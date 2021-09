24 526 décès, 2 317 495 blessures suite à des injections COVID signalées dans la base de données de l’Union européenne sur les effets indésirables des médicaments

Par Brian Shilhavy

La base de données de l’Union européenne sur les rapports de réactions médicamenteuses suspectées est EudraVigilance, et ils signalent désormais 24 526 décès et 2 317 495 blessures, suite aux injections COVID-19.

Un abonné de Health Impact News d’Europe nous a rappelé que cette base de données gérée par EudraVigilance ne concerne que les pays d’Europe qui font partie de l’Union européenne (UE), qui comprend 27 pays.

Le nombre total de pays en Europe est beaucoup plus élevé, presque deux fois plus, au nombre d’environ 50. (Il existe quelques divergences d’opinion quant aux pays faisant techniquement partie de l’Europe.)

Aussi élevés que soient ces chiffres, ils ne reflètent PAS toute l’Europe. Le nombre réel en Europe de morts ou de blessés suite à des injections COVID-19 serait beaucoup plus élevé que ce que nous rapportons ici.

La base de données EudraVigilance rapporte qu’au 11 septembre 2021, 24 526 décès et 2 317 495 blessures ont été signalés à la suite d’injections de quatre vaccins COVID-19 expérimentaux:

VACCIN COVID-19 à ARNm MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 à ARNm PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Sur le total des blessures enregistrées, près de la moitié d’entre elles (1 126 869) sont des blessures graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; il peut être classé comme «grave» s’il correspond à un événement médical entraînant la mort, mettant la vie en danger, nécessitant une hospitalisation, entraînant une autre affection médicalement importante, ou la prolongation d’une hospitalisation existante, entraînant une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, ou est une anomalie congénitale/malformation congénitale.

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail de totaliser chaque réaction avec les blessures et les décès, car il n’y a pas de place dans le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui comptabilise tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à publier ceci, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 11 septembre 2021.

Total des réactions pour le vaccin à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/Pfizer – 11 711 décès et 980 474 blessures au 11/09/2021

26 634 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 156 décès

26 940 Troubles cardiaques incl. 1 745 décès

253 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 21 décès

13 005 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 9 décès

728 Troubles endocriniens incl. 5 décès

15 314 Troubles oculaires incl. 28 décès

87 239 Troubles gastro-intestinaux incl. 489 décès

256 117 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 3 330 décès

1 098 Troubles hépatobiliaires incl. 55 décès

10 351 Troubles du système immunitaire incl. 64 décès

32 834 Infections et infestations incl. 1 141 décès

12 714 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 179 décès

24 765 enquêtes incl. 368 décès

7 178 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 210 décès

130 077 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 149 décès

757 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 67 décès

173 079 Troubles du système nerveux incl. 1 278 décès

1 211 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 36 décès

168 Problèmes de produit incl. 1 décès

17 756 Troubles psychiatriques incl. 156 décès

3 348 Troubles rénaux et urinaires incl. 198 décès

19 084 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 3 décès

43 232 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 376 décès

47 012 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 105 décès

1 805 Circonstances sociales incl. 14 décès

887 Interventions chirurgicales et médicales incl. 31 décès

26 888 Troubles vasculaires incl. 497 décès

Total des réactions pour le vaccin à ARNm ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna – 6 358 décès et 281 505 blessures au 11/09/2021

5 465 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 59 décès

8 364 Troubles cardiaques incl. 687 décès

113 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 2 décès

3 466 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 1 décès

221 Troubles endocriniens incl. 2 décès

4.302 Troubles oculaires incl. 18 décès

24 595 Troubles gastro-intestinaux incl. 237 décès

75 804 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 2 461 décès

458 Troubles hépatobiliaires incl. 24 décès

2 485 Troubles du système immunitaire incl. 11 décès

8 436 Infections et infestations incl. 416 décès

6 013 Blessures, intoxications et complications liées aux procédures incl. 121 décès

