant que membres spéciaux de la nanotechnologie de l’ADN ont fourni des conditions préalables cruciales pour créer des gels innovants en raison de leur stabilité, biocompatibilité, biodégradabilité et multifonctionnalité réglables. Ces propriétés ont adapté les hydrogels d’ADN pour diverses applications dans l’administration de médicaments, l’ingénierie tissulaire, les capteurs et la thérapie du cancer.

Récemment, les matériaux à base d’ADN ont suscité un intérêt considérable pour l’exploration d’hydrogels intelligents, dans lesquels leurs propriétés peuvent changer en réponse à des stimuli chimiques ou physiques. En d’autres termes, ces gels peuvent subir des transitions gel-sol ou sol-gel commutables lors de l’application de différents déclencheurs. De plus, divers motifs fonctionnels tels que les structures i-motif, les ADN antisens, les ADNzymes et les aptamères peuvent être insérés dans le réseau polymère pour offrir une capacité de reconnaissance moléculaire au complexe. Dans ce manuscrit, une discussion approfondie sera dotée de la capacité de reconnaissance de différents types d’hydrogels d’ADN et de l’alternance des comportements physico-chimiques lors de l’introduction de la cible.

Vous commencez à vous faire une idée ?

Une fois ces nanostructures assemblées à l’intérieur du corps, elles sont contrôlées par des champs magnétiques externes ou des émissions électromagnétiques, nécessitant très peu d’énergie.

Tout est réel

Ce que cette recherche démontre, c’est que :

La nanotechnologie auto-assemblante est réelle.

La nanotechnologie d’interface de biocircuit est réelle.

Les nanofils et nanocircuits peuvent être contrôlés par des champs électromagnétiques externes.

Cette technologie a été étudiée et développée pendant au moins deux décennies et est soutenue par un grand nombre de recherches publiées.

Il est donc possible que les « vaccins » actuels contiennent des nanotechnologies auto-assemblantes qui s’interfacent avec la biologie humaine et sont contrôlées par des diffusions externes. Cela ne prouve pas qu’un tel scénario se produise avec certitude, mais cela montre que la technologie existe et est réalisable.

Si vous n’êtes toujours pas convaincu, considérez ce texte d’une étude publiée il y a près d’une décennie, en décembre 2012 :

Systèmes d’administration à base de nanoparticules d’oxyde de fer superparamagnétique pour la biothérapie

Cette revue couvre les systèmes d’administration magnétiques récemment développés, leurs caractéristiques uniques et leur applicabilité à l’administration de produits biothérapeutiques. Étant donné que les méthodes de synthèse des SPION et l’utilisation des SPION comme agents de contraste IRM pour le diagnostic ont été largement examinées [18, 19], cette revue se concentre sur les formulations à base de SPION qui sont spécifiques à l’administration de produits biothérapeutiques. Les nanoparticules magnétiques dispersées dans des solvants organiques et des solutions aqueuses peuvent être chargées dans des liposomes, des micelles, des hydrogels et des micro/nanosphères pendant la formulation.

Tout d’abord, nous examinons les stratégies de formulation récentes pour la modification des SPION, y compris le regroupement de particules et l’encapsulation dans des hydrogels, des liposomes, des micelles et des micro-/nano-sphères. Deuxièmement, nous discutons des considérations à prendre en compte dans la conception de supports à base de SPION pour l’administration de produits biothérapeutiques spécifiques, notamment des cellules, des protéines/peptides, des gènes et des virus. En outre, nous examinons plusieurs nanoparticules magnétiques commerciales pour l’administration de produits biothérapeutiques. Enfin, nous proposons des perspectives dans les directions futures des transporteurs à déclenchement magnétique basés sur SPION pour la biothérapie, et leurs applications cliniques potentielles.

C’était il y a près d’une décennie. Imaginez ce qui a été développé et déployé au cours des années qui ont suivi.

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

