Les signes d’échec de l’injection COVID se multiplient

Histoire en un coup d’œil Au Royaume-Uni, les cas symptomatiques de COVID-19 parmi les individus « vaccinés » ont augmenté de 40 % en une semaine, atteignant un taux moyen de 15 537 nouvelles infections par jour détectées. Pendant ce temps, les cas symptomatiques de COVID-19 parmi les non vaccinés ont diminué de 22% et se situent désormais à une moyenne quotidienne actuelle de 17 588 Cela suggère que la vague parmi les non vaccinés a culminé et que l’immunité naturelle du troupeau s’est installée, tandis que les individus «vaccinés» deviennent en fait plus sujets à l’infection. Les données montrent que les pays avec les taux d’injection de COVID les plus élevés connaissent également les plus fortes augmentations de cas, tandis que les pays avec les taux d’injection les plus bas ont les plus faibles charges de travail 100 membres d’équipage entièrement injectés avaient été testés positifs à bord du porte-avions de la Défense britannique HMS Queen Elizabeth. Le navire de la Marine a un taux de cas de 1 sur 16 – le taux de cas le plus élevé enregistré. Cela suggère que l’immunité collective induite par le vaccin est impossible, car ces injections ne peuvent apparemment pas empêcher la COVID-19 même si 100% d’une population donnée les reçoit Il est mathématiquement impossible que les injections de COVID éliminent l’infection par le SRAS-CoV-2. Les quatre injections COVID disponibles aux États-Unis offrent une réduction du risque absolu entre seulement 0,7% et 1,3%. Pendant ce temps, le taux de mortalité par infection non institutionnalisée dans tous les groupes d’âge n’est que de 0,26 %. Étant donné que le risque absolu qui doit être surmonté est inférieur à la réduction du risque absolu que ces injections peuvent apporter, la vaccination de masse ne peut tout simplement pas avoir un impact favorable.

Signes d’échec d’injection COVID

Analyse par le Dr Joseph Mercola

Ces dernières semaines, un certain nombre de signes sont apparus indiquant que les injections de COVID-19 ne peuvent pas mettre fin aux épidémies de COVID-19. Dans le rapport vidéo du 15 juillet 2021 ci-dessus, le Dr John Campbell passe en revue les données provenant du Royaume-Uni. Par ailleurs, je ne suis pas d’accord avec tout ce que Campbell dit dans cette vidéo, comme la promotion du port de masques, par exemple. C’est son examen des données qui nous intéresse ici.

Comme indiqué dans la vidéo, au 15 juillet, 87,5 % de la population adulte au Royaume-Uni avait reçu une dose de « vaccin » COVID-19 et 67,1 % en avait reçu deux. Pourtant, les cas symptomatiques parmi les partiellement et entièrement «vaccinés» sont maintenant en augmentation soudaine, avec une moyenne de 15 537 nouvelles infections par jour détectées, soit une augmentation de 40% par rapport à la semaine précédente.

Pendant ce temps, la moyenne quotidienne des nouveaux cas symptomatiques parmi les non vaccinés est de 17 588, en baisse de 22% par rapport à la semaine précédente. Cela suggère que la vague parmi les non vaccinés a culminé et que l’immunité naturelle du troupeau s’est installée, tandis que les individus «vaccinés» sont de plus en plus sujets à l’infection.

Les hôpitaux britanniques confirment que les patients à double injection font partie de la population de patients traités pour une infection active à la COVID, et deux villes ont émis des avertissements publics à leurs résidents, leur faisant savoir qu’ils peuvent se retrouver à l’hôpital même s’ils ont été doublement injectés contre la COVID-19.

« Il y a actuellement 15 patients hospitalisés atteints de COVID dans l’ensemble du Trust ; le mois dernier, il n’y en avait pas », a rapporté le Yorkshire Post le 9 juillet 2021. Un nombre non divulgué d’entre eux avait reçu deux doses de « vaccin » COVID.