5 460 Enquêtes dont 120 décès

2 693 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 145 décès

35 728 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 129 décès

333 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 37 décès

49 722 Troubles du système nerveux incl. 650 décès

538 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 6 décès

59 Problèmes de produit incl. 1 décès

5 316 Troubles psychiatriques incl. 110 décès

1 632 Troubles rénaux et urinaires incl. 107 décès

3 558 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 3 décès

12 150 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 614 décès

15 102 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 57 décès

1 188 Circonstances sociales incl. 25 décès

905 Interventions chirurgicales et médicales incl. 69 décès

7 399 Troubles vasculaires incl. 246 décès

Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/AstraZeneca : 5 254 décès et 980 909 blessés au 11/09/2021

11 826 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 221 décès

16 641 Troubles cardiaques incl. 603 décès

158 Troubles congénitaux familiaux et génétiques incl. 5 décès

11 541 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 1 décès

504 Troubles endocriniens incl. 4 décès

17 332 Troubles oculaires incl. 22 décès

96 191 Troubles gastro-intestinaux incl. 270 décès

257 766 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 1 278 décès

831 Troubles hépatobiliaires incl. 51 décès

3 987 Troubles du système immunitaire incl. 23 décès

24 674 Infections et infestations incl. 330 décès

11 183 Intoxication par blessure et complications procédurales incl. 141 décès

21 578 Enquêtes incl. 121 décès

11 626 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 73 décès

148,195 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 74 décès

510 Tumeurs bénignes malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 16 décès

204 423 Troubles du système nerveux incl. 840 décès

439 Grossesse affections puerpérales et périnatales incl. 11 décès

158 Problèmes de produit incl. 1 décès

18 501 Troubles psychiatriques incl. 47 décès

3 639 Troubles rénaux et urinaires incl. 48 décès

12 993 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 2 décès

34 557 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 629 décès

45 140 Troubles de la peau et du tissu sous-cutané incl. 36 décès

1 291 Circonstances sociales incl. 6 décès

1 142 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 22 décès

24 083 Troubles vasculaires incl. 379 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 1 203 décès et 74 607 blessés au 11/09/2021

pour le : et au 11/09/2021 690 Troubles sanguins et lymphatiques incl. 31 décès

1 201 Troubles cardiaques incl. 120 décès

25 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques

560 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 1 décès

42 Troubles endocriniens incl. 1 décès

1006 Troubles oculaires incl. 5 décès

6 822 Troubles gastro-intestinaux incl. 56 décès

19 539 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 303 décès

96 Troubles hépatobiliaires incl. 9 décès

302 Troubles du système immunitaire incl. 7 décès

1 679 Infections et infestations incl. 66 décès

694 Lésions, intoxications et complications procédurales incl. 16 décès

3 861 Enquêtes incl. 72 décès

431 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 26 décès

11 861 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 30 décès

31 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (y compris kystes et polypes) incl. 2 décès

15 493 Troubles du système nerveux incl. 142 décès

26 Grossesse, puerpéralité et affections périnatales incl. 1 décès

20 Problèmes liés au produit

988 Troubles psychiatriques incl. 11 décès

280 Troubles rénaux et urinaires incl. 11 décès

863 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 4 décès

2 629 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 136 décès

2 296 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 5 décès

212 Circonstances sociales incl. 4 décès

546 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 38 décès

2 414 Troubles vasculaires incl. 106 décès

Un professeur d’éthique au Canada depuis 20 ans est licencié pour avoir refusé le vaccin COVID-19 obligatoire

La Dre Julie Ponesse, professeure d’éthique au Huron College de l’Université de Western Ontario, l’une des plus grandes universités du Canada, se rend en ligne pour donner sa dernière leçon d’éthique médicale à ses étudiants, discutant de l’éthique d’imposer une vaccination comme exigence pour l’emploi. Moins de 11 heures après la publication de cette vidéo, l’Université a mis fin à son emploi après 20 ans de bons et loyaux services.

Les garçons plus à risque d’effet secondaire du vaccin Pfizer que Covid, suggère une étude

VERSION EN ITALIEN

Les garçons en bonne santé peuvent être plus susceptibles d’être admis à l’hôpital avec un effet secondaire rare du vaccin COVID Pfizer/BioNTech qui provoque une inflammation du cœur qu’avec Covid lui-même, affirment des chercheurs américains.

