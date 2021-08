Les données officielles montrent que beaucoup plus de personnes sont décédées à cause des vaccins Covid-19 en 8 mois que de personnes décédées de Covid-19 en 18 mois

Il ne fait plus aucun doute que les injections Covid-19 sont plus mortelles que le prétendu virus Covid-19 lui-même grâce à une série de données officielles de la santé publique et du gouvernement disponibles, confirmant que davantage de personnes sont décédées à cause du vaccin Covid-19 en 8 mois que les personnes décédées du Covid-19 en 18 mois.

Les données du NHS pour l’Angleterre montrent que depuis mars 2020 jusqu’au 12 août 2021, un total de 3 743 personnes seraient décédées de Covid-19 qui n’avaient aucune autre affection préexistante, notamment la démence, l’insuffisance rénale chronique, la maladie pulmonaire chronique, la maladie neurologique chronique, et les maladies cardiaques.

Alors que les données officielles fournies par le National Records of Scotland (NRS) montrent que seulement 704 personnes sont décédées de Covid-19 dans toute l’Écosse qui n’avaient pas d’autres conditions préexistantes entre mars 2020 et le 31 juillet 2021.

Cependant, les données publiées par Public Health Scotland montrent qu’entre le 8 décembre 2020 et le 11 juin 2021, un total de 5 522 personnes sont décédées dans les 28 jours suivant une injection de Covid-19, 1 827 décès étant dus au vaccin Pfizer, 3 643 décès étant dus à le vaccin AstraZeneca, et 2 décès étant dus au vaccin Moderna.

Cela signifie qu’en seulement 6 mois, près de 8 fois plus de personnes sont décédées dans les 28 jours suivant le vaccin Covid-19 que de personnes décédées de Covid-19 (704 décès) en 18 mois en Écosse. Alors que 1,5 fois plus de personnes sont décédées dans les 28 jours suivant le vaccin contre le Covid-19 en Écosse que le nombre de personnes décédées du Covid-19 (3 ​​743 décès) en 18 mois en Angleterre.

Même en ajoutant le nombre de personnes décédées de Covid-19 en Angleterre et en Écosse ensemble ; ce qui représente 4 447 décès en 18 mois, il y a encore eu 1 075 décès supplémentaires dans les 28 jours suivant le vaccin Covid-19 en Écosse.

Public Health England a jusqu’à présent refusé de publier le nombre de décès dans les 28 jours suivant la vaccination contre la Covid-19 en Angleterre, affirmant qu’ils ne détenaient pas les données malgré le fait que leurs homologues écossais soient en mesure de les fournir.

Mais sur la base du nombre de décès observés en Écosse et de l’ajustement à la population de l’Angleterre, nous estimons que le nombre aurait pu atteindre 57 470 en Angleterre au 11 juin 2021.

Il y a bien sûr ceux qui diront que l’utilisation du nombre de décès dans les 28 jours suivant le vaccin Covid-19 ne signifie pas que la personne est décédée à cause du vaccin Covid-19. Ils ont bien sûr raison, mais ce seront les mêmes personnes qui pensent qu’un décès survenu dans les 28 jours suivant un test Covid-19 positif est définitivement un décès Covid-19.

C’est pourquoi nous aimerions diriger ces personnes vers les données fournies par le système de carte jaune MHRA, qui montre que plus de personnes sont décédées à cause des vaccins Covid-19 en 8 mois que le nombre de personnes décédées de Covid-19 dans toute l’Écosse en 18 mois.

Au 11 août, 293 779 effets indésirables et 501 décès ont été signalés à la MHRA suite à l’injection d’ARNm de Pfizer.

Ainsi que 813 622 effets indésirables et 1 053 décès signalés à la MHRA contre l’injection de vecteur viral AstraZeneca.

L’injection d’ARNm de Moderna a quant à elle provoqué au moins 41 274 effets indésirables et 14 décès au 11 août 2021. Ce vaccin a également été principalement administré aux jeunes adultes qui risquent le moins de souffrir d’une maladie débilitante s’ils sont infectés par Covid-19. Environ 1,4 million de personnes ont reçu le vaccin Moderna, ce qui signifie qu’au moins 1 personne sur 33 a souffert d’une réaction indésirable et qu’au moins 1 personne sur 100 000 est malheureusement décédée.

Le nombre total de décès dus aux trois vaccins s’élève désormais à 1 596 en incluant les 28 décès qui ont été signalés pour lesquels la marque de vaccin n’était pas spécifiée.

Par conséquent, 892 personnes de plus sont décédées à cause du vaccin Covid-19 au Royaume-Uni en 8 mois que les personnes décédées de Covid-19 en Écosse en 18 mois.

Mais il est également important de se rappeler que la MHRA a déclaré que seulement 10 % des effets indésirables graves sont signalés au programme de carte jaune de la MHRA.

Par conséquent, ce nombre officiel pourrait atteindre 15 960, ce qui signifie que des milliers de personnes de plus sont mortes à cause du vaccin Covid-19 que celles qui sont mortes de Covid-19 dans l’ensemble du Royaume-Uni.