« Le message que je voudrais partager avec vous tous est que certains de leurs patients sont doublement vaccinés », a déclaré Heather McNair, infirmière en chef aux hôpitaux universitaires de York et de Scarborough.2 «C’est une maladie qui peut encore vous affecter et vous rendre malade lorsque vous êtes doublement vacciné. Nous avons actuellement une salle pleine de patients COVID dans notre hôpital et cela ne va pas disparaître de sitôt. »

Alors que le nombre de patients COVID hospitalisés a doublé en une seule semaine, le nombre total était encore bien inférieur au nombre signalé en janvier 2021 – une statistique Amanda Bloor, responsable du NHS North Yorkshire Clinical Commissioning Group, prend comme preuve que le programme d’injection « a l’impact attendu sur la réduction du risque de décès et la réduction des maladies graves ».

Le COVID augmente dans les pays où les taux d’injection sont les plus élevés

Je ne serais pas si prompt à supposer que les taux d’hospitalisation inférieurs au milieu de l’été sont un signe que les injections ont un impact positif. Nous avons également des données3 montrant que les pays avec les taux d’injection de COVID les plus élevés connaissent également les plus fortes augmentations de cas, tandis que les pays avec les taux d’injection les plus bas ont les charges de cas les plus faibles. Cette tendance « m’inquiète un peu », a déclaré le Dr Robert Malone, inventeur de la technologie du vaccin à ARNm, dans un Tweet.4 de nouveaux cas quotidiens confirmés de Covid 19 par million de personnes part des personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin Covid 19.

Vous pouvez voir plus de données dans ce fil, publié par Corona Realism.5 Chypre, où plus de 51% des résidents ont reçu le vaccin, a désormais le nombre de cas le plus élevé au monde. Fait intéressant, l’épidémie sur les navires de la marine britannique – que je couvrirai plus loin – survenu peu après une escale à Chypre.6

Le Bhoutan offre un aperçu intéressant des effets de la « vaccination » de masse à la COVID. Ils ont réussi à faire injecter 64 % des résidents en une semaine seulement, à partir du 27 mars 2021, et presque immédiatement, il y a eu une augmentation rapide des cas.

Dans le premier graphique ci-dessous, vous voyez le taux d’injection extraordinairement rapide au Bhoutan, passant de zéro à 64% en quelques jours. Dans le deuxième graphique, vous pouvez voir l’effet sur les cas dans les semaines qui ont suivi. Ils sont passés de près de zéro cas au début de la campagne d’injection à un sommet de plus de 400 cas par million dans les semaines qui ont suivi.

part de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin Covid confirmé toutes les deux semaines 19 cas par million de personnes

Le nombre de cas est le plus bas dans les nations à faible « vaccinés »

D’un autre côté, nous voyons le plus petit nombre de tests COVID positifs rassemblés dans les pays qui ont également les taux les plus bas de prise de « vaccin » COVID. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une corrélation nette à 100 %, il s’agit d’une tendance, et nous devons également nous rappeler que les tests PCR présentent des problèmes qui compliquent toute tentative d’analyse de données.

Le principal problème est que si vous exécutez le test PCR à un seuil de cycle (CT) trop élevé, vous vous retrouvez avec un nombre excessif de faux positifs.7,8,9 Le CT fait référence au point du test où un test positif résultat est obtenu. Un CT de 35 ou plus vous donnera un taux de faux positifs de 97 %.10

Pour une précision maximale, vous devrez utiliser un CT de 17,11. On ne sait pas ce que tous ces pays utilisent, mais il est peu probable qu’ils utilisent un CT inférieur à 20 par routine. Cela signifie que la plupart des nombres de cas dans le monde seront faussement élevés.

Cela est particulièrement vrai pour les personnes non vaccinées aux États-Unis, car il est recommandé d’effectuer leurs tests à un CT de 40, tandis que les patients qui ont reçu une injection de COVID verront leurs tests COVID exécutés à un CT inférieur à 28. Cela le fait apparaître comme bien que le taux de cas soit plus élevé parmi les non vaccinés, alors qu’en réalité il ne s’agit que d’un artefact de tests fortement biaisés et que peu de ces « cas » faussement positifs sont en fait malades.