Leur analyse des données médicales suggère que les garçons âgés de 12 à 15 ans, sans condition médicale sous-jacente, sont quatre à six fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de myocardite liée au vaccin que de se retrouver à l’hôpital avec Covid sur une période de quatre mois.

La plupart des enfants qui ont ressenti l’effet secondaire rare ont présenté des symptômes dans les jours suivant la deuxième injection de vaccin Pfizer/BioNTech, bien qu’un effet secondaire similaire soit observé avec le vaccin Moderna. Environ 86% des garçons touchés ont nécessité des soins hospitaliers, ont déclaré les auteurs.

Saul Faust, professeur d’immunologie pédiatrique et de maladies infectieuses à l’Université de Southampton, qui n’était pas impliqué dans les travaux, a déclaré que les résultats semblaient justifier l’approche prudente adoptée par le comité mixte britannique sur les vaccins et la vaccination pour les vaccins chez les adolescents.

Le JCVI n’a pas recommandé de vacciner les enfants de 12 à 15 ans en bonne santé, mais a renvoyé l’affaire aux médecins-chefs du Royaume-Uni qui devraient prendre une décision finale la semaine prochaine. Les enfants de 12 à 15 ans particulièrement vulnérables à la Covid, ou vivant avec une personne à risque, sont éligibles aux vaccins.

Dans la dernière étude, qui n’a pas encore été évaluée par des pairs, le Dr Tracy Høeg de l’Université de Californie et ses collègues ont analysé les effets indésirables des vaccins Covid chez des enfants américains âgés de 12 à 17 ans au cours des six premiers mois de 2021. Ils estiment le taux de myocardite après deux injections de vaccin Pfizer/BioNTech à 162,2 cas par million pour les garçons en bonne santé âgés de 12 à 15 ans et 94 cas par million pour les garçons en bonne santé âgés de 16 à 17 ans. Les taux équivalents pour les filles étaient respectivement de 13,4 et 13 cas par million. Aux taux d’infection actuels aux États-Unis, le risque qu’un adolescent en bonne santé soit emmené à l’hôpital avec Covid dans les 120 prochains jours est d’environ 44 par million, ont-ils déclaré.

La fiabilité des données et la question de savoir si des chiffres similaires pourraient être observés au Royaume-Uni si des jeunes de 12 à 15 ans en bonne santé sont vaccinés ne sont pas claires : les réactions au vaccin sont enregistrées différemment aux États-Unis et les injections sont administrées à des intervalles de temps plus longs au Royaume-Uni. Selon le régulateur britannique des médicaments, le taux de myocardite après la vaccination contre Covid n’est que de six par million de vaccins de Pfizer/BioNTech.

Jusqu’à présent, les enfants britanniques n’ont pas été admis en grand nombre à l’hôpital pour Covid et ne courent peut-être pas un grand risque de long Covid. Alors que la récente étude Clock a révélé que jusqu’à 14% des enfants qui ont attrapé Covid peuvent encore présenter des symptômes 15 semaines plus tard, les niveaux de fatigue semblent similaires à ceux des enfants qui n’ont pas attrapé le virus. Cela suggère que les enfants peuvent être épargnés par certains des problèmes les plus débilitants observés chez les adultes à long Covid.

L’écrasante majorité des myocardites apparaît après la deuxième dose de vaccin, donc offrir des injections uniques pourrait protéger les enfants tout en réduisant encore plus le risque d’effets secondaires.

« Bien que la myocardite après la vaccination soit exceptionnellement rare, nous pourrons peut-être modifier la première ou la deuxième dose ou combiner les vaccins différemment pour éviter tout le risque, une fois que nous comprendrons mieux la physiologie », a déclaré le professeur Faust. « Dans l’ensemble, il n’y a pas d’urgence à vacciner les enfants d’un point de vue médical, bien que si les écoles ne sont pas en mesure de maintenir l’éducation de la grande majorité à tout moment, l’équilibre global pourrait changer. Si mes deux enfants adolescents se voient proposer le vaccin par le NHS, ma femme GP et moi n’hésiterons pas à leur permettre de recevoir le vaccin. »

