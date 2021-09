Les entrepôts se tournent vers les robots pour combler les pénuries de main-d’œuvre alors que le commerce électronique est en plein essor

Afin de combler les pénuries de main-d’œuvre et d’accélérer les livraisons, les entrepôts nord-américains se tournent vers l’automatisation.

Un nombre croissant de machines autonomes ou télécommandées transportent des vêtements, des équipements de sport et des appareils électroniques dans les allées des entrepôts, tirant des bacs d’épicerie, des articles de toilette et même des pièces industrielles des piles hautes avant de les remettre aux travailleurs humains. Tout cela pour traiter et livrer les commandes plus rapidement.

Pendant ce temps, certains opérateurs testent des chariots élévateurs qui peuvent être utilisés à partir d’emplacements distants. Cela permet aux propriétaires d’entrepôts sur des marchés du travail restreints de puiser dans un bassin de travailleurs géographiquement plus large.

Les opérateurs d’entrepôt se tournent vers l’automatisation pendant la pandémie

La poussée pour automatiser les entrepôts intervient alors que de nombreux employeurs disent qu’ils ne peuvent pas embaucher des employés d’entrepôt assez rapidement pour répondre à la demande en ligne croissante pour tout, des aliments surgelés aux meubles dans les chaînes d’approvisionnement perturbées par une pandémie. Cette situation accélère leur adoption de robots et d’autres technologies dans un secteur encore largement tributaire du travail manuel. (Connexe: le verrouillage du coronavirus entraîne une augmentation de l’automatisation alors que les employeurs se tournent vers les robots pour faire fonctionner leurs entreprises.)

« Il ne s’agit pas de reprendre votre travail, il s’agit de prendre soin des postes que nous ne pouvons pas pourvoir », a déclaré Kristi Montgomery, vice-présidente de l’innovation, de la recherche et du développement chez Kenco Logistics Services LLC.

Kenco, basé à Chattanooga, dans le Tennessee, déploie une flotte de robots autonomes de Locus Robotics. Ces robots aident maintenant les travailleurs à remplir les commandes du plus grand site de commerce électronique de Kenco à Jeffersonville, dans l’Indiana.

De plus, Kenco utilise également des tracteurs autonomes qui tractent des chariots chargés de palettes.

Pendant ce temps, le géant du transport maritime DHL investit 300 millions de dollars dans les technologies d’automatisation émergentes dans ses centres de distribution américains et canadiens.

Une grande partie de l’investissement de l’entreprise est consacrée aux robots mobiles autonomes de Locus Robotics. Il cherche également à déployer des chariots élévateurs sans pilote.

Adrian Kumar, responsable mondial de la science des opérations et de l’analyse chez DHL Supply Chain, a salué la flexibilité de la technologie et sa capacité à fonctionner au sein de l’infrastructure d’entrepôt existante.

« Si vous avez 10 sites qui exécutent tous Locus Robotics, vous pouvez déplacer ces robots entre les différents sites lorsqu’un site atteint un pic et un autre un creux. Nous pourrions louer plus de robots en haute saison », a-t-il déclaré.

Kumar a également déclaré que la société testait également une technologie capable d’effectuer de manière autonome plusieurs tâches d’entrepôt, telles que le déchargement de camions, le transport de palettes vers et depuis le quai et vers différentes parties de l’entrepôt et le placement de palettes dans des rayonnages.

La télécommande aussi considérée comme une alternative

Les robots ne sont pas la seule chose que les propriétaires d’entrepôt utilisent pour combler le manque de main-d’œuvre. Le fonctionnement à distance, permettant aux travailleurs de contrôler l’équipement depuis l’extérieur de l’entrepôt, est une autre option envisagée par les entreprises.

Kenco s’est associé à la startup technologique Phantom Auto pour tester des chariots élévateurs télécommandés. Ces chariots élévateurs ont été équipés d’une technologie qui permet aux conducteurs de les faire fonctionner à distance à l’aide de flux vidéo et audio en temps réel.

Grâce à cette technologie, les opérateurs peuvent basculer entre différents véhicules à différents endroits en fonction de la demande. Cela ouvre des emplois aux travailleurs des régions éloignées des entrepôts.

La technologie pourrait également permettre à des entreprises comme Kenco d’accéder à des segments inexploités du marché des étiquettes. Cela inclut les personnes handicapées physiquement, a déclaré Montgomery.

Le marché du travail reste petit malgré la croissance du segment du commerce électronique

L’augmentation de l’automatisation s’est traditionnellement accompagnée de craintes accrues de réduire le marché du travail, les robots étant généralement considérés comme prenant des emplois aux humains. Mais la pandémie mondiale et les efforts pour la combattre ont renversé cette dichotomie.

Les chiffres fédéraux montrent que les entreprises américaines d’entreposage et de stockage ont créé près de 168 000 emplois entre avril 2020 et avril de cette année en réponse à la croissance du commerce électronique pendant la pandémie. Mais selon un rapport préliminaire du ministère du Travail, la masse salariale du secteur s’est contractée de 4 300 emplois de mars à avril.

Les employeurs de la logistique peuvent dire qu’ils ne peuvent pas embaucher suffisamment de personnel pour suivre le rythme de la forte demande alors que l’économie américaine sort de la pandémie. Ces employeurs se tournent donc vers l’automatisation pour combler le vide.

« Les robots commencent à combler ce vide », déclare Dwight Klappich, vice-président de la recherche sur la chaîne d’approvisionnement de Gartner Inc.. Gartner prévoit que la demande de systèmes robotiques qui livrent des marchandises aux travailleurs humains quadruplera jusqu’en 2023.

«Nous en avons considérablement profité depuis le second semestre de l’année dernière», déclare Jérôme Dubois, co-fondateur et co-directeur général du fournisseur de robotique appartenant à Shopify Inc. 6 River Systems. « Le moteur ici n’est pas de réduire les coûts, mais simplement de répondre aux besoins du client. Ils ne peuvent tout simplement pas embaucher.

Malgré l’augmentation de l’automatisation, la demande de main-d’œuvre humaine reste élevée grâce à la croissance du segment du commerce électronique.

« Avec toute la croissance de la demande et du commerce électronique, nous recherchons continuellement de plus en plus de travailleurs tandis que nous ajoutons de plus en plus de robots », Ashfaque Chowdhury, président de la chaîne d’approvisionnement pour les Amériques et l’Asie-Pacifique pour XPO Logistics, dit.

Historiquement, les entrepôts ont simplement fourni une zone de transit pour expédier les matières premières aux usines et les produits finis aux détaillants. Mais le commerce électronique a changé le côté vente au détail des entreprises. Désormais, les entrepôts doivent également trier différents articles pour les livrer aux domiciles et aux agents.

Selon XPO, il faut trois fois plus d’espace et d’efforts pour expédier individuellement aux consommateurs que pour envoyer des marchandises à un magasin de détail. Cela signifie que les entrepôts devront continuer à augmenter leurs effectifs, à la fois avec des travailleurs humains et des robots, à mesure que le segment du commerce électronique se développe.

Suivez Robotics.news pour en savoir plus sur la façon dont les entreprises de commerce électronique se tournent vers l’automatisation lorsqu’elles ne trouvent pas de travailleurs pour leurs entrepôts.