En regardant le taux d’hospitalisation pour COVID-19 confirmé aux États-Unis12, nous voyons que le nombre de personnes suffisamment malades pour nécessiter des soins médicaux est loin de ce qu’il était pendant les mois d’hiver de 2021, et puisque seulement 5,9% des adultes américains avaient ont été injectés avec deux doses au 21 février 202113, nous pouvons conclure que les injections n’ont pas causé cette baisse rapide des hospitalisations.

La meilleure explication de la baisse des cas et des hospitalisations après le déploiement des injections COVID est l’émergence d’une immunité naturelle du troupeau contre les infections précédentes.

Dans un article de STAT News du 12 juillet 202114, Robert M. Kaplan, professeur émérite à la Fielding School of Public Health de l’UCLA, a calculé qu’en avril 2021, le taux d’immunité naturelle était supérieur à 55 % dans 10 États américains et dans la plupart des dans ces mêmes États, les nouvelles infections étaient en déclin rapide dès la fin de 2020, à un moment où seule une infime fraction de la population avait reçu ses vaccins.

Le CDC ne suit pas tous les cas de percée

Nous devons également nous rappeler que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis font baisser artificiellement les taux de cas, les taux d’hospitalisation et les taux de mortalité des Américains «vaccinés» en suivant de manière sélective les cas révolutionnaires. Ils ne font que suivre et signaler les cas où le patient est hospitalisé ou décède.15 Ils ne comptent pas les cas bénins, même s’ils ont un résultat de test positif.

Un certain nombre de médias ont exprimé des inquiétudes concernant ce suivi et ces rapports biaisés. Comme indiqué dans Harvard Health16, la stratégie du CDC nous empêche de déterminer si une injection est plus ou moins efficace qu’une autre. Cela peut également masquer des problèmes de fabrication et nous empêcher de déterminer si le moment de la deuxième dose pourrait avoir une incidence sur l’efficacité, ainsi que sur un certain nombre d’autres choses.

Business Insider17 a souligné que le fait de ne pas suivre tous les cas de percée rend plus difficile de déterminer à quel point la variante Delta est vraiment dangereuse. NPR exprime un point de vue similaire, déclarant que « les critiques soutiennent que la stratégie pourrait manquer des informations importantes qui pourraient laisser les États-Unis vulnérables, y compris les premiers signes de nouvelles variantes qui sont plus efficaces pour déjouer les vaccins. »18

Même une couverture vaccinale complète n’arrêtera pas les infections

Le 14 juillet 2021, BBC News a rapporté que19 100 membres d’équipage entièrement injectés avaient été testés positifs à bord du porte-avions de la Défense britannique HMS Queen Elizabeth. On ne sait pas si l’un d’entre eux présente réellement des symptômes. Selon le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace, les efforts d’atténuation comprennent le port de masques, la distanciation sociale et un système de suivi et de traçabilité. Il n’a fait aucune mention d’un traitement réel pour une infection aiguë.

D’autres navires de guerre signalent également des épidémies à bord, bien que Wallace n’ait fourni aucun détail à leur sujet. La flotte est actuellement dans l’océan Indien et prévoit de poursuivre le déploiement de 28 semaines, avec le Japon comme destination. BBC News a déclaré que la reine et le Premier ministre étaient à bord du navire amiral peu de temps avant son départ.

Ce cas offre une vue qui donne à réfléchir sur l’efficacité de ces injections de modification génétique, car le HMS Queen Elizabeth a maintenant un taux de cas de 1 sur 1620 – le taux de cas le plus élevé enregistré à ce jour, à ma connaissance. Pourtant, 100% de l’équipage a été doublement injecté. Cela vous indique que le récit de l’immunité collective induite par le vaccin est un conte de fées. Ces injections ne peuvent apparemment pas empêcher le COVID-19 même si 100% d’une population donnée les reçoit !