Le professeur Adam Finn, membre du JCVI à l’Université de Bristol, a déclaré: «Je maintiens le conseil du JCVI, qui est de ne pas aller de l’avant pour le moment avec la vaccination des enfants en bonne santé de 12 à 15 ans pour des raisons de santé risque-bénéfice étant donné l’incertitude actuelle, car il existe un risque faible mais plausible que des dommages rares s’avèrent l’emporter sur les avantages modestes. »

La MHRA a déclaré qu’elle surveillait de près toutes les données disponibles sur le risque potentiel de myocardite et de péricardite après la vaccination contre la Covid-19. « Nous avons conclu que les vaccins Covid-19 fabriqués par Pfizer/BioNTech et Moderna peuvent être liés à une légère augmentation du risque de ces conditions très rares. Les cas avaient tendance à être bénins et la grande majorité se sont rétablis avec un simple traitement et du repos », ont-ils ajouté.

Le porte-parole a déclaré que la dernière étude avait été examinée par l’organe consultatif indépendant du gouvernement, le groupe de travail d’experts sur les risques des vaccins Covid-19, qui a constaté que l’interprétation des résultats était limitée par le fait que l’étude ne tenait pas compte des différences de pratiques de traitement lors de la comparaison des taux d’hospitalisation entre les infections à Covid-19 et les myocardites et péricardites se présentant après la vaccination, et il n’y avait pas d’évaluation de la gravité et de la durée de la maladie après l’admission.

« Des stratégies de surveillance de la sécurité sont en place pour les personnes de moins de 18 ans, y compris la surveillance de la myocardite et de la péricardite survenant après la vaccination et les résultats à long terme de ces événements. La MHRA continue de surveiller de près et en permanence la sécurité des vaccins contre le Covid-19 », a ajouté le porte-parole.

[The Guardian est un média mainstream dont la tendance est d'édulcorer, de cacher ou d'effacer la vérité. C'est déjà bien que ces médias commencent à laisser filtrer des bribes de vérités. – MIRASTNEWS]

ILS VEULENT TUER VOS ENFANTS ! – Le déploiement maléfique des VACCINS FORCÉS pour les tout-petits ! – Il faut se lever!

Josh Sigurdson raconte le complot diabolique des criminels psychopathes qui dirigent le plus grand canular de l’histoire alors qu’ils se préparent à piquer des tout-petits. Ils commencent d’abord entre 5 et 12 ans, puis ils continuent à pousser plus bas.

Récemment, des études ont montré que les garçons âgés de 12 à 15 ans sont 6,1 fois plus susceptibles d’avoir des problèmes cardiaques à cause des vaccins que de se retrouver à l’hôpital à cause de la Covid. 6.1 FOIS ! Et les chiffres de la Covid sont déjà considérablement gonflés. Cela s’avère un acte très dangereux poussé par l’État alors que des millions de parents se préparent à piquer leurs jeunes enfants.

L’ancien commissaire de la FDA et membre du conseil d’administration de Pfizer, le Dr Scott Gottlieb, a annoncé récemment que les enfants âgés de 5 à 12 ans devraient pouvoir se faire vacciner d’ici Halloween. Il s’agit d’une poussée étonnamment non scientifique de la part des psychopathes pour amener les enfants à prendre un médicament expérimental qui est toujours à l’essai, éventuellement par la force malgré d’innombrables études montrant des risques pour la santé et même la mort. Pendant ce temps, la notion de non piqûre étant un risque de piqûre est absolument falsifiée et basée sur zéro critère scientifique. C’est horrible étant donné que ces monstres élitistes sont bien conscients des risques et des traumatismes imminents que cela causera aux enfants, mais se précipitent pour s’assurer que cela se produise.

Partout dans le monde, des parents supplient bêtement pour que leurs tout-petits se fassent piquer en ce moment. La plupart ont de bonnes intentions mais mettent les enfants en danger. Certains sont juste mauvais et basés sur l’identité et se soucient plus de leur politique que de leurs propres enfants.

D’un autre côté, des centaines de millions de parents sont horrifiés par ces récentes poussées et sont également confrontés au fait qu’ils perdront probablement leurs enfants à cause du CPS ou du CFS si leurs enfants ne sont pas piqués. Ils perdent déjà leur emploi en grand nombre, les écoles refusent les enfants et ils vont sûrement bientôt s’en prendre aux comptes bancaires.