Peu importe la façon dont vous le regardez, les données officielles sont désormais claires. Les vaccins Covid-19 sont plus mortels que le prétendu virus [SRAS-CoV-2 de la maladie – MIRASTNEWS] Covid-19 lui-même, et c’est précisément pourquoi Public Health England refuse de publier le nombre de décès survenus dans les 28 jours suivant l’obtention d’un vaccin Covid-19.

https://dailyexpose.co.uk/2021/08/21/official-data-shows-many-more-people-have-died-due-to-the-covid-19-vaccines-in-8-months-than-people-who-have-died-of-covid-19-in-18-months/

VIDÉO EXCLUSIVE ! Des enfants sont morts après un vaccin en Australie, entretien émouvant avec un vétéran australien

Mandat d’arrêt délivré pour Dolores Cahill. Merci à emm jay d’avoir trouvé ça.

Mandat délivré pour l’arrestation du professeur de l’UCD Dolores Cahill

Le professeur Cahill n’a pas comparu aux audiences à Londres après un rassemblement prétendument illégal

9 juillet 2021 : Dolores Cahill, candidate à l’élection partielle de Dublin Bay South, s’est vu refuser l’entrée au centre de comptage après avoir refusé de porter un masque. Vidéo : Enda O’Dowd

Un mandat d’arrêt a été émis à Londres pour l’arrestation du professeur de l’UCD Dolores Cahill, qui ne s’est pas présentée à un certain nombre d’audiences.

L’éminent militant sceptique et anti-vaccination Covid fait face à des accusations découlant d’un rassemblement prétendument illégal à Trafalgar Square en septembre de l’année dernière.

Elle est accusée avec d’autres d’avoir organisé le 19 septembre un rassemblement de plus de 30 personnes dans un lieu public extérieur pendant la pandémie. L’autre accusation concerne la tenue d’un rassemblement de plus de six personnes en tout lieu.

L’audience initiale a eu lieu le 16 juin, au Westminster Magistrates Court dans ce qu’on appelle une « procédure de justice unique ». Elle n’était pas obligée d’y assister en personne, mais elle a été invitée à présenter un plaidoyer, ce qu’elle n’a pas fait.

Le tribunal a ajourné l’affaire pour permettre une audience de gestion de cas le 3 juillet. Elle n’a pas assisté à cette audience. L’affaire a été ajournée à nouveau pour lui donner la possibilité d’être notifiée au 20 juillet, à laquelle elle n’a pas non plus assisté.

Une autre tentative a été faite pour la contacter et elle n’a pas comparu lors de la dernière audience du 10 août, date à laquelle un mandat d’arrêt a été émis à son encontre. L’affaire a de nouveau été ajournée jusqu’au 10 septembre.

Elle a donné son adresse aux soins du Irish Freedom Party, Kandoy House, Fairview Strand, Dublin 3.

Allégations non fondées

Le professeur Cahill a démissionné de son poste de présidente du parti en mars à la suite d’un discours qu’elle a prononcé lors d’un rassemblement anti-verrouillage à Herbert Park à Dublin le jour de la Saint-Patrick.

Elle a démissionné quatre jours après avoir fait des affirmations non fondées selon lesquelles les enfants qui portaient des masques faciaux étaient « affamés » d’oxygène et auraient un QI inférieur.

« Réveillez-vous les parents. L’oxygène est nécessaire au fonctionnement de votre cerveau et je dis aux enfants et aux adolescents du monde, à leurs parents et à leurs enseignants, que les ministres et les premiers ministres du monde entier vous ont laissé tomber », a-t-elle déclaré.

« La raison pour laquelle les mondialistes retirent les masques est que les personnes privées d’oxygène sont plus faciles à manipuler. Si la police cessait d’avoir des comportements criminels et illégaux, cette affaire serait terminée. Si tout le monde arrêtait de porter des masques, ce serait fini. »

Il est par la suite apparu que le fondateur du parti, Hermann Kelly, lui avait écrit avant sa démission pour lui dire que ses commentaires étaient «très imprudents et, au mieux, une distraction des solides arguments anti-verrouillage que le parti a avancés au cours des 11 derniers mois. «

Le mois dernier, le professeur Cahill s’est vu refuser l’entrée au centre de décompte des élections partielles de Dublin Bay South parce qu’elle ne portait pas de masque.

La candidate indépendante a affirmé qu’elle avait un « droit inaliénable » à l’intégrité corporelle et qu’elle n’était pas obligée de porter un masque.

L’Association des sergents et inspecteurs de la Garde a qualifié le traitement qu’elle a réservé aux gardiens de garde au centre de comptage d’« odieux ».

Le professeur Cahill n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les médecins et les hôpitaux sont payés pour vous tuer. Jusqu’à 80 000 $ par 200 piqués. (Génocide)

La liberté n’est pas libre mais le génocide non plus. Ils vous taxent pour payer pour vous tuer. Je préfère payer en sang pour être libre. De toute façon le coût est le même. Passez votre vie à bon escient et votre argent aussi.