Les données israéliennes indiquent l’échec du « vaccin » de Pfizer

Les données d’Israël offrent également une vision sombre des injections de COVID-19. Israël a utilisé exclusivement l’injection d’ARNm de Pfizer, ce qui nous donne une bonne idée de son efficacité. Dans l’ensemble, cela ressemble à un échec lamentable, car la majorité des cas graves et des décès surviennent maintenant parmi les personnes injectées avec deux doses. Ce qui suit est une capture d’écran de graphiques publiés sur Twitter.21

Le rouge est non vacciné, le jaune fait référence à partiellement « vacciné » et le vert entièrement « vacciné » avec deux doses. Les graphiques parlent d’eux-mêmes.

Dans l’ensemble, il ne semble pas que les injections de modification du gène COVID-19 aient la capacité d’éliminer efficacement les épidémies de COVID-19, et cela a du sens, vu qu’il leur est mathématiquement impossible de le faire.

Les quatre injections COVID disponibles aux États-Unis offrent une réduction du risque absolu entre seulement 0,7% et 1,3%.22,23 (Les taux d’efficacité de 67% à 95% se réfèrent tous à la réduction du risque relatif.) Pendant ce temps, la mortalité par infection non institutionnalisée le ratio entre les groupes d’âge n’est que de 0,26 %24. Étant donné que le risque absolu qui doit être surmonté est inférieur à la réduction du risque absolu que ces injections peuvent apporter, la vaccination de masse ne peut tout simplement pas avoir un impact favorable.

Le CDC essaie de cacher le nombre de morts de vaccin COVID

Ils peuvent cependant causer des décès inutiles chez des individus par ailleurs en bonne santé. Tragiquement, le CDC fait tout son possible pour cacher à quel point ce nombre de morts est élevé. Dans ce qui semble être une tentative délibérée de tromperie, le CDC a « annulé » son rapport sur les événements indésirables du 19 juillet 2021 aux statistiques de la semaine précédente. Je vais t’expliquer. Prenez note des dates spécifiques et des totaux de décès dans chacun des extraits suivants. Le rapport du 13 juillet se lit comme suit :25

« Les rapports de décès après la vaccination contre le COVID-19 sont rares. Plus de 334 millions de doses de vaccins COVID-19 ont été administrées aux États-Unis du 14 décembre 2020 au 12 juillet 2021. Pendant cette période, le VAERS a reçu 6 079 rapports de décès (0,0018%) parmi les personnes ayant reçu un vaccin COVID-19. »

Le rapport original du 19 juillet (enregistré sur Wayback) se lisait initialement comme suit :26

« Les rapports de décès après la vaccination contre la COVID-19 sont rares. Plus de 338 millions de doses de vaccins COVID-19 ont été administrées aux États-Unis du 14 décembre 2020 au 19 juillet 2021. Pendant cette période, le VAERS a reçu 12 313 rapports de décès (0,0036%) parmi les personnes ayant reçu un vaccin COVID-19. »

Attention, le nombre de morts a plus que doublé en une seule semaine. Ce rapport original du 19 juillet a ensuite été remplacé par celui-ci. La date du rapport est toujours le 19 juillet : 27

« Les rapports de décès après la vaccination contre la COVID-19 sont rares. Plus de 334 millions de doses de vaccins COVID-19 ont été administrées aux États-Unis du 14 décembre 2020 au 13 juillet 2021. Pendant cette période, le VAERS a reçu 6 079 rapports de décès (0,0018%) parmi les personnes ayant reçu un vaccin COVID-19. »

À une époque où l’exactitude et la transparence sont d’une importance cruciale pour le consentement éclairé, il est plus que choquant de voir le CDC se livrer à ce genre de tromperie. Pourtant nous y sommes. Nous vivons maintenant dans un monde où des données cruciales de santé publique sont manipulées à chaque instant. Pour cette raison, l’examen de tendances plus larges telles que celles examinées ci-dessus peut offrir une image plus fiable des conséquences réelles de ces tirs.