C’est une situation difficile qui appelle une défense de masse et, malheureusement, cela conduira à d’énormes troubles civils avec un groupe de zombies soumis à un lavage de cerveau exigeant que vos enfants soient stérilisés pour le « plus grand nombre » basé sur la science zéro mais sous le couvert de « faire confiance à la science. » Si cela ne conduit pas les gens à se lever, nous sommes condamnés en tant qu’espèce et nous sommes absolument FAITS en tant que civilisation.

Restez à l’écoute pendant que nous continuons à couvrir cette folie dans le monde entier.

Si cela ne vous met pas en COLÈRE, rien ne le fera !

Une mère qui ne fait pas confiance à la vaccination COVID a été informée qu’elle aurait besoin d’une césarienne et l’hôpital et les médecins ont insisté sur le fait qu’elle devait d’abord subir une injection COVID de la mort, sinon ils ne l’admettraient pas.

[Le chantage et le viol du corps des citoyens comme ceux d'Emmanuel Macron, président de la France soutenu par ses équipes qui rêve d'être empereur comme Napoléon ou roi comme Louis XIV ainsi que les autres mondialistes eugénistes qui prônent l'instauration du transhumanisme. JDDM – MIRASTNEWS]

Elle s’est sentie forcée d’obtempérer, et maintenant son bébé a une « nervosité » incontrôlable qui s’aggrave et il a besoin d’un scanner cérébral. (Son allumé !)

J’étais une fille normale jusqu’à ce que je sois vaccinée

Un jeune homme en bonne santé se fait vacciner puis va au gymnase quelques jours plus tard et fait une crise cardiaque

Il tue juste au hasard. Certains lentement et d’autres rapidement. Mais ça tue. Plus de vidéos qui pourraient vous plaire :

Les victimes du Vaccin Mortel partagent leurs histoires d’horreur alors que leur monde s’effondre autour d’elles…

Emmanuel Macron veut tellement de bien à son peuple qu'il impose à toutes les populations de prendre sans crainte ces mixtures dont des spécialistes disent que ce sont des armes biologiques de destruction massive, sans que le président français n'énumère à ses concitoyens par écrit les risques que ces derniers encourent, occasionnés par des effets secondaires graves passés sous silence et les procédures d'indemnisations et de prise en change, couvrant ainsi la responsabilité des Big Pharma et des autorités politiques et sanitaires qui en sont totalement exonérés. Ils mentent tous au peuple français que ces vaccins COVID-19 sont sûrs et efficaces. Pourtant l'OMS en mai avait indiqué qu'il fallait 70 % de vaccinés pour atteindre l'immunité vaccinale collective, BFM TV a annoncé la semaine dernière que l'équipe Macron a atteint l'énorme taux de 85 % de vaccinés (ce que nous ne croyons pas), mais ils veulent 100 % de vaccinés pour la France comme s'ils voulaient supprimer la population témoin témoin nécessaire à toute expérimentation scientifique qui montrerait l'inefficacité ahurissante de leur hérésie vaccinale.

Sang coagulé du vacciné – Épais comme de la boue – Tic Toc Tic Toc

Sang coagulé du vacciné – Épais comme de la boue – Tic Toc Tic Toc

Blessures causées par le vaccin COVID – Une autre vie en ruine

Malheureusement, j’ai maintenant accumulé des centaines de ces blessures et décès liés au vaccin COVID sur ma chaîne.

Blessures par vaccin COVID – Un hôpital envoie une jeune femme atteinte d’une embolie pulmonaire chez elle pour mourir

Blessures par vaccin COVID – Un hôpital envoie une jeune femme atteinte d’une embolie pulmonaire chez elle pour mourir

Blessures causées par le vaccin COVID – Une autre vie brisée

Blessures causées par le vaccin COVID – Une autre vie brisée

Les Hôpitaux ABONDENT de Vaccinés

Le génocide bat son plein. Ne prenez pas le vaccin !

L’Holocauste en Israël dévoilé dans une fuite d’appel Zoom avec un scientifique de Pfizer admettant que les Israéliens sont le laboratoire de l’injection COVID de Pfizer

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

La télévision israélienne a récemment révélé une fuite d’un appel Zoom avec le vice-président et scientifique en chef de Pfizer, le Dr Philip Dormitzer, qui a déclaré que parce que Pfizer avait un accord exclusif avec le ministre israélien de la Santé pour utiliser exclusivement les vaccins COVID-19 de Pfizer, Israël était le laboratoire du monde, et qu’en regardant le pourcentage élevé de la population israélienne qui est maintenant vaccinée, ils peuvent prédire ce qui se passera aux États-Unis quelques mois plus tard.

Un médecin israélien a également été interviewé à la télévision israélienne récemment, déclarant que le vaccin ne fonctionnait pas, car 90% des hospitalisations concernent des personnes complètement vaccinées, et beaucoup d’entre eux sont grièvement blessés.

Voici le reportage (sous-titres anglais en bas) de notre chaîne Bitchute :

Health Impact News a publié un rapport de Vera Sharav en février de cette année qui a exposé ce contrat secret entre Pfizer et Binyamin Netanyahu pour utiliser la population israélienne comme rats de laboratoire dans le premier « vaccin » COVID-19 à ARNm autorisé au monde. Voir:

Le « vaccin » expérimental Pfizer est-il plus blessant que le COVID ? La population israélienne est désormais le rat de laboratoire du monde vendu à Pfizer

Et pour ceux qui espèrent qu’il y aura un Nuremberg 2.0 pour punir les crimes des compagnies pharmaceutiques et des gouvernements complices du génocide, voici une scène du film de 1961, Jugement à Nuremberg, où l’avocat allemand donne ses conclusions finales, interprété par Maximilian Schell qui a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle, dans une distribution de stars comprenant Spencer Tracy, Judy Garland, Marlene Dietrich, Montgomery Clift, Richard Widmark et Burt Lancaster.

Ce discours classique nous rappelle que les vrais criminels de l’Allemagne nazie qui ont mené des expériences médicales sans consentement éclairé, n’étaient pas simplement les médecins, et que les vrais criminels n’ont jamais été traduits en justice. De notre chaîne Bitchute :

Objectif : Santé – Dans l’actualité : les vaccins Covid ne fonctionnent pas

Dans cet épisode d’Objectif:Santé, nous parlons des dernières nouvelles des manigances des vaccins Covid. Une étude a montré que l’immunité naturelle est 13 fois plus forte que l’immunité conférée par le vaccin Pfizer (alors pourquoi poussent-ils tout le monde à se faire vacciner ?).

Une autre analyse de données montre que les États américains qui avaient la meilleure adoption de la conformité vaccinale avaient également le plus grand nombre de nouveaux cas. Mais ce n’est probablement qu’une coïncidence.

Et un article controversé de Children’s Health Defense parle d’une étude qui a montré que les travailleurs de la santé entièrement vaccinés portent 251 fois la charge virale par rapport à l’ère pré-vaccination de 2020. Alors que les auteurs de l’étude disent qu’il s’agit d’une comparaison entre différentes variantes et ne peuvent pas être dit être à cause des vaccins, à tout le moins cela montre que les vaccins ne fonctionnent pas.

Nous parlons de tout cela et plus encore dans cet épisode, alors assurez-vous de nous rejoindre pour notre discussion.

https://odysee.com/$/embed/Covid-Vaccines-Don%27t-Work/d24084809654776b1f472ceba5e79d18b367d878?r=6c7VvyaXDfcFHPXraMgPETNd5omza26nAnd

Et découvrez-nous sur Brighteon !

Pour d’autres actualités liées à la santé et plus, vous pouvez nous trouver sur :

Twitter : https://twitter.com/objecthealth

Facebook : https://www.facebook.com/objecthealth/

Brighteon : https://www.brighteon.com/channel/objectivehealth

LBRY : https://lbry.tv/@objectivehealth:f

Odysee : https://odysee.com/@objectivehealth:f

Et vous pouvez consulter toutes nos émissions précédentes (avant YouTube) ici :

♥https://docs.google.com/spreadsheets/d/16H-nK-N0ANdsA5JFTT12_HU5nUYRVS9YcQh331dG2MI/edit?usp=sharing

Durée : 00:45:11

Téléchargement : MP3 — 41,4 Mo

